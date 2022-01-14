Свердловские инсайды: перемены в свердловском УФСБ

Про советы Куйвашеву, часы Чемезова и пост для родни кремлевского чиновника. Выпуск 953

14 января 2022 в 21:31 Размер текста - 17 +

А что вы себе обещали в новом году? Коллаж URA.RU Минувшие праздничные дни дали немало поводов для свердловской элиты порассуждать, почему главы региона Евгения Куйвашева не было на главной рождественской службе и с какой проблемой столкнулась его команда. Меж тем глава свердловского заксобрания Людмила Бабушкина все еще находится в поисках руководителя своей пресс-службы, а новоиспеченный депутат-гонщик Сергей Карякин, не проработав и полгода в статусе народного избранника, готов бежать из парламента. «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Куйвашеву посоветовали отстраниться от церкви Евгению Куйвашеву посоветовали отстраниться от православной тематики Фото: Анна Майорова © URA.RU В свердловских кулуарах до сих обсуждают, почему губернатора не было на главной рождественской литургии. «Особенно это стало заметно на фоне того, что другие федеральные VIP участвовали в праздничных богослужениях. Но не исключаю, что решение губернатора связано с советами его неформального окружения отстраниться от церковной повестки, толкая его „в объятия“ либерального лагеря», — полагает источник. Губернатор решает, кому доверить выборы… Состав штаба для ведения губернаторской кампании фактически сформирован и находится на столе у Евгения Куйвашева, говорит один из собеседников. «Губернатор сейчас определяется с некоторыми кандидатурами. Есть представители из числа госслужащих, есть и неформальные советники», — шепчутся в кулуарах. Собеседники не исключают, что после итоговой пресс-конференции дело в формированием штаба может пойти в гору. …а его команда уже наткнулась на проблему При этом источники отмечают, что в департаменте внутренней политики региона уже нарвались на первую проблему. «Они начали работу по прохождению кандидатами в губернаторы муниципального фильтра. Общаются с депутатами местных дум. [Глава департамента Антон] Третьяков, говорят, чересчур настойчив. Его вызывающее поведение вовсю обсуждается», — судачат слухачи. Мол, главы уже в недоумении от самого процесса и из-за поведения самого Третьякова теперь непонятно, чем сам процесс закончится. Самые дешевые часы Чемезова за полмиллиона рублей Часы Олега Чемезова стали одной из тем для обсуждений после пресс-конференции губернатора Фото: Анна Майорова © URA.RU После пресс-конференции губернатора Евгения Куйвашева неожиданным предметом для обсуждения стали часы его зама — Олега Чемезова. «Многие обратили внимание на аксессуар. Кто-то даже заметил примерную стоимость, мол, за полмиллиона рублей. Обсуждения, конечно, дошли до Олега Леонидовича. Говорят, он даже произнес что-то из разряда „хорошо, что самые дешевые из коллекции надел“», — передает слухи один из собеседников. Другой источник говорит, что в эту историю охотно верится. «Потому что супруга [Олега Чемезова], которая вместе с ним была на „Екатерининской ассамблее“, пришла на мероприятие с сумочкой Hermes Kelly. Ее так просто не купить — там очередь два года», — делится впечатлениями слухач. Чемезов пошел на уступку Хазееву… По кабинетам власти гуляет слух, что политический вице-губернатор Олег Чемезов будет не единственным идеологом кампании Евгения Куйвашева. Коллеги чиновника пересказывают, что он согласился делить эту роль с советником главы региона, политтехнологом Ринатом Хазеевым. «Но определяющим Ринат не будет. Чемезов просто пошел на компромисс», — уверяют знакомые вице-губернатора. …и ждет награду за переизбрание Куйвашева А еще рассказывают, что в конце прошлого года Чемезов крайне плодотворно ездил в Москву, где совещался с представителями администрации президента. По слухам, на одной из встреч ему доступно намекнули, что если в сентябре он успешно проведет выборы главы Свердловской области, то может рассчитывать на включение в кремлевский губернаторский резерв. Чемезову этот вызов пришелся по вкусу, судачат сплетники. Родственник кремлевского чиновника станет министром Появился первый кандидат в кресло министра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В правительстве рассказывают, что министру внешнеэкономических связей Василию Козлову, который скоро должен стать замом губернатора, уже подбирают сменщика. И, по слухам, главным кандидатом является замминистра Вячеслав Ярин — родственник главы управления президента РФ по внутренней политике Андрея Ярина. Окончательное решение еще не принято, но, указывают слухачи, у подчиненного Козлова неплохие шансы сменить шефа. Главу минприроды переводят в МУГИСО Говорят, в последнее время в правительстве все чаще слышны разговоры о новом главе министерства