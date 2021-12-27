Мишустин придумал, как России обойти санкции США

В этом поможет конкурент Boeing

27 декабря 2021 в 19:29 Размер текста - 17 +

Дополнительные средства помогут сформировать в России собственный парк самолетов, заявил Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Премьер-министр Михаил Мишустин нашел способ заменить Boeing и Airbus на российские самолеты. Глава правительства РФ поручил выделить дополнительно 61 миллиард рублей на реализацию проекта МС-21 — первого авиалайнера с отечественными композитными крыльями — и производство собственных деталей. Эксперты считают, что вложения в российскую авиаотрасль позволят создать конкуренцию иностранным Boeing и Airbus и продемонстрировать, что страна прекрасно справляется с западными санкциями. Новость по теме Российский конкурент Boeing совершил первый полет. Видео МС-21-300 — среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения. Авиаэксперты считают его прямым конкурентом Boeing-737. Серийное производство авиалайнера пришлось отложить на четыре года из-за санкций США — разработчик и поставщик крыльев концерн «Аэрокомпозит» попал под ограничения и не смог закупить импортные материалы. В результате «Ростех» решил перейти на отечественные составляющие. Первый полет МС-21 состоялся 25 декабря 2021 года. Самолет поднялся в воздух с аэродрома Иркутского авиастроительного завода — филиала компании-производителя «Иркут». Полет прошел в штатном режиме. В ходе совещания с вице-премьерами 27 декабря Мишустин поздравил разработчиков, инженеров и конструкторов, «благодаря которым создана такая современная машина». После председатель правительства РФ поручил выделить более 61 миллиарда рублей на реализацию проекта, а также «импортозамещение комплектующих, производство и послепродажное обслуживание самолетов». «Это средства в рамках так называемого опережающего финансирования. Все это позволит наладить стабильную загрузку отечественных предприятий, сформировать собственный парк воздушных судов, необходимую инфраструктуру и откроет новые возможности и перспективы для отрасли, в том числе экспортные», — заявил Мишустин. «Фактически начали с региональных самолетов, что актуально для Российской Федерации, с учетом достаточно большой протяженности страны. И труднодоступность, при этом, очень высокая. Инфраструктура оставляет желать лучшего. Поэтому развитие региональной авиации с большим рынком сбыта — это очень перспективное направление. Здесь конкуренция может быть очень серьезная», — объяснил важность проекта МС-21 ведущий эксперт Аналитического управления Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов. Речь, однако, не идет о полном импортозамещении российского авиапарка, отметил в разговоре с URA.RU генеральный директор АНО «Центр Изучения Проблем Международным Санкционных Режимов» Марат Баширов. Вложения в данную отрасль — это попытка обеспечить свои потребности. «Это, в первую очередь, производство тех самолетов, которые требуются нам, в России. Насколько я понимаю, планируются в ближайшие годы ввести 170 с лишим самолет [МС-21], которые являются аналогами Boeing и других международных производителей. Но дело, еще раз подчеркну, не в международном рынке, не в импортозамещении, а в том, что мы обеспечиваем свои потребности», — заявил Баширов. Российским конструкторам удалось создать новые крылья МС-21 всего за два года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Западные страны, по сути, вынудили Россию создать конкурент Boeing-737. Москва готова была закупать крылья для МС-21 за рубежом, однако из-за санкций это оказалось невозможно, уточнил Баширов. «Если они нам их не продают, то мы приняли решение их производить сами. И самое главное, что мы это сделали очень быстро. У нас достаточно знаний, достаточно людей, которые обладают технологиями для того, чтобы что-то сделать не аналогичное даже, а лучше. Это не импортозамещение. Это крыло, которое мы сделали гораздо лучше, чем могли купить», — подчеркнул политтехнолог. Часть средств, которые поручил выделить Мишустин, пойдут на производство собственных комплектующих и постпродажное обслуживание самолетов. При наличии хорошего сервисного обслуживания и тренажеров для МС-21 позволят заменить новыми российскими авиалайнерами Boeing и Airbus в компаниях в государственно-частных компаниях, считает Абзалов. В частности, якорным потребителем может стать «Аэрофлот». «Но полностью окупить проект без экспансии вовне