Путин изменил подход губернаторов к борьбе с коронавирусом

Президент Владимир Путин изменил подход губернаторов к борьбе с COVID-19. На заседании правительства 26 января он потребовал от них отменить решения о приостановке плановой госпитализации в детские больницы. Эксперты считают, что Путин указал главам регионам на то, что здоровье детей должно быть на первом месте, несмотря на подъем волны заболеваемости штаммом «Омикрон».
На совещании Путина с членами правительства РФ обсуждалось несколько вопросов, однако акцент был сделан на резкий рост числа заболевших коронавирусом. Путин попросил доложить о ситуации и мерах, которые принимаются для борьбы с COVID-19.
По словам Татьяны Голиковой, детская заболеваемость коронавирусом выросла на треть
По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, случаи заражения новым штаммом зарегистрированы в 72 регионах России. 47,9% заболевших заражены штаммом «Дельта», 52,1% — «Омикроном» и другими вариантами. За счет кратного увеличения тестирования наблюдается рост числа зараженных в Санкт-Петербурге, Москве и Подмосковье. В 35 регионах отмечается более высокий уровень госпитализации, чем в целом по стране. Но все же суточный уровень госпитализаций от количества выявленных новых случаев в этих субъектах не превышает 6-9%.
Особое внимание вице-премьер обратила на детскую заболеваемость коронавирусом. «В течение последних двух дней увеличилась госпитализация детей на 36,5%. Сейчас это предмет нашего особого внимания, и, конечно, мы к этому относимся с очень большим переживанием», — отметила Голикова.
Владимир Путин запретил отменять плановую госпитализацию детей
Вице-премьер поручила губернаторам поддерживать в состоянии повышенной готовности систему здравоохранения и особенно первичного звена. Она рекомендовала утвердить графики работы детсадов и школ, а работодателям — перевести максимальное количество сотрудников на удаленный режим.
«Хочу сразу сказать, что еще большая нагрузка нам предстоит: мы это видим по развитию ситуации. Поэтому я еще раз хочу обратиться к регионам: там, где еще не приняты ограничительные меры, просьба эти ограничения принять с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер», — добавила Голикова.
Путин обратил внимание на проблему, о которой стало известно утром в день заседания правительства. Так, руководство Москвы и еще нескольких регионов заявило о приостановке плановой госпитализации детей в стационары в связи с ростом заболеваемости коронавирусом и повышением нагрузки на больницы.
Плановый прием детей планируется сохранить за счет перемаршрутирования их в другие больницы
«Татьяна Алексеевна, я посмотрел, у нас некоторые лечебные заведения детского профиля сворачивают, к сожалению, свою работу по оказанию плановой помощи. Все-таки нужно хотя бы в отношении детей сделать все возможное для того, чтобы плановая помощь не останавливалась. Надо посмотреть, мы это делали в прошлом году, в позапрошлом, так называемое перемаршрутирование. Нужно посмотреть, насколько это возможно, и оказать регионам, которые нуждаются в такой поддержке, необходимую помощь», — сказал президент. Голикова обещала до конца января принять соответствующее постановление правительства.
Отмена решений губернаторов о приостановке плановой помощи детям — это новое поручение Путина, за которое он будет спрашивать с глав регионов, считает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Путин дал понять что дети не должны умирать ни от чего, не только от COVID-19. С глав регионов спросят за все: за любого ребенка, за любую болезнь. Коронавирус ничего не спишет. Мы все равно будем считать все смерти. Нужна помощь — Москва поможет, чем сможет», — объясняет Журавлев.
Детские смерти вызывают резонанс на всех уровнях власти, отмечает социальный психолог Алексей Рощин. «У нас никого особенно ничем не проймешь, но, когда речь заходит о страданиях детей, общество возмущается. И отказ от плановых операций может иметь неприятный эффект в виде падения доверия населения к власти. А этого допускать нежелательно», — считает Рощин.
Решение об ограничениях в оказании плановой помощи детям уже вызвало волну недовольства, отмечает врач-терапевт Алексей Водовозов. «В регионах ощущается дефицит врачей и коек. И президент уже сейчас поручил главам регионов решить вопрос, где взять силы и средства, хватит ли их на волну коронавируса, а она гигантская и только набирает мощь», — резюмировал эксперт.
