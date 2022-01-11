Алматы наводнили военные патрули и спекулянты

Фоторепортаж URA.RU из города, который восстанавливается после террористической атаки

11 января 2022 в 17:59 Размер текста - 17 +

Город небольшими группами патрулируют военные Фото: Владимир Жабриков © URA.RU статья из сюжета Беспорядки в Казахстане Алматы постепенно возвращается к жизни. Улицы города уже наводнили автомобили, местами даже заметны пробки, которые объезжают полицейские патрули с включенными проблесковыми маячками. О том, как выглядит один из эпицентров протеста в Казахстане уже после волнений — в репортаже URA.RU. Сейчас квартал вокруг акимата по-прежнему оцеплен военными: там начали работать криминалисты. Они осматривают разбитые автомобили, на которых перемещались боевики. Административные здания саперы проверяют на предмет взрывных устройств, которые могли оставить там террористы. Административные здания проверяют саперы — они предполагают, что погромщики могли оставить мины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Утром, 10 января, в городе впервые за последние дни заработал интернет. Несколько часов с утра у жителей города была возможность воспользоваться социальный сетями и прочими благами цифровой связи. При этом работал — всего до полудня — лишь проводной доступ, тогда как мобильный интернет по-прежнему заблокирован. По всему видно, что жизнь в городе восстанавливается. Заработали коммунальные службы, которые постепенно начали ликвидировать последствия погромов. Идет ремонт светофоров — их, по данным местных чиновников, погромщики уничтожили в городе около 80 штук. С улиц убирают сгоревшую технику. При этом город небольшими группами патрулируют военные. Их можно заметить в разных частях города. Корреспонденты URA.RU стали свидетелями того, как военные несколько раз останавливали подозрительных мужчин, окружали их и подвергали досмотру и проверке документов. На выезде из Алматы стоят фильтрационные блок-посты — военные отлавливают пытающихся скрыться боевиков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В городе начали открываться торговые точки, восстанавливаются разграбленные оружейные магазины и места общественного питания. Теперь найти место, где можно спокойно выпить кофе, стало не столь проблематично. Витрины кафе и магазинов или разбиты, или заколочены фанерой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бизнес начал работу по восстановлению торговых точек и стало заметно, что в открывшихся магазинах поднялись цены на продукты. На 100-200 процентов подорожал хлеб, чуть меньше, но выросли цены на другие продукты. Тротуарная плитка была оружием погромщиков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Особняком по отношению ко всему городу выглядит вокзал и близлежащие кварталы. Здесь как будто бы вообще не было погромов. На вокзале оживленно, поезда едут по расписанию. Спрос на билеты высокий, поскольку сейчас это едва ли не единственная возможность уехать из города. На этом фоне активизировались спекулянты, которые предлагают приобрести билеты у них. Работают, как рядом с вокзалом, так и в самом здании. Здание железнодорожного вокзала охраняется в режиме мирного времени Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Примечательно, что вокзал практически не охраняют, словно в городе не объявлен «красный уровень» террористической угрозы. Рядом нет ни полиции, ни военных. На входе в здание идет стандартная проверка. Если проехать от вокзала чуть ниже по одной из центральных улиц, то можно заметить стоящих вдоль дороге женщин с большими связками ключей. Это риелторы, которые таким способом ищут клиентов. Квартиры сдают посуточно за 10 тысяч тенге (примерно 1,7 тысячи рублей). В отсутствие интернета их кооперация с таксистами, которые сразу с вокзала привозят им клиентов, это единственный способ заработать на сдаче жилья. Несмотря на объявленный в стране траур, в городе не проходит никаких скорбных мероприятий. При этом кто-то уже возложил цветы рядом с монументом неподалеку от площади Республики, где происходили основные события трагических январских дней. В этой машине в центре Аламты три дня лежал труп мужчины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Водитель был убит, предположительно, пулей из оружия