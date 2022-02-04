Путин представил в Китае новый инструмент борьбы с Западом

Если ЕС его проигнорирует, энергетический кризис в Европе усугубится

04 февраля 2022 в 18:42 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин укрепляет сотрудничество с Китаем и посылает новый сигнал Европе и США Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин во время визита в Китай 4 февраля дал понять Западу, что в случае продолжения давления на Россию, энергетический кризис может усугубиться. РФ намерена резко нарастить поставки газа в КНР, что позволит снизить зависимость от европейских потребителей. Такой энергетический альянс двух стран станет политическим инструментом в противостоянии с Западом, комментируют эксперты итоги встречи Путина с китайским лидером Си Цзиньпином. Переговоры Путина и Си Цзиньпина прошли за несколько часов до открытия зимних Олимпийских игр в Пекине. На фоне отказа от приезда в Пекин президента США Джо Байдена и глав ряда других западных стран, эта поездка знаковая: она подчеркивает, с одной стороны, дружеские и союзнические отношения двух лидеров, с другой — показывает, что для России спорт вне политики. Об этом Путин говорил в своей статье «Россия и Китай: стратегическое партнерство, ориентированное в будущее», опубликованной китайским агентством «Синьхуа» 3 февраля. Эти темы он затронул и во время встречи с Си Цзиньпином. Президент РФ Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин встретились за несколько часов до открытия Олимпийских игр — 2022 Фото: Официальный сайт президента РФ Российский президент поблагодарил коллегу за приглашение на церемонию и напомнил, что это стало доброй традицией: в 2008 году он уже прилетал в Китай на открытие летней Олимпиады, а в 2014 году Си Цзиньпин присутствовал на открытии зимней Олимпиады в Сочи. «Мы знаем не понаслышке, что подготовка к Олимпиаде — огромная работа. Уверен, что наши китайские друзья проделали ее блестяще», — отметил Путин. По его словам, двусторонние отношения между Россией и Китаем «развиваются в духе дружбы, стратегического партнерства». «Они приобрели действительно беспрецедентный характер и являются примером достойных отношений, которые помогают развиваться друг другу и в то же время поддерживают друг друга в развитии», — сказал президент РФ. Товарооборот между Россией и Китаем уже достиг 140 млрд долларов, но он должен увеличиться до 200-250 млрд долларов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В прошлом году товарооборот между странами достиг уже 140 млрд долларов. Цель — 200 миллиардов. Хотя, как рассказал после встречи пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидер КНР озвучил уже новую планку — 250 млрд долларов. «Для Китая это не так много, но для нас это очень амбициозная цель. Но эти цели являются вполне реалистичными, учитывая нынешнюю динамику двусторонних отношений», — заметил Песков. Одной из основных тем переговоров стала энергетика. Путин отметил, что «[российские] нефтяники подготовили хорошие новые решения по поставкам углеводородов в КНР». «И в газовой отрасли тоже сделали еще один шаг вперед — имею в виду новый контракт на поставку газа в Китай с Дальнего Востока России по 10 млрд кубометров в год», — сказал Путин. Председатель КНР заверил, что менять свою политику в отношении России Китай не будет. «Мы будем стремиться трансформировать взаимодоверие между нашими странами в практическое сотрудничество на благо двух народов», — отметил Си Цзиньпин. Развитие транспортных коридоров, реконструкция БАМа и Транссиба позволят РФ увеличить поставки угля в Китай Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Это «практическое сотрудничество» во многом связано с установкой энергетического альянса между Россией и Китаем, о котором в своей статье накануне визита в Пекин писал Владимир Путин. По его мнению, для России этот альянс важен с точки зрения ускоренного социально-экономического развития Сибири и Дальнего Востока. На фоне сложившегося энергодефицита по углю, по газу и по нефти в Китае для РФ эти сферы являются перспективными, убежден президент Центр стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Взаимодействие