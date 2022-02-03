В России исчезнут очереди в поликлиниках

Российские власти испытывают новый способ борьбы с очередями в поликлиниках Фото: Денис Моргунов © URA.RU

статья из сюжета Коронавирус COVID-19

Из-за новой волны коронавируса российские власти изменили схему лечения пациентов. На совещании правительства 3 февраля премьер-министр Михаил Мишустин поручил выделить деньги на зарплаты медикам, проводящим онлайн-консультации для больных COVID-19. Эксперты объясняют, что телемедицина — это прорыв в системе лечения пациентов, новый подход приведет к исчезновению очередей в поликлиниках.

Озвучивая повестку заседания, Мишустин сообщил о нагрузке на амбулаторное звено. «Правительство по поручению президента продолжает реализацию плана мер по борьбе с коронавирусом. За последние недели значительно выросла нагрузка на амбулаторное звено здравоохранения, поэтому мы привлекаем к работе сотрудников других медучреждений, а также студентов медвузов и колледжей, у кого есть компетенции для сопровождения пациентов во время терапии. Выделим 600 млн рублей на оплату их труда. Это позволит дополнительно задействовать не менее 2,5 тысячи специалистов, которые будут консультировать дистанционно. Обращения граждан будут рассматриваться быстрее», — заявил Мишустин.

Михаил Мишустин сообщил о выделении 600 млн рублей на зарплаты консультантам телемедицины Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Эксперты называют внедрение дистанционных консультаций врачей — революцией в системе здравоохранения. И уверены, что это приведет к исчезновению очередей в поликлиниках.

«У нас нехватка врачей. Ситуацию можно исправить, внедряя интернет-взаимодействие. Онлайн-консультация — это принципиально другая система работы, это революция в работе первичного звена. На 10-15 тысяч человек достаточно одного консультанта. Телемедицина в поликлиниках появилась на волне ковида. Онлайн-консультанты удаленно получают информацию о пациенте, выдают направления на анализы. Они избавят врачей от бумажной работы, которой они перегружены», — рассказал председатель Московского городского научного общества терапевтов, доктор медицинских наук, профессор Павел Воробьев.

Первые онлайн-консультанты в поликлиниках появились во время пандемии Фото: Анна Майорова © URA.RU

Большая часть пациентов, особенно на фоне повышения заболеваемости «Омикроном», нуждаются в общих рекомендациях. А их можно дать в режиме онлайн, соглашается врач-терапевт, член межрегионального профессионального союза работников здравоохранения «Действие» Альбина Стрельченко. «Онлайн-консультации проводятся врачами Москвы с 2016 года. Пришло время, когда этот опыт пригодился. В числе последних нововведений — возможность удаленно открывать и закрывать больничный лист. Раньше это делалось только после очного осмотра врача.

Сегодня пациент с коронавирусом или симптомами ОРВИ не заражает людей в очереди в поликлинике, в транспорте, соблюдает карантин. Онлайн-консультации позволили сконцентрировать силы медиков, которых не хватает, на более сложных случаях», — уточнила эксперт.

Телемедицина — один из сложных вопросов, который решают и в России, и на Западе, говорит гендиректор Центра стратегического планирования Виктор Потуремский. «Каким образом сделать более доступными медуслуги при жестких требованиях, которые диктуют необходимость очного осмотра пациента врачом? И как это сделать в удаленном формате? Опыт, который формируется, — это качественный прорыв. Часть услуг, безусловно, перекочует в дистанционный формат уже в ближайшем будущем», — резюмировал Потуремский.

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