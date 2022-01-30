«Аэрофлот» готовит новый удар по самолюбию регионов Урала

Будет рост цен и ругань с пассажирами. Тема — на уровне губернаторов

01 февраля 2022 в 07:00 Размер текста - 17 +

Весной 2021-го региональный истеблишмент уже пресекал попытку «Аэрофлота» массово заменить компании на рейсах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU С началом весенней навигации 2022 года «Аэрофлот» предпримет вторую попытку заменить на уральских маршрутах самолеты основной авиакомпании на борта лоукостера «Победа». Об этом URA.RU сообщили сразу несколько источников в авиационном сообществе. Предыдущую попытку «Аэрофлот» предпринял прошлой весной, но натолкнулся на конфликт с губернаторами и депутатами региональных парламентов, считающих, что суперкрупная компания нарушает права потребителей, злоупотребляя своим положением на рынке. Согласно стратегии развития группы «Аэрофлот», разработанной до 2028 года и утвержденной правительством страны, самолеты «Аэрофлота» должны прекратить полеты в Москву из 26 регионов. В списке фигурирует 26 регионов, в том числе и уральские — Челябинск, Тюмень, Ханты-Мансийск, Сургут и Пермь. Вместо них на этих направлениях должны летать «Победа» и «Россия». До 2028-го «Аэрофлот» может прекратить полеты в Москву из 26 регионов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Весной 2021 года «Аэрофлот» в одностороннем порядке заменил компании на рейсах, чем спровоцировал публичный скандал. В частности, власти Тюменской области и Пермского края не согласились с таким решением и потребовали от перевозчика объяснений. В публичных комментариях «Аэрофлота» говорилось, что замена позволит снизить стоимость полетов в эконом-классе на 30%, но компанию подозревают в манипулировании цифрами: качество обслуживания в «Аэрофлоте» выше, чем в «Победе», и снижение стоимости на треть не компенсирует потери потребителей. В результате скандала замена произошла только на 18 направлениях. Источник агентства утверждает, что весной 2022 года «Аэрофлот» намерен «добить» оставшиеся направления. Утечки информации уже произошли, региональные власти уведомлены о планах перевозчика. В регионах считают, что гигант злоупотребляет своим положением на рынке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов считает, что решение авиакомпании «влияет на инвестиционный климат субъектов: уход одной из ключевых авиакомпаний России и мира из региона говорит о том, что направление нерентабельно, что вызывает сомнения у инвесторов, которые вкладываются в развитие». «Мы не поддерживаем подобные инициативы — уход „Аэрофлота“ из регионов, потому что чаще всего авиакомпании „Победа“ и „Россия“ не обеспечивают пассажирам тот должный уровень комфорта, который они привыкли видеть», — говорит Зотов. Он считает, что уход «Аэрофлота» наносит удар и по туристической привлекательности региона, ведь многие не захотят путешествовать авиакомпанией «Победа» с более низким сервисом обслуживания. «Несмотря на заявления, которые делает „Аэрофлот“ о том, что полеты „Победой“ будут на 30 процентов дешевле, мы сравнили тарифы этих двух компаний, и стоимость билета у „Победы“ со всеми доплатами получается гораздо дороже. В „Победе“ стоит денег даже звонок пассажира на горячую линию», — говорит Зотов. Андрей Гавриловский (БЦ «Высоцкий») жестко высказался о возможной замене «Аэрофлота» на «Победу» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Бизнес-элита Урала встретила в штыки информацию о том, что «Аэрофлот» продолжает свою кампанию в регионах. Екатеринбургский бизнесмен Андрей Гавриловский жестко высказался о лоукостере «Победа»: «Я как-то летел из Питера в Екатеринбург «Победой», прошел регистрацию, был в 20 метрах от трапа, когда ко мне подошли со словами — «У вас чемоданчик не соответствует!» Оставалось десять минут до вылета, меня увели и оштрафовали на 3,5 тысяч — ровно столько же стоил сам билет. «Победа» — это полный кошмар, де.мо, им бы лишь бы унизить человека. Все идет к тому, чтобы хорошо было монополисту, и цены на «Победу» не просто не снизятся, а станут еще дороже «Аэрофлота», — заявил Гавриловский. За комментарием URA.RU обратилось в пресс-службу «Аэрофлота», там попросили отправить письменный запрос. На момент публикации ответ не поступил. Также запрос был направлен в пресс-службу авиакомпании «Победа», откуда тоже ответ получен не был. «Аэрофлот» снижает качество сервиса для своих российских клиентов, считает один из экспертов Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Манипуляции авиакомпании — сигнал потребителям, которые не готовы платить за сервис „Аэрофлота“, иначе авиакомпания не меняла бы свое железо на железо „Победы“. Это как в продуктовом ритэйле: если есть достаточный спрос на премиальный сегмент, открывается „Перекресток“, а нет достаточного спроса — открывается „Пятерочка“. То же самое и в авиации», — считает ведущий эксперт Института Экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Андрей Крамаренко. Зотов указывает, что, добиваясь финансовых показателей, национальный перевозчик ориентируется оказывать более качественные услуги гражданам других стран, а для россиян принимает заниженные стандарты: «Свои борта они могут отправлять за рубеж и обеспечивать более высокий сервис гражданам других стран. Это направлено на международный рынок, а своим жителям снижаем уровень сервиса». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

