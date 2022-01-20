Мишустин запустил создание российского конкурента Boeing

Он позволит стране вернуть статус авиадержавы

20 января 2022 в 22:58 Размер текста - 17 +

У «Боингов» появится российский конкурент Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия намерена закрепиться на мировом рынке авиастроения. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время визита в Воронеж 20 января осмотрел новый российский самолет МС-21, который, по оценке экспертов, способен потеснить Boeing и Airbus. Премьер также заявил о разработке сверхзвукового самолета. Специалисты уверены, что это повысит престиж России на мировой арене. Мишустин в Воронеже побывал на фабрике радиоэлектронной аппаратуры концерна «Созвездие» и в областной детской клинической больнице №1. Однако визит был посвящен авиастроению, поэтому следом он отправился в «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ВАСО), где оценил российский среднемагистральный лайнер нового поколения МС-21 и провел совещание по развитию отрасли. Михаил Мишустин оценил салон будущего флагмана отечественного самолетостроения Фото: пресс-служба правительства РФ Премьер отметил удобный и просторный салон, уточнив, что теперь пассажирам не придется ждать в проходе, когда проедет тележка, чтобы пройти дальше. «Для многих людей это очень важно. Это удобно», — добавил он. Самолет МС-21 должен был быть готов в 2019 году, но из-за санкций США поставки композитных материалов, используемых для производства, были прерваны. На создание завода, выпускающего необходимые материалы, ушло два года. На совещании Мишустин подчеркнул, что по поручению президента Владимира Путина отрасль должна обеспечить полную технологическую независимость от импортных материалов и комплектующих. «Решение этой задачи позволит нам снять возможные риски для развития этой важной для страны отрасли, исключить задержки при выводе на рынок воздушных судов нового поколения. А также не допустить в дальнейшем производственные сбои из-за недобросовестной конкуренции со стороны некоторых иностранных компаний», — сказал председатель правительства. Следующим этапом борьбы за мировой авиарынок станет создание сверхзвукового самолета Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Премьер заявил, что Россия намерена пойти дальше — и создать сверхзвуковой пассажирский авиалайнер, который резко сократит время перелета и свяжет центр страны с дальними регионами. «Сегодня все нуждаются в серьезном сверхзвуковом самолете, который бы позволил сократить время перелета на большие расстояния. Это все направления на Дальний Восток, это связывание территорий, в том числе с зарубежьем, — это Австралия, Южная Корея, Япония. И, соответственно, такое изделие будет не просто нуждаться в научных элементах, оно практически будет состоять из самых передовых решений науки», — сказал премьер-министр. Мишустин уверен, что достижения в авиаотрасли позволят России закрепить позиции на мировом рынке. Прорывные технологии, на его взгляд, в ближайшее время могут изменить представления о качестве полетов. Премьер не сомневается, что российские самолеты потеснят конкурентов. Он поручил сделать авиалайнеры «надежными и конкурентоспособными». И это позволит решить еще одну важную стратегическую задачу, поставленную президентом. «Наша цель — увеличить долю отечественных самолетов в парке крупнейших авиаперевозчиков страны как минимум до 30% за следующие девять лет», — добавил Мишустин. Совещание в Воронеже стало завершающим в обсуждении плана развития авиастроения в России Фото: пресс-служба правительства РФ Совещание в Воронеже стало финальным в обсуждении десятилетнего плана госзаказа для гражданской авиации. В 2021 году Михаил Мишустин побывал на заводе «Авиастар» в Ульяновске, на Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА) в Екатеринбурге, на производстве самолетов Superjet в Комсомольске-на-Амуре, на Иркутском авиационном заводе, где делают МС-21, и в Перми на производстве двигателей для тяжелых самолетов. Эксперты считают, что сообщение Мишустина о создании сверхзвукового самолета и строительство МС-21 говорят, что Россия готова конкурировать с Западом на этом рынке. «Зарубежные коллеги тоже исследуют вопрос создания сверхзвукового самолета. Но пока не создали, поскольку нужен технологический прорыв, который удешевит перелет. Больше шансов отвоевать часть рынка, продвигая МС-21. Он будет вытеснять Boеing и Airbus. Их самолетам уже не один десяток лет. Их модернизируют, но конструкция работает на пределе возможностей. Мы же сделали совсем новый самолет. В него заложены новые сертификационные требования, новые материалы. У него хороший запас прочности. И он уже превосходит западные аналоги. И дешевле. Единственное чего пока не хватает МС-21— доверия рынка», — считает авиаэксперт, редактор портала Авиа.ру Роман Гусаров. Статья по теме Мишустин придумал, как России обойти санкции США По словам независимого аналитика Дмитрия Адамидова, достижения в сфере авиации повышают престиж государства на мировой арене. «Дорогие высокотехнологичные самолеты для страны — это примерно, как бриллианты для женщины», — объяснил он. Политолог Сергей Маркелов согласен, что авиация отражает глобальные государственные амбиции. «Мы всегда готовы эти амбиции подкачивать, чего бы нам это не стоило. Кто бы что ни говорил, но мы эту сферу, по-прежнему, считаем приоритетной. И мы готовы, благодаря санкциям и миру, который заставляет нас мобилизовать внутренние ресурсы под технологические прорывы, которые успешно совершаем в некоторых сферах», — резюмировал эксперт. 