госимущества области (МУГИСО). По рассказам обитателей кабмина, на эту должность вновь претендует министр природных ресурсов Алексей Кузнецов — ему прочили перевод еще в середине 2018 года, но назначение так и не состоялось. Теперь же его фамилия снова на слуху: особенно учитывая, что нынешний и. о. главы МУГИСО, замгубернатора Сергей Зырянов давно просит освободить его от этой работы. Чечунова меняет покровителя,… Елена Чечунова (слева) хотела бы быть поближе к Людмиле Бабушкиной (справа) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Собеседники в заксобрании с любопытством наблюдают, как меняются повадки главы фракции «Единой России» Елены Чечуновой. Рассказывают, что опытный парламентарий, заметив ослабление своего покровителя, первого вице-спикера Виктора Шептия, выразила готовность присягнуть новому заступнику — спикеру Людмиле Бабушкиной. По слухам, Чечунова уже прорабатывает вопрос, как бы ей переселиться в другой кабинет на верхних этажах, чтобы быть как можно ближе к главе заксобрания. …а Бабушкина продолжает кастинг Сплетники из заксобрания уверены, что самым курьезным назначением может отличиться спикер Людмила Бабушкина. Глава парламента продолжает искать нового начальника своей пресс-службы, и, по слухам, переключила внимание на одиозного журналиста Дмитрия Фоминцева, который в свое время работал на подряде с получившим срок автором telegram-каналов Александром Устиновым. Однако в возможном назначении видят и холодный расчет Бабушкиной: дело в том, что по ее просьбе Фоминцев достаточно долго был на содержании у владельца «Сима-ленда» Андрея Симановского, а теперь отношения могут перейти в разряд официальных. Карякин может уйти из заксо Сергею Карякину тяжело совмещать спорт и политику Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Говорят, новоиспеченный депутат законодательного собрания Свердловской области гонщик Сергей Карякин подумывает над тем, чтобы покинуть парламент. «Ему с трудом удается совмещать обязанности депутата и работу профессионального спортсмена», — рассказывает один из собеседников. По версии источника, вскоре вновь встанет вопрос о ротации депутатского корпуса. У губернатора есть карт-бланш на перемены Высокопоставленные гости, говорят, не собираются лететь в Екатеринбург на свердловскую конференцию «Единой России», где будут утверждены все кадровые изменения. «Это связано с тем, что партийное руководство доверяет новому руководителя регионального отделения, которым стал глава региона. У губернатора есть карт-бланш на перемены», — отмечет собеседник. Бывшая пиарщица курганского губернатора нашла работу в Свердловской области Анастасия Гусарова снова стала госслужащей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Экс-директор департамента информационной и внутренней политики, пресс-секретарь губернатора Анастасия Гусарова нашла новое место работы. По слухам, пиарщица устроилась во властных структурах в Екатеринбурге. «Вероятно, работа в курганском правительстве позволила Анастасии Николаевне приобрести необходимый навык для госслужбы, которая ей пришлась по вкусу», — обсуждают курганские сотрудники правительства. Первый зам Орлова, усилившись, произведет отставку… Первый вице-мэр Екатеринбурга Игорь Сутягин, в ведение которого передают экологию, может отправить в отставку главу профильного комитета Екатерину Мурзину. «Хотя непонятно, зачем. Этот комитет ведь ничем не занимается», — смеются в кулуарах. …а после нее уйдет и сам В свете возможного назначения министра Кузнецова главой МУГИСО актуализировались слухи о переходе Сутягина на его позицию в правительстве. «Сутягин ведь уже был заместителем министра природы», — объясняет один из собеседников. Хозяин элитного дома пошел на сделку с мэрией Екатеринбурга В кулуарах уверены, что Валерий Малышев пошел на соглашение с чиновниками все же не просто так Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бизнесмен Валерий Малышев (компания «Ривьера», строившая одноименный клубный дом в самом центре Екатеринбурга) первым из городских строителей согласился безвозмездно отдать мэрии здание под детский сад на 150 мест. «Это историческая сделка, поскольку раньше застройщики только продавали властям свои здания и участки или менялись с ними на сопоставимые объекты. Теперь будет по-другому», — анонсирует инсайдер. Орлов отказал депутату в трудоустройстве Глава Екатеринбурга Алексей Орлов отказал депутату Владимиру Стругову в трудоустройстве в одно из муниципальных предприятий. По слухам, перед Новым годом Стругов просил у него то же, что у Высокинского, — пост директора банно-прачечного комбината «Жемчужина» на Уралмаше. «Но Орлов отказал, ведь управленческого опыта у Стругова нет», — поделился собеседник. Самый громкий общественник идет на выборы в Екатеринбурге… Валерий Черкашин уже пытался пройти в гордуму — в 2018-м и 2020-м