С началом весенней навигации 2022 года «Аэрофлот» предпримет вторую попытку заменить на уральских маршрутах самолеты основной авиакомпании на борта лоукостера «Победа». Об этом URA.RU сообщили сразу несколько источников в авиационном сообществе. Предыдущую попытку «Аэрофлот» предпринял прошлой весной, но натолкнулся на конфликт с губернаторами и депутатами региональных парламентов, считающих, что суперкрупная компания нарушает права потребителей, злоупотребляя своим положением на рынке. Согласно стратегии развития группы «Аэрофлот», разработанной до 2028 года и утвержденной правительством страны, самолеты «Аэрофлота» должны прекратить полеты в Москву из 26 регионов. В списке фигурирует 26 регионов, в том числе и уральские — Челябинск, Тюмень, Ханты-Мансийск, Сургут и Пермь. Вместо них на этих направлениях должны летать «Победа» и «Россия». Весной 2021 года «Аэрофлот» в одностороннем порядке заменил компании на рейсах, чем спровоцировал публичный скандал. В частности, власти Тюменской области и Пермского края не согласились с таким решением и потребовали от перевозчика объяснений. В публичных комментариях «Аэрофлота» говорилось, что замена позволит снизить стоимость полетов в эконом-классе на 30%, но компанию подозревают в манипулировании цифрами: качество обслуживания в «Аэрофлоте» выше, чем в «Победе», и снижение стоимости на треть не компенсирует потери потребителей. В результате скандала замена произошла только на 18 направлениях. Источник агентства утверждает, что весной 2022 года «Аэрофлот» намерен «добить» оставшиеся направления. Утечки информации уже произошли, региональные власти уведомлены о планах перевозчика. Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов считает, что решение авиакомпании «влияет на инвестиционный климат субъектов: уход одной из ключевых авиакомпаний России и мира из региона говорит о том, что направление нерентабельно, что вызывает сомнения у инвесторов, которые вкладываются в развитие». «Мы не поддерживаем подобные инициативы — уход „Аэрофлота“ из регионов, потому что чаще всего авиакомпании „Победа“ и „Россия“ не обеспечивают пассажирам тот должный уровень комфорта, который они привыкли видеть», — говорит Зотов. Он считает, что уход «Аэрофлота» наносит удар и по туристической привлекательности региона, ведь многие не захотят путешествовать авиакомпанией «Победа» с более низким сервисом обслуживания. «Несмотря на заявления, которые делает „Аэрофлот“ о том, что полеты „Победой“ будут на 30 процентов дешевле, мы сравнили тарифы этих двух компаний, и стоимость билета у „Победы“ со всеми доплатами получается гораздо дороже. В „Победе“ стоит денег даже звонок пассажира на горячую линию», — говорит Зотов. Бизнес-элита Урала встретила в штыки информацию о том, что «Аэрофлот» продолжает свою кампанию в регионах. Екатеринбургский бизнесмен Андрей Гавриловский жестко высказался о лоукостере «Победа»: «Я как-то летел из Питера в Екатеринбург «Победой», прошел регистрацию, был в 20 метрах от трапа, когда ко мне подошли со словами — «У вас чемоданчик не соответствует!» Оставалось десять минут до вылета, меня увели и оштрафовали на 3,5 тысяч — ровно столько же стоил сам билет. «Победа» — это полный кошмар, де.мо, им бы лишь бы унизить человека. Все идет к тому, чтобы хорошо было монополисту, и цены на «Победу» не просто не снизятся, а станут еще дороже «Аэрофлота», — заявил Гавриловский. За комментарием URA.RU обратилось в пресс-службу «Аэрофлота», там попросили отправить письменный запрос. На момент публикации ответ не поступил. Также запрос был направлен в пресс-службу авиакомпании «Победа», откуда тоже ответ получен не был. «Манипуляции авиакомпании — сигнал потребителям, которые не готовы платить за сервис „Аэрофлота“, иначе авиакомпания не меняла бы свое железо на железо „Победы“. Это как в продуктовом ритэйле: если есть достаточный спрос на премиальный сегмент, открывается „Перекресток“, а нет достаточного спроса — открывается „Пятерочка“. То же самое и в авиации», — считает ведущий эксперт Института Экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Андрей Крамаренко. Зотов указывает, что, добиваясь финансовых показателей, национальный перевозчик ориентируется оказывать более качественные услуги гражданам других стран, а для россиян принимает заниженные стандарты: «Свои борта они могут отправлять за рубеж и обеспечивать более высокий сервис гражданам других стран. Это направлено на международный рынок, а своим жителям снижаем уровень сервиса».