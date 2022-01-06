Что будет с ценами на квартиры в 2022 году

Спрос на жилье падает и застройщики меняют поведение

06 января 2022 в 13:58 Размер текста - 17 +

Многие россияне успели взять ипотеку, когда процентная ставка была ниже Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU За последний год рынок недвижимости кардинально изменился. Мы стали свидетелями низкой ключевой ставки ЦБ РФ, льготной ипотеки и повышения ставок. Сыграл свою роль и коронавирус, который привел к повышению цен на ряд строительных материалов, так что теперь цены на недвижимость находятся на пике, о чем говорит ряд экспертов. В 2022 году этот сегмент также ждут значительные изменения, сообщили URA.RU сразу несколько риелторов в разных городах. В первую очередь ставки по ипотечному кредитованию совершенно точно продолжат расти. Этим прогнозом с URA.RU поделился риелтор из Екатеринбурга Павел Боровиков. 2021 год сильно изменил рынок недвижимости Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «В этом году совершенно точно поднимется ставка по ипотеке, ведь политика Центробанка России заключается в дальнейшем повышении ключевой ставки, от которой зависит ипотечная. Но застройщики будут выдавать субсидированную ипотеку, ведь темпы продаж объектов недвижимости снижаются. Официальная банковская ипотека будет двузначная (больше 10%, — прим. ред.), ипотека от застройщиков — дешевле (меньше 10% годовых, — прим. ред)», — отметил Боровиков. Покупка недвижимости может иметь две цели: для жизни либо ради инвестиций. Исходя из первого, цена не является слишком значимым фактором, поскольку больше вопросов возникает к местоположению объектов, наличию детсадов и учебных заведений. Второй вариант включает в себя весь потенциал объекта, и здесь нужно быть предельно внимательными, предупреждают риелторы. На первом месте — комфорт, удобство, близость торговых центров, общественного транспорта. Если целью покупки недвижимости являются инвестиции, то, по словам эксперта, объектов для вложений в 2022 году будет немного: «В основном это — бизнес-класс, численность объектов недвижимости такого типа сокращается. Спрос на них снижается. Второе: покупка уже не так привлекательна с точки зрения цены, ведь в 2021 году цена квадратного метра как в новостройках, так и во вторичном жилфонде по всей России выросла». Кроме того на рынке недвижимости обнаружились две новые проблемы. Первая — все чаще объекты не сдаются в срок. Вторая — несоответствие рекламы и фактического вида жилья из-за использования дешевых стройматериалов. Поэтому, советуют специалисты, к покупке квартиры нужно подходить ответственно и проверять застройщиков тщательно. Обычно если компания недобросовестная, ее название хорошо известно среди покупателей, которые были введены в заблуждение. Что касается цен на недвижимость в России в этом году, риелторы традиционно разделились на два лагеря. Одни убеждены, что стоимость недвижимости будет расти, другие же, наоборот, считают, что новый год — благоприятное время для понижения. Риелтор петербургского агентства недвижимости Sever Group Денис Коденко убежден, что стоимость объектов недвижимости упадет примерно на 10%. Некоторые эксперты считают, что цена на квартиры упадет Фото: Анна Майорова © URA.RU «Многие мои коллеги считают, что цены продолжат расти, однако я так не думаю. Этому есть ряд объяснений. Согласно многим статистическим данным, рынок скорректируется вниз на 5-10%. Первой причиной может стать ипотека, выдача которой упала, по разным данным, на 40%. Соответственно, люди меньше стали брать кредитов на жилье, а отсутствие спроса как раз и приводит к снижению цен на рынке недвижимости», — объяснил эксперт. Еще одним фактором снижения цены на строительные объекты может стать то, что доходы населения в 2021 году существенно упали. Инфляция разгоняет цены на продукты, меньше денег выделяется на оплату ипотечных платежей, считает Денис Коденко. С экспертом согласился московский риелтор Олег Бендриков. Специалист рассказал о скидках от застройщиков. Все большей популярностью пользуются квартиры с мебелью и ремонтом. Застройщики при продаже таких объектов могут предложить скидку — к примеру, отсутствие кухни в квартире удешевит объект на 300 тысяч рублей в Москве. Тем самым бизнес пытается привлечь покупателя в непростое время и одновременно — удержать цены на рынке от падения. Застройщики предлагают покупателям недвижимости скидки и акции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Другой точкой зрения поделился руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» (головной офис находится в Тюмени) Сергей Зайцев. По его словам, цены на новостройки вырастут, но уже не так резко, как в 2021 году. «Ажиотажный спрос последних полутора лет привел к существенному росту цен как в сегменте новостроек, где средняя стоимость квадратного метра в целом по России выросла на 32%, так и в сегменте вторичного жилья — 35%. Несмотря на рост ипотечных ставок, это пока не отражается на рынке жилой недвижимости. Пока никаких предпосылок для снижения стоимости жилья нет. В 2022 году цены на недвижимость продолжат расти, но более сдержанными темпами, на уровне до 10-12% в год, при условии, что не произойдет резких скачков ипотечных ставок», — отметил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

