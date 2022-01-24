Путин выступит арбитром в споре «Газпрома» и «Новатэка»

Принять решение поможет встреча с губернатором из особого списка

24 января 2022 в 22:24 Размер текста - 17 +

Владимир Путин выслушал мнение губернатора Владимира Солодова перед принятием решения о распределении ресурсной базы между «Газпромом» и «Новатэком» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Камчатки Владимиром Солодовым 24 июня выслушал его мнение по конфликту «Газпрома» и «Новатэка» за Тамбейскую группу месторождений в ЯНАО. Для главы государства этот вопрос важен, поскольку правительство завершает обсуждение распределения ресурсной базы между недропользователями. Солодов дал понять президенту, что хочет воспользоваться конфликтом газовиков в интересах региона, объясняют эксперты URA.RU. Встреча Путина с Солодовым стала одним из самых длинных разговоров президента с кем-либо из губернаторов в последнее время. Они обсудили сельское хозяйство, промышленность, строительство, инфраструктурные кредиты, борьбу с коронавирусом, проблемы транспорта, уровень жизни, беспилотную почту, интернет в территориях, рабочие места, доходы бюджета и массу других тем. Однако особо остановились на газоснабжении региона, где пересеклись интересы «Газпрома» и «Новатэка». Владимир Солодов (справа) презентовал Владимиру Путину подробные планы развития Камчатки «На перспективу видим большой эффект от Северного морского пути. Вы знаете, Владимир Владимирович, что первый проект по перевалке сжиженного природного газа уже реализуется компанией „Новатэк“. Здесь видно, что Камчатка — это логически самый выгодный пункт перевалки грузов на востоке страны», — сказал Солодов. «Они здесь еще делают хаб, хранилище», — показал погруженность в тему Путин. «Совершенно верно. Владимир Владимирович, хочу подчеркнуть, что он дает не только экономический, но и серьезный социальный эффект, поскольку позволяет заместить дефицит природного газа. Хочу поблагодарить за ваше решение, которое озвучено в послании. Мы сейчас уже просчитываем благодаря помощи тоже „Новатэка“ технические решения и технико-экономическое обоснование, с тем чтобы на уровне правительства было выделено необходимое финансирование. Там достаточно серьезная сумма — около 18 млрд рублей — общая будет, но она окупится с годами… Остается проблемный вопрос, связанный с ресурсной базой, потому что по регулируемым ценам [газ] может отпускать только „Газпром“, а „Газпром“ соответствующей ресурсной базы не подтверждает нам», — продолжил губернатор. «Новатэк» Леонида Михельсона готов сменить «Газпром» на Камчатке, если получит Тамбейские месторождения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «А „Новатэк“ готов?» — поинтересовался президент возможностями компании по газоснабжению Камчатки. «При условии реализации тех перспективных проектов, которые есть, с наращиванием ресурсной базы… В северной части», — ответил Солодов. «На Ямале?» — уточнил Путин. «Да. Ну, Владимир Владимирович, это не моя тема… Но из дополнительных доходов — они подтверждают, что могут», — заверил Солодов. «Я понял. Сейчас это очень важно. Спасибо, что вы об этом сказали, потому что именно сейчас правительство дорабатывает вопросы, связанные с ресурсной базой: распределение ее между «Газпромом», «Новатэком», другими недропользователями. Я буду иметь это в виду», — обещал Путин. «Для Камчатки это будет иметь огромное значение, потому что это решит наш вопрос», — обрадовался губернатор. Для «Газпрома» Алексея Миллера стратегически важно сохранить Тамбейские месторождения, полагают эксперты Фото: Антон Белицкий © URA.RU Путин на встрече с Солодовым узнал его мнение относительно спора «Газпрома» и «Новатэка» за Тамбейскую группу газовых месторождений в ЯНАО, полагает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. «Губернатор показал, что хочет воспользоваться спором и получить в битве газовых гигантов бонус для региона в виде газоснабжения. Потому что месторождения „Газпрома“ на Камчатке истощаются. И регион обратно замещает его мазутом. „Новатэк“ предлагал поставлять газ на Камчатку и продавать „Газпрому“ по экспортной цене. А „Газпром“ по тарифам государства продавал бы его населению. Но „Газпром“ был бы в накладе, а „Новатэк“ получал бы экспортную выручку. „Гапрому“ удалось