Путин изменил подход губернаторов к борьбе с коронавирусом

Это поможет здоровью детей

26 января 2022 в 23:24 Размер текста - 17 +

Владимир Путин поручил губернаторам не приостанавливать плановую госпитализацию детей Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Коронавирус COVID-19 Президент Владимир Путин изменил подход губернаторов к борьбе с COVID-19. На заседании правительства 26 января он потребовал от них отменить решения о приостановке плановой госпитализации в детские больницы. Эксперты считают, что Путин указал главам регионам на то, что здоровье детей должно быть на первом месте, несмотря на подъем волны заболеваемости штаммом «Омикрон». На совещании Путина с членами правительства РФ обсуждалось несколько вопросов, однако акцент был сделан на резкий рост числа заболевших коронавирусом. Путин попросил доложить о ситуации и мерах, которые принимаются для борьбы с COVID-19. По словам Татьяны Голиковой, детская заболеваемость коронавирусом выросла на треть Фото: Владимир Андреев © URA.RU По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, случаи заражения новым штаммом зарегистрированы в 72 регионах России. 47,9% заболевших заражены штаммом «Дельта», 52,1% — «Омикроном» и другими вариантами. За счет кратного увеличения тестирования наблюдается рост числа зараженных в Санкт-Петербурге, Москве и Подмосковье. В 35 регионах отмечается более высокий уровень госпитализации, чем в целом по стране. Но все же суточный уровень госпитализаций от количества выявленных новых случаев в этих субъектах не превышает 6-9%. Особое внимание вице-премьер обратила на детскую заболеваемость коронавирусом. «В течение последних двух дней увеличилась госпитализация детей на 36,5%. Сейчас это предмет нашего особого внимания, и, конечно, мы к этому относимся с очень большим переживанием», — отметила Голикова. Владимир Путин запретил отменять плановую госпитализацию детей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Вице-премьер поручила губернаторам поддерживать в состоянии повышенной готовности систему здравоохранения и особенно первичного звена. Она рекомендовала утвердить графики работы детсадов и школ, а работодателям — перевести максимальное количество сотрудников на удаленный режим. «Хочу сразу сказать, что еще большая нагрузка нам предстоит: мы это видим по развитию ситуации. Поэтому я еще раз хочу обратиться к регионам: там, где еще не приняты ограничительные меры, просьба эти ограничения принять с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер», — добавила Голикова. Путин обратил внимание на проблему, о которой стало известно утром в день заседания правительства. Так, руководство Москвы и еще нескольких регионов заявило о приостановке плановой госпитализации детей в стационары в связи с ростом заболеваемости коронавирусом и повышением нагрузки на больницы. Плановый прием детей планируется сохранить за счет перемаршрутирования их в другие больницы Фото: Анна Майорова © URA.RU «Татьяна Алексеевна, я посмотрел, у нас некоторые лечебные заведения детского профиля сворачивают, к сожалению, свою работу по оказанию плановой помощи. Все-таки нужно хотя бы в отношении детей сделать все возможное для того, чтобы плановая помощь не останавливалась. Надо посмотреть, мы это делали в прошлом году, в позапрошлом, так называемое перемаршрутирование. Нужно посмотреть, насколько это возможно, и оказать регионам, которые нуждаются в такой поддержке, необходимую помощь», — сказал президент. Голикова обещала до конца января принять соответствующее постановление правительства. Отмена решений губернаторов о приостановке плановой помощи детям — это новое поручение Путина, за которое он будет спрашивать с глав регионов, считает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Путин дал понять что дети не должны умирать ни от чего, не только от COVID-19. С глав регионов спросят за все: за любого ребенка, за любую болезнь. Коронавирус ничего не спишет. Мы все равно будем считать все смерти. Нужна помощь — Москва поможет, чем сможет», — объясняет Журавлев. Новость по теме Голикова призвала регионы РФ принять новые ограничения по COVID Детские смерти вызывают резонанс на всех уровнях власти, отмечает социальный психолог Алексей Рощин. «У нас никого особенно ничем не проймешь, но, когда речь заходит о страданиях детей, общество возмущается. И отказ от плановых операций может иметь неприятный эффект в виде падения доверия населения к власти. А этого допускать нежелательно», — считает Рощин. Решение об ограничениях