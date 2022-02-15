Мишустин дал старт экспансии российских энергетиков в Европу

Они смогут продавать не только сырье, но и технологии

15 февраля 2022 в 20:25 Размер текста - 17 +

Атомная энергия признана в Европе чистой Фото: Анна Майорова © URA.RU Российские власти намерены помочь отечественными компаниями застолбить за собой энергорынок Европы. Этим эксперты объясняют поручение премьер-министра Михаила Мишустина главе Ростехнадзора Александру Трембицкому содействовать продвижению Росатома и газовых компаний в ЕС. Специалисты утверждают, что российские атомные электростанции входят в число лучших в мире, и благодаря последнему решению Еврокомиссии появилась уникальная возможность занять новые рынки. Для Трембицкого встреча с главой правительства стала первой после назначения в марте 2021 года. Он доложил Мишустину, что благодаря цифровизации проверки инспекторов Ростехнадзора стали проходить быстрее и эффективнее, а помогают им в этом технологии дистанционного мониторинга. В результате работа поднадзорных организаций стала безопаснее, заверил он. Ростехнадзору поручено активнее принимать участие в продвижении отечественных технологий за рубежом Фото: пресс-служба правительства России Вопросам безопасности на ядерных объектах и всех остальных предприятиях премьер распорядился уделять первоочередное внимание, чтобы исключить риск аварий и катастроф. «Это самое важное. Очень хорошо, если можно будет видеть все в онлайне и пресекать все возможные варианты угроз. И конечно, главное — принимать своевременные меры реагирования с использованием современных технологий. Необходимо не допускать трагедий с человеческими жизнями. Это должен быть основной приоритет и вашей службы», — подчеркнул Мишустин. Отдельно премьер остановился на недавнем решении Европы, которое позволит российским компаниям выйти на рынок ЕС. «Совсем недавно Еврокомиссия признала зелеными технологиями атомную и газовую энергетику. Для России это открывает огромные возможности. Тем более мы являемся лидерами в использовании ядерной энергетики, в том числе в вопросах ее безопасности», — сказал Мишустин главе Ростехнадзора, поручив этому ведомству активнее принимать участие в продвижении отечественных технологий за рубежом. Росатом может заработать на решении Еврокомисси по энергетике Фото: Анна Майорова © URA.RU Глава Ростехнадзора назвал Россию лидером по воспроизводству атомных энергоблоков за границей. «У нас сейчас 36 энергоблоков в 11 странах мира. Мы очень плотно сотрудничаем с Росатомом в этом направлении», — заверил он. Решение Еврокомиссии признать атомную и газовую энергетику зеленой, о чем говорил Мишустин, снимет вопросы об экологичности проектов Росатома во время конкурсов на строительство АЭС в Европе, пояснил URA.RU эксперт по ядерной энергетике Борис Марцинкевич. По его словам, теперь отечественные компании смогут начать экспансию на рынке Европы. «Кроме Росатома строить АЭС по самым жестким стандартам безопасности, которые были созданы после аварии в Фукусиме, в мире могут только две страны — это США и Франция, только у них тоже есть современные реакторы. Еще у Китая есть новый реактор «Дракон», но его безопасность у экспертов под вопросом. Вероятность аварии на российском реакторе ВВЭР-1200 — один шанс раз в 10 миллионов лет. Если мы посмотрим на реальные примеры, то окажется, что Росатом строит дешевле и быстрее конкурентов», — уверен эксперт. Статья по теме Правительство РФ нашло ответ на экологические санкции Запада Аналогичные меры поддержки власти предпринимают и в отношении российского газа, поскольку пока РФ только продает энергоносители, а электростанции строят уже сами покупатели, рассказал URA.RU руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников. По его словам, решение Еврокомиссии меняет методику подсчета выбросов парниковых газов, а это, в свою очередь, означает существенное повышение доли зеленой энергетики внутри России и более выгодные условия для экспорта газа. «До перехода на возобновляемые источники энергии понадобится еще 30-40 лет, и на это время нужно „переходное“ топливо, вот в этой роли и выступает природный газ, причем не столько трубный, сколько сжиженный, потому что его проще хранить и перевозить по всему миру. Если топливо считается зеленым, то есть чистым, за его использование не надо будет платить углеродный налог, это серьезный бонус и дополнительные перспективы для экспорта», — объяснил смысл усилий правительства и газовиков Масленников. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские власти намерены помочь отечественными компаниями застолбить за собой энергорынок Европы. Этим эксперты объясняют поручение премьер-министра Михаила Мишустина главе Ростехнадзора Александру Трембицкому содействовать продвижению Росатома и газовых компаний в ЕС. Специалисты утверждают, что российские атомные электростанции входят в число лучших в мире, и благодаря последнему решению Еврокомиссии появилась уникальная возможность занять новые рынки. Для Трембицкого встреча с главой правительства стала первой после назначения в марте 2021 года. Он доложил Мишустину, что благодаря цифровизации проверки инспекторов Ростехнадзора стали проходить быстрее и эффективнее, а помогают им в этом технологии дистанционного мониторинга. В результате работа поднадзорных организаций стала безопаснее, заверил он. Вопросам безопасности на ядерных объектах и всех остальных предприятиях премьер распорядился уделять первоочередное внимание, чтобы исключить риск аварий и катастроф. «Это самое важное. Очень хорошо, если можно будет видеть все в онлайне и пресекать все возможные варианты угроз. И конечно, главное — принимать своевременные меры реагирования с использованием современных технологий. Необходимо не допускать трагедий с человеческими жизнями. Это должен быть основной приоритет и вашей службы», — подчеркнул Мишустин. Отдельно премьер остановился на недавнем решении Европы, которое позволит российским компаниям выйти на рынок ЕС. «Совсем недавно Еврокомиссия признала зелеными технологиями атомную и газовую энергетику. Для России это открывает огромные возможности. Тем более мы являемся лидерами в использовании ядерной энергетики, в том числе в вопросах ее безопасности», — сказал Мишустин главе Ростехнадзора, поручив этому ведомству активнее принимать участие в продвижении отечественных технологий за рубежом. Глава Ростехнадзора назвал Россию лидером по воспроизводству атомных энергоблоков за границей. «У нас сейчас 36 энергоблоков в 11 странах мира. Мы очень плотно сотрудничаем с Росатомом в этом направлении», — заверил он. Решение Еврокомиссии признать атомную и газовую энергетику зеленой, о чем говорил Мишустин, снимет вопросы об экологичности проектов Росатома во время конкурсов на строительство АЭС в Европе, пояснил URA.RU эксперт по ядерной энергетике Борис Марцинкевич. По его словам, теперь отечественные компании смогут начать экспансию на рынке Европы. «Кроме Росатома строить АЭС по самым жестким стандартам безопасности, которые были созданы после аварии в Фукусиме, в мире могут только две страны — это США и Франция, только у них тоже есть современные реакторы. Еще у Китая есть новый реактор «Дракон», но его безопасность у экспертов под вопросом. Вероятность аварии на российском реакторе ВВЭР-1200 — один шанс раз в 10 миллионов лет. Если мы посмотрим на реальные примеры, то окажется, что Росатом строит дешевле и быстрее конкурентов», — уверен эксперт. Аналогичные меры поддержки власти предпринимают и в отношении российского газа, поскольку пока РФ только продает энергоносители, а электростанции строят уже сами покупатели, рассказал URA.RU руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников. По его словам, решение Еврокомиссии меняет методику подсчета выбросов парниковых газов, а это, в свою очередь, означает существенное повышение доли зеленой энергетики внутри России и более выгодные условия для экспорта газа. «До перехода на возобновляемые источники энергии понадобится еще 30-40 лет, и на это время нужно „переходное“ топливо, вот в этой роли и выступает природный газ, причем не столько трубный, сколько сжиженный, потому что его проще хранить и перевозить по всему миру. Если топливо считается зеленым, то есть чистым, за его использование не надо будет платить углеродный налог, это серьезный бонус и дополнительные перспективы для экспорта», — объяснил смысл усилий правительства и газовиков Масленников.