Власти определили дату завершения волны коронавируса

Россия пошла по пути западных стран

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Денис Проценко в инфекционном госпитале. Красная зона. Челябинск, медик, эпидемия, медицина, врачи, защитная одежда, доктор, коронавирус, сиз, ковид, противочумной костюм, красная зона, инфекционный центр, ковидный госпиталь, средства индивидуальной защиты, вербицкий михаил, проценко денис
Российские власти ожидают спад волны «Омикрона» к середине марта Фото:
статья из сюжета
Коронавирус COVID-19

Российские власти ожидают спада волны «Омикрона» к 15 марта. К этой дате, как было объявлено на совещании Координационного совета по борьбе с коронавирусом под председательством премьер-министра Михаила Мишустина 8 февраля, планируется прекратить оформление больничных листов удаленно. Эксперты подтверждают, что ситуация с коронавирусом должна стабилизироваться в феврале—марте, полностью копируя ситуацию на Западе, а к лету мир может справиться с пандемией.

Во вступительном слове на совещании Мишустин акцентировал внимание на развитии цифрового контура в здравоохранении. «Подготовлено обновленное положение о единой государственной информационной системе в этой сфере. Она свяжет между собой все региональные медорганизации. Большинство документов должно перейти в электронный вид. Среди прочего — различные выписки, справки, медкарты», — отметил председатель правительства.

Пресс-конференция в АП "Лидеры России" с участием Сергея Кириенко. Москва
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил усовершенствовать процесс оказания медпомощи
Фото:

По словам Мишустина, нововведения позволят усовершенствовать оказание медпомощи, что особенно актуально в условиях пандемии. Онлайн-консультации, дистанционное оформление больничных листов помогают снизить нагрузку на поликлиники, которая возросла на фоне массового заражения «Омикроном», отметил он.

Москва стала первым регионом России, где началось снижение волны коронавируса (на 6%), рассказал мэр Сергей Собянин. На сегодня COVID-19 занимает только треть от циркулирующих вирусных заболеваний, добавила руководитель Роспотребнадзора России Анна Попова. «Мы ведем мониторинг вирусного пейзажа уже более полутора лет, и видим, что треть положительных находок вирусов приходится на ковид, треть на риновирусы, а еще 14% — на аденовирусы. Все вместе — микс двух эпидемических подъемов — создает, конечно, чрезвычайно высокую нагрузку на медицинскую сеть», — отметила Попова.

Послание президента. Москва
Больничные листы в России можно будет оформить удаленно до середины марта, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Фото:

Для снижения нагрузки на медучреждения, о которой говорила Анна Попова, правительство перевело получение больничных листов на дистанционный режим. Мишустин на совещании попросил министра здравоохранения Михаила Мурашко доложить о новшестве, введенном на фоне волны «Омикрона». «Новый порядок оформления больничных листов будет действовать до 15 марта», — уточнил министр.

Эксперты считают, что дата, до которой больничные будут оформляться удаленно, выбрана не случайно — российские власти предполагают завершение волны заболеваемости штаммом «Омикрон» как раз к этому времени. Так, в Россию «Омикрон» пришел с опозданием, поэтому можно сравнить, как проходила волна заболеваемости в ЮАР, Европе и США, считает вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. «В этот раз мы удивительном образом повторяем то, что происходило в западных странах. Обычно у нас волны широкие, не такие пикообразные.

«Омикрон» быстрый, контагиозный, а карантинные меры принимаются незначительные. Играет роль и огромная территория России, из-за которой волна приходит в регионы в различное время. Думаю, что основное снижение заболеваемости произойдет в первую-вторую недели марта», — сказал вирусолог.

Статья по теме
В России исчезнут очереди в поликлиниках

Россия сейчас проходит пик заболеваемости коронавирусом, соглашается профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. «В Москве и Санкт-Петербурге отмечается снижение числа зараженных, но это еще ненадежно. Твердо говорить о тенденции можно будет через несколько дней. Сложно сказать, когда это все закончится. Если мы будем максимально вакцинироваться, то, может быть, до лета пандемия закончится и коронавирус станет сезонным», — резюмировал вирусолог.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские власти ожидают спада волны «Омикрона» к 15 марта. К этой дате, как было объявлено на совещании Координационного совета по борьбе с коронавирусом под председательством премьер-министра Михаила Мишустина 8 февраля, планируется прекратить оформление больничных листов удаленно. Эксперты подтверждают, что ситуация с коронавирусом должна стабилизироваться в феврале—марте, полностью копируя ситуацию на Западе, а к лету мир может справиться с пандемией. Во вступительном слове на совещании Мишустин акцентировал внимание на развитии цифрового контура в здравоохранении. «Подготовлено обновленное положение о единой государственной информационной системе в этой сфере. Она свяжет между собой все региональные медорганизации. Большинство документов должно перейти в электронный вид. Среди прочего — различные выписки, справки, медкарты», — отметил председатель правительства. По словам Мишустина, нововведения позволят усовершенствовать оказание медпомощи, что особенно актуально в условиях пандемии. Онлайн-консультации, дистанционное оформление больничных листов помогают снизить нагрузку на поликлиники, которая возросла на фоне массового заражения «Омикроном», отметил он. Москва стала первым регионом России, где началось снижение волны коронавируса (на 6%), рассказал мэр Сергей Собянин. На сегодня COVID-19 занимает только треть от циркулирующих вирусных заболеваний, добавила руководитель Роспотребнадзора России Анна Попова. «Мы ведем мониторинг вирусного пейзажа уже более полутора лет, и видим, что треть положительных находок вирусов приходится на ковид, треть на риновирусы, а еще 14% — на аденовирусы. Все вместе — микс двух эпидемических подъемов — создает, конечно, чрезвычайно высокую нагрузку на медицинскую сеть», — отметила Попова. Для снижения нагрузки на медучреждения, о которой говорила Анна Попова, правительство перевело получение больничных листов на дистанционный режим. Мишустин на совещании попросил министра здравоохранения Михаила Мурашко доложить о новшестве, введенном на фоне волны «Омикрона». «Новый порядок оформления больничных листов будет действовать до 15 марта», — уточнил министр. Эксперты считают, что дата, до которой больничные будут оформляться удаленно, выбрана не случайно — российские власти предполагают завершение волны заболеваемости штаммом «Омикрон» как раз к этому времени. Так, в Россию «Омикрон» пришел с опозданием, поэтому можно сравнить, как проходила волна заболеваемости в ЮАР, Европе и США, считает вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. «В этот раз мы удивительном образом повторяем то, что происходило в западных странах. Обычно у нас волны широкие, не такие пикообразные. «Омикрон» быстрый, контагиозный, а карантинные меры принимаются незначительные. Играет роль и огромная территория России, из-за которой волна приходит в регионы в различное время. Думаю, что основное снижение заболеваемости произойдет в первую-вторую недели марта», — сказал вирусолог. Россия сейчас проходит пик заболеваемости коронавирусом, соглашается профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. «В Москве и Санкт-Петербурге отмечается снижение числа зараженных, но это еще ненадежно. Твердо говорить о тенденции можно будет через несколько дней. Сложно сказать, когда это все закончится. Если мы будем максимально вакцинироваться, то, может быть, до лета пандемия закончится и коронавирус станет сезонным», — резюмировал вирусолог.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...