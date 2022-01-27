Мишустин дал понять, когда ждать пика заражения коронавирусом

Это позволит регионам подготовиться к резкому росту числа заболевших

27 января 2022 в 18:43 Размер текста - 17 +

Правительство Михаила Мишустина выделило регионам дополнительные деньги на борьбу с «Омикроном» как раз к пику новой волны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU статья из сюжета Коронавирус COVID-19 Премьер-министр РФ Михаил Мишустин определил пик новой волны коронавируса в регионах. На заседании российского правительства 27 января он поручил направить дополнительные деньги на поддержку первичного медицинского звена. Эксперты объясняют, что средства регионы получат уже через неделю, то есть пик новой волны коронавируса ожидается в самое ближайшее время, ориентировочно через две-четыре недели. На заседании правительства обсудили вопросы увеличения социальных пособий, получения сертификата о противопоказаниях к вакцинации против COVID-19 на портале госуслуг, создание условий для занятий спортом и поддержки региональных поликлиник в условиях пандемии. Мишустин подчеркнул, что показатели заболеваемости растут. Симптомы штамма «Омикрон» таковы, что россияне чаще обращаются за лечением в поликлиники. В правительстве ждут пика заболеваемости коронавирусом уже в ближайшие недели Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «На поддержку региональных поликлиник дополнительно направим свыше 7,3 млрд рублей. За счет такого финансирования первичная помощь и дальше будет оказываться бесплатно, по полису ОМС. Прошу министерство здравоохранения проконтролировать, чтобы территориальные фонды обязательного медицинского страхования (ОМС) как можно скорее получили федеральные трансферты. От этого зависит бесперебойное функционирование всего первичного звена», — поручил премьер-министр. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за последние сутки установлен новый рекорд заражений — 88 816 человек, госпитализированы 12 807 человек. Лечатся от коронавируса 946 156 пациентов. Заболевшие «Омикрон» выявлены в 74 регионах страны. Татьяна Голикова возглавила оперативную группу по взаимодействию федеральных и региональных властей Фото: Владимир Андреев © URA.RU На фоне резкого роста заболеваемости, Мишустин утвердил состав оперативной группы, созданной для взаимодействия федеральных органов власти с регионами. В нее вошли 42 человека, в том числе министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Роспотребнадзора Анна Попова, руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, глава Росздравнадзора Алла Самойлова, председатель Федерального ФОМС Елена Чернякова и другие чиновники. Куратором группы назначена вице-премьер Татьяна Голикова. В регионах отмечают, что помощь из федерального бюджета должна прийти к пику заболеваемости коронавирусом. «Эпидемиологи говорят, что в течение трех-четырех недель ожидается рост заболеваемости. Мы из областного бюджета выделили средства на лекарства, покупку экспресс-тестов. В 2021 году мы получили из федерального бюджета три транша на поддержку работы стационаров. Я думаю, если не будет хватать средств, то в этом году федеральные власти также примут новые решения о выделении дополнительных средств», — отметила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт. По словам Ирины Гехт, правительство в прошлом году трижды выделяло помощь регионам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Дополнительные деньги, выделенные правительством, как показывает практика, поступят в регионы уже через неделю, подтвердил источник URA.RU в администрации одного из субъектов РФ. По его словам, деньги подоспеют к пику заболеваемости. По прогнозу профессора вирусологии, главного научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолия Альтштейна, максимум заболеваемости в стране будет достигнут через одну-две недели. «В других странах до пика добирались за 1-1,5 месяца. У нас „Омикрон“ появился в начале января. Я думаю, что максимум числа заболевших в стране будет достигнут где-то через неделю-другую. Распространяемость по регионам зависит от того, когда и как завезен новый штамм, особенностей транспортного сообщения, частоты общения людей между собой, количества и качества анализов на коронавирус», — уточнил он. Статья по теме Путин изменил подход губернаторов к борьбе с коронавирусом Пик заболеваемости «Омикроном» в разных регионах может отличаться на