годах Фото: Анна Майорова © URA.RU По слухам, на довыборы в гордуму Екатеринбурга может заявиться член Общественной палаты Свердловской области Валерий Черкашин, известный в местной политтусовке экстравагантным поведением. Говорят, он, не сумевший попасть в гордуму в 2018 году, присматривается к округу №2 (Верх-Исетский район). «Возможно, Черкашин попытается договориться со „Справедливой Россией“», — передает хороший знакомый Черкашина. …а главный свердловский коммунист не нашел на них деньги Секретарь свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев, поговаривают, не сумел найти спонсоров под довыборы в гордуму. И потому от партии пойдут те же люди, что и на довыборы в ноябре 2020 года, — Ольга Прожерина (лидер движения «Родительский отпор. Екатеринбург», которое объединяет антипрививочников) и Виталий Ряписов. Соратник Куйвашева пристроил чиновника, уволенного из мэрии Алексея Россолова когда-то называли «карающим мечом» губернатора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Начальник Госжилстройнадзора Свердловской области Алексей Россолов, соратник губернатора Евгения Куйвашева (Россолова когда-то даже называли его «карающим мечом»), якобы помог бывшему начальнику департамента документационного обеспечения мэрии Екатеринбурга. По слухам, Щепелин ушел из горадминистрации потому, что его работой были недовольны. «И Россолов устроил Щепелина в одну из городских управляющих компаний», — поделился знакомый с ситуацией собеседник. Орлов не пришел на похороны из-за Тунгусова Участники панихиды по экс-главе Чкаловского района Вячеславу Мишарину были удивлены отсутствием на церемонии градоначальника Алексея Орлова, хоть они и проработал с Мишариным все два месяца. Поговаривают, Орлов опасался, что среди гостей будет опальный экс-вице-мэр, бывший вице-губернатор Владимир Тунгусов, хорошо знавший Мишарина. «Потом опять начались бы пересуды, доклады губернатору, что, мол, Орлов поздоровался с Тунгусовым, что-то ему сказал и так далее», — объясняет участник интриг. При этом другой источник — в мэрии — ранее объяснял, что все прозаичней: у Орлова просто были неотложные дела. Панова приготовила своего кандидата на выборы Говорят, пиарщица Аксана Панова пытается выдвинуть в качестве «либерального» кандидата на губернаторские выборы депутата думы Екатеринбурга от «Яблока» Константина Киселева. Панова, по слухам, уверена, что это гарантирует кампании определенный бюджет и пару скандалов на федеральном уровне. «Проблем с муниципальным фильтром у Киселева не будет», — раскрывают замысел инсайдеры. Свердловскую ЛДПР ждут перестановки Нынешний лидер свердловского ЛДПР, возможно, вскоре отойдет от дел Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Говорят, что свердловское отделение ЛДПР ждут кадровые перестановки. Сейчас координатором свердловского регионального отделения является Антон Гусев. «То, что Гусев постепенно уходит на второй план, заметно даже по официальному Instagram партии. Понятно, что там главным действующим лицом является Владимир Жириновский. Но, что до региональных либерал-демократов, то Гусев уже начал уступать позиции депутату гордумы Екатеринбурга Дмитрию Гусеву», — рассказывает источник, близкий к партии. Депрессивный поселок охватил политический конфликт Рассказывают, что в рабочем поселке Малышева под Асбестом разгорается тяжелый конфликт между главой администрации Марией Рубцовой и спикером думы Михаилом Кудрявцевым. В сентябре 2021-го, когда избирались местные депутаты, Рубцова не смогла сформировать лояльную себе думу: большинство составили люди ее оппонента, который уже много лет сам мечтает стать мэром. Дождавшись момента, Кудрявцев инициировал смену конкурентки. Есть информация, что обстановка накалилась настолько, что в историю будет вмешиваться резиденция губернатора. Крылову ждут проблемы У асбестовского депутата от КПРФ Натальи Крыловой, которую некоторые в кулуарах уже называют неформальным лидером коммунистов в области, могут возникнуть проблемы. «Дело в том, что после определенных мероприятий правоохранителям удалось выяснить, что одним из спонсоров ее политической деятельности могут быть продавцы нелегального алкоголя. В ближайшее время эта версия будет проверена. Последствия для депутата могут быть печальными», — полагает источник. Чиновникам дали советы по вакцинации Сотрудникам правительства Свердловской области выдали особые рекомендации по ревакцинации от коронавируса. «Почему-то чиновникам посоветовали ставить именно двухкомпонентный „Спутник V“, а не „Лайт“. Никто не может объяснить причину», — делится собеседник. Стуликов перетягивает кадры Антон Стуликов хочет работать с бывшими коллегами по ТВ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Говорят, новый руководитель «Областной газеты» Антон Стуликов перетягивает кадры с Областного телевидения. «Это удивительно, конечно, потому