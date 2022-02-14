Правительство РФ нашло ответ на экологические санкции Запада

Борьбу против глобального потепления почувствуют на себе каждый

14 февраля 2022 в 20:28 Размер текста - 17 +

Россия вооружится технологиями высокоточного мониторинга изменений климата Фото: Александр Мамаев © URA.RU Проблемы экологии и климата получили в России статус вопроса национальной безопасности. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил соответствующую программу экологического развития РФ до 2030 года, презентовав ее на заседании правительства 14 февраля. Эксперты указывают, что от успеха программы зависит не только здоровье россиян, но и будущее России после того, как все страны разделятся на лидеров борьбы за чистоту планеты во главе с США и «грязных» аутсайдеров, которых обложат санкциями. «Эта программа — один из главных инструментов для достижения целей в области экологической безопасности и противодействия негативным изменениям климата», — сказал Мишустин. Важность этой темы премьер подчеркивал и прежде. В своем поздравлении экологам в июне 2021 года проблемы загрязнения окружающей среды он назвал приоритетными для правительства, заметив, что от их решения «зависит здоровье и благополучная жизнь наших граждан», а также «обеспечение национальной безопасности страны». Проблемы с климатом на планете — общие для всех стран, напоминают ученые Фото: Пресс-служба Роскосмоса Работа правительства в этом направлении с 2018 года ведется в рамках нацпроекта «Экология». Новая программа наряду с другими стратегическими документами о сокращении выбросов парниковых газов расширяет горизонт планирования на десятилетия вперед. Теперь правительству и ученым предстоит сформировать базу данных об окружающей среде и климате, разработать технологии новых климатических исследований, наладить системы мониторинга выбросов и поглощений парниковых газов, а также создать отечественную систему климатического моделирования. В мире нет единой системы прогноза климата будущего, но в США, Великобритании и Китае уже есть технологии высокоточного климатического мониторинга, без которых такие прогнозы невозможны, рассказала куратор экологических проектов правительства вице-премьер Виктория Абрамченко. «Аналогичная модель должна быть создана и в РФ. Это позволит создавать, в том числе, локальные прогнозы изменений климата и их последствий», — заявила она. Проблемы экологии и климата для правительства — вопрос национальной безопасности Фото: Владимир Андреев © URA.RU Без системы сбора данных о выбросах и поглощениях Россия не сможет ни доказать международному сообществу свои достижения в борьбе с изменениями климата, ни получить статус углеродно нейтральной страны, следует из выступления Абрамченко. На мероприятия по программе экологического развития РФ из федерального бюджета будет выделено 17,3 млрд рублей, эти деньги пойдут, среди прочего, на космические и морские исследовательские проекты, отметила она. С вице-премьером согласен ведущий научный сотрудник Лаборатория физики климата и окружающей среды Института естественных наук и математики УрФУ Константин Грибанов. «Построение собственной национальной системы климатического моделирования — это действительно очень важная проблема. У нас в России до сих пор такой конкурентоспособной системы нет и ее надо строить», — сказал эксперт URA.RU. По его словам, выбросы углекислого газа — это основной драйвер климатических изменений на планете. «Есть и другие проблемы, но проблема с изменением климата в результате роста концентрации парниковых газов — это проблема первого порядка. Она медленная, невооруженным взглядом может и незаметная, но смертельная», — добавил Грибанов. Статья по теме Ученый: сокращение выбросов не спасет планету от потепления Когда Абрамченко говорила о климатическом мониторинге, она особо отметила важность систем мониторинга содержания в воздухе так называемого черного углерода — он образуется при неполном сгорании топлива и опасен для здоровья людей. По словам Грибанова, это пример вещества, выбросы которого оказывают влияние и на климат, и непосредственно на живые существа, хотя жителям промышленных центров стоит опасаться и других отходов деятельности промпредприятий. «Планета у нас одна общая на всех, переехать не сможет никто, даже самые „мажорные“ и богатые