с Китаем в энергетическом секторе позволит России решить внутренние инфраструктурные вопросы, считает эксперт. Для увеличения поставок угля уже началась реконструкция БАМа и Транссиба. «Поставки происходят по железной дороге, используется инфраструктура восточного коридора, Транссиба, БАМа, угольные терминалы Дальнего Востока», — говорит Абзалов. Объемы потребления газа в Китае в ближайшие 5-7 лет удвоятся, и Россия для КНР стратегический энергетический партнер, считают эксперты Фото: Ксения Фикс © URA.RU Вместе с тем экономические выгоды для России (как, впрочем, и для Китая) — это не все. Для обеих стран энергетический альянс (прежде всего, в газовой отрасли) является еще и своего рода инструментом воздействия на отношения с коллективным Западом, полагают политологи. Объем ежегодных поставок из РФ в Европу составляют около 135 млрд кубометров в год, а поставки в Китай по газопроводу «Сила Сибири» превышают 10 млрд кубометров, пояснил китаевед, политолог Николай Вавилов. При этом уже в 2024 году, когда российские газопроводы «Сила Сибири» и «Союз Восток» выйдут на плановую мощность, поставки газа в Китай вырастут почти до 80 млрд кубометров. «Это сильно влияет на политику: если оба трубопровода будут работать, объем поставок газа из России в Китай будут сопоставимы с поставками газа из России в Европу. Это создает очень интересную политическую ситуацию, когда Россия сможет маневрировать между рынками газа. Может сложиться ситуация, когда Европа недополучит газ из-за Китая. Эта ситуация очень реальная — в течение ближайших 5-7 лет Китай удвоит потребление газа», — пояснил Вавилов. С другой стороны, это скажется и на отношениях и России, и Китая с США, которые также поставляют газ в Поднебесную. «Покупатели газа в КНР — это провинции. Это часть китайской экономики, созданная еще до Си Цзиньпина и интегрированная в американскую. И это очень сильно трансформирует энергетический аспект сотрудничества с Россией в политический аспект», — отметил эксперт. Экономический союз России и Китая для обеих стран становится серьезным инструментом на давление Запада Фото: Владимир Андреев © URA.RU Укрепление энергетического альянса России с Китаем серьезно отразится на отношениях РФ с Европой в первую очередь, считает директор Института политических исследований Сергей Марков. «Если газ пойдет в Китай, Европа уже не сможет воротить нос от „Северного потока — 2“, а будет уговаривать Москву построить „Северный поток — 3“. А что касается США, пока непонятно, как они отреагируют на укрепление союза России и Китая. Они либо ужесточат атаки на Россию, либо резко перейдут к тому, чтобы начать мириться с ней», — резюмировал Марков. 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Президент РФ Владимир Путин во время визита в Китай 4 февраля дал понять Западу, что в случае продолжения давления на Россию, энергетический кризис может усугубиться. РФ намерена резко нарастить поставки газа в КНР, что позволит снизить зависимость от европейских потребителей. Такой энергетический альянс двух стран станет политическим инструментом в противостоянии с Западом, комментируют эксперты итоги встречи Путина с китайским лидером Си Цзиньпином. Переговоры Путина и Си Цзиньпина прошли за несколько часов до открытия зимних Олимпийских игр в Пекине. На фоне отказа от приезда в Пекин президента США Джо Байдена и глав ряда других западных стран, эта поездка знаковая: она подчеркивает, с одной стороны, дружеские и союзнические отношения двух лидеров, с другой — показывает, что для России спорт вне политики. Об этом Путин говорил в своей статье «Россия и Китай: стратегическое партнерство, ориентированное в будущее», опубликованной китайским агентством «Синьхуа» 3 февраля. Эти темы он затронул и во время встречи с Си Цзиньпином. Российский президент поблагодарил коллегу за приглашение на церемонию и напомнил, что это стало доброй традицией: в 2008 году он уже прилетал в Китай на открытие летней Олимпиады, а в 2014 году Си Цзиньпин присутствовал на открытии зимней Олимпиады в Сочи. «Мы знаем не понаслышке, что подготовка к Олимпиаде — огромная работа. Уверен, что наши китайские друзья проделали ее блестяще», — отметил Путин. По его словам, двусторонние