Скандал с курганской школой может курироваться политтехнологом

На кампанию уже потратили миллион рублей

20 января 2022 в 16:21 Размер текста - 17 +

В Курганской области власти и застройщик спорят из-за стоимости выкупа школы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области к скандалу с выкупом новой школы в селе Кетово может быть причастен профессиональный политтехнолог Сергей Окулов из Ижевска. Цель кампании, по информации трех источников URA.RU среди политиков и силовиков, добиться, чтобы власти выплатили инвестору заявленную им стоимость объекта в 1,1 млрд рублей. Сам политтехнолог в разговоре с URA.RU отрицает свою причастность к происходящему. «Сергей Окулов — опытный политтехнолог, который участвовал в более, чем сотне выборов различного уровня. Сейчас он может оказаться причастен к кампании по давлению на курганское правительство, при этом находится в Ижевске. На месте в Кургане информационную повестку с резкой и даже порой оскорбительной критикой власти отрабатывают курганские журналисты. Среди активисток есть одна известная журналистка — Марина Марамыгина», — пояснили сразу два источника. По открытым данным, Окулов является экспертом Центра новых политических технологий. В СМИ он активно комментировал кампанию ЕР в Республике Удмуртия в 2021 году. По данным инсайдеров, заказчик на кампанию уже направил порядка миллиона рублей. (В среднем политтехнологи по стране получают около 400 тысяч рублей в месяц — прим.ред.). Кроме того, вознаграждение могут получать журналисты и некоторые общественники, уверяют источники. «8 декабря 2021 г. появилась первая публикация на анонимном telegram-канале „Курганский сплетник“ и в этот же день создана общественная организация „Родительский комитет“. Информация там преимущественно про школу и про детей. При этом уклон на власть, а не на застройщика, который теоретически мог бы уступить в цене», — считают инсайдеры. Курганцы предложили депутатам Госдумы и сенаторам выкупить школу — средства ждут на счет областного бюджета Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Причастность нескольких человек к кампании, уверены источники, доказывают перечисления средств от имени жительницы села Кетово и жителя Ижевска. «По слухам, за день до объявления родкомитетом сбора благотворительных средств на школу с депутатов ГД и сенаторов, были пробные перечисления денег. Символическую сумму внесли житель Ижевска и житель села Кетово», — пояснил источник. Инсайдеры уверены, что акция по сбору денег похожа на популистскую. Потому что реальный сбор средств объявившие его общественники не увидят. «Счет они указали УФК по Курганской области, но доступа к данным счета у них нет. Как они увидят сбор денег неизвестно. А власти не смогут их показать, потому что это будет раскрытие персональных данных. Они сейчас смогут сказать хоть что, даже то, что собрали 200 миллионов, а власти это скрывают. При этом все операции УФК строго контролируются Казначейством», — считают инсайдеры. Руководитель курганского Родительского комитета Юрий Леонов рассказал URA.RU, что действительно они не смогут увидеть поступившие средства. О них родкомитет узнает, если такие данные предоставит УФК по Курганской области. «Надеемся на сотрудничество с их стороны», — уточнил Леонов. Глава родкомитета также пояснил, что они просят у благотворителей направлять им скрины перечислений пожертвований. О них родкомитет будет регулярно сообщать при получении согласия благотворителя. При этом на вопрос перечислял ли Леонов лично средства на счет он не стал отвечать. Перезвонив через некоторое время, добавил: «По моей просьбе делались тестовые перечисления, чтобы понять — проходят ли деньги. А вообще у меня обращение к правительству — давайте жить дружно». Другие жители Кетово, к которым обратилось агентство с вопросом о перечислении тестовых средств, сказали, что не переводили их. Отрицают участие и политики. «Впервые об этом слышу, деньги я не перечислял», — пояснил агентству депутат Курганской облдумы по Кетовскому району Евгений Кафеев. При этом в разговоре с URA.RU политтехнолог Окулов подтвердил, что накануне объявления старта средств перевел деньги на счет. С его слов, к нему обратилась давняя знакомая из села Кетово Марина Марамыгина. Перед тем, как объявить о сборе денег, она попросила опробовать систему приема платежей, так как они объявляют сбор по всей России. Родкомитету важно было понять, что с других регионов деньги тоже можно перечислить. Окулов несколько платежей провел и еще намерен провести. Построенная школа в Кетово полностью оснащена оборудованием Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Политолог также пояснил, что к управлению кампанией в Кургане не имеет никакого отношения. Сейчас он находится в Ижевске и по состоянию здоровья вообще не может работать. Окулов при этом в курсе курганских событий вокруг школы в Кетово. Но наблюдает, по его словам, за происходящим по соцсетям, так как давно знаком с курганской журналисткой Мариной Марамыгиной. Она на своей странице в соцсетях регулярно рассказывает о построенной школе, которую власти уже два года не могут выкупить и запустить. Марамыгина при общении с URA.RU пояснила, что ни к какой кампании не причастна. Она — мама школьников, которая хочет, чтобы ее дети ходили в новую и неопасную школу. «Я переводила деньги на счет 150 рублей. При этом имею отношение к „Курганскому сплетнику“ — регулярно его читаю», — уточнила журналистка. Она также добавила, что вся эта нагнетаемая с новой школой ситуация, медлительность властей по запуску готового объекта, только расстраивает жителей Кетово и грозит превратиться в социальный взрыв. На счет УФК по Курганской области на школу перечислено 3 рубля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В пресс-службе правительства региона URA.RU на запрос по поводу перечисления средств на счет, объявленный родкомитетом, пояснили, что на 20 января поступило три рубля. «Информация о плательщиках не может быть указана в соответствии с ограничениями, установленными федеральным законодательством о защите персональных данных. Общественная организация может иметь информацию о сборе средств при предоставлении сведений плательщиками в ее адрес самостоятельно. Прямого доступа к сведениям о поступлении средств в бюджет организация не имеет», — уточнили власти. При этом родкомитет имеет право запрашивать информацию в соответствии с нормами закона об обращении граждан. Школу в Кетово построила компания «Эверест». Ранее URA.RU сообщало, что власти отказались выкупать ее, так как область оценила школу в 738 млн рублей, а инвестор доказал в суде, что она стоит не менее 1,1 млрд рублей. 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В Курганской области к скандалу с выкупом новой школы в селе Кетово может быть причастен профессиональный политтехнолог Сергей Окулов из Ижевска. Цель кампании, по информации трех источников URA.RU среди политиков и силовиков, добиться, чтобы власти выплатили инвестору заявленную им стоимость объекта в 1,1 млрд рублей. Сам политтехнолог в разговоре с URA.RU отрицает свою причастность к происходящему. «Сергей Окулов — опытный политтехнолог, который участвовал в более, чем сотне выборов различного уровня. Сейчас он может оказаться причастен к кампании по давлению на курганское правительство, при этом находится в Ижевске. На месте в Кургане информационную повестку с резкой и даже порой оскорбительной критикой власти отрабатывают курганские журналисты. Среди активисток есть одна известная журналистка — Марина Марамыгина», — пояснили сразу два источника. По открытым данным, Окулов является экспертом Центра новых политических технологий. В СМИ он активно комментировал кампанию ЕР в Республике Удмуртия в 2021 году. По данным инсайдеров, заказчик на кампанию уже направил порядка миллиона рублей. (В среднем политтехнологи по стране получают около 400 тысяч рублей в месяц — прим.