неделю или даже месяц, считает вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. «Есть гэп (разрыв) по инфекционным процессам в Европе и России, такой же разрыв есть между Москвой и провинцией. Ситуация с заболеваемостью „Омикроном“ будет развиваться по тем же закономерностям, но с поправкой на то, что „Омикрон“ — высококонтагиозный коронавирус. В силу этого разрыв может быть чуть сокращен. Если совсем грубо, то гэп будет от недели до месяца», — резюмировал вирусолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин определил пик новой волны коронавируса в регионах. На заседании российского правительства 27 января он поручил направить дополнительные деньги на поддержку первичного медицинского звена. Эксперты объясняют, что средства регионы получат уже через неделю, то есть пик новой волны коронавируса ожидается в самое ближайшее время, ориентировочно через две-четыре недели. На заседании правительства обсудили вопросы увеличения социальных пособий, получения сертификата о противопоказаниях к вакцинации против COVID-19 на портале госуслуг, создание условий для занятий спортом и поддержки региональных поликлиник в условиях пандемии. Мишустин подчеркнул, что показатели заболеваемости растут. Симптомы штамма «Омикрон» таковы, что россияне чаще обращаются за лечением в поликлиники. «На поддержку региональных поликлиник дополнительно направим свыше 7,3 млрд рублей. За счет такого финансирования первичная помощь и дальше будет оказываться бесплатно, по полису ОМС. Прошу министерство здравоохранения проконтролировать, чтобы территориальные фонды обязательного медицинского страхования (ОМС) как можно скорее получили федеральные трансферты. От этого зависит бесперебойное функционирование всего первичного звена», — поручил премьер-министр. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за последние сутки установлен новый рекорд заражений — 88 816 человек, госпитализированы 12 807 человек. Лечатся от коронавируса 946 156 пациентов. Заболевшие «Омикрон» выявлены в 74 регионах страны. На фоне резкого роста заболеваемости, Мишустин утвердил состав оперативной группы, созданной для взаимодействия федеральных органов власти с регионами. В нее вошли 42 человека, в том числе министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Роспотребнадзора Анна Попова, руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, глава Росздравнадзора Алла Самойлова, председатель Федерального ФОМС Елена Чернякова и другие чиновники. Куратором группы назначена вице-премьер Татьяна Голикова. В регионах отмечают, что помощь из федерального бюджета должна прийти к пику заболеваемости коронавирусом. «Эпидемиологи говорят, что в течение трех-четырех недель ожидается рост заболеваемости. Мы из областного бюджета выделили средства на лекарства, покупку экспресс-тестов. В 2021 году мы получили из федерального бюджета три транша на поддержку работы стационаров. Я думаю, если не будет хватать средств, то в этом году федеральные власти также примут новые решения о выделении дополнительных средств», — отметила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт. Дополнительные деньги, выделенные правительством, как показывает практика, поступят в регионы уже через неделю, подтвердил источник URA.RU в администрации одного из субъектов РФ. По его словам, деньги подоспеют к пику заболеваемости. По прогнозу профессора вирусологии, главного научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолия Альтштейна, максимум заболеваемости в стране будет достигнут через одну-две недели. «В других странах до пика добирались за 1-1,5 месяца. У нас „Омикрон“ появился в начале января. Я думаю, что максимум числа заболевших в стране будет достигнут где-то через неделю-другую. Распространяемость по регионам зависит от того, когда и как завезен новый штамм, особенностей транспортного сообщения, частоты общения людей между собой, количества и качества анализов на коронавирус», — уточнил он. Пик заболеваемости «Омикроном» в разных регионах может отличаться на неделю или даже месяц, считает вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. «Есть гэп (разрыв) по инфекционным процессам в Европе и России, такой же разрыв есть между Москвой и провинцией. Ситуация с заболеваемостью „Омикроном“ будет развиваться по тем же закономерностям, но с поправкой на то, что „Омикрон“ — высококонтагиозный коронавирус. В силу этого разрыв может быть чуть сокращен. Если совсем грубо, то гэп будет от недели до месяца», — резюмировал вирусолог.