отношения между Россией и Китаем «развиваются в духе дружбы, стратегического партнерства». «Они приобрели действительно беспрецедентный характер и являются примером достойных отношений, которые помогают развиваться друг другу и в то же время поддерживают друг друга в развитии», — сказал президент РФ. В прошлом году товарооборот между странами достиг уже 140 млрд долларов. Цель — 200 миллиардов. Хотя, как рассказал после встречи пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидер КНР озвучил уже новую планку — 250 млрд долларов. «Для Китая это не так много, но для нас это очень амбициозная цель. Но эти цели являются вполне реалистичными, учитывая нынешнюю динамику двусторонних отношений», — заметил Песков. Одной из основных тем переговоров стала энергетика. Путин отметил, что «[российские] нефтяники подготовили хорошие новые решения по поставкам углеводородов в КНР». «И в газовой отрасли тоже сделали еще один шаг вперед — имею в виду новый контракт на поставку газа в Китай с Дальнего Востока России по 10 млрд кубометров в год», — сказал Путин. Председатель КНР заверил, что менять свою политику в отношении России Китай не будет. «Мы будем стремиться трансформировать взаимодоверие между нашими странами в практическое сотрудничество на благо двух народов», — отметил Си Цзиньпин. Это «практическое сотрудничество» во многом связано с установкой энергетического альянса между Россией и Китаем, о котором в своей статье накануне визита в Пекин писал Владимир Путин. По его мнению, для России этот альянс важен с точки зрения ускоренного социально-экономического развития Сибири и Дальнего Востока. На фоне сложившегося энергодефицита по углю, по газу и по нефти в Китае для РФ эти сферы являются перспективными, убежден президент Центр стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Взаимодействие с Китаем в энергетическом секторе позволит России решить внутренние инфраструктурные вопросы, считает эксперт. Для увеличения поставок угля уже началась реконструкция БАМа и Транссиба. «Поставки происходят по железной дороге, используется инфраструктура восточного коридора, Транссиба, БАМа, угольные терминалы Дальнего Востока», — говорит Абзалов. Вместе с тем экономические выгоды для России (как, впрочем, и для Китая) — это не все. Для обеих стран энергетический альянс (прежде всего, в газовой отрасли) является еще и своего рода инструментом воздействия на отношения с коллективным Западом, полагают политологи. Объем ежегодных поставок из РФ в Европу составляют около 135 млрд кубометров в год, а поставки в Китай по газопроводу «Сила Сибири» превышают 10 млрд кубометров, пояснил китаевед, политолог Николай Вавилов. При этом уже в 2024 году, когда российские газопроводы «Сила Сибири» и «Союз Восток» выйдут на плановую мощность, поставки газа в Китай вырастут почти до 80 млрд кубометров. «Это сильно влияет на политику: если оба трубопровода будут работать, объем поставок газа из России в Китай будут сопоставимы с поставками газа из России в Европу. Это создает очень интересную политическую ситуацию, когда Россия сможет маневрировать между рынками газа. Может сложиться ситуация, когда Европа недополучит газ из-за Китая. Эта ситуация очень реальная — в течение ближайших 5-7 лет Китай удвоит потребление газа», — пояснил Вавилов. С другой стороны, это скажется и на отношениях и России, и Китая с США, которые также поставляют газ в Поднебесную. «Покупатели газа в КНР — это провинции. Это часть китайской экономики, созданная еще до Си Цзиньпина и интегрированная в американскую. И это очень сильно трансформирует энергетический аспект сотрудничества с Россией в политический аспект», — отметил эксперт. Укрепление энергетического альянса России с Китаем серьезно отразится на отношениях РФ с Европой в первую очередь, считает директор Института политических исследований Сергей Марков. «Если газ пойдет в Китай, Европа уже не сможет воротить нос от „Северного потока — 2“, а будет уговаривать Москву построить „Северный поток — 3“. А что касается США, пока непонятно, как они отреагируют на укрепление союза России и Китая. Они либо ужесточат атаки на Россию, либо резко перейдут к тому, чтобы начать мириться с ней», — резюмировал Марков.