что газета и телевидение — это разные вселенные. Но Стуликов видимо решил опираться на знакомые ему кадры. Говорят, что из „Областной газеты“ уже ушла журналист, которая отдала изданию более пяти лет», — рассказывает собеседник, близкий к медиа. «Областную газету» реформируют Говорят, что в департаменте информационной политики обсуждается проект объединения «Областной газеты» с районной и городской прессой. «Последняя и вовсе может потерять свою автономность. Но зато на областном уровне могут кратно увеличить финансовые вливания в создаваемый холдинг», — уточняют собеседники. Слухачи переговариваются, что именно после этого к руководству «Областной газеты» придут лояльные руководству департамента фигуры. Замы Пумпянского бегут от нового директора Говорят, что от первого вице-президента Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Александра Породнова бегут люди. «[Исполнительный вице-президент Марина] Вшивцева сбежала, говорит, мол, в гробу я все это видала. Давайте вспомним еще Михаила Черепанова, которого сватают в советники губернатора. Так что замы [президента СОСПП Дмитрия] Пумпянского бегут от нового директора», — рассказывает источник, отмечая, что из замов осталась только Татьяна Кансафарова. Экс-главреда «Областной газеты» ждут в «Единой России» В парламенте делятся, что спикер Людмила Бабушкина отказалась от идеи пригласить на работу бывшего главреда «Областной газеты», советника губернатора Дмитрия Полянина. Впрочем, для журналиста тут же появился другой вариант: есть сведения, что его хотят видеть в реготделении «Единой России», якобы в статусе начальника пресс-службы. «Перед выборами данное направление в исполкоме надо усиливать», — аргументируют слухачи. Начальник УФСБ раскрепостил подчиненных В свердловском УФСБ изменился микроклимат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Подчиненные начальника свердловского УФСБ Алексея Зиновьева делятся наблюдением: говорят, за последнее время серьезно изменилась внутренняя система поощрений. «Сейчас сотрудники ощущают себя более свободно, микроклимат другой. Раньше, при [генерале Александре] Вяткине многие смотрели друг на друга с подозрением», — рассказывает один из собеседников. В свердловском главке МВД ожидают череду увольнений Ходят слухи, что в ГУ МВД по Свердловской области пройдет волна увольнений, которая связана в основном с конфликтами между начальством и подчиненными. Причем, отставки ожидаются не только среди рядовых сотрудников, но и среди руководителей подразделений. Большинство силовиков, собравшихся в отставку, пользуются авторитетом в ведомстве, но уже продумали свои планы на карьеру вне государственной службы. Слухачи считают, что часть сотрудников уволится к лету. Генерал Трифонов подключил старые связи Говорят, Игорь Трифонов просил знакомых помочь ему Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Говорят, бывший начальник УМВД по Екатеринбургу генерал-майор полиции Игорь Трифонов, обвиняемый во взятке, через доверенных людей умолял старых знакомых в силовых кругах вступиться за него и подключить связи, чтобы суд перевел его под домашний арест. К сожалению, считает инсайдер, к этим просьбам пока не прислушиваются, но Трифонов не теряет надежды. В новом главе онкодиспансера сомневаются… В медкругах поговаривают, что и.о свердловского онкодиспансера Борис Мейлах хороший хирург, но сомневаются, хватит ли у него опыта для того, чтобы возглавить учреждение. «Мейлах хороший опытный хирург. В его практике были работы и со злокачественными опухолями, но не в большом количестве. В медицинских кругах бытует мнение, что Мейлаху может не хватить опыта для руководства таким серьезным и одновременно сложным медицинским учреждением», — отметил источник, знакомый со ситуацией. …но у него есть мощная поддержка Говорят, что Борис Мейлах, которого назначили и. о. главврача свердловского онкодиспансера, — человек министра здравоохранения Свердловской области Андрея Карлова. Именно поэтому ему будет оказана всесторонняя поддержка. «Если экс-главврач онкодиспансера Владимир Елишев был человеком бывшего министра Андрея Цветкова, и его хотели убрать давно, то Мейлах человек Карлова и у него не возникнет, например, проблем с финансированием, как было у Елишева. Будет оказана поддержка по всем фронтам», — отметил осведомитель. Десантнику Тетерину в СИЗО провезли элитные лекарства Тетерин пожаловался на проблемы со здоровьем Фото: Размик Закарян © URA.RU Говорят, председатель регионального отделения организации «Союз десантников России» Евгений Тетерин, который обвиняется в посредничестве во взятках, смог получить через родственников дорогие лекарства, которых нет в СИЗО-1. Это делает качество его лечения на порядок выше, чем у других заключенных, но он продолжает жаловаться на проблемы с медициной в учреждении. Сергей Болков придумал