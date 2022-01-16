Свердловские силовики раскрыли ОПГ, зарабатывающую на маткапитале

Полицейские собирали фактуру на предполагаемых мошенников несколько лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Свердловская полиция вышла на след организованной преступной группы (ОПГ), которая, предположительно, с 2013 года могла зарабатывать на маткапитале и детских пособиях, оформляемых на несуществующих детей. Об этом URA.RU сообщил источник в главном следственном управлении (ГСУ) ГУ МВД РФ по Свердловской области. По словам собеседника агентства, участники банды, среди которых якобы были заключенные, сейчас на свободе: из-за кадрового дефицита дело некому вести.

Преступная схема такова. Предполагаемые мошенники (их имена пока не раскрываются) искали женщин, ведущих маргинальный образ жизни и уже имеющих одного ребенка. «Через связи в роддомах преступники оформляли справки о рождении у подставных лиц вторых детей — мол, в домашних условиях. Далее, используя эти документы, они обращались в инстанции за пособиями — в частности, по уходу за ребенком до 1,5 лет (это более семи тысяч рублей в месяц — прим. URA.RU) — и маткапиталом», — описал источник.

За годы сообщниками организаторов ОПГ стали десятки человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Маткапитал в дальнейшем обналичивался — через микрофинансовые организации, выдающие займы для покупки недвижимости, добавил инсайдер. Полученные деньги делились 50 на 50, хотя якобы были случаи, что «роженицы», которые не могли за себя постоять, оставались без своих долей.

Помимо маткапитала и пособий на младенцев, подозреваемые в некоторых случаях якобы добивались получения так называемых «похоронок». Это пособия, которые государство выплачивает, если ребенок скончался вскоре после рождения.

Другая деталь — как рекрутировали женщин. «По предварительной информации, у организаторов были знакомые (или родственники) в свердловских колониях, которые среди других сидельцев аккуратно расспрашивали, есть ли у тех жены, не хотят ли заработать и так далее. Затем, если все складывалось, проходили целые конференц-коллы, где обсуждались детали. Часть средств, сворованных у государства, потом отправлялась туда, в тюрьмы», — поделился собеседник. За годы сообщниками ОПГ стали десятки человек.

Аналогичные дела в других регионах приводили к обыскам в соцучреждениях Фото: Анна Майорова © URA.RU

Орудует ли банда до сих пор, доподлинно не известно. Уголовное дело — в подвешенном состоянии: несмотря на имеющуюся фактуру (ее собирали несколько лет), оно пока не возбуждено. «Материалы находятся в ГСУ, а там — нехватка кадров (об этой проблеме в свердловской полиции ранее уже писало URA.RU — прим. ред.), элементарно некому заниматься. Люди поуходили, и остались в основном начинающие следователи и те, кому до пенсии пару лет», — объяснил источник в подразделении. Для уточнения информации URA.RU направило запрос на имя начальника ГСУ Владимира Миронова. Ответ на него будет опубликован, как только поступит.

В случае, если вину подозреваемых докажут, по части 4 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное организованной группой в особо крупном размере) им будет грозить до десяти лет тюрьмы со штрафом до миллиона рублей. В марте 2021 года центральный аппарат Следственного комитета России сообщал о раскрытии такой же ОПГ в Дагестане (ее схема не сильно отличается от той, что применяли свердловчане). Сотрудники СК вместе с коллегами из ФСБ тогда проводили обыски в помещениях отдела Управления ЗАГСа республиканского минюста, территориальных подразделений Пенсионного фонда и кредитных потребительских кооперативов.

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