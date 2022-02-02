Путин отметил важную роль РФ и Китая в международных отношениях

03 февраля 2022 в 04:56 Размер текста - 17 +

Россия и Китай играют важную роль в современной тяжелой международной обстановке. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своей статье для китайского информационного агентства «Синьхуа». «Наши страны играют важную стабилизирующую роль в современной, далеко не простой, международной обстановке, способствуют процессам демократизации системы межгосударственных отношений, чтобы придать этой системе более справедливый, инклюзивный характер», — заявил Владимир Путин, передает пресс-служба Кремля. Также глава государства подчеркнул, что подходы России и Китая к решению глобальных и региональных проблем совпадают. Путин отметил, что РФ и КНР вместе укрепляют координирующую роль Организации Объединенных Наций (ООН) в мировых делах, не допуская того, чтобы международно-правовой системой поступались. «Разумеется, важной частью нынешнего визита [в Китай] будет обсуждение актуальных международных тем», — добавил российских президент. Ранее URA.RU сообщалось, что, по словам посла РФ в Пекине Андрея Денисова, визит Владимира Путина в Китай крайне важен для всего мира. Китайцы назвали Россию главным союзником КНР, предложив объединиться в борьбе против НАТО и США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что на Олимпиаде в Китае Владимир Путин может встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским.