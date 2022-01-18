Мишустин дал губернаторам неделю на исправление ошибок по COVID

После этого проверять глав регионов будут каждый день

18 января 2022 в 21:39 Размер текста - 17 +

По поручению Михаила Мишустина губернаторы улучшат работу call-центров Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Коронавирус COVID-19 Российские власти учли организационные ошибки прошлых волн COVID-19. На заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом 18 января председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил губернаторам готовиться к новой волне ковида, сделав особый акцент на увеличении количества call-центров. Эксперты считают, что это разгрузит медиков и повысит уровень доверия населения к власти. Глава кабмина поручил губернаторам усилить работу первичного медицинского звена, скорой помощи, увеличить объем тестирования, улучшить работу call-центров. По его словам, правительство разработало план дополнительных мероприятий. Мишустин отметил, что они «должны помочь подготовить наше здравоохранение к возможному более резкому увеличению числа больных». И включают подготовку медицинских кадров, наличие лекарств, кислорода и средств индивидуальной защиты. В эту волну коронавируса акцент сделают на работу call-центров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Особое внимание Мишустин попросил губернаторов обратить на увеличение числа call-центров и их операторов, которые должны разгрузить поликлиники. «Мы усиливаем и расширяем деятельность call-центров. В регионах уже работают виртуальные АТС. Если видите, что действующих ресурсов недостаточно (а их сейчас достаточно, потому что примерно 1000 номеров еще свободных), то федеральный центр поможет развернуть дополнительные мощности. Средства на это предусмотрены. В регионы на такие цели направлены субсидии в размере 700 млн рублей», — уточнил Мишустин. Премьер напомнил губернаторам, что бесперебойная работа горячих линий — это их «прямая ответственность». И поручил министру здравоохранения Михаил Мурашко поставить на контроль «всю медицинскую логистику кол-центров». По словам Татьяны Голиковой, «Омикрон» выявлен в половине регионов страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, на утро 18 января в России выявлено 1682 случая вируса «Омикрон». Этот штамм зарегистрирован у заболевших в 42 регионах. Голикова предложила ввести заочное оформление листков нетрудоспособности, сократить срок карантина до 7 дней, перевести дома-интернаты в закрытый режим работы и расширить применение телемедицинских технологий. «С участием волонтеров, штабов мы вместе в регионах организуем горячие линии помощи на дому, включая доставку продуктов, лекарств, работу call-центров, а также помощь первичному звену здравоохранения», — отметила Голикова. Дмитрий Чернышенко отметил, что горячие линии в большинстве регионов не готовы к работе Фото: Анна Майорова © URA.RU Вице-премьер Дмитрий Чернышенко доложил о результатах внезапной проверки работы горячих линий 15—17 января. Она подтвердила нехватку сотрудников в регистратурах и call-центрах. В нормативный показатель ответа в 2 минуты уложились операторы Тульской, Ульяновской, Курганской областей, Тывы, Мордовии и Еврейской АО. Проверку провалил 21 регион. Чернышенко пообещал, что до конца недели будет развернуто достаточное количество call-центров. Мишустин поручил ежедневно мониторить оперативность дозвона по номеру «122» в каждом регионе. «Если губернаторы возьмут это на личный контроль, то, поверьте, ситуация сразу исправится», — заверил он. Сергей Собянин ждет двукратный рост уровня заболеваемости на следующей неделе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Затем премьер-министр попросил мэра Москвы Сергея Собянина поделиться опытом, поскольку столица «первой отреагировала на распространение нового штамма». Глава города сообщил, что число заболевших «омикроном» в столице растет в арифметической прогрессии. «На прошлой неделе оно выросло в два раза, и на этой неделе снова в два раза вырастет — скорее всего, в такой динамике будут происходить события. Сколько недель этот рост будет продолжаться, покажет практика. Пока в европейских городах заболеваемость растет как минимум месяц в такой динамике», — отметил Собянин. В Москве на прошлой неделе в составе службы «122» было 3 тысячи call-центров. Собянин пообещал премьер-министру, что до конца недели их число удвоится, а на следующей неделе их станет 12 тысяч. «Соответственно, будет пропорционально вырастать и количество операторов», — сказал Собянин. Московским пенсионерам продлили режим самоизоляции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава Москвы рассказал, что предприятиям предложено перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников, продлен режим самоизоляции пожилых людей. Другие ограничения будут вводиться исходя из ситуации в столице. Собянин обещал делиться с коллегами опытом, после того, как московские власти в полной мере изучат проблему. Завершая совещания, Мишустин отметил важность вакцинации и ревакцинации. По его словам, правительство оценит ситуацию в регионах и доложит о ней президенту России Владимиру Путину. Акцент на увеличение числа call-центров не случаен, заметил доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. «У меня был коронавирус летом. Я сдал тест. Он оказался положительным. Я сразу попал в базу данных. И ко мне в Подмосковье ездили врачи, звонили и справлялись о моем здоровье. У меня не было ощущения, что тут какой-то провал — заболел, а врачам все равно. Система работает. Нужно ее поддерживать в таком состоянии и дальше, а лучше усилить», — говорит собеседник. Статья по теме Мишустин дал губернаторам рецепт борьбы с «Омикроном» Социальный психолог Алексей Рощин подчеркивает, что людям, заразившимся коронавирусом, надо разъяснять, как