отбиться от этого решения. И пока все подвисло в воздухе, непонятно, будет ли Камчатка с газом», — говорит собеседник. По словам эксперта, пока перевалочный пункт на Камчатке предназначен только для экспорта. «Новатэк» готов обеспечить регион газом по низкой установленной государством цене, но просит «Газпром» продать за это Тамбейскую группу месторождений. «„Новатэк“ уже запитывает Костромскую и Челябинскую области, готов и Камчатку по гостарифам. Потому что если получит Тамбейское месторождение, то заработает гораздо больше, чем будет убытков от газоснабжения Камчатки. Для „Газпрома“ это риск сокращения ресурсной базы и усиление конкурента. Путин давал понять, что не против, но если стороны сами между собой договорятся. И тут дело не в цене, а стратегических позициях, аппаратной борьбе: если „Газпром“ отдаст месторождение, встанет вопрос, сохранится ли он сам в нынешнем виде», — добавил Юшков. Тамбейская группа газовых месторождений на Ямале уже не первый год является предметом спора между «Газпромом» и «Новатэком» Фото: Александр Мамаев © URA.RU Важнейшей темой встречи Путина с Солодовым стала газификация, соглашается президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. «В борьбе за Тамбейское месторождение „Новатэк“ пытается усилить позицию, выходя на региональные рынки сбыта с пониженной стоимостью газа. Эту инициативу озвучил губернатор. Однако под предлогом истории Камчатки сам „Новатэк“ решает другой важный вопрос. Это направление важно с точки зрения поставок газа в Юго-Восточную Азию, где сверхвысокие цены на энергоносители», — объяснил Абзалов. Путин выслушал мнение Солодова, поскольку Камчатка является стратегическим регионом страны. «Это приграничный регион. Пусть и на большим расстоянии, но соседний с США. Там есть военные значимые объекты. Вопрос о положении населения и экономики, стабильности, имеет для Путина значение на фоне международных разговоров с нашими „партнерами“», — отмечает профессор кафедры истории и теории политики Факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Черняховский. Статья по теме Путин поддержал главного конкурента «Газпрома» Солодов находится на хорошем счету, объясняет значимость его мнения для президента создатель рейтинга политической устойчивости глав регионов «Госсовет 2.0», руководитель коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. «Солодов и его команда на хорошем счету у президента. Это один из успешных кейсов губернаторов новой волны, поскольку у Солодова есть большой опыт работы в полпредстве и председателем правительства Якутии. Он пришел на Камчатку с большим практическим опытом работы в регионах и большим лоббистским ресурсом», — добавил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Камчатки Владимиром Солодовым 24 июня выслушал его мнение по конфликту «Газпрома» и «Новатэка» за Тамбейскую группу месторождений в ЯНАО. Для главы государства этот вопрос важен, поскольку правительство завершает обсуждение распределения ресурсной базы между недропользователями. Солодов дал понять президенту, что хочет воспользоваться конфликтом газовиков в интересах региона, объясняют эксперты URA.RU. Встреча Путина с Солодовым стала одним из самых длинных разговоров президента с кем-либо из губернаторов в последнее время. Они обсудили сельское хозяйство, промышленность, строительство, инфраструктурные кредиты, борьбу с коронавирусом, проблемы транспорта, уровень жизни, беспилотную почту, интернет в территориях, рабочие места, доходы бюджета и массу других тем. Однако особо остановились на газоснабжении региона, где пересеклись интересы «Газпрома» и «Новатэка». «На перспективу видим большой эффект от Северного морского пути. Вы знаете, Владимир Владимирович, что первый проект по перевалке сжиженного природного газа уже реализуется компанией „Новатэк“. Здесь видно, что Камчатка — это логически самый выгодный пункт перевалки грузов на востоке страны», — сказал Солодов. «Они здесь еще делают хаб, хранилище», — показал погруженность в тему Путин. «Совершенно верно. Владимир Владимирович, хочу подчеркнуть, что он дает не только экономический, но и серьезный социальный эффект, поскольку позволяет заместить дефицит природного газа. Хочу поблагодарить за ваше решение, которое озвучено в послании. Мы сейчас уже просчитываем благодаря помощи тоже „Новатэка“ технические решения и