в оказании плановой помощи детям уже вызвало волну недовольства, отмечает врач-терапевт Алексей Водовозов. «В регионах ощущается дефицит врачей и коек. И президент уже сейчас поручил главам регионов решить вопрос, где взять силы и средства, хватит ли их на волну коронавируса, а она гигантская и только набирает мощь», — резюмировал эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент Владимир Путин изменил подход губернаторов к борьбе с COVID-19. На заседании правительства 26 января он потребовал от них отменить решения о приостановке плановой госпитализации в детские больницы. Эксперты считают, что Путин указал главам регионам на то, что здоровье детей должно быть на первом месте, несмотря на подъем волны заболеваемости штаммом «Омикрон». На совещании Путина с членами правительства РФ обсуждалось несколько вопросов, однако акцент был сделан на резкий рост числа заболевших коронавирусом. Путин попросил доложить о ситуации и мерах, которые принимаются для борьбы с COVID-19. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, случаи заражения новым штаммом зарегистрированы в 72 регионах России. 47,9% заболевших заражены штаммом «Дельта», 52,1% — «Омикроном» и другими вариантами. За счет кратного увеличения тестирования наблюдается рост числа зараженных в Санкт-Петербурге, Москве и Подмосковье. В 35 регионах отмечается более высокий уровень госпитализации, чем в целом по стране. Но все же суточный уровень госпитализаций от количества выявленных новых случаев в этих субъектах не превышает 6-9%. Особое внимание вице-премьер обратила на детскую заболеваемость коронавирусом. «В течение последних двух дней увеличилась госпитализация детей на 36,5%. Сейчас это предмет нашего особого внимания, и, конечно, мы к этому относимся с очень большим переживанием», — отметила Голикова. Вице-премьер поручила губернаторам поддерживать в состоянии повышенной готовности систему здравоохранения и особенно первичного звена. Она рекомендовала утвердить графики работы детсадов и школ, а работодателям — перевести максимальное количество сотрудников на удаленный режим. «Хочу сразу сказать, что еще большая нагрузка нам предстоит: мы это видим по развитию ситуации. Поэтому я еще раз хочу обратиться к регионам: там, где еще не приняты ограничительные меры, просьба эти ограничения принять с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер», — добавила Голикова. Путин обратил внимание на проблему, о которой стало известно утром в день заседания правительства. Так, руководство Москвы и еще нескольких регионов заявило о приостановке плановой госпитализации детей в стационары в связи с ростом заболеваемости коронавирусом и повышением нагрузки на больницы. «Татьяна Алексеевна, я посмотрел, у нас некоторые лечебные заведения детского профиля сворачивают, к сожалению, свою работу по оказанию плановой помощи. Все-таки нужно хотя бы в отношении детей сделать все возможное для того, чтобы плановая помощь не останавливалась. Надо посмотреть, мы это делали в прошлом году, в позапрошлом, так называемое перемаршрутирование. Нужно посмотреть, насколько это возможно, и оказать регионам, которые нуждаются в такой поддержке, необходимую помощь», — сказал президент. Голикова обещала до конца января принять соответствующее постановление правительства. Отмена решений губернаторов о приостановке плановой помощи детям — это новое поручение Путина, за которое он будет спрашивать с глав регионов, считает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Путин дал понять что дети не должны умирать ни от чего, не только от COVID-19. С глав регионов спросят за все: за любого ребенка, за любую болезнь. Коронавирус ничего не спишет. Мы все равно будем считать все смерти. Нужна помощь — Москва поможет, чем сможет», — объясняет Журавлев. Детские смерти вызывают резонанс на всех уровнях власти, отмечает социальный психолог Алексей Рощин. «У нас никого особенно ничем не проймешь, но, когда речь заходит о страданиях детей, общество возмущается. И отказ от плановых операций может иметь неприятный эффект в виде падения доверия населения к власти. А этого допускать нежелательно», — считает Рощин. Решение об ограничениях в оказании плановой помощи детям уже вызвало волну недовольства, отмечает врач-терапевт Алексей Водовозов. «В регионах ощущается дефицит врачей и коек. И президент уже сейчас поручил главам регионов решить вопрос, где взять силы и средства, хватит ли их на волну коронавируса, а она гигантская и только набирает мощь», — резюмировал эксперт.