действовать в их ситуации. «Два года ежесуточной истерии на тему пандемии не могли пройти даром. Жители сильно нервированы происходящим. Есть люди в пограничном состоянии — на грани психического расстройства. Любая информация — то, что он сам заболел или кто-то из родственников, — приводит к панике. Одна из реакций — это ступор. Человек перестает соображать — что делать, куда бежать, как реагировать. В этой ситуации, конечно, call-центры будут полезны», — резюмировал эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские власти учли организационные ошибки прошлых волн COVID-19. На заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом 18 января председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил губернаторам готовиться к новой волне ковида, сделав особый акцент на увеличении количества call-центров. Эксперты считают, что это разгрузит медиков и повысит уровень доверия населения к власти. Глава кабмина поручил губернаторам усилить работу первичного медицинского звена, скорой помощи, увеличить объем тестирования, улучшить работу call-центров. По его словам, правительство разработало план дополнительных мероприятий. Мишустин отметил, что они «должны помочь подготовить наше здравоохранение к возможному более резкому увеличению числа больных». И включают подготовку медицинских кадров, наличие лекарств, кислорода и средств индивидуальной защиты. Особое внимание Мишустин попросил губернаторов обратить на увеличение числа call-центров и их операторов, которые должны разгрузить поликлиники. «Мы усиливаем и расширяем деятельность call-центров. В регионах уже работают виртуальные АТС. Если видите, что действующих ресурсов недостаточно (а их сейчас достаточно, потому что примерно 1000 номеров еще свободных), то федеральный центр поможет развернуть дополнительные мощности. Средства на это предусмотрены. В регионы на такие цели направлены субсидии в размере 700 млн рублей», — уточнил Мишустин. Премьер напомнил губернаторам, что бесперебойная работа горячих линий — это их «прямая ответственность». И поручил министру здравоохранения Михаил Мурашко поставить на контроль «всю медицинскую логистику кол-центров». По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, на утро 18 января в России выявлено 1682 случая вируса «Омикрон». Этот штамм зарегистрирован у заболевших в 42 регионах. Голикова предложила ввести заочное оформление листков нетрудоспособности, сократить срок карантина до 7 дней, перевести дома-интернаты в закрытый режим работы и расширить применение телемедицинских технологий. «С участием волонтеров, штабов мы вместе в регионах организуем горячие линии помощи на дому, включая доставку продуктов, лекарств, работу call-центров, а также помощь первичному звену здравоохранения», — отметила Голикова. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко доложил о результатах внезапной проверки работы горячих линий 15—17 января. Она подтвердила нехватку сотрудников в регистратурах и call-центрах. В нормативный показатель ответа в 2 минуты уложились операторы Тульской, Ульяновской, Курганской областей, Тывы, Мордовии и Еврейской АО. Проверку провалил 21 регион. Чернышенко пообещал, что до конца недели будет развернуто достаточное количество call-центров. Мишустин поручил ежедневно мониторить оперативность дозвона по номеру «122» в каждом регионе. «Если губернаторы возьмут это на личный контроль, то, поверьте, ситуация сразу исправится», — заверил он. Затем премьер-министр попросил мэра Москвы Сергея Собянина поделиться опытом, поскольку столица «первой отреагировала на распространение нового штамма». Глава города сообщил, что число заболевших «омикроном» в столице растет в арифметической прогрессии. «На прошлой неделе оно выросло в два раза, и на этой неделе снова в два раза вырастет — скорее всего, в такой динамике будут происходить события. Сколько недель этот рост будет продолжаться, покажет практика. Пока в европейских городах заболеваемость растет как минимум месяц в такой динамике», — отметил Собянин. В Москве на прошлой неделе в составе службы «122» было 3 тысячи call-центров. Собянин пообещал премьер-министру, что до конца недели их число удвоится, а на следующей неделе их станет 12 тысяч. «Соответственно, будет пропорционально вырастать и количество операторов», — сказал Собянин. Глава Москвы рассказал, что предприятиям предложено перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников, продлен режим самоизоляции пожилых людей. Другие ограничения будут вводиться исходя из ситуации в столице. Собянин обещал делиться с коллегами опытом, после того, как московские власти в полной мере изучат проблему. Завершая совещания, Мишустин отметил важность вакцинации и ревакцинации. По его словам, правительство оценит ситуацию в регионах и доложит о ней президенту России Владимиру Путину. Акцент на увеличение числа call-центров не случаен, заметил доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. «У меня был коронавирус летом. Я сдал тест. Он оказался положительным. Я сразу попал в базу данных. И ко мне в Подмосковье ездили врачи, звонили и справлялись о моем здоровье. У меня не было ощущения, что тут какой-то провал — заболел, а врачам все равно. Система работает. Нужно ее поддерживать в таком состоянии и дальше, а лучше усилить», — говорит собеседник. Социальный психолог Алексей Рощин подчеркивает, что людям, заразившимся коронавирусом, надо разъяснять, как действовать в их ситуации. «Два года ежесуточной истерии на тему пандемии не могли пройти даром. Жители сильно нервированы происходящим. Есть люди в пограничном состоянии — на грани психического расстройства. Любая информация — то, что он сам заболел или кто-то из родственников, — приводит к панике. Одна из реакций — это ступор. Человек перестает соображать — что делать, куда бежать, как реагировать. В этой ситуации, конечно, call-центры будут полезны», — резюмировал эксперт.