За сутки 12 807 россиян попали в больницу с коронавирусом

За прошедшие сутки в России подтверждено 88 816 случаев заражения коронавирусом, 12 807 госпитализировано, передает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Умер за это время 665 человек.
«За минувшие сутки в РФ зарегистрировано 88 816 новых случая заражения COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 12 807 человек и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 4,8%», — указано в сообщении. Выздоровели за сутки 29 754 человека.
Всего за период пандемии коронавирусом заразились 11 404 617 человек, из них полностью выздоровели 10 129 691. Жертвами инфекции стали 328 770 человека. Штамм «Омикрон» обнаружен в 74 регионах России.
Среди уральских регионов наибольшее число заражений в ХМАО — +1936 человек. Далее идут Свердловская область и Пермский край, где по 1896 и 1714 новых случаев за сутки соответственно. В Челябинской области зафиксировано 957 новых больных, а в ЯНАО 684 жителей заболело за стуки. В Тюменской области зафиксировали прирост на 640 человек, а в Курганской — на 172.
За прошедшие сутки в России подтверждено 88 816 случаев заражения коронавирусом, 12 807 госпитализировано, передает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Умер за это время 665 человек. «За минувшие сутки в РФ зарегистрировано 88 816 новых случая заражения COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 12 807 человек и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 4,8%», — указано в сообщении. Выздоровели за сутки 29 754 человека. Всего за период пандемии коронавирусом заразились 11 404 617 человек, из них полностью выздоровели 10 129 691. Жертвами инфекции стали 328 770 человека. Штамм «Омикрон» обнаружен в 74 регионах России. Среди уральских регионов наибольшее число заражений в ХМАО — +1936 человек. Далее идут Свердловская область и Пермский край, где по 1896 и 1714 новых случаев за сутки соответственно. В Челябинской области зафиксировано 957 новых больных, а в ЯНАО 684 жителей заболело за стуки. В Тюменской области зафиксировали прирост на 640 человек, а в Курганской — на 172.