За последний год рынок недвижимости кардинально изменился. Мы стали свидетелями низкой ключевой ставки ЦБ РФ, льготной ипотеки и повышения ставок. Сыграл свою роль и коронавирус, который привел к повышению цен на ряд строительных материалов, так что теперь цены на недвижимость находятся на пике, о чем говорит ряд экспертов. В 2022 году этот сегмент также ждут значительные изменения, сообщили URA.RU сразу несколько риелторов в разных городах. В первую очередь ставки по ипотечному кредитованию совершенно точно продолжат расти. Этим прогнозом с URA.RU поделился риелтор из Екатеринбурга Павел Боровиков. «В этом году совершенно точно поднимется ставка по ипотеке, ведь политика Центробанка России заключается в дальнейшем повышении ключевой ставки, от которой зависит ипотечная. Но застройщики будут выдавать субсидированную ипотеку, ведь темпы продаж объектов недвижимости снижаются. Официальная банковская ипотека будет двузначная (больше 10%, — прим. ред.), ипотека от застройщиков — дешевле (меньше 10% годовых, — прим. ред)», — отметил Боровиков. Покупка недвижимости может иметь две цели: для жизни либо ради инвестиций. Исходя из первого, цена не является слишком значимым фактором, поскольку больше вопросов возникает к местоположению объектов, наличию детсадов и учебных заведений. Второй вариант включает в себя весь потенциал объекта, и здесь нужно быть предельно внимательными, предупреждают риелторы. На первом месте — комфорт, удобство, близость торговых центров, общественного транспорта. Если целью покупки недвижимости являются инвестиции, то, по словам эксперта, объектов для вложений в 2022 году будет немного: «В основном это — бизнес-класс, численность объектов недвижимости такого типа сокращается. Спрос на них снижается. Второе: покупка уже не так привлекательна с точки зрения цены, ведь в 2021 году цена квадратного метра как в новостройках, так и во вторичном жилфонде по всей России выросла». Кроме того на рынке недвижимости обнаружились две новые проблемы. Первая — все чаще объекты не сдаются в срок. Вторая — несоответствие рекламы и фактического вида жилья из-за использования дешевых стройматериалов. Поэтому, советуют специалисты, к покупке квартиры нужно подходить ответственно и проверять застройщиков тщательно. Обычно если компания недобросовестная, ее название хорошо известно среди покупателей, которые были введены в заблуждение. Что касается цен на недвижимость в России в этом году, риелторы традиционно разделились на два лагеря. Одни убеждены, что стоимость недвижимости будет расти, другие же, наоборот, считают, что новый год — благоприятное время для понижения. Риелтор петербургского агентства недвижимости Sever Group Денис Коденко убежден, что стоимость объектов недвижимости упадет примерно на 10%. «Многие мои коллеги считают, что цены продолжат расти, однако я так не думаю. Этому есть ряд объяснений. Согласно многим статистическим данным, рынок скорректируется вниз на 5-10%. Первой причиной может стать ипотека, выдача которой упала, по разным данным, на 40%. Соответственно, люди меньше стали брать кредитов на жилье, а отсутствие спроса как раз и приводит к снижению цен на рынке недвижимости», — объяснил эксперт. Еще одним фактором снижения цены на строительные объекты может стать то, что доходы населения в 2021 году существенно упали. Инфляция разгоняет цены на продукты, меньше денег выделяется на оплату ипотечных платежей, считает Денис Коденко. С экспертом согласился московский риелтор Олег Бендриков. Специалист рассказал о скидках от застройщиков. Все большей популярностью пользуются квартиры с мебелью и ремонтом. Застройщики при продаже таких объектов могут предложить скидку — к примеру, отсутствие кухни в квартире удешевит объект на 300 тысяч рублей в Москве. Тем самым бизнес пытается привлечь покупателя в непростое время и одновременно — удержать цены на рынке от падения. Другой точкой зрения поделился руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» (головной офис находится в Тюмени) Сергей Зайцев. По его словам, цены на новостройки вырастут, но уже не так резко, как в 2021 году. «Ажиотажный спрос последних полутора лет привел к существенному росту цен как в сегменте новостроек, где средняя стоимость квадратного метра в целом по России выросла на 32%, так и в сегменте вторичного жилья — 35%. Несмотря на рост ипотечных ставок, это пока не отражается на рынке жилой недвижимости. Пока никаких предпосылок для снижения стоимости жилья нет. В 2022 году цены на недвижимость продолжат расти, но более сдержанными темпами, на уровне до 10-12% в год, при условии, что не произойдет резких скачков ипотечных ставок», — отметил он.