новую тактику защиты в суде,… Экс-полицейский Сергей Болков, которого подозревают в стрельбе из окна по прохожим на Химмаше в Екатеринбурге, решил, что получит максимальный срок по своей статье. Правда, он попытается смягчить себе наказание, считают инсайдеры. «На суде он притворится, что не осознавал происходящего во время стрельбы. Это совсем иная ситуация, чем если бы он признал, что целился по людям», — говорят они. …но уже потерял друзей из-за скандала Болков устраивает скандалы на заседаниях суда Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Когда Сергей Болков устроил истерику на заседании суда, обвинив прохожих в беспечности, от него отвернулись многие друзья и близкие. Ходят слухи, что с ним перестали общаться даже те, кто поддерживал подсудимого до последнего. Дескать такие резкие слова разубедили многих в чистосердечности раскаяния Болкова и его адекватности. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . 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Минувшие праздничные дни дали немало поводов для свердловской элиты порассуждать, почему главы региона Евгения Куйвашева не было на главной рождественской службе и с какой проблемой столкнулась его команда. Меж тем глава свердловского заксобрания Людмила Бабушкина все еще находится в поисках руководителя своей пресс-службы, а новоиспеченный депутат-гонщик Сергей Карякин, не проработав и полгода в статусе народного избранника, готов бежать из парламента. «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Куйвашеву посоветовали отстраниться от церкви В свердловских кулуарах до сих обсуждают, почему губернатора не было на главной рождественской литургии. «Особенно это стало заметно на фоне того, что другие федеральные VIP участвовали в праздничных богослужениях. Но не исключаю, что решение губернатора связано с советами его неформального окружения отстраниться от церковной повестки, толкая его „в объятия“ либерального лагеря», — полагает источник. Губернатор решает, кому доверить выборы… Состав штаба для ведения губернаторской кампании фактически сформирован и находится на столе у Евгения Куйвашева, говорит один из собеседников. «Губернатор сейчас определяется с некоторыми кандидатурами. Есть представители из числа госслужащих, есть и неформальные советники», — шепчутся в кулуарах. Собеседники не исключают, что после итоговой пресс-конференции дело в формированием штаба может пойти в гору. …а его команда уже наткнулась на проблему При этом источники отмечают, что в департаменте внутренней политики региона уже нарвались на первую проблему. «Они начали работу по прохождению кандидатами в губернаторы муниципального фильтра. Общаются с депутатами местных дум. [Глава департамента Антон] Третьяков, говорят, чересчур настойчив. Его вызывающее поведение вовсю обсуждается», — судачат слухачи. Мол, главы уже в недоумении от самого процесса и из-за поведения самого Третьякова теперь непонятно, чем сам процесс закончится. Самые дешевые часы Чемезова за полмиллиона рублей После пресс-конференции губернатора Евгения Куйвашева неожиданным предметом для обсуждения стали часы его зама — Олега Чемезова. «Многие обратили внимание на аксессуар. Кто-то даже заметил примерную стоимость, мол, за полмиллиона рублей. Обсуждения, конечно, дошли до Олега Леонидовича. Говорят, он даже произнес что-то из разряда „хорошо, что самые дешевые из коллекции надел“», — передает слухи один из собеседников. Другой источник говорит, что в эту историю охотно верится. «Потому что супруга [Олега Чемезова], которая вместе с ним была на „Екатерининской ассамблее“, пришла на мероприятие с сумочкой Hermes Kelly. Ее так просто не купить — там очередь два года», — делится впечатлениями слухач. Чемезов пошел на уступку Хазееву… По кабинетам власти гуляет слух, что политический вице-губернатор Олег Чемезов будет не единственным идеологом кампании Евгения Куйвашева. Коллеги чиновника пересказывают, что он согласился делить эту роль с советником главы региона, политтехнологом Ринатом Хазеевым. «Но определяющим Ринат не будет. Чемезов просто пошел на компромисс», — уверяют знакомые вице-губернатора. …и ждет награду за переизбрание Куйвашева А еще рассказывают, что в конце прошлого года Чемезов крайне плодотворно ездил в Москву, где совещался с представителями администрации президента. По слухам, на одной из встреч ему доступно намекнули, что если в сентябре он успешно проведет выборы главы Свердловской области, то может рассчитывать на включение в кремлевский губернаторский резерв. Чемезову этот вызов пришелся по вкусу, судачат сплетники. Родственник кремлевского чиновника станет министром В правительстве рассказывают, что министру внешнеэкономических связей Василию Козлову, который скоро должен стать замом губернатора, уже подбирают сменщика. И, по слухам, главным кандидатом является замминистра