Мишустин запустил проект, который остановит коронавирус

Он защитит от новых пандемий

01 февраля 2022 в 21:23 Размер текста - 17 +

Проект «Санитарный щит страны» появился в ответ на пандемию коронавируса и будущие вызовы, заявил Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Коронавирус COVID-19 Премьер-министр РФ Михаил Мишустин запустил проект «Санитарный щит страны». Как он сообщил 1 февраля на совещании о реализации и результатах инициатив социально-экономического развития до 2030 года, в его рамках планируется быстро наращивать ПЦР-тестирование, разрабатывать и вводить в оборот вакцины. Эксперты объясняют, что эти инструменты также помогут прогнозировать будущие эпидемии и предотвращать их. На совещании Мишустин заявил, что «Санитарный щит страны», который реализуется по решению президента, стал «ответом на пандемию ковида и будущие вызовы». «Надо научиться действовать на опережение — прогнозировать риски. При появлении новых инфекций оперативно вводить в оборот вакцины и средства диагностики. Для этого у нас есть грамотные эпидемиологи, ученые, исследователи. Обеспечим их всем необходимым для работы. И продолжим создавать в регионах России современные инфекционные центры и лаборатории», — заверил премьер-министр. В рамках проекта «Санитарный щит» планируется создать барьеры внутри России, в ближнем и дальнем зарубежье, отметила Татьяна Голикова Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что в рамках «Санитарного щита страны» планируется создать барьеры внутри России, в ближнем и дальнем зарубежье. «У людей должен быть доступ к быстрой диагностике инфекций, комфортный санитарный контроль на границе, возможность жить, учиться, работать и путешествовать без ограничений. В 2021 году разработано семь тестов [в том числе на COVID-19, гриппы А и В, туберкулез, золотистый стафилококк]. Из них четыре уже внедрены. Продолжим эту работу и расширим сеть тестирования на новые инфекции в других регионах мира. К 2024 году более 80% населения смогут получить результаты ПЦР-теста на 43 инфекций в течение 24 часов», — сказала Голикова. В правительстве считают, что «Санитарный щит страны» будет эффективен при условии развития медицинской науки. «Объединив усилия всех участников — от медицинских образовательных учреждений и ученых до производственных площадок, мы дадим старт передовым научным разработкам, ускорим внедрение в практику самых современных методов лечения, востребованных у людей», — уточнил Мишустин. Власти намерены сделать доступными результаты научных исследований Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Воплотить научные проекты в реальность поможет инициатива «Медицинская наука для человека». «Целью является повышение отдачи научных исследований, их доступность для пациентов, включая современные лекарства, медицинские изделия, методы и способы предотвращения заболеваний и их лечения. В 2021 году отобрано 11 проектов по клиническим исследованиям лекарств для их реализации в 2022 году. Наша главная задача — доведение исследовательских проектов до реальных продуктов и их внедрение, в том числе за счет четырех создаваемых опытных производств, позволяющих сократить путь к внедрению», — добавила Голикова. Быстрое ПЦР-тестирование и научные исследования могут предотвратить новые вспышки заболеваний, отмечают эксперты. «Я думаю, что мы справимся с этой пандемией. Что касается вспышек в будущем, то главная роль здесь принадлежит науке. Она должна предсказывать, и только тогда медслужба может что-то сделать. Если где-то произойдет вспышка и мы будем в курсе, выясним, что там за возбудитель, как с ним работать и как его диагностировать, конечно, это поможет. Если известен генетический материал вируса, то ПЦР-тесты можно сделать за считанные дни», — комментирует профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Быстро развернуть санитарный щит поможет доступная информация о новых патогенах, считают эксперты Фото: Анна Майорова © URA.RU Ученые могут прогнозировать эпидемии, если будет готова база знаний, уверен заведующий отделом вирусологии и молекулярно-биологических методов исследования ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России Олег Глотов. «Получая определенный