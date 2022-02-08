Власти определили дату завершения волны коронавируса

Россия пошла по пути западных стран

08 февраля 2022 в 21:08 Размер текста - 17 +

Российские власти ожидают спад волны «Омикрона» к середине марта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU статья из сюжета Коронавирус COVID-19 Российские власти ожидают спада волны «Омикрона» к 15 марта. К этой дате, как было объявлено на совещании Координационного совета по борьбе с коронавирусом под председательством премьер-министра Михаила Мишустина 8 февраля, планируется прекратить оформление больничных листов удаленно. Эксперты подтверждают, что ситуация с коронавирусом должна стабилизироваться в феврале—марте, полностью копируя ситуацию на Западе, а к лету мир может справиться с пандемией. Во вступительном слове на совещании Мишустин акцентировал внимание на развитии цифрового контура в здравоохранении. «Подготовлено обновленное положение о единой государственной информационной системе в этой сфере. Она свяжет между собой все региональные медорганизации. Большинство документов должно перейти в электронный вид. Среди прочего — различные выписки, справки, медкарты», — отметил председатель правительства. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил усовершенствовать процесс оказания медпомощи Фото: Владимир Андреев © URA.RU По словам Мишустина, нововведения позволят усовершенствовать оказание медпомощи, что особенно актуально в условиях пандемии. Онлайн-консультации, дистанционное оформление больничных листов помогают снизить нагрузку на поликлиники, которая возросла на фоне массового заражения «Омикроном», отметил он. Москва стала первым регионом России, где началось снижение волны коронавируса (на 6%), рассказал мэр Сергей Собянин. На сегодня COVID-19 занимает только треть от циркулирующих вирусных заболеваний, добавила руководитель Роспотребнадзора России Анна Попова. «Мы ведем мониторинг вирусного пейзажа уже более полутора лет, и видим, что треть положительных находок вирусов приходится на ковид, треть на риновирусы, а еще 14% — на аденовирусы. Все вместе — микс двух эпидемических подъемов — создает, конечно, чрезвычайно высокую нагрузку на медицинскую сеть», — отметила Попова. Больничные листы в России можно будет оформить удаленно до середины марта, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко Фото: Владимир Андреев © URA.RU Для снижения нагрузки на медучреждения, о которой говорила Анна Попова, правительство перевело получение больничных листов на дистанционный режим. Мишустин на совещании попросил министра здравоохранения Михаила Мурашко доложить о новшестве, введенном на фоне волны «Омикрона». «Новый порядок оформления больничных листов будет действовать до 15 марта», — уточнил министр. Эксперты считают, что дата, до которой больничные будут оформляться удаленно, выбрана не случайно — российские власти предполагают завершение волны заболеваемости штаммом «Омикрон» как раз к этому времени. Так, в Россию «Омикрон» пришел с опозданием, поэтому можно сравнить, как проходила волна заболеваемости в ЮАР, Европе и США, считает вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. «В этот раз мы удивительном образом повторяем то, что происходило в западных странах. Обычно у нас волны широкие, не такие пикообразные. «Омикрон» быстрый, контагиозный, а карантинные меры принимаются незначительные. Играет роль и огромная территория России, из-за которой волна приходит в регионы в различное время. Думаю, что основное снижение заболеваемости произойдет в первую-вторую недели марта», — сказал вирусолог. Статья по теме В России исчезнут очереди в поликлиниках Россия сейчас проходит пик заболеваемости коронавирусом, соглашается профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. «В Москве и Санкт-Петербурге отмечается снижение числа зараженных, но это еще ненадежно. Твердо говорить о тенденции можно будет через несколько дней. Сложно сказать, когда это все закончится. Если мы будем максимально вакцинироваться, то, может быть, до лета пандемия закончится и коронавирус станет сезонным», — резюмировал вирусолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские власти ожидают спада волны «Омикрона» к 15 марта. К этой дате, как было объявлено на совещании Координационного совета по борьбе с коронавирусом под председательством премьер-министра Михаила Мишустина 8 февраля, планируется прекратить оформление больничных листов удаленно. Эксперты подтверждают, что ситуация с коронавирусом должна стабилизироваться в феврале—марте, полностью копируя ситуацию на Западе, а к лету мир может справиться с пандемией. Во вступительном слове на совещании Мишустин акцентировал внимание на развитии цифрового контура в здравоохранении. «Подготовлено обновленное положение о единой государственной информационной системе в этой сфере. Она свяжет между собой все региональные медорганизации. Большинство документов должно перейти в электронный вид. Среди прочего — различные выписки, справки, медкарты», — отметил председатель правительства. По словам Мишустина, нововведения позволят усовершенствовать оказание медпомощи, что особенно актуально в условиях пандемии. Онлайн-консультации, дистанционное оформление больничных листов помогают снизить нагрузку на поликлиники, которая возросла на фоне массового заражения «Омикроном», отметил он. Москва стала первым регионом России, где началось снижение волны коронавируса (на 6%), рассказал мэр Сергей Собянин. На сегодня COVID-19 занимает только треть от циркулирующих вирусных заболеваний, добавила руководитель Роспотребнадзора России Анна Попова. «Мы ведем мониторинг вирусного пейзажа уже более полутора лет, и видим, что треть положительных находок вирусов приходится на ковид, треть на риновирусы, а еще 14% — на аденовирусы. Все вместе — микс двух эпидемических подъемов — создает, конечно, чрезвычайно высокую нагрузку на медицинскую сеть», — отметила Попова. Для снижения нагрузки на медучреждения, о которой говорила Анна Попова, правительство перевело получение больничных листов на дистанционный режим. Мишустин на совещании попросил министра здравоохранения Михаила Мурашко доложить о новшестве, введенном на фоне волны «Омикрона». «Новый порядок оформления больничных листов будет действовать до 15 марта», — уточнил министр. Эксперты считают, что дата, до которой больничные будут оформляться удаленно, выбрана не случайно — российские власти предполагают завершение волны заболеваемости штаммом «Омикрон» как раз к этому времени. Так, в Россию «Омикрон» пришел с опозданием, поэтому можно сравнить, как проходила волна заболеваемости в ЮАР, Европе и США, считает вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. «В этот раз мы удивительном образом повторяем то, что происходило в западных странах. Обычно у нас волны широкие, не такие пикообразные. «Омикрон» быстрый, контагиозный, а карантинные меры принимаются незначительные. Играет роль и огромная территория России, из-за которой волна приходит в регионы в различное время. Думаю, что основное снижение заболеваемости произойдет в первую-вторую недели марта», — сказал вирусолог. Россия сейчас проходит пик заболеваемости коронавирусом, соглашается профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. «В Москве и Санкт-Петербурге отмечается снижение числа зараженных, но это еще ненадежно. Твердо говорить о тенденции можно будет через несколько дней. Сложно сказать, когда это все закончится. Если мы будем максимально вакцинироваться, то, может быть, до лета пандемия закончится и коронавирус станет сезонным», — резюмировал вирусолог.