ред.). Кроме того, вознаграждение могут получать журналисты и некоторые общественники, уверяют источники. «8 декабря 2021 г. появилась первая публикация на анонимном telegram-канале „Курганский сплетник“ и в этот же день создана общественная организация „Родительский комитет“. Информация там преимущественно про школу и про детей. При этом уклон на власть, а не на застройщика, который теоретически мог бы уступить в цене», — считают инсайдеры. Причастность нескольких человек к кампании, уверены источники, доказывают перечисления средств от имени жительницы села Кетово и жителя Ижевска. «По слухам, за день до объявления родкомитетом сбора благотворительных средств на школу с депутатов ГД и сенаторов, были пробные перечисления денег. Символическую сумму внесли житель Ижевска и житель села Кетово», — пояснил источник. Инсайдеры уверены, что акция по сбору денег похожа на популистскую. Потому что реальный сбор средств объявившие его общественники не увидят. «Счет они указали УФК по Курганской области, но доступа к данным счета у них нет. Как они увидят сбор денег неизвестно. А власти не смогут их показать, потому что это будет раскрытие персональных данных. Они сейчас смогут сказать хоть что, даже то, что собрали 200 миллионов, а власти это скрывают. При этом все операции УФК строго контролируются Казначейством», — считают инсайдеры. Руководитель курганского Родительского комитета Юрий Леонов рассказал URA.RU, что действительно они не смогут увидеть поступившие средства. О них родкомитет узнает, если такие данные предоставит УФК по Курганской области. «Надеемся на сотрудничество с их стороны», — уточнил Леонов. Глава родкомитета также пояснил, что они просят у благотворителей направлять им скрины перечислений пожертвований. О них родкомитет будет регулярно сообщать при получении согласия благотворителя. При этом на вопрос перечислял ли Леонов лично средства на счет он не стал отвечать. Перезвонив через некоторое время, добавил: «По моей просьбе делались тестовые перечисления, чтобы понять — проходят ли деньги. А вообще у меня обращение к правительству — давайте жить дружно». Другие жители Кетово, к которым обратилось агентство с вопросом о перечислении тестовых средств, сказали, что не переводили их. Отрицают участие и политики. «Впервые об этом слышу, деньги я не перечислял», — пояснил агентству депутат Курганской облдумы по Кетовскому району Евгений Кафеев. При этом в разговоре с URA.RU политтехнолог Окулов подтвердил, что накануне объявления старта средств перевел деньги на счет. С его слов, к нему обратилась давняя знакомая из села Кетово Марина Марамыгина. Перед тем, как объявить о сборе денег, она попросила опробовать систему приема платежей, так как они объявляют сбор по всей России. Родкомитету важно было понять, что с других регионов деньги тоже можно перечислить. Окулов несколько платежей провел и еще намерен провести. Политолог также пояснил, что к управлению кампанией в Кургане не имеет никакого отношения. Сейчас он находится в Ижевске и по состоянию здоровья вообще не может работать. Окулов при этом в курсе курганских событий вокруг школы в Кетово. Но наблюдает, по его словам, за происходящим по соцсетям, так как давно знаком с курганской журналисткой Мариной Марамыгиной. Она на своей странице в соцсетях регулярно рассказывает о построенной школе, которую власти уже два года не могут выкупить и запустить. Марамыгина при общении с URA.RU пояснила, что ни к какой кампании не причастна. Она — мама школьников, которая хочет, чтобы ее дети ходили в новую и неопасную школу. «Я переводила деньги на счет 150 рублей. При этом имею отношение к „Курганскому сплетнику“ — регулярно его читаю», — уточнила журналистка. Она также добавила, что вся эта нагнетаемая с новой школой ситуация, медлительность властей по запуску готового объекта, только расстраивает жителей Кетово и грозит превратиться в социальный взрыв. В пресс-службе правительства региона URA.RU на запрос по поводу перечисления средств на счет, объявленный родкомитетом, пояснили, что на 20 января поступило три рубля. «Информация о плательщиках не может быть указана в соответствии с ограничениями, установленными федеральным законодательством о защите персональных данных. Общественная организация может иметь информацию о сборе средств при предоставлении сведений плательщиками в ее адрес самостоятельно. Прямого доступа к сведениям о поступлении средств в бюджет организация не имеет», — уточнили власти. При этом родкомитет имеет право запрашивать информацию в соответствии с нормами закона об обращении граждан. Школу в Кетово построила компания «Эверест». Ранее URA.RU сообщало, что власти отказались выкупать ее, так как область оценила школу в 738 млн рублей, а инвестор доказал в суде, что она стоит не менее 1,1 млрд рублей.