Президент Владимир Путин изменил подход губернаторов к борьбе с COVID-19. На заседании правительства 26 января он потребовал от них отменить решения о приостановке плановой госпитализации в детские больницы. Эксперты считают, что Путин указал главам регионам на то, что здоровье детей должно быть на первом месте, несмотря на подъем волны заболеваемости штаммом «Омикрон». На совещании Путина с членами правительства РФ обсуждалось несколько вопросов, однако акцент был сделан на резкий рост числа заболевших коронавирусом. Путин попросил доложить о ситуации и мерах, которые принимаются для борьбы с COVID-19. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, случаи заражения новым штаммом зарегистрированы в 72 регионах России. 47,9% заболевших заражены штаммом «Дельта», 52,1% — «Омикроном» и другими вариантами. За счет кратного увеличения тестирования наблюдается рост числа зараженных в Санкт-Петербурге, Москве и Подмосковье. В 35 регионах отмечается более высокий уровень госпитализации, чем в целом по стране. Но все же суточный уровень госпитализаций от количества выявленных новых случаев в этих субъектах не превышает 6-9%. Особое внимание вице-премьер обратила на детскую заболеваемость коронавирусом. «В течение последних двух дней увеличилась госпитализация детей на 36,5%. Сейчас это предмет нашего особого внимания, и, конечно, мы к этому относимся с очень большим переживанием», — отметила Голикова. Вице-премьер поручила губернаторам поддерживать в состоянии повышенной готовности систему здравоохранения и особенно первичного звена. Она рекомендовала утвердить графики работы детсадов и школ, а работодателям — перевести максимальное количество сотрудников на удаленный режим. «Хочу сразу сказать, что еще большая нагрузка нам предстоит: мы это видим по развитию ситуации. Поэтому я еще раз хочу обратиться к регионам: там, где еще не приняты ограничительные меры, просьба эти ограничения принять с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер», — добавила Голикова. Путин обратил внимание на проблему, о которой стало известно утром в день заседания правительства. Так, руководство Москвы и еще нескольких регионов заявило о приостановке плановой госпитализации детей в стационары в связи с ростом заболеваемости коронавирусом и повышением нагрузки на больницы. «Татьяна Алексеевна, я посмотрел, у нас некоторые лечебные заведения детского профиля сворачивают, к сожалению, свою работу по оказанию плановой помощи. Все-таки нужно хотя бы в отношении детей сделать все возможное для того, чтобы плановая помощь не останавливалась. Надо посмотреть, мы это делали в прошлом году, в позапрошлом, так называемое перемаршрутирование. Нужно посмотреть, насколько это возможно, и оказать регионам, которые нуждаются в такой поддержке, необходимую помощь», — сказал президент. Голикова обещала до конца января принять соответствующее постановление правительства. Отмена решений губернаторов о приостановке плановой помощи детям — это новое поручение Путина, за которое он будет спрашивать с глав регионов, считает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Путин дал понять что дети не должны умирать ни от чего, не только от COVID-19. С глав регионов спросят за все: за любого ребенка, за любую болезнь. Коронавирус ничего не спишет. Мы все равно будем считать все смерти. Нужна помощь — Москва поможет, чем сможет», — объясняет Журавлев. Детские смерти вызывают резонанс на всех уровнях власти, отмечает социальный психолог Алексей Рощин. «У нас никого особенно ничем не проймешь, но, когда речь заходит о страданиях детей, общество возмущается. И отказ от плановых операций может иметь неприятный эффект в виде падения доверия населения к власти. А этого допускать нежелательно», — считает Рощин. Решение об ограничениях в оказании плановой помощи детям уже вызвало волну недовольства, отмечает врач-терапевт Алексей Водовозов. «В регионах ощущается дефицит врачей и коек. И президент уже сейчас поручил главам регионов решить вопрос, где взять силы и средства, хватит ли их на волну коронавируса, а она гигантская и только набирает мощь», — резюмировал эксперт.