люди», — подчеркнул Грибанов. В ближайшем будущем климатическая повестка начнет выступать в роли инструмента сдерживания развития многих стран со стороны держав «Большой семерки», так что у вопроса есть и политическая плоскость, предупреждает гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. «Давление на Россию, Китай, ЮАР и Бразилию как ближайших конкурентов США и других стран Запада будет нарастать. Это попытка под благовидным предлогом отгородиться от более дешевых и конкурентоспособных товаров, дескать, вот наша продукция хорошая и чистая, а их — грязная и плохая. Разделение пойдет не столько по странам, сколько по предприятиям. Одни получат ярлык экологичных, а других будут обвинять в загрязнении планеты и гибели всего живого. Последним будут создавать проблемы с финансированием и сбытом», — заключил эксперт. 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Проблемы экологии и климата получили в России статус вопроса национальной безопасности. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил соответствующую программу экологического развития РФ до 2030 года, презентовав ее на заседании правительства 14 февраля. Эксперты указывают, что от успеха программы зависит не только здоровье россиян, но и будущее России после того, как все страны разделятся на лидеров борьбы за чистоту планеты во главе с США и «грязных» аутсайдеров, которых обложат санкциями. «Эта программа — один из главных инструментов для достижения целей в области экологической безопасности и противодействия негативным изменениям климата», — сказал Мишустин. Важность этой темы премьер подчеркивал и прежде. В своем поздравлении экологам в июне 2021 года проблемы загрязнения окружающей среды он назвал приоритетными для правительства, заметив, что от их решения «зависит здоровье и благополучная жизнь наших граждан», а также «обеспечение национальной безопасности страны». Работа правительства в этом направлении с 2018 года ведется в рамках нацпроекта «Экология». Новая программа наряду с другими стратегическими документами о сокращении выбросов парниковых газов расширяет горизонт планирования на десятилетия вперед. Теперь правительству и ученым предстоит сформировать базу данных об окружающей среде и климате, разработать технологии новых климатических исследований, наладить системы мониторинга выбросов и поглощений парниковых газов, а также создать отечественную систему климатического моделирования. В мире нет единой системы прогноза климата будущего, но в США, Великобритании и Китае уже есть технологии высокоточного климатического мониторинга, без которых такие прогнозы невозможны, рассказала куратор экологических проектов правительства вице-премьер Виктория Абрамченко. «Аналогичная модель должна быть создана и в РФ. Это позволит создавать, в том числе, локальные прогнозы изменений климата и их последствий», — заявила она. Без системы сбора данных о выбросах и поглощениях Россия не сможет ни доказать международному сообществу свои достижения в борьбе с изменениями климата, ни получить статус углеродно нейтральной страны, следует из выступления Абрамченко. На мероприятия по программе экологического развития РФ из федерального бюджета будет выделено 17,3 млрд рублей, эти деньги пойдут, среди прочего, на космические и морские исследовательские проекты, отметила она. С вице-премьером согласен ведущий научный сотрудник Лаборатория физики климата и окружающей среды Института естественных наук и математики УрФУ Константин Грибанов. «Построение собственной национальной системы климатического моделирования — это действительно очень важная проблема. У нас в России до сих пор такой конкурентоспособной системы нет и ее надо строить», — сказал эксперт URA.RU. По его словам, выбросы углекислого газа — это основной драйвер климатических изменений на планете. «Есть и другие проблемы, но проблема с изменением климата в результате роста концентрации парниковых газов — это проблема первого порядка. Она медленная, невооруженным взглядом может и незаметная, но смертельная», — добавил Грибанов. Когда Абрамченко говорила о климатическом мониторинге, она особо отметила важность систем мониторинга содержания в воздухе так называемого черного углерода — он образуется при неполном сгорании топлива и опасен для здоровья людей. По словам Грибанова, это пример вещества, выбросы которого оказывают влияние и на климат, и непосредственно на