будет крайне сложно. Средняя магистраль — это совсем другие рынки. Китайский рынок может быть очень перспективным. Средняя магистраль — это сильная составляющая, а с учетом того, что у нас есть большие якорные заказчики — это можно реализовать», — добавил Абзалов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Премьер-министр Михаил Мишустин нашел способ заменить Boeing и Airbus на российские самолеты. Глава правительства РФ поручил выделить дополнительно 61 миллиард рублей на реализацию проекта МС-21 — первого авиалайнера с отечественными композитными крыльями — и производство собственных деталей. Эксперты считают, что вложения в российскую авиаотрасль позволят создать конкуренцию иностранным Boeing и Airbus и продемонстрировать, что страна прекрасно справляется с западными санкциями. МС-21-300 — среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения. Авиаэксперты считают его прямым конкурентом Boeing-737. Серийное производство авиалайнера пришлось отложить на четыре года из-за санкций США — разработчик и поставщик крыльев концерн «Аэрокомпозит» попал под ограничения и не смог закупить импортные материалы. В результате «Ростех» решил перейти на отечественные составляющие. Первый полет МС-21 состоялся 25 декабря 2021 года. Самолет поднялся в воздух с аэродрома Иркутского авиастроительного завода — филиала компании-производителя «Иркут». Полет прошел в штатном режиме. В ходе совещания с вице-премьерами 27 декабря Мишустин поздравил разработчиков, инженеров и конструкторов, «благодаря которым создана такая современная машина». После председатель правительства РФ поручил выделить более 61 миллиарда рублей на реализацию проекта, а также «импортозамещение комплектующих, производство и послепродажное обслуживание самолетов». «Это средства в рамках так называемого опережающего финансирования. Все это позволит наладить стабильную загрузку отечественных предприятий, сформировать собственный парк воздушных судов, необходимую инфраструктуру и откроет новые возможности и перспективы для отрасли, в том числе экспортные», — заявил Мишустин. «Фактически начали с региональных самолетов, что актуально для Российской Федерации, с учетом достаточно большой протяженности страны. И труднодоступность, при этом, очень высокая. Инфраструктура оставляет желать лучшего. Поэтому развитие региональной авиации с большим рынком сбыта — это очень перспективное направление. Здесь конкуренция может быть очень серьезная», — объяснил важность проекта МС-21 ведущий эксперт Аналитического управления Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов. Речь, однако, не идет о полном импортозамещении российского авиапарка, отметил в разговоре с URA.RU генеральный директор АНО «Центр Изучения Проблем Международным Санкционных Режимов» Марат Баширов. Вложения в данную отрасль — это попытка обеспечить свои потребности. «Это, в первую очередь, производство тех самолетов, которые требуются нам, в России. Насколько я понимаю, планируются в ближайшие годы ввести 170 с лишим самолет [МС-21], которые являются аналогами Boeing и других международных производителей. Но дело, еще раз подчеркну, не в международном рынке, не в импортозамещении, а в том, что мы обеспечиваем свои потребности», — заявил Баширов. Западные страны, по сути, вынудили Россию создать конкурент Boeing-737. Москва готова была закупать крылья для МС-21 за рубежом, однако из-за санкций это оказалось невозможно, уточнил Баширов. «Если они нам их не продают, то мы приняли решение их производить сами. И самое главное, что мы это сделали очень быстро. У нас достаточно знаний, достаточно людей, которые обладают технологиями для того, чтобы что-то сделать не аналогичное даже, а лучше. Это не импортозамещение. Это крыло, которое мы сделали гораздо лучше, чем могли купить», — подчеркнул политтехнолог. Часть средств, которые поручил выделить Мишустин, пойдут на производство собственных комплектующих и постпродажное обслуживание самолетов. При наличии хорошего сервисного обслуживания и тренажеров для МС-21 позволят заменить новыми российскими авиалайнерами Boeing и Airbus в компаниях в государственно-частных компаниях, считает Абзалов. В частности, якорным потребителем может стать «Аэрофлот». «Но полностью окупить проект без экспансии вовне будет крайне сложно. Средняя магистраль — это совсем другие рынки. Китайский рынок может быть очень перспективным. Средняя магистраль — это сильная составляющая, а с учетом того, что у нас есть большие якорные заказчики — это можно реализовать», — добавил Абзалов.