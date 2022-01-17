Курганцы предложили депутатам Госдумы и сенаторам выкупить школу

Новая школа в Кетово пустует, так как власти не выкупили ее у застройщика Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Родительский комитет Курганской области предложил депутатам Госдумы и сенаторам Совета Федерации выкупить у застройщика новую школу в селе Кетово за свои деньги. По подсчетам организации, недостающую сумму можно собрать таким образом за три месяца. Заявление родительского комитета опубликовано в их группе в соцсети «ВКонтакте».

«Мы предлагаем нашим „народным слугам“ — 450 депутатам Госдумы и 170 сенаторам — в течение трех месяцев перечислять часть своих официальных зарплат на выкуп школы в Кетово. Первые два месяца — по 50%, в третий месяц — 20%», — говорится в заявлении.

По данным родительского комитета, официальная зарплата депутатов и сенаторов превышает 430 тысяч рублей, месячный фонд оплаты труда — 266,6 млн рублей. «За три месяца вполне реально собрать всю недостающую сумму. Наши народные слуги — самые богатые люди страны. Мы надеемся, что они будут не против сделать одно большое дело на благо детей», — говорится в сообщении.

В родительском комитете также напомнили, что областные власти вернули субсидию на выкуп школы в федеральный бюджет. На решение вопроса не хватало 316 млн рублей. В организации также заявили, что передали в правительство Курганской области письмо с просьбой запросить федеральный центр о возврате субсидии на выкуп школы.

Школу в Кетово построила компания «Эверест». Ранее URA.RU сообщало, что власти отказались выкупать ее, так как область оценила школу в 738 млн рублей, а инвестор доказал в суде, что она стоит не менее 1,1 млрд рублей. Руководитель компании «Эверест» Андрей Лушников ранее заявлял URA.RU, что «не хотел ни озолотиться, ни разбогатеть». Пресс-секретарь губернатора Александр Тетерин заявлял, что застройщик не готов отказаться от ожидаемой сверхприбыли, но власти не имеют юридических оснований «заплатить застройщику денег столько, сколько он возжелал». Лушников подал на Тетерина в суд.

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