Вячеслав Ярин — родственник главы управления президента РФ по внутренней политике Андрея Ярина. Окончательное решение еще не принято, но, указывают слухачи, у подчиненного Козлова неплохие шансы сменить шефа. Главу минприроды переводят в МУГИСО Говорят, в последнее время в правительстве все чаще слышны разговоры о новом главе министерства госимущества области (МУГИСО). По рассказам обитателей кабмина, на эту должность вновь претендует министр природных ресурсов Алексей Кузнецов — ему прочили перевод еще в середине 2018 года, но назначение так и не состоялось. Теперь же его фамилия снова на слуху: особенно учитывая, что нынешний и. о. главы МУГИСО, замгубернатора Сергей Зырянов давно просит освободить его от этой работы. Чечунова меняет покровителя,… Собеседники в заксобрании с любопытством наблюдают, как меняются повадки главы фракции «Единой России» Елены Чечуновой. Рассказывают, что опытный парламентарий, заметив ослабление своего покровителя, первого вице-спикера Виктора Шептия, выразила готовность присягнуть новому заступнику — спикеру Людмиле Бабушкиной. По слухам, Чечунова уже прорабатывает вопрос, как бы ей переселиться в другой кабинет на верхних этажах, чтобы быть как можно ближе к главе заксобрания. …а Бабушкина продолжает кастинг Сплетники из заксобрания уверены, что самым курьезным назначением может отличиться спикер Людмила Бабушкина. Глава парламента продолжает искать нового начальника своей пресс-службы, и, по слухам, переключила внимание на одиозного журналиста Дмитрия Фоминцева, который в свое время работал на подряде с получившим срок автором telegram-каналов Александром Устиновым. Однако в возможном назначении видят и холодный расчет Бабушкиной: дело в том, что по ее просьбе Фоминцев достаточно долго был на содержании у владельца «Сима-ленда» Андрея Симановского, а теперь отношения могут перейти в разряд официальных. Карякин может уйти из заксо Говорят, новоиспеченный депутат законодательного собрания Свердловской области гонщик Сергей Карякин подумывает над тем, чтобы покинуть парламент. «Ему с трудом удается совмещать обязанности депутата и работу профессионального спортсмена», — рассказывает один из собеседников. По версии источника, вскоре вновь встанет вопрос о ротации депутатского корпуса. У губернатора есть карт-бланш на перемены Высокопоставленные гости, говорят, не собираются лететь в Екатеринбург на свердловскую конференцию «Единой России», где будут утверждены все кадровые изменения. «Это связано с тем, что партийное руководство доверяет новому руководителя регионального отделения, которым стал глава региона. У губернатора есть карт-бланш на перемены», — отмечет собеседник. Бывшая пиарщица курганского губернатора нашла работу в Свердловской области Экс-директор департамента информационной и внутренней политики, пресс-секретарь губернатора Анастасия Гусарова нашла новое место работы. По слухам, пиарщица устроилась во властных структурах в Екатеринбурге. «Вероятно, работа в курганском правительстве позволила Анастасии Николаевне приобрести необходимый навык для госслужбы, которая ей пришлась по вкусу», — обсуждают курганские сотрудники правительства. Первый зам Орлова, усилившись, произведет отставку… Первый вице-мэр Екатеринбурга Игорь Сутягин, в ведение которого передают экологию, может отправить в отставку главу профильного комитета Екатерину Мурзину. «Хотя непонятно, зачем. Этот комитет ведь ничем не занимается», — смеются в кулуарах. …а после нее уйдет и сам В свете возможного назначения министра Кузнецова главой МУГИСО актуализировались слухи о переходе Сутягина на его позицию в правительстве. «Сутягин ведь уже был заместителем министра природы», — объясняет один из собеседников. Хозяин элитного дома пошел на сделку с мэрией Екатеринбурга Бизнесмен Валерий Малышев (компания «Ривьера», строившая одноименный клубный дом в самом центре Екатеринбурга) первым из городских строителей согласился безвозмездно отдать мэрии здание под детский сад на 150 мест. «Это историческая сделка, поскольку раньше застройщики только продавали властям свои здания и участки или менялись с ними на сопоставимые объекты. Теперь будет по-другому», — анонсирует инсайдер. Орлов отказал депутату в трудоустройстве Глава Екатеринбурга Алексей Орлов отказал депутату Владимиру Стругову в трудоустройстве в одно из муниципальных предприятий. По слухам, перед Новым годом Стругов просил у него то же, что у Высокинского, — пост директора банно-прачечного комбината «Жемчужина» на Уралмаше. «Но Орлов отказал, ведь управленческого опыта у Стругова нет», — поделился собеседник. Самый громкий общественник идет на выборы в Екатеринбурге… По слухам, на довыборы в гордуму Екатеринбурга может заявиться член Общественной палаты Свердловской области Валерий Черкашин, известный в местной политтусовке экстравагантным поведением. Говорят, он, не