вирус, мы должны понимать через какой он рецепторный аппарат пойдет, какая у нас есть защита, какие лекарства, вакцины применимы, какие можно сделать быстро. Научное сообщество должно свободно обмениваться накопленными данными о микроорганизмах. База знаний должна быть готова, чтобы быстро развернуть санитарный щит», — резюмирует эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин запустил проект «Санитарный щит страны». Как он сообщил 1 февраля на совещании о реализации и результатах инициатив социально-экономического развития до 2030 года, в его рамках планируется быстро наращивать ПЦР-тестирование, разрабатывать и вводить в оборот вакцины. Эксперты объясняют, что эти инструменты также помогут прогнозировать будущие эпидемии и предотвращать их. На совещании Мишустин заявил, что «Санитарный щит страны», который реализуется по решению президента, стал «ответом на пандемию ковида и будущие вызовы». «Надо научиться действовать на опережение — прогнозировать риски. При появлении новых инфекций оперативно вводить в оборот вакцины и средства диагностики. Для этого у нас есть грамотные эпидемиологи, ученые, исследователи. Обеспечим их всем необходимым для работы. И продолжим создавать в регионах России современные инфекционные центры и лаборатории», — заверил премьер-министр. Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что в рамках «Санитарного щита страны» планируется создать барьеры внутри России, в ближнем и дальнем зарубежье. «У людей должен быть доступ к быстрой диагностике инфекций, комфортный санитарный контроль на границе, возможность жить, учиться, работать и путешествовать без ограничений. В 2021 году разработано семь тестов [в том числе на COVID-19, гриппы А и В, туберкулез, золотистый стафилококк]. Из них четыре уже внедрены. Продолжим эту работу и расширим сеть тестирования на новые инфекции в других регионах мира. К 2024 году более 80% населения смогут получить результаты ПЦР-теста на 43 инфекций в течение 24 часов», — сказала Голикова. В правительстве считают, что «Санитарный щит страны» будет эффективен при условии развития медицинской науки. «Объединив усилия всех участников — от медицинских образовательных учреждений и ученых до производственных площадок, мы дадим старт передовым научным разработкам, ускорим внедрение в практику самых современных методов лечения, востребованных у людей», — уточнил Мишустин. Воплотить научные проекты в реальность поможет инициатива «Медицинская наука для человека». «Целью является повышение отдачи научных исследований, их доступность для пациентов, включая современные лекарства, медицинские изделия, методы и способы предотвращения заболеваний и их лечения. В 2021 году отобрано 11 проектов по клиническим исследованиям лекарств для их реализации в 2022 году. Наша главная задача — доведение исследовательских проектов до реальных продуктов и их внедрение, в том числе за счет четырех создаваемых опытных производств, позволяющих сократить путь к внедрению», — добавила Голикова. Быстрое ПЦР-тестирование и научные исследования могут предотвратить новые вспышки заболеваний, отмечают эксперты. «Я думаю, что мы справимся с этой пандемией. Что касается вспышек в будущем, то главная роль здесь принадлежит науке. Она должна предсказывать, и только тогда медслужба может что-то сделать. Если где-то произойдет вспышка и мы будем в курсе, выясним, что там за возбудитель, как с ним работать и как его диагностировать, конечно, это поможет. Если известен генетический материал вируса, то ПЦР-тесты можно сделать за считанные дни», — комментирует профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Ученые могут прогнозировать эпидемии, если будет готова база знаний, уверен заведующий отделом вирусологии и молекулярно-биологических методов исследования ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России Олег Глотов. «Получая определенный вирус, мы должны понимать через какой он рецепторный аппарат пойдет, какая у нас есть защита, какие лекарства, вакцины применимы, какие можно сделать быстро. Научное сообщество должно свободно обмениваться накопленными данными о микроорганизмах. База знаний должна быть готова, чтобы быстро развернуть санитарный щит», — резюмирует эксперт.