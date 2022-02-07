Россия открыла новый фронт в противостоянии с Западом

Отстаивать интересы страны будет специальная правительственная служба

07 февраля 2022 в 20:43 Размер текста - 17 +

Новая служба будет отстаивать интересы России на зарубежном IT-рынке Фото: Владимир Андреев © URA.RU Правительство приступило к созданию новой службы — «цифровых атташе». Ее представители будут помогать российским компаниям с выходом на зарубежный IT-рынок. Эксперты считают, что в случае успеха этот проект принесет дополнительные деньги в бюджет, усилит влияние России на другие страны, а также поможет преодолеть ограничения, которые на РФ накладывают США и их союзники. Институт «цифровых атташе» создается в рамках мер поддержки отечественной IT-отрасли, которые утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. «Цифровая трансформация» способна дать преимущество стране над конкурентами и обеспечить россиянам новое качество жизни, отмечает глава правительства. «Россия не может себе позволить занять место среди ведомых стран, а значит, у нас нет выбора — мы должны идти вперед», — говорил Мишустин на встрече с представителями IT-индустрии в Иннополисе. Пока зарубежный IT-рынок буквально «оккупирован» западными корпорациями Фото: Владимир Андреев © URA.RU Предлагать миру альтернативное программное обеспечение будут государственные посредники при зарубежных торговых представительствах РФ. Помимо продвижения российского софта за рубежом перед «цифровыми атташе» поставлена задача стимулировать иностранные IT-компании переходить в юрисдикцию РФ. До конца 2022 года новая структура должна заработать в 16 странах мира, сообщила 7 февраля пресс-служба правительства РФ со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко. По словам интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева, многие IT-компании России делают качественный продукт, но не имеют никаких возможностей выйти на международный рынок. «В этой сфере невозможно быть успешным, если ты не продаешь свои товары или услуги за рубеж. Угрозы новых антироссийских санкций негативно влияют на решения покупателей, но проблему можно решить усилиями государства, если оно возьмет на себя представительские функции. Это архиважная задача», — заявил URA.RU Мариничев. Правительство Михаила Мишустина работает над цифровой трансформацией России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Эксперт уверен, что качественное и конкурентоспособное российское программное обеспечение будут покупать, несмотря попытки Запада выставить Россию «токсичным» партнером. «Политика — это концентрированная экономика, чем больше страна предлагает на экспорт разных продуктов, тем шире ее влияние в мире. Если продукт „в рынке“, если его выгодно использовать, покупать все равно будут, нужно только со знанием дела его продвигать, этим и займутся „цифровые атташе“», — объяснил интернет-омбудсмен. С коллегой согласен глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. «Сейчас есть спрос на так называемое альтернативное программное обеспечение, которое не принадлежит разработчикам из «американского лагеря». С одной стороны, это история про деньги, но когда вы поставляете свой софт — в итоге это расширяет ваше влияние», — считает Клименко. В России много небольших IT-компаний, которые делают качественный продукт Фото: Анна Майорова © URA.RU Директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин обратил внимание, что продвижение отечественного софта — дело прибыльное не только для самих компаний, но и для государства. Агенты правительства будут помогать компаниям, которые платят налоги в России, и в случае успеха рост экспортной выручки приведет к росту налоговых отчислений, объясняет он. Кроме того, некоторые страны имеют госдолг перед РФ, который разрешается уменьшить закупками российского софта, напомнил Щельцин. «Затраты государства на цифровых атташе окупятся, да и для самих компаний это выгоднее, чем проведение выставок или открытие отдельных представительств», — резюмировал он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Правительство приступило к созданию новой службы — «цифровых атташе». Ее представители будут помогать российским компаниям с выходом на зарубежный IT-рынок. Эксперты считают, что в случае успеха этот проект принесет дополнительные деньги в бюджет, усилит влияние России на другие страны, а также поможет преодолеть ограничения, которые на РФ накладывают США и их союзники. Институт «цифровых атташе» создается в рамках мер поддержки отечественной IT-отрасли, которые утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. «Цифровая трансформация» способна дать преимущество стране над конкурентами и обеспечить россиянам новое качество жизни, отмечает глава правительства. «Россия не может себе позволить занять место среди ведомых стран, а значит, у нас нет выбора — мы должны идти вперед», — говорил Мишустин на встрече с представителями IT-индустрии в Иннополисе. Предлагать миру альтернативное программное обеспечение будут государственные посредники при зарубежных торговых представительствах РФ. Помимо продвижения российского софта за рубежом перед «цифровыми атташе» поставлена задача стимулировать иностранные IT-компании переходить в юрисдикцию РФ. До конца 2022 года новая структура должна заработать в 16 странах мира, сообщила 7 февраля пресс-служба правительства РФ со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко. По словам интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева, многие IT-компании России делают качественный продукт, но не имеют никаких возможностей выйти на международный рынок. «В этой сфере невозможно быть успешным, если ты не продаешь свои товары или услуги за рубеж. Угрозы новых антироссийских санкций негативно влияют на решения покупателей, но проблему можно решить усилиями государства, если оно возьмет на себя представительские функции. Это архиважная задача», — заявил URA.RU Мариничев. Эксперт уверен, что качественное и конкурентоспособное российское программное обеспечение будут покупать, несмотря попытки Запада выставить Россию «токсичным» партнером. «Политика — это концентрированная экономика, чем больше страна предлагает на экспорт разных продуктов, тем шире ее влияние в мире. Если продукт „в рынке“, если его выгодно использовать, покупать все равно будут, нужно только со знанием дела его продвигать, этим и займутся „цифровые атташе“», — объяснил интернет-омбудсмен. С коллегой согласен глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. «Сейчас есть спрос на так называемое альтернативное программное обеспечение, которое не принадлежит разработчикам из «американского лагеря». С одной стороны, это история про деньги, но когда вы поставляете свой софт — в итоге это расширяет ваше влияние», — считает Клименко. Директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин обратил внимание, что продвижение отечественного софта — дело прибыльное не только для самих компаний, но и для государства. Агенты правительства будут помогать компаниям, которые платят налоги в России, и в случае успеха рост экспортной выручки приведет к росту налоговых отчислений, объясняет он. Кроме того, некоторые страны имеют госдолг перед РФ, который разрешается уменьшить закупками российского софта, напомнил Щельцин. «Затраты государства на цифровых атташе окупятся, да и для самих компаний это выгоднее, чем проведение выставок или открытие отдельных представительств», — резюмировал он.