технико-экономическое обоснование, с тем чтобы на уровне правительства было выделено необходимое финансирование. Там достаточно серьезная сумма — около 18 млрд рублей — общая будет, но она окупится с годами… Остается проблемный вопрос, связанный с ресурсной базой, потому что по регулируемым ценам [газ] может отпускать только „Газпром“, а „Газпром“ соответствующей ресурсной базы не подтверждает нам», — продолжил губернатор. «А „Новатэк“ готов?» — поинтересовался президент возможностями компании по газоснабжению Камчатки. «При условии реализации тех перспективных проектов, которые есть, с наращиванием ресурсной базы… В северной части», — ответил Солодов. «На Ямале?» — уточнил Путин. «Да. Ну, Владимир Владимирович, это не моя тема… Но из дополнительных доходов — они подтверждают, что могут», — заверил Солодов. «Я понял. Сейчас это очень важно. Спасибо, что вы об этом сказали, потому что именно сейчас правительство дорабатывает вопросы, связанные с ресурсной базой: распределение ее между «Газпромом», «Новатэком», другими недропользователями. Я буду иметь это в виду», — обещал Путин. «Для Камчатки это будет иметь огромное значение, потому что это решит наш вопрос», — обрадовался губернатор. Путин на встрече с Солодовым узнал его мнение относительно спора «Газпрома» и «Новатэка» за Тамбейскую группу газовых месторождений в ЯНАО, полагает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. «Губернатор показал, что хочет воспользоваться спором и получить в битве газовых гигантов бонус для региона в виде газоснабжения. Потому что месторождения „Газпрома“ на Камчатке истощаются. И регион обратно замещает его мазутом. „Новатэк“ предлагал поставлять газ на Камчатку и продавать „Газпрому“ по экспортной цене. А „Газпром“ по тарифам государства продавал бы его населению. Но „Газпром“ был бы в накладе, а „Новатэк“ получал бы экспортную выручку. „Гапрому“ удалось отбиться от этого решения. И пока все подвисло в воздухе, непонятно, будет ли Камчатка с газом», — говорит собеседник. По словам эксперта, пока перевалочный пункт на Камчатке предназначен только для экспорта. «Новатэк» готов обеспечить регион газом по низкой установленной государством цене, но просит «Газпром» продать за это Тамбейскую группу месторождений. «„Новатэк“ уже запитывает Костромскую и Челябинскую области, готов и Камчатку по гостарифам. Потому что если получит Тамбейское месторождение, то заработает гораздо больше, чем будет убытков от газоснабжения Камчатки. Для „Газпрома“ это риск сокращения ресурсной базы и усиление конкурента. Путин давал понять, что не против, но если стороны сами между собой договорятся. И тут дело не в цене, а стратегических позициях, аппаратной борьбе: если „Газпром“ отдаст месторождение, встанет вопрос, сохранится ли он сам в нынешнем виде», — добавил Юшков. Важнейшей темой встречи Путина с Солодовым стала газификация, соглашается президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. «В борьбе за Тамбейское месторождение „Новатэк“ пытается усилить позицию, выходя на региональные рынки сбыта с пониженной стоимостью газа. Эту инициативу озвучил губернатор. Однако под предлогом истории Камчатки сам „Новатэк“ решает другой важный вопрос. Это направление важно с точки зрения поставок газа в Юго-Восточную Азию, где сверхвысокие цены на энергоносители», — объяснил Абзалов. Путин выслушал мнение Солодова, поскольку Камчатка является стратегическим регионом страны. «Это приграничный регион. Пусть и на большим расстоянии, но соседний с США. Там есть военные значимые объекты. Вопрос о положении населения и экономики, стабильности, имеет для Путина значение на фоне международных разговоров с нашими „партнерами“», — отмечает профессор кафедры истории и теории политики Факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Черняховский. Солодов находится на хорошем счету, объясняет значимость его мнения для президента создатель рейтинга политической устойчивости глав регионов «Госсовет 2.0», руководитель коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. «Солодов и его команда на хорошем счету у президента. Это один из успешных кейсов губернаторов новой волны, поскольку у Солодова есть большой опыт работы в полпредстве и председателем правительства Якутии. Он пришел на Камчатку с большим практическим опытом работы в регионах и большим лоббистским ресурсом», — добавил эксперт.