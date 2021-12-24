Власти определили 17 самых протестных регионов

В них «Единую Россию» ждут проблемы на выборах

25 декабря 2021 в 09:01 Размер текста - 17 +

Власти 17 регионов могут столкнуться с протестами на выборах 2022 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU Власти в следующем году ждут проблемные выборы в 17 регионах страны. Там «Единая Россия» рискует проиграть борьбу за большинство в собраниях депутатов, крайне сложными прогнозируются губернаторские кампании. Такие данные следуют из закрытого аналитического исследования, представленного лидерам «Единой России», сообщил URA.RU источник, близкий к руководству партии. В зоне риска выборы губернатора в Тамбовской, Ярославской, Новгородской и Томской областях, а также Карелии. Проблемной ожидается кампания в Сахалинскую облдуму. Сложными прогнозируются выборы в собрания депутатов и думы административных центров Тверской и Омской областей, Приморского края, республика Алтай и Алтайского края. Наконец, особое внимание единороссы уделят муниципальным кампаниям в Москве (1500 мандатов), Вологодской и Иркутской областях, в Хабаровском крае, Якутии и Туве. Фото: Дмитрий Циулин Как пояснил источник URA.RU, в алтайских регионах, Карелии, Вологодской области, Приморском крае и Якутии «существуют конфликты элит», в Новгородской переизбирается губернатор, но «позиции у него непростые», в Тамбовской области «усилилось напряжение» после внезапной отставки экс-губернатора Александра Никитина и назначения врио Максима Егорова — есть риск, что тот «не успеет выстроить отношения с элитами». В Тамбовской области ожидаются напряженные выборы после досрочной отставки Александра Никтина (слева), сложная кампания ждет томского губернатора Сергея Жвачкина (справа) Фото: Владимир Андреев © URA.RU «[Главу Карелии Артура] Парфенчикова тоже ждут непростые перевыборы в сентябре. Тверская область и Тува считаются депрессивными регионами, Томская область и Хабаровский край — протестные. Омская и Сахалинская области имеют свои точки политического напряжения. Там есть свои межэлитные сложности, которые редко попадают в федеральное поле», — пояснил инсайдер. Всего в сентябре будущего года в 36 регионах страны состоятся 45 избирательных кампаний. В 15 субъектах будут выбирать губернаторов. Жители шести регионов сформируют законодательные органы. В 12-ти субъектах проголосуют за депутатов горсобраний областных центров и дум. Еще в 12-ти субъектах пройдут кампании в органы местного самоуправления. Всего будет разыгрываться свыше 21,5 тысячи мандатов. К списку регионов с проблемными для партии власти выборами политконсультант и медиатехнолог Дмитрий Кирьян предложил добавить Свердловскую область «с традиционно сильными протестными настроениями». «Глава региона Евгений Куйвашев в целом справляется, но могут быть провокации, сложившиеся вокруг относительно популярного у местных жителей оппозиционного лидера и экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Есть небольшая вероятность уличных протестов, но не сильно массовых», — рассказал Кирьян. Евгений Куйвашев, по мнению экспертов, справляется, но проблемы ему может создать местная оппозиция Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Эксперт также подтвердил наличие «политических проблем» у губернатора Томской области Сергея Жвачкина и главы Карелии Артура Парфенчикова. Они «не продемонстрировали высокий результат ЕР на выборах в Госдуму», к тому же — «варяги», местными не стали, достаточно пассивны и имеют «вялотекущие конфликты с местной элитой». Власть, по мнению Кирьяна, «вряд ли сможет придумать что-то иное, кроме отставки весной слабых губернаторов, назначение молодого и красивого врио и раздачи федеральных денег перед выборами». «Но не уверен, что это везде сработает. Думаю, власти пора сделать ставку на местного, который откажется от поддержки ЕР и проведет яркую компанию по сбору подписей на выдвижение. В противном случае в каких-то из перечисленных регионов могут быть вторые туры и „протестные“ губернаторы», — добавил эксперт. К сентябрю в упомянутых в докладе проблемных территориях возможны «внезапные конфликты и локальные протесты», связанные с «социальной и экологической повестками», считает эксперт Института развития стратегических инициатив Игорь Шкрадюк. «Эти проблемы могут вспыхнуть в считанные дни на ровном месте. Любая точка напряжения может привести к консолидации местных элит против власти. Причем, думаю, в ряде случаев этим могут воспользоваться откровенно криминальные элементы, стремящиеся во власть. В отдельных субъектах оппозиционные кандидаты пытаются договориться с криминалом для организации давления на власть и победы на выборах. Поэтому сейчас Кремлю следует озаботиться политической устойчивостью в регионах, и здесь нужна совместная работа всех политических сил», — заметил политолог. Эксперты говорят о проблемах и у главы Карелии Артура Парфенчикова Фото: Владимир Андреев © URA.RU В некоторых регионах из проблемного списка «ситуация не столь рискованная для ЕР», считает вице-президент Российской ассоциации политконсультантов (РАПК) Петр Быстров. Например, в Вологодской области «довольно стабильная ситуация», в Туве и Тамбовской области, несмотря на трудности с экономикой, «довольно слаженно работает админресурс» на выборах. «В список не попала Удмуртия, хотя я бы ее отметил, как рискованный регион. Здесь сложная внутриполитическая ситуация, и в сентябре были сложные для ЕР выборы в Госдуму. Согласен, что есть риски в Ярославской, Иркутской областях, Хабаровском крае, Якутии. Здесь довольно сильны протестные настроения. В Тверской области есть экономические проблемы, так что и политические риски могут быть. Особняком в этом списке стоит Москва. Но если на выборах в столице будет введено дистанционное электронное голосование (ДЭГ), то серьезных рисков для ЕР не ожидается. Выборы в Госдуму в Москве это доказали», — пояснил Быстров. Статья по теме «Единая Россия» будет вербовать оппозицию к выборам президента Позиции ЕР, по мнению замдиректора института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Максима Васильева, «пошатнулись в большинстве регионов». «ЕР надо правильно группироваться, привлекать лидеров общественного мнения и чистить ряды. На стороне партии есть не только административный, но и стратегический ресурс — серьезный бюджет на политтехнологов. Оппозиция в целом — не рабочая субстанция. КПРФ лишь в единичных регионах может что-то технологически противопоставить ЕР, но мало что предпринимает. ЛДПР стала „нерукопожатной“ для оппозиционеров, и с ней не хотят договариваются. СР играет на одном поле с коммунистами, и это тоже минус оппозиции. НЛ — партия со своими порой правильными посылами, но она объединяться с другими не будет. Думаю, ЕР может сдать какой-то процент, который „размажется“ по оппозиции. Но шанс победить у нее хороший, если партия математически просчитает риски и перспективы в каждой территории», — резюмировал эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Власти в следующем году ждут проблемные выборы в 17 регионах страны. Там «Единая Россия» рискует проиграть борьбу за большинство в собраниях депутатов, крайне сложными прогнозируются губернаторские кампании. Такие данные следуют из закрытого аналитического исследования, представленного лидерам «Единой России», сообщил URA.RU источник, близкий к руководству партии. В зоне риска выборы губернатора в Тамбовской, Ярославской, Новгородской и Томской областях, а также Карелии. Проблемной ожидается кампания в Сахалинскую облдуму. Сложными прогнозируются выборы в собрания депутатов и думы административных центров Тверской и Омской областей, Приморского края, республика Алтай и Алтайского края. Наконец, особое внимание единороссы уделят муниципальным кампаниям в Москве (1500 мандатов), Вологодской и Иркутской областях, в Хабаровском крае, Якутии и Туве. Как пояснил источник URA.RU, в алтайских регионах, Карелии, Вологодской области, Приморском крае и Якутии «существуют конфликты элит», в Новгородской переизбирается губернатор, но «позиции у него непростые», в Тамбовской области «усилилось напряжение» после внезапной отставки экс-губернатора Александра Никитина и назначения врио Максима Егорова — есть риск, что тот «не успеет выстроить отношения с элитами». «[Главу Карелии Артура] Парфенчикова тоже ждут непростые перевыборы в сентябре. Тверская область и Тува считаются депрессивными регионами, Томская область и Хабаровский край — протестные. Омская и Сахалинская области имеют свои точки политического напряжения. Там есть свои межэлитные сложности, которые редко попадают в федеральное поле», — пояснил инсайдер. Всего в сентябре будущего года в 36 регионах страны состоятся 45 избирательных кампаний. В 15 субъектах будут выбирать губернаторов. Жители шести регионов сформируют законодательные органы. В 12-ти субъектах проголосуют за депутатов горсобраний областных центров и дум. Еще в 12-ти субъектах пройдут кампании в органы местного самоуправления. Всего будет разыгрываться свыше 21,5 тысячи мандатов. К списку регионов с проблемными для партии власти выборами политконсультант и медиатехнолог Дмитрий Кирьян предложил добавить Свердловскую область «с традиционно сильными протестными настроениями». «Глава региона Евгений Куйвашев в целом справляется, но могут быть провокации, сложившиеся вокруг относительно популярного у местных жителей оппозиционного лидера и экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Есть небольшая вероятность уличных протестов, но не сильно массовых», — рассказал Кирьян. Эксперт также подтвердил наличие «политических проблем» у губернатора Томской области Сергея Жвачкина и главы Карелии Артура Парфенчикова. Они «не продемонстрировали высокий результат ЕР на выборах в Госдуму», к тому же — «варяги», местными не стали, достаточно пассивны и имеют «вялотекущие конфликты с местной элитой». Власть, по мнению Кирьяна, «вряд ли сможет придумать что-то иное, кроме отставки весной слабых губернаторов, назначение молодого и красивого врио и раздачи федеральных денег перед выборами». «Но не уверен, что это везде сработает. Думаю, власти пора сделать ставку на местного, который откажется от поддержки ЕР и проведет яркую компанию по сбору подписей на выдвижение. В противном случае в каких-то из перечисленных регионов могут быть вторые туры и „протестные“ губернаторы», — добавил эксперт. К сентябрю в упомянутых в докладе проблемных территориях возможны «внезапные конфликты и локальные протесты», связанные с «социальной и экологической повестками», считает эксперт Института развития стратегических инициатив Игорь Шкрадюк. «Эти проблемы могут вспыхнуть в считанные дни на ровном месте. Любая точка напряжения может привести к консолидации местных элит против власти. Причем, думаю, в ряде случаев этим могут воспользоваться откровенно криминальные элементы, стремящиеся во власть. В отдельных субъектах оппозиционные кандидаты пытаются договориться с криминалом для организации давления на власть и победы на выборах. Поэтому сейчас Кремлю следует озаботиться политической устойчивостью в регионах, и здесь нужна совместная работа всех политических сил», — заметил политолог. В некоторых регионах из проблемного списка «ситуация не столь рискованная для ЕР», считает вице-президент Российской ассоциации политконсультантов (РАПК) Петр Быстров. Например, в Вологодской области «довольно стабильная ситуация», в Туве и Тамбовской области, несмотря на трудности с экономикой, «довольно слаженно работает админресурс» на выборах. «В список не попала Удмуртия, хотя я бы ее отметил, как рискованный регион. Здесь сложная внутриполитическая ситуация, и в сентябре были сложные для ЕР выборы в Госдуму. Согласен, что есть риски в Ярославской, Иркутской областях, Хабаровском крае, Якутии. Здесь довольно сильны протестные настроения. В Тверской области есть экономические проблемы, так что и политические риски могут быть. Особняком в этом списке стоит Москва. Но если на выборах в столице будет введено дистанционное электронное голосование (ДЭГ), то серьезных рисков для ЕР не ожидается. Выборы в Госдуму в Москве это доказали», — пояснил Быстров. Позиции ЕР, по мнению замдиректора института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Максима Васильева, «пошатнулись в большинстве регионов». «ЕР надо правильно группироваться, привлекать лидеров общественного мнения и чистить ряды. На стороне партии есть не только административный, но и стратегический ресурс — серьезный бюджет на политтехнологов. Оппозиция в целом — не рабочая субстанция. КПРФ лишь в единичных регионах может что-то технологически противопоставить ЕР, но мало что предпринимает. ЛДПР стала „нерукопожатной“ для оппозиционеров, и с ней не хотят договариваются. СР играет на одном поле с коммунистами, и это тоже минус оппозиции. НЛ — партия со своими порой правильными посылами, но она объединяться с другими не будет. Думаю, ЕР может сдать какой-то процент, который „размажется“ по оппозиции. Но шанс победить у нее хороший, если партия математически просчитает риски и перспективы в каждой территории», — резюмировал эксперт.