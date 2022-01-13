Путин показал миру главное отличие армии России от НАТО

Это ответ противникам ввода войск в Казахстан

13 января 2022 в 21:59 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин остался доволен проведенной Минобороны России совместно с ОДКБ миротворческой операцией в Казахстане Фото: Владимир Жабриков © URA.RU статья из сюжета Беспорядки в Казахстане Президент Владимир Путин 13 января во время встречи в Кремле с министром обороны Сергеем Шойгу показал миру, что Россия не является оккупантом. В Казахстане армия РФ выполнила свою миссию в составе миротворческого контингента Организации Договора о коллективной безопасности и готовится к возвращению домой. Как объясняют эксперты, это демонстрация отличия ОДКБ от НАТО: Россия и ее союзники покидают страну по завершению миссии. Миротворческая миссия в Казахстане, в которой российские военные принимают участие вместе с союзниками по ОДКБ с 6 января, стала основной темой встречи президента Путина с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. Министр подчеркнул, что решение о проведении этой операции было принято главами всех государств-членов ОДКБ — РФ, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана по запросу президента Казахстана. Миротворческие силы ОДКБ не участвовали в боевых действиях, а охраняли стратегически важные объекты, заверил министр обороны РФ Сергей Шойгу Фото: Владимир Андреев © URA.RU Шойгу доложил, что итоги миротворческой миссии были подведены сегодня на совете министров обороны стран-членов ОДКБ. Там же коллективно было принято решение о «передаче объектов под охрану и обеспечение безопасности силовыми структурами Казахстана». «Раньше сделать было невозможно, так как в первые дни задача стояла как раз другая — высвободить их от охраны этих объектов. За счет такого темпа операции удалось в первые же дни высвободить порядка 1600 сотрудников силовых структур Казахстана, которые активно включились в работу по борьбе с бандитами, которые принесли этот хаос в республику», — подчеркнул Шойгу. Завершившаяся миссия ОДКБ позволяет руководству Казахстана начать восстановление в спокойном режиме, заявил президент РФ Владимир Путин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По словам министра, вывод войск союзников уже начался. Полностью миссия будет завершена 19 января. «Миротворческие силы ОДКБ сыграли очень важную роль в стабилизации ситуации в Казахстане, нашего ближайшего партнера, союзника. Разумеется, те люди, которые выступали за понижение цен на энергоносители, и те, которые с оружием в руках по несколько суток вели боевые действия с вооруженными силами, окружая их в местах дислокации, — это совсем разные люди и у них разные цели», — заявил президент Путин. Силы ОДКБ смогли «восстановить ситуацию и правопорядок» в Казахстане, добавил глава государства. «По сути, это первая такая операция сил ОДКБ. Объединенными усилиями мы выполнили очень важную задачу. Это позволит руководству Республики Казахстан решать в свободном, в спокойном режиме, в диалоге с обществом вопросы социально-экономического, политического характера», — подчеркнул Путин. Миротворцы ОДКБ позволили Казахстану вернуться к мирной жизни Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Он поблагодарил российских военных, Генштаб за успешное проведение операции. «Практика применения наших Вооруженных Сил будет дополнительно изучена, будут внесены коррективы, если они должны быть внесены, в практическую работу. В целом надо возвращаться домой — мы свою задачу выполнили», — с удовлетворением сказал президент. Основу миротворческих сил ОДКБ в Казахстан составили российские военнослужащие. 10 января во время сессии ОДКБ президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что «ОДКБ показала свою востребованность и эффективность как авторитетная военно-политическая организация». Тогда же Владимир Путин впервые назвал миссию союзников успешной. На встрече с Шойгу Путин еще раз подтвердил, что это — именно миссия, и у России нет намерений закрепиться на территории Казахстана, разместить там свои военные базы, пояснил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Нас с первого дня обвиняли, что мы оккупанты. Путин в очередной раз напомнил, что мы пришли по мандату ОДКБ, полученному по просьбе казахстанской стороны. Важно напомнить казахстанской стороне: вы нас позвали — мы пришли, вы нас отправляете обратно — мы уходим. Важно застолбить: мы не воевали и не оккупировали», — отметил Журавлев. Ликвидацией боевиков в Казахстане занимались только местные силовики, заверил министр обороны РФ Сергей Шойгу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU То, что миротворцы ОДКБ не участвовали в ликвидации боевиков, а охраняли стратегически важные объекты, является одним из ключевых показателей отсутствия у России намерений «оккупировать» Казахстан, соглашается заместитель директора Института истории и политики МГПУ Владимир Шаповалов. «Эта миссия сыграла стабилизирующую роль. ОДКБ стала очень важным фактором мира, стабильности и безопасности в целом в Евразии. Создан прецедент, который может остановить других конструкторов цветных революций и государственных переворотов, тех, кто сейчас думает о том, как бы взорвать изнутри то или иное государство», — полагает политолог. Оценка президентом действий российских военных и всего миротворческого контингента важна на фоне напряженных отношений России с западом, отмечает завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин. «Путин еще раз подтвердил свое отношение к важнейшей операции. Он оценил весьма динамичные действия, которые ввели в шок политический истеблишмент США и всего западного мира, который не мог два-три дня прийти в себя. Там не могли поверить в возможности ОДКБ, которая, напомню, создана для защиты ее участников от террористических угроз», — отметил Кошкин. ОДКБ прошла хорошую тренировку перед новым вызовом — возможной активизацией террористов в Афганистане, считает политолог Дмитрий Нечаев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Способность ОДКБ ответить на террористические угрозы — еще