крупного калибра Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По всему Казахстану сейчас отдают дань уважения погибшим во время беспорядков сотрудникам полиции и военным. Среди погибших есть и мирные жители, однако точное количество погибших до сих пор неизвестно. Стихийный мемориал в Алматы… Фото: Владимир Жабриков © URA.RU … и мемориал погибшим у посольства Казахстана в Москве Фото: Владимир Андреев © URA.RU При этом уже неизвестно, когда заработает аэропорт Алматы — российских граждан вывозят из страны военные самолеты. Накануне, корреспонденты URA.RU пытались заснять отправку россиян из страны, однако этот процесс контролировали исключительно российские военные. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Алматы постепенно возвращается к жизни. Улицы города уже наводнили автомобили, местами даже заметны пробки, которые объезжают полицейские патрули с включенными проблесковыми маячками. О том, как выглядит один из эпицентров протеста в Казахстане уже после волнений — в репортаже URA.RU. Сейчас квартал вокруг акимата по-прежнему оцеплен военными: там начали работать криминалисты. Они осматривают разбитые автомобили, на которых перемещались боевики. Административные здания саперы проверяют на предмет взрывных устройств, которые могли оставить там террористы. Утром, 10 января, в городе впервые за последние дни заработал интернет. Несколько часов с утра у жителей города была возможность воспользоваться социальный сетями и прочими благами цифровой связи. При этом работал — всего до полудня — лишь проводной доступ, тогда как мобильный интернет по-прежнему заблокирован. По всему видно, что жизнь в городе восстанавливается. Заработали коммунальные службы, которые постепенно начали ликвидировать последствия погромов. Идет ремонт светофоров — их, по данным местных чиновников, погромщики уничтожили в городе около 80 штук. С улиц убирают сгоревшую технику. При этом город небольшими группами патрулируют военные. Их можно заметить в разных частях города. Корреспонденты URA.RU стали свидетелями того, как военные несколько раз останавливали подозрительных мужчин, окружали их и подвергали досмотру и проверке документов. В городе начали открываться торговые точки, восстанавливаются разграбленные оружейные магазины и места общественного питания. Теперь найти место, где можно спокойно выпить кофе, стало не столь проблематично. Бизнес начал работу по восстановлению торговых точек и стало заметно, что в открывшихся магазинах поднялись цены на продукты. На 100-200 процентов подорожал хлеб, чуть меньше, но выросли цены на другие продукты. Особняком по отношению ко всему городу выглядит вокзал и близлежащие кварталы. Здесь как будто бы вообще не было погромов. На вокзале оживленно, поезда едут по расписанию. Спрос на билеты высокий, поскольку сейчас это едва ли не единственная возможность уехать из города. На этом фоне активизировались спекулянты, которые предлагают приобрести билеты у них. Работают, как рядом с вокзалом, так и в самом здании. Примечательно, что вокзал практически не охраняют, словно в городе не объявлен «красный уровень» террористической угрозы. Рядом нет ни полиции, ни военных. На входе в здание идет стандартная проверка. Если проехать от вокзала чуть ниже по одной из центральных улиц, то можно заметить стоящих вдоль дороге женщин с большими связками ключей. Это риелторы, которые таким способом ищут клиентов. Квартиры сдают посуточно за 10 тысяч тенге (примерно 1,7 тысячи рублей). В отсутствие интернета их кооперация с таксистами, которые сразу с вокзала привозят им клиентов, это единственный способ заработать на сдаче жилья. Несмотря на объявленный в стране траур, в городе не проходит никаких скорбных мероприятий. При этом кто-то уже возложил цветы рядом с монументом неподалеку от площади Республики, где происходили основные события трагических январских дней. По всему Казахстану сейчас отдают дань уважения погибшим во время беспорядков сотрудникам полиции и военным. Среди погибших есть и мирные жители, однако точное количество погибших до сих пор неизвестно. При этом уже неизвестно, когда заработает аэропорт Алматы — российских граждан вывозят из страны военные самолеты. Накануне, корреспонденты URA.RU пытались заснять отправку россиян из страны, однако этот процесс контролировали исключительно российские военные.