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Россия намерена закрепиться на мировом рынке авиастроения. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время визита в Воронеж 20 января осмотрел новый российский самолет МС-21, который, по оценке экспертов, способен потеснить Boeing и Airbus. Премьер также заявил о разработке сверхзвукового самолета. Специалисты уверены, что это повысит престиж России на мировой арене. Мишустин в Воронеже побывал на фабрике радиоэлектронной аппаратуры концерна «Созвездие» и в областной детской клинической больнице №1. Однако визит был посвящен авиастроению, поэтому следом он отправился в «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ВАСО), где оценил российский среднемагистральный лайнер нового поколения МС-21 и провел совещание по развитию отрасли. Премьер отметил удобный и просторный салон, уточнив, что теперь пассажирам не придется ждать в проходе, когда проедет тележка, чтобы пройти дальше. «Для многих людей это очень важно. Это удобно», — добавил он. Самолет МС-21 должен был быть готов в 2019 году, но из-за санкций США поставки композитных материалов, используемых для производства, были прерваны. На создание завода, выпускающего необходимые материалы, ушло два года. На совещании Мишустин подчеркнул, что по поручению президента Владимира Путина отрасль должна обеспечить полную технологическую независимость от импортных материалов и комплектующих. «Решение этой задачи позволит нам снять возможные риски для развития этой важной для страны отрасли, исключить задержки при выводе на рынок воздушных судов нового поколения. А также не допустить в дальнейшем производственные сбои из-за недобросовестной конкуренции со стороны некоторых иностранных компаний», — сказал председатель правительства. Премьер заявил, что Россия намерена пойти дальше — и создать сверхзвуковой пассажирский авиалайнер, который резко сократит время перелета и свяжет центр страны с дальними регионами. «Сегодня все нуждаются в серьезном сверхзвуковом самолете, который бы позволил сократить время перелета на большие расстояния. Это все направления на Дальний Восток, это связывание территорий, в том числе с зарубежьем, — это Австралия, Южная Корея, Япония. И, соответственно, такое изделие будет не просто нуждаться в научных элементах, оно практически будет состоять из самых передовых решений науки», — сказал премьер-министр. Мишустин уверен, что достижения в авиаотрасли позволят России закрепить позиции на мировом рынке. Прорывные технологии, на его взгляд, в ближайшее время могут изменить представления о качестве полетов. Премьер не сомневается, что российские самолеты потеснят конкурентов. Он поручил сделать авиалайнеры «надежными и конкурентоспособными». И это позволит решить еще одну важную стратегическую задачу, поставленную президентом. «Наша цель — увеличить долю отечественных самолетов в парке крупнейших авиаперевозчиков страны как минимум до 30% за следующие девять лет», — добавил Мишустин. Совещание в Воронеже стало финальным в обсуждении десятилетнего плана госзаказа для гражданской авиации. В 2021 году Михаил Мишустин побывал на заводе «Авиастар» в Ульяновске, на Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА) в Екатеринбурге, на производстве самолетов Superjet в Комсомольске-на-Амуре, на Иркутском авиационном заводе, где делают МС-21, и в Перми на производстве двигателей для тяжелых самолетов. Эксперты считают, что сообщение Мишустина о создании сверхзвукового самолета и строительство МС-21 говорят, что Россия готова конкурировать с Западом на этом рынке. «Зарубежные коллеги тоже исследуют вопрос создания сверхзвукового самолета. Но пока не создали, поскольку нужен технологический прорыв, который удешевит перелет. Больше шансов отвоевать часть рынка, продвигая МС-21. Он будет вытеснять Boеing и Airbus. Их самолетам уже не один десяток лет. Их модернизируют, но конструкция работает на пределе возможностей. Мы же сделали совсем новый самолет. В него заложены новые сертификационные требования, новые материалы. У него хороший запас прочности. И он уже превосходит западные аналоги. И дешевле. Единственное чего пока не хватает МС-21— доверия рынка», — считает авиаэксперт, редактор портала Авиа.ру Роман Гусаров. По словам независимого аналитика Дмитрия Адамидова, достижения в сфере авиации повышают престиж государства на мировой арене. «Дорогие высокотехнологичные самолеты для страны — это примерно, как бриллианты для женщины», — объяснил он. Политолог Сергей Маркелов согласен, что авиация отражает глобальные государственные амбиции. «Мы всегда готовы эти амбиции подкачивать, чего бы нам это не стоило. Кто бы что ни говорил, но мы эту сферу, по-прежнему, считаем приоритетной. И мы готовы, благодаря санкциям и миру, который заставляет нас мобилизовать внутренние ресурсы под технологические прорывы, которые успешно совершаем в некоторых сферах», — резюмировал эксперт.