один сигнал встречи президента с главой оборонного ведомства, считает доктор политических наук, профессор Дмитрий Нечаев. «Эта встреча, думаю, была посвящена не столько Казахстану, сколько разворачивающимся по периметру событиям, с которыми мы столкнемся в ближайшее время. Это ситуация в Таджикистане [скопление боевиков на границе с Афганистаном] и возможное негативное развитие событий в Туркмении. Думаю, [в непубличной части встречи] были даны военно-политические расклады того, что случится. На этом фоне события в Казахстане померкнут, потому что мы сталкиваемся с очень большими вызовами», — резюмировал Нечаев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент Владимир Путин 13 января во время встречи в Кремле с министром обороны Сергеем Шойгу показал миру, что Россия не является оккупантом. В Казахстане армия РФ выполнила свою миссию в составе миротворческого контингента Организации Договора о коллективной безопасности и готовится к возвращению домой. Как объясняют эксперты, это демонстрация отличия ОДКБ от НАТО: Россия и ее союзники покидают страну по завершению миссии. Миротворческая миссия в Казахстане, в которой российские военные принимают участие вместе с союзниками по ОДКБ с 6 января, стала основной темой встречи президента Путина с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. Министр подчеркнул, что решение о проведении этой операции было принято главами всех государств-членов ОДКБ — РФ, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана по запросу президента Казахстана. Шойгу доложил, что итоги миротворческой миссии были подведены сегодня на совете министров обороны стран-членов ОДКБ. Там же коллективно было принято решение о «передаче объектов под охрану и обеспечение безопасности силовыми структурами Казахстана». «Раньше сделать было невозможно, так как в первые дни задача стояла как раз другая — высвободить их от охраны этих объектов. За счет такого темпа операции удалось в первые же дни высвободить порядка 1600 сотрудников силовых структур Казахстана, которые активно включились в работу по борьбе с бандитами, которые принесли этот хаос в республику», — подчеркнул Шойгу. По словам министра, вывод войск союзников уже начался. Полностью миссия будет завершена 19 января. «Миротворческие силы ОДКБ сыграли очень важную роль в стабилизации ситуации в Казахстане, нашего ближайшего партнера, союзника. Разумеется, те люди, которые выступали за понижение цен на энергоносители, и те, которые с оружием в руках по несколько суток вели боевые действия с вооруженными силами, окружая их в местах дислокации, — это совсем разные люди и у них разные цели», — заявил президент Путин. Силы ОДКБ смогли «восстановить ситуацию и правопорядок» в Казахстане, добавил глава государства. «По сути, это первая такая операция сил ОДКБ. Объединенными усилиями мы выполнили очень важную задачу. Это позволит руководству Республики Казахстан решать в свободном, в спокойном режиме, в диалоге с обществом вопросы социально-экономического, политического характера», — подчеркнул Путин. Он поблагодарил российских военных, Генштаб за успешное проведение операции. «Практика применения наших Вооруженных Сил будет дополнительно изучена, будут внесены коррективы, если они должны быть внесены, в практическую работу. В целом надо возвращаться домой — мы свою задачу выполнили», — с удовлетворением сказал президент. Основу миротворческих сил ОДКБ в Казахстан составили российские военнослужащие. 10 января во время сессии ОДКБ президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что «ОДКБ показала свою востребованность и эффективность как авторитетная военно-политическая организация». Тогда же Владимир Путин впервые назвал миссию союзников успешной. На встрече с Шойгу Путин еще раз подтвердил, что это — именно миссия, и у России нет намерений закрепиться на территории Казахстана, разместить там свои военные базы, пояснил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Нас с первого дня обвиняли, что мы оккупанты. Путин в очередной раз напомнил, что мы пришли по мандату ОДКБ, полученному по просьбе казахстанской стороны. Важно напомнить казахстанской стороне: вы нас позвали — мы пришли, вы нас отправляете обратно — мы уходим. Важно застолбить: мы не воевали и не оккупировали», — отметил Журавлев. То, что миротворцы ОДКБ не участвовали в ликвидации боевиков, а охраняли стратегически важные объекты, является одним из ключевых показателей отсутствия у России намерений «оккупировать» Казахстан, соглашается заместитель директора Института истории и политики МГПУ Владимир Шаповалов. «Эта миссия сыграла стабилизирующую роль. ОДКБ стала очень важным фактором мира, стабильности и безопасности в целом в Евразии. Создан прецедент, который может остановить других конструкторов цветных революций и государственных переворотов, тех, кто сейчас думает о том, как бы взорвать изнутри то или иное государство», — полагает политолог. Оценка президентом действий российских военных и всего миротворческого контингента важна на фоне напряженных отношений России с западом, отмечает завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин. «Путин еще раз подтвердил свое отношение к важнейшей операции. Он оценил весьма динамичные действия, которые ввели в шок политический истеблишмент США и всего западного мира, который не мог два-три дня прийти в себя. Там не могли поверить в возможности ОДКБ, которая, напомню, создана для защиты ее участников от террористических угроз», — отметил Кошкин. Способность ОДКБ ответить на террористические угрозы — еще один сигнал встречи президента с главой оборонного ведомства, считает доктор политических наук, профессор Дмитрий Нечаев. «Эта встреча, думаю, была посвящена не столько Казахстану, сколько разворачивающимся по периметру событиям, с которыми мы столкнемся в ближайшее время. Это ситуация в Таджикистане [скопление боевиков на границе с Афганистаном] и возможное негативное развитие событий в Туркмении. Думаю, [в непубличной части встречи] были даны военно-политические расклады того, что случится. На этом фоне события в Казахстане померкнут, потому что мы сталкиваемся с очень большими вызовами», — резюмировал Нечаев.