сумевший попасть в гордуму в 2018 году, присматривается к округу №2 (Верх-Исетский район). «Возможно, Черкашин попытается договориться со „Справедливой Россией“», — передает хороший знакомый Черкашина. …а главный свердловский коммунист не нашел на них деньги Секретарь свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев, поговаривают, не сумел найти спонсоров под довыборы в гордуму. И потому от партии пойдут те же люди, что и на довыборы в ноябре 2020 года, — Ольга Прожерина (лидер движения «Родительский отпор. Екатеринбург», которое объединяет антипрививочников) и Виталий Ряписов. Соратник Куйвашева пристроил чиновника, уволенного из мэрии Начальник Госжилстройнадзора Свердловской области Алексей Россолов, соратник губернатора Евгения Куйвашева (Россолова когда-то даже называли его «карающим мечом»), якобы помог бывшему начальнику департамента документационного обеспечения мэрии Екатеринбурга. По слухам, Щепелин ушел из горадминистрации потому, что его работой были недовольны. «И Россолов устроил Щепелина в одну из городских управляющих компаний», — поделился знакомый с ситуацией собеседник. Орлов не пришел на похороны из-за Тунгусова Участники панихиды по экс-главе Чкаловского района Вячеславу Мишарину были удивлены отсутствием на церемонии градоначальника Алексея Орлова, хоть они и проработал с Мишариным все два месяца. Поговаривают, Орлов опасался, что среди гостей будет опальный экс-вице-мэр, бывший вице-губернатор Владимир Тунгусов, хорошо знавший Мишарина. «Потом опять начались бы пересуды, доклады губернатору, что, мол, Орлов поздоровался с Тунгусовым, что-то ему сказал и так далее», — объясняет участник интриг. При этом другой источник — в мэрии — ранее объяснял, что все прозаичней: у Орлова просто были неотложные дела. Панова приготовила своего кандидата на выборы Говорят, пиарщица Аксана Панова пытается выдвинуть в качестве «либерального» кандидата на губернаторские выборы депутата думы Екатеринбурга от «Яблока» Константина Киселева. Панова, по слухам, уверена, что это гарантирует кампании определенный бюджет и пару скандалов на федеральном уровне. «Проблем с муниципальным фильтром у Киселева не будет», — раскрывают замысел инсайдеры. Свердловскую ЛДПР ждут перестановки Говорят, что свердловское отделение ЛДПР ждут кадровые перестановки. Сейчас координатором свердловского регионального отделения является Антон Гусев. «То, что Гусев постепенно уходит на второй план, заметно даже по официальному Instagram партии. Понятно, что там главным действующим лицом является Владимир Жириновский. Но, что до региональных либерал-демократов, то Гусев уже начал уступать позиции депутату гордумы Екатеринбурга Дмитрию Гусеву», — рассказывает источник, близкий к партии. Депрессивный поселок охватил политический конфликт Рассказывают, что в рабочем поселке Малышева под Асбестом разгорается тяжелый конфликт между главой администрации Марией Рубцовой и спикером думы Михаилом Кудрявцевым. В сентябре 2021-го, когда избирались местные депутаты, Рубцова не смогла сформировать лояльную себе думу: большинство составили люди ее оппонента, который уже много лет сам мечтает стать мэром. Дождавшись момента, Кудрявцев инициировал смену конкурентки. Есть информация, что обстановка накалилась настолько, что в историю будет вмешиваться резиденция губернатора. Крылову ждут проблемы У асбестовского депутата от КПРФ Натальи Крыловой, которую некоторые в кулуарах уже называют неформальным лидером коммунистов в области, могут возникнуть проблемы. «Дело в том, что после определенных мероприятий правоохранителям удалось выяснить, что одним из спонсоров ее политической деятельности могут быть продавцы нелегального алкоголя. В ближайшее время эта версия будет проверена. Последствия для депутата могут быть печальными», — полагает источник. Чиновникам дали советы по вакцинации Сотрудникам правительства Свердловской области выдали особые рекомендации по ревакцинации от коронавируса. «Почему-то чиновникам посоветовали ставить именно двухкомпонентный „Спутник V“, а не „Лайт“. Никто не может объяснить причину», — делится собеседник. Стуликов перетягивает кадры Говорят, новый руководитель «Областной газеты» Антон Стуликов перетягивает кадры с Областного телевидения. «Это удивительно, конечно, потому что газета и телевидение — это разные вселенные. Но Стуликов видимо решил опираться на знакомые ему кадры. Говорят, что из „Областной газеты“ уже ушла журналист, которая отдала изданию более пяти лет», — рассказывает собеседник, близкий к медиа. «Областную газету» реформируют Говорят, что в департаменте информационной политики обсуждается проект объединения «Областной газеты» с районной и городской прессой. «Последняя и вовсе может потерять свою автономность. Но зато на областном уровне могут кратно увеличить финансовые вливания в создаваемый