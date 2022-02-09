ОДКБ хотят сделать альтернативой НАТО

Пророссийская структура должна стать влиятельной силой на мировой арене

09 февраля 2022 в 21:59 Размер текста - 17 +

ОДКБ должна стать узнаваемой на мировой арене Фото: Анна Майорова © URA.RU статья из сюжета Беспорядки в Казахстане ОДКБ хотят переформатировать, чтобы она стала альтернативой НАТО. Однако, в отличие от североатлантического альянса, организация делает акцент на миротворческую миссию, заявил ее генсек Станислав Зась на конференции международного дискуссионного клуба «Валдай» 9 февраля. По словам представителей МИД стран, входящих в ОДКБ, структура должна стать узнаваемой на мировой арене и напрямую взаимодействовать с ООН. ОДКБ уже продемонстрировала высокую эффективность в Казахстане, когда миротворцам достаточно было лишь показать свое присутствие, заметил директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов, открывая конференцию. Замглавы МИД России Александр Панкин подчеркнул, что организация является ядром системы коллективной безопасности и, в отличие от НАТО, Россия вместе с союзниками не предпринимает усилий для смены власти в других странах. По словам Лукьянова, ОДКБ продемонстрировала высокую эффективность в Казахстане Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Мы не заточены, как сообщество, на то, чтобы менять чьи-то чужие установки, образ системы, мышления, политического уклада. Востребованность ОДКБ на мировой арене должна быть в широком смысле», — отметил российский дипломат. Организация должна учитывать современные реалии и вызовы, адаптировать существующие и создавать новые механизмы реагирования на текущие угрозы, заявил генсек ОДКБ Станислав Зась. «Приоритет будет отдаваться коллективным силам реагирования и миротворческие силы, намерены совершенствовать систему кризисного реагирования», — отметил он. ОДКБ остановила беспорядки в Казахстане Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По словам Зася, важность дипломатической работы в современных условиях возросла многократно. ОДКБ намерена укреплять взаимодействие с международными структурами и странами, разделяющие подходы организации к безопасности, добавил он. Замглавы МИД Казахстана Марат Сыздыков рассказал, что ОДКБ своими «слаженными и оперативными действиями» в Казахстане — не было произведено ни одного выстрела — спровоцировала интерес со стороны иностранных дипломатов, который смутно представляли, чем организация занимается. В ОДКБ считают, что НАТО закрыт для диалога Фото: Владимир Андреев © URA.RU Следует и далее работать над позитивным имиджем ОДКБ, чтобы она стала узнаваемой, считает он. «Для узнаваемости организации опыт миротворчества в Казахстане нужно развивать и транслировать. Создан специнститут генсека ОДКБ по миротворчеству. Он позволит взаимодействовать с ООН», — уверен замминистра иностранных дел Казахстана. ОДКБ всегда открыта для диалога, в отличие от НАТО, подчеркнул представитель Белоруссии Вячеслав Ременчик. И добавил, что в организации в приоритетном порядке нужно развивать механизмы публичной дипломатии. Николай Бордюжа уверен, что НАТО не удалось дискредитировать ОДКБ Фото: Александр Мамаев © URA.RU Директор Исследовательского института международного сотрудничества и регионального сотрудничества Булат Султанов считает, что, помимо дипломатов, и военные в структуре ОДКБ должны быть готовы к локальным конфликтам. Поэтому следует усиливать работы по аналитической и информационной составляющей. Попытки НАТО представить ОДКБ, как российского «мертворожденного ребенка», оказались бесполезными, уверен экс-генсек организации Николай Бордюжа. «Организация даже в очень сложной обстановке смогла оказать помощь Казахстану. Теперь ОДКБ должна серьезнее заниматься мониторингом внешнеполитической ситуации, чутко реагировать проблемы, возникающие у государств и предлагать пути их решения», — резюмировал эксперт. Статья по теме Путин показал миру главное отличие армии России от НАТО ОДКБ была создана 15 мая 1992 года после подписания Договора о коллективной безопасности в Ташкенте. Членами организации являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Миротворцы России и других стран-участниц ОДКБ были направлены в Казахстан после начала массовых беспорядков в этой стране. Они начались 2 января, а затем переросли в погромы с участием террористических группировок. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил в стране чрезвычайно положение и обратился в ОДКБ. Миротворческая миссия стала первой успешной операцией организации с момента ее создания. После этого эксперты заговорили о необходимости усиления ОДКБ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

