Инсайды ХМАО: олигарх трудоустроил главу полиции

О ревакцинации нефтяников, матерящемся мэре и новогодних премиях. Выпуск 956

30 декабря 2021 в 21:36 Размер текста - 17 +

Поздравляем с наступающим Новым годом! И вспоминаем главные мемы-2021 Коллаж URA.RU Депутат из Ханты-Мансийска отказался голосовать за бюджет, потому что в городской бане, где он встречается с избирателями, старый ремонт. С местами для встреч на этой неделе вообще все не просто. Так, мэр Сургутского района, выгнавший окружного депутата из общественной приемной, этим подставил губернатора. А Instagram-аккаунт Комаровой, где часто общаются между собой жители, заполонили боты. Также в сегодняшних «Инсайдах»: куда идут работать оппозицонеры и кто слил в интернет матерный спич мэра. «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Губернатора ХМАО подставил глава Сургутского района Сейчас чиновники гадают: скажется ли демарш мэра Сургутского района Андрея Трубецкого на его отношениях с губернатором ХМАО Натальей Комаровой Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Поговаривают, что глава Сургутского района Андрей Трубецкой подставил губернатора ХМАО Наталью Комарову отказом в предоставлении помещений для общественных приемных окружным депутатам — Сергею Елишеву и Игорю Бруслиновскому. Глава региона обещала оказывать всяческое содействие народным избранникам после выборов, в том числе в работе их общественных приемных. «Об этом губернатор говорила на встречи с депутатами Тюменской областной Думы от Югры после осенних выборов. Возможно, что после произошедшего инцидента в Сургутском районе, народные избранники воспользуются возможностью рассказать ей о случившемся», — говорят сплетники. Instagram губернатора ХМАО заполонили боты Говорят, что Instagram-аккаунт губернатора ХМАО Натальи Комаровой заполонили боты, задача которых — оставлять исключительно положительные комментарии. Это произошло из-за волны негатива, которая прошла в комментариях к публикациям после введения QR-кодов. «Сейчас негативные комментарии антиваксеров по прежнему остаются, но их попросту не видно из-за массы положительных комментариев, которые оставляют боты. Это видно, так как пишут одни и те же люди», — сказал слухач. Коммунисты ХМАО нарушают договоренности Массовые акции в ХМАО запрещены, а потому у оппозиции остались лишь партизанские способы политической борьбы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU По слухам, к югорским коммунистам начинают появляться вопросы со стороны политического блока регионального правительства. Говорят, особенно недовольны активностью ячейки КПРФ в Нижневартовске. «Нижневартовские коммунисты, которые до этого работали исключительно в спайке с властями и чуть ли не каждый свой шаг согласовывали, в последнее время стали все больше уходить от договоренностей. Так, лидер КПРФ в Нижневартовске Дмитрий Хрипунов позволяет себе прямые атаки на мэрию. Одновременно с этим лидер югорских коммунистов Алексей Савинцев демонстративно отдалился от местных ячеек, кулуарно заявляя, что понятия не имеет, что происходит», — объясняет расклад собеседник URA.RU из регионального правительства. Глава Кондинского района берет на работу главного оппозиционера Мэр Кондинского района решил подстраховаться и заполучить в союзники настойчивого критика власти Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Ходят слухи, что новый глава Кондинского района Андрей Мухин возьмет на работу оппозиционного депутата из Урая — Леонарда Насибуллина. Народный избранник известен тем, что по поводу и без повода критикует городскую администрацию. «Глава Урая Тимур Закирзянов уже написал на Насибуллина несколько заявлений в полицию о клевете, но народного избранника это пока не останавливает. Мухин решил видимо придерживаться другой тактики. Чтобы депутат не переключился на соседний муниципалитет в своей критике, чиновник хочет предложить ему занять какой-нибудь пост», — судачат слухмейкеры. Мэр Нижневартовска будет вынужден реформировать администрацию Поговаривают, что мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко, ставший главой менее месяца назад, будет вынужден реформировать администрацию, чтобы усилить влияние. «Под его пристальным взглядом оказался жилищно-коммунальный и строительный блоки. Эту сферу в Нижневартовске стало лихорадить еще при бывшем мэре Василии Тихонове и продолжает до сих пор. Тихонов попытался менять руководителей, но результата это не дало. В итоге в городе сформировался даже некий „коммунальный клан“ со своими лоббистами и они, безусловно, будут пытаться влиять на мэра. Этот клан Кощенко нужно уничтожить, чтобы не оказаться под их влиянием. Первым шагом, вероятно, будет изменение структур мэрии, ответственных за строительство и ЖКХ. А там и до увольнений нынешних руководителей рукой подать», — рассказывает инсайдер, считающий, что помогать ему в этой работе будет внутриполитический блок ХМАО. Чиновников Сургута ждут большие премии Слухачи из Сургута рассказывают, что чиновников щедро отблагодарят за лояльность и исполнительность Фото: Владимир Андреев © URA.RU Говорят, что в администрации Сургута чиновников ждут большие новогодние премии. Глава города Андрей Филатов с начала работы в этой должности не скупился на стимулирующие выплаты, а в конце года есть возможность полностью потратить весь фонд оплаты труда. «С приходом новой команды администрации довольно щедро оплачивалась работа в выходные дни. А в конце года можно рассчитывать и на 13-ую, и даже 14-ую зарплату», — шепчутся в кулуарах мэрии. В ХМАО ОНФ готовится раскачать повестку после Нового года Поговаривают, что представители югорского ОНФ получили установку усилить активность в 2022 году. В том числе, за счет негативной повестки. В 2021 году они были лишены такой возможности из-за выборов сразу в четыре уровня власти, которые проходили в Югре. «В следующем году нужно вновь раскачиваться. Так что югорским мэрам придется непросто. В ОНФ умеют давить на больные мозоли», — говорят слухачи их «Общероссийского народного фронта». Матерное выступление главы Ханты-Мансийска опубликовал уволенный сотрудник Мэру Ханты-Мансийска Максиму Ряшину предстоит понять, как в дальнейшем обезопасить себя от таких «сливов» Фото: Алексей Григорьев © URA.RU Говорят, что аудиозапись с совещания главы Ханты-Мансийска Максима Ряшина, где он использует обсценную лексику в адрес подчиненных, в социальных сетях опубликовал один из бывших подчиненных градоначальника. Опубликована она была якобы от обиды за увольнение. «Запись уже довольно старая, ей порядка 2,5 лет. На том совещании присутствовал один из сотрудников, который впоследствии был уволен. Есть основания полагать, что опубликована она была именно им», — сказал слухач. Он же добавил, что к службе безопасности Ряшина появились очень неприятные вопросы. «Ну хорошо: сначала эта аудиозапись, а что еще есть у этого экс-чиновника? А у других? Может быть по телефонам сотрудников мэрии есть и другой компромат на Ряшина, который также неожиданно всплывет где-то?» — задает риторическое попросы собеседник. Мэр Пыть-Яха не смог протолкнуть своего кандидата в кресло вице-спикера думы Говорят, глава Пыть-Яха Александр Морозов был в ярости после того, как депутаты отвергли его кандидатуру на должность вице-спикера городской думы — Людмилу Завадскую. Вместо нее народные избранники предпочли Сергея Зайцева, у которого за плечами негативный бэкграунд в виде поддельного диплома об образовании. «Это в очередной раз продемонстрировало, что у Морозова не хватает политического влияния в городе и он не всегда может проводить собственные решения в жизнь», — переговариваются злые языки. Спортивному функционеру из Нефтеюганска прочат отставку По слухам, директор МБОУ СШОР «Спартак» Александр Кудрявцев станет следующим кандидатом на увольнение в Нефтеюганске. Источник из политтусовки города считает, что у Кудрявцева нет требуемого опыта работы и образования для замещения должности директора школы олимпийского резерва. «Его трудоустроил председатель спорткомитета Виктор Федин. Властям нужен был человек на это место, а в виду кадрового голода выбирать особо не из кого. У Кудрявцева не может быть опыта для этой должности, он 1992 года рождения. После его прихода начались массовые сокращения зарплат в учреждении по распоряжению свыше, и, кажется, не всегда законные», — говорит инсайдер. По словам источника, заявление в прокуратуру с просьбой проверить Кудрявцева на соответствие должности уже готово к подаче. Депутат Ханты-Мансийска встречается с избирателями в бане Депутатов Ханты-Мансийска рассмешила мотивация коммуниста, любящего бани Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Говорят, что депутат думы Ханты-Мансийска от КПРФ Александр Семухин единственный проголосовал против принятия бюджета, потому что его не устраивает качество ремонта городской бани, где он втсречается с избирателями. «Он объяснил, что встречается с избирателями в муниципальной бане, однако жителей одного из районов качество этой бани не устраивает, из-за чего они вынуждены ехать в другую. Вот в этом и была его аргументация. Некоторые депутаты еле сдержали смех во время заседания», — сказал слухач. Нефтяной олигарх взял на работу бывшего главу полиции Сургута Рассказывают, что экс-глава УМВД Сургута Александр Ерохов устроился на работу в «Сургутнефтегаз» в структуры, связанные с обеспечением безопасности компании. Это произошло после отставки из регионального главка, где он работал в качестве заместителя начальника окружной полиции по охране общественного порядка. «Ерохов за время работы в органах взаимодействовал в том числе и с сами генеральным директором „Сургутнефтегаза“ Владимиром Богдановым. Так что у него была возможность устроиться на работу в нефтяную корпорацию», — уверены инсайдеры. Нефтяников заставляют ревакцинироваться Сотрудники «Сургутнефтегаза» считают, что это нарушает все законы, но и увольняться не хотят Фото: Денис Моргунов © URA.RU Говорят, что в АО «Сургутнефтегазе» руководство заставляет сотрудников пройти ревакцинацию от коронавируса через полгода, несмотря на то, что сертификат действует год. «Всех заставляют ознакомиться и подписать приказ о ревакцинации через шесть месяцев, хотя срок действия сертификата — год. В случае отказа грозит отстранение от работы», — сказал слухач. Руководство приставов ХМАО закрыло глаза на пьяную езду сотрудника Говорят, что руководство управления Федеральной службы судебных приставов по ХМАО проигнорировала ситуацию с одним из сотрудников, который попался на пьяной езде в момент стажировки. Якобы историю попытались «замять», при этом должность сотрудника было принято решение сохранить. Вместе с этим после публикации информации в СМИ в структуре прошла волна увольнений. «Руководитель УФССП Елена Ловандо была уведомлена о ситуации со старшим инспектором Василием Котовым. Однако каких-либо действий предпринято не было. После этого из управления были уволены по крайней мере пять сотрудников, по собственному желанию, но это была вынужденная мера с их стороны. Таким образом пытались выяснить, кто из работников раскрыл секретнуюю информацию», — сказал слухач. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем и не редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Депутат из Ханты-Мансийска отказался голосовать за бюджет, потому что в городской бане, где он встречается с избирателями, старый ремонт. С местами для встреч на этой неделе вообще все не просто. Так, мэр Сургутского района, выгнавший окружного депутата из общественной приемной, этим подставил губернатора. А Instagram-аккаунт Комаровой, где часто общаются между собой жители, заполонили боты. Также в сегодняшних «Инсайдах»: куда идут работать оппозицонеры и кто слил в интернет матерный спич мэра. «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Губернатора ХМАО подставил глава Сургутского района Поговаривают, что глава Сургутского района Андрей Трубецкой подставил губернатора ХМАО Наталью Комарову отказом в предоставлении помещений для общественных приемных окружным депутатам — Сергею Елишеву и Игорю Бруслиновскому. Глава региона обещала оказывать всяческое содействие народным избранникам после выборов, в том числе в работе их общественных приемных. «Об этом губернатор говорила на встречи с депутатами Тюменской областной Думы от Югры после осенних выборов. Возможно, что после произошедшего инцидента в Сургутском районе, народные избранники воспользуются возможностью рассказать ей о случившемся», — говорят сплетники. Instagram губернатора ХМАО заполонили боты Говорят, что Instagram-аккаунт губернатора ХМАО Натальи Комаровой заполонили боты, задача которых — оставлять исключительно положительные комментарии. Это произошло из-за волны негатива, которая прошла в комментариях к публикациям после введения QR-кодов. «Сейчас негативные комментарии антиваксеров по прежнему остаются, но их попросту не видно из-за массы положительных комментариев, которые оставляют боты. Это видно, так как пишут одни и те же люди», — сказал слухач. Коммунисты ХМАО нарушают договоренности По слухам, к югорским коммунистам начинают появляться вопросы со стороны политического блока регионального правительства. Говорят, особенно недовольны активностью ячейки КПРФ в Нижневартовске. «Нижневартовские коммунисты, которые до этого работали исключительно в спайке с властями и чуть ли не каждый свой шаг согласовывали, в последнее время стали все больше уходить от договоренностей. Так, лидер КПРФ в Нижневартовске Дмитрий Хрипунов позволяет себе прямые атаки на мэрию. Одновременно с этим лидер югорских коммунистов Алексей Савинцев демонстративно отдалился от местных ячеек, кулуарно заявляя, что понятия не имеет, что происходит», — объясняет расклад собеседник URA.RU из регионального правительства. Глава Кондинского района берет на работу главного оппозиционера Ходят слухи, что новый глава Кондинского района Андрей Мухин возьмет на работу оппозиционного депутата из Урая — Леонарда Насибуллина. Народный избранник известен тем, что по поводу и без повода критикует городскую администрацию. «Глава Урая Тимур Закирзянов уже написал на Насибуллина несколько заявлений в полицию о клевете, но народного избранника это пока не останавливает. Мухин решил видимо придерживаться другой тактики. Чтобы депутат не переключился на соседний муниципалитет в своей критике, чиновник хочет предложить ему занять какой-нибудь пост», — судачат слухмейкеры. Мэр Нижневартовска будет вынужден реформировать администрацию Поговаривают, что мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко, ставший главой менее месяца назад, будет вынужден реформировать администрацию, чтобы усилить влияние. «Под его пристальным взглядом оказался жилищно-коммунальный и строительный блоки. Эту сферу в Нижневартовске стало лихорадить еще при бывшем мэре Василии Тихонове и продолжает до сих пор. Тихонов попытался менять руководителей, но результата это не дало. В итоге в городе сформировался даже некий „коммунальный клан“ со своими лоббистами и они, безусловно, будут пытаться влиять на мэра. Этот клан Кощенко нужно уничтожить, чтобы не оказаться под их влиянием. Первым шагом, вероятно, будет изменение структур мэрии, ответственных за строительство и ЖКХ. А там и до увольнений нынешних руководителей рукой подать», — рассказывает инсайдер, считающий, что помогать ему в этой работе будет внутриполитический блок ХМАО. Чиновников Сургута ждут большие премии Говорят, что в администрации Сургута чиновников ждут большие новогодние премии. Глава города Андрей Филатов с начала работы в этой должности не скупился на стимулирующие выплаты, а в конце года есть возможность полностью потратить весь фонд оплаты труда. «С приходом новой команды администрации довольно щедро оплачивалась работа в выходные дни. А в конце года можно рассчитывать и на 13-ую, и даже 14-ую зарплату», — шепчутся в кулуарах мэрии. В ХМАО ОНФ готовится раскачать повестку после Нового года Поговаривают, что представители югорского ОНФ получили установку усилить активность в 2022 году. В том числе, за счет негативной повестки. В 2021 году они были лишены такой возможности из-за выборов сразу в четыре уровня власти, которые проходили в Югре. «В следующем году нужно вновь раскачиваться. Так что югорским мэрам придется непросто. В ОНФ умеют давить на больные мозоли», — говорят слухачи их «Общероссийского народного фронта». Матерное выступление главы Ханты-Мансийска опубликовал уволенный сотрудник Говорят, что аудиозапись с совещания главы Ханты-Мансийска Максима Ряшина, где он использует обсценную лексику в адрес подчиненных, в социальных сетях опубликовал один из бывших подчиненных градоначальника. Опубликована она была якобы от обиды за увольнение. «Запись уже довольно старая, ей порядка 2,5 лет. На том совещании присутствовал один из сотрудников, который впоследствии был уволен. Есть основания полагать, что опубликована она была именно им», — сказал слухач. Он же добавил, что к службе безопасности Ряшина появились очень неприятные вопросы. «Ну хорошо: сначала эта аудиозапись, а что еще есть у этого экс-чиновника? А у других? Может быть по телефонам сотрудников мэрии есть и другой компромат на Ряшина, который также неожиданно всплывет где-то?» — задает риторическое попросы собеседник. Мэр Пыть-Яха не смог протолкнуть своего кандидата в кресло вице-спикера думы Говорят, глава Пыть-Яха Александр Морозов был в ярости после того, как депутаты отвергли его кандидатуру на должность вице-спикера городской думы — Людмилу Завадскую. Вместо нее народные избранники предпочли Сергея Зайцева, у которого за плечами негативный бэкграунд в виде поддельного диплома об образовании. «Это в очередной раз продемонстрировало, что у Морозова не хватает политического влияния в городе и он не всегда может проводить собственные решения в жизнь», — переговариваются злые языки. Спортивному функционеру из Нефтеюганска прочат отставку По слухам, директор МБОУ СШОР «Спартак» Александр Кудрявцев станет следующим кандидатом на увольнение в Нефтеюганске. Источник из политтусовки города считает, что у Кудрявцева нет требуемого опыта работы и образования для замещения должности директора школы олимпийского резерва. «Его трудоустроил председатель спорткомитета Виктор Федин. Властям нужен был человек на это место, а в виду кадрового голода выбирать особо не из кого. У Кудрявцева не может быть опыта для этой должности, он 1992 года рождения. После его прихода начались массовые сокращения зарплат в учреждении по распоряжению свыше, и, кажется, не всегда законные», — говорит инсайдер. По словам источника, заявление в прокуратуру с просьбой проверить Кудрявцева на соответствие должности уже готово к подаче. Депутат Ханты-Мансийска встречается с избирателями в бане Говорят, что депутат думы Ханты-Мансийска от КПРФ Александр Семухин единственный проголосовал против принятия бюджета, потому что его не устраивает качество ремонта городской бани, где он втсречается с избирателями. «Он объяснил, что встречается с избирателями в муниципальной бане, однако жителей одного из районов качество этой бани не устраивает, из-за чего они вынуждены ехать в другую. Вот в этом и была его аргументация. Некоторые депутаты еле сдержали смех во время заседания», — сказал слухач. Нефтяной олигарх взял на работу бывшего главу полиции Сургута Рассказывают, что экс-глава УМВД Сургута Александр Ерохов устроился на работу в «Сургутнефтегаз» в структуры, связанные с обеспечением безопасности компании. Это произошло после отставки из регионального главка, где он работал в качестве заместителя начальника окружной полиции по охране общественного порядка. «Ерохов за время работы в органах взаимодействовал в том числе и с сами генеральным директором „Сургутнефтегаза“ Владимиром Богдановым. Так что у него была возможность устроиться на работу в нефтяную корпорацию», — уверены инсайдеры. Нефтяников заставляют ревакцинироваться Говорят, что в АО «Сургутнефтегазе» руководство заставляет сотрудников пройти ревакцинацию от коронавируса через полгода, несмотря на то, что сертификат действует год. «Всех заставляют ознакомиться и подписать приказ о ревакцинации через шесть месяцев, хотя срок действия сертификата — год. В случае отказа грозит отстранение от работы», — сказал слухач. Руководство приставов ХМАО закрыло глаза на пьяную езду сотрудника Говорят, что руководство управления Федеральной службы судебных приставов по ХМАО проигнорировала ситуацию с одним из сотрудников, который попался на пьяной езде в момент стажировки. Якобы историю попытались «замять», при этом должность сотрудника было принято решение сохранить. Вместе с этим после публикации информации в СМИ в структуре прошла волна увольнений. «Руководитель УФССП Елена Ловандо была уведомлена о ситуации со старшим инспектором Василием Котовым. Однако каких-либо действий предпринято не было. После этого из управления были уволены по крайней мере пять сотрудников, по собственному желанию, но это была вынужденная мера с их стороны. Таким образом пытались выяснить, кто из работников раскрыл секретнуюю информацию», — сказал слухач. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем и не редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.