холдинг», — уточняют собеседники. Слухачи переговариваются, что именно после этого к руководству «Областной газеты» придут лояльные руководству департамента фигуры. Замы Пумпянского бегут от нового директора Говорят, что от первого вице-президента Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Александра Породнова бегут люди. «[Исполнительный вице-президент Марина] Вшивцева сбежала, говорит, мол, в гробу я все это видала. Давайте вспомним еще Михаила Черепанова, которого сватают в советники губернатора. Так что замы [президента СОСПП Дмитрия] Пумпянского бегут от нового директора», — рассказывает источник, отмечая, что из замов осталась только Татьяна Кансафарова. Экс-главреда «Областной газеты» ждут в «Единой России» В парламенте делятся, что спикер Людмила Бабушкина отказалась от идеи пригласить на работу бывшего главреда «Областной газеты», советника губернатора Дмитрия Полянина. Впрочем, для журналиста тут же появился другой вариант: есть сведения, что его хотят видеть в реготделении «Единой России», якобы в статусе начальника пресс-службы. «Перед выборами данное направление в исполкоме надо усиливать», — аргументируют слухачи. Начальник УФСБ раскрепостил подчиненных Подчиненные начальника свердловского УФСБ Алексея Зиновьева делятся наблюдением: говорят, за последнее время серьезно изменилась внутренняя система поощрений. «Сейчас сотрудники ощущают себя более свободно, микроклимат другой. Раньше, при [генерале Александре] Вяткине многие смотрели друг на друга с подозрением», — рассказывает один из собеседников. В свердловском главке МВД ожидают череду увольнений Ходят слухи, что в ГУ МВД по Свердловской области пройдет волна увольнений, которая связана в основном с конфликтами между начальством и подчиненными. Причем, отставки ожидаются не только среди рядовых сотрудников, но и среди руководителей подразделений. Большинство силовиков, собравшихся в отставку, пользуются авторитетом в ведомстве, но уже продумали свои планы на карьеру вне государственной службы. Слухачи считают, что часть сотрудников уволится к лету. Генерал Трифонов подключил старые связи Говорят, бывший начальник УМВД по Екатеринбургу генерал-майор полиции Игорь Трифонов, обвиняемый во взятке, через доверенных людей умолял старых знакомых в силовых кругах вступиться за него и подключить связи, чтобы суд перевел его под домашний арест. К сожалению, считает инсайдер, к этим просьбам пока не прислушиваются, но Трифонов не теряет надежды. В новом главе онкодиспансера сомневаются… В медкругах поговаривают, что и.о свердловского онкодиспансера Борис Мейлах хороший хирург, но сомневаются, хватит ли у него опыта для того, чтобы возглавить учреждение. «Мейлах хороший опытный хирург. В его практике были работы и со злокачественными опухолями, но не в большом количестве. В медицинских кругах бытует мнение, что Мейлаху может не хватить опыта для руководства таким серьезным и одновременно сложным медицинским учреждением», — отметил источник, знакомый со ситуацией. …но у него есть мощная поддержка Говорят, что Борис Мейлах, которого назначили и. о. главврача свердловского онкодиспансера, — человек министра здравоохранения Свердловской области Андрея Карлова. Именно поэтому ему будет оказана всесторонняя поддержка. «Если экс-главврач онкодиспансера Владимир Елишев был человеком бывшего министра Андрея Цветкова, и его хотели убрать давно, то Мейлах человек Карлова и у него не возникнет, например, проблем с финансированием, как было у Елишева. Будет оказана поддержка по всем фронтам», — отметил осведомитель. Десантнику Тетерину в СИЗО провезли элитные лекарства Говорят, председатель регионального отделения организации «Союз десантников России» Евгений Тетерин, который обвиняется в посредничестве во взятках, смог получить через родственников дорогие лекарства, которых нет в СИЗО-1. Это делает качество его лечения на порядок выше, чем у других заключенных, но он продолжает жаловаться на проблемы с медициной в учреждении. Сергей Болков придумал новую тактику защиты в суде,… Экс-полицейский Сергей Болков, которого подозревают в стрельбе из окна по прохожим на Химмаше в Екатеринбурге, решил, что получит максимальный срок по своей статье. Правда, он попытается смягчить себе наказание, считают инсайдеры. «На суде он притворится, что не осознавал происходящего во время стрельбы. Это совсем иная ситуация, чем если бы он признал, что целился по людям», — говорят они. …но уже потерял друзей из-за скандала Когда Сергей Болков устроил истерику на заседании суда, обвинив прохожих в беспечности, от него отвернулись многие друзья и близкие. Ходят слухи, что с ним перестали общаться даже те, кто поддерживал подсудимого до последнего. Дескать такие резкие слова разубедили многих в чистосердечности раскаяния Болкова и его адекватности. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.