ОДКБ хотят переформатировать, чтобы она стала альтернативой НАТО. Однако, в отличие от североатлантического альянса, организация делает акцент на миротворческую миссию, заявил ее генсек Станислав Зась на конференции международного дискуссионного клуба «Валдай» 9 февраля. По словам представителей МИД стран, входящих в ОДКБ, структура должна стать узнаваемой на мировой арене и напрямую взаимодействовать с ООН. ОДКБ уже продемонстрировала высокую эффективность в Казахстане, когда миротворцам достаточно было лишь показать свое присутствие, заметил директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов, открывая конференцию. Замглавы МИД России Александр Панкин подчеркнул, что организация является ядром системы коллективной безопасности и, в отличие от НАТО, Россия вместе с союзниками не предпринимает усилий для смены власти в других странах. «Мы не заточены, как сообщество, на то, чтобы менять чьи-то чужие установки, образ системы, мышления, политического уклада. Востребованность ОДКБ на мировой арене должна быть в широком смысле», — отметил российский дипломат. Организация должна учитывать современные реалии и вызовы, адаптировать существующие и создавать новые механизмы реагирования на текущие угрозы, заявил генсек ОДКБ Станислав Зась. «Приоритет будет отдаваться коллективным силам реагирования и миротворческие силы, намерены совершенствовать систему кризисного реагирования», — отметил он. По словам Зася, важность дипломатической работы в современных условиях возросла многократно. ОДКБ намерена укреплять взаимодействие с международными структурами и странами, разделяющие подходы организации к безопасности, добавил он. Замглавы МИД Казахстана Марат Сыздыков рассказал, что ОДКБ своими «слаженными и оперативными действиями» в Казахстане — не было произведено ни одного выстрела — спровоцировала интерес со стороны иностранных дипломатов, который смутно представляли, чем организация занимается. Следует и далее работать над позитивным имиджем ОДКБ, чтобы она стала узнаваемой, считает он. «Для узнаваемости организации опыт миротворчества в Казахстане нужно развивать и транслировать. Создан специнститут генсека ОДКБ по миротворчеству. Он позволит взаимодействовать с ООН», — уверен замминистра иностранных дел Казахстана. ОДКБ всегда открыта для диалога, в отличие от НАТО, подчеркнул представитель Белоруссии Вячеслав Ременчик. И добавил, что в организации в приоритетном порядке нужно развивать механизмы публичной дипломатии. Директор Исследовательского института международного сотрудничества и регионального сотрудничества Булат Султанов считает, что, помимо дипломатов, и военные в структуре ОДКБ должны быть готовы к локальным конфликтам. Поэтому следует усиливать работы по аналитической и информационной составляющей. Попытки НАТО представить ОДКБ, как российского «мертворожденного ребенка», оказались бесполезными, уверен экс-генсек организации Николай Бордюжа. «Организация даже в очень сложной обстановке смогла оказать помощь Казахстану. Теперь ОДКБ должна серьезнее заниматься мониторингом внешнеполитической ситуации, чутко реагировать проблемы, возникающие у государств и предлагать пути их решения», — резюмировал эксперт. ОДКБ была создана 15 мая 1992 года после подписания Договора о коллективной безопасности в Ташкенте. Членами организации являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Миротворцы России и других стран-участниц ОДКБ были направлены в Казахстан после начала массовых беспорядков в этой стране. Они начались 2 января, а затем переросли в погромы с участием террористических группировок. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил в стране чрезвычайно положение и обратился в ОДКБ. Миротворческая миссия стала первой успешной операцией организации с момента ее создания. После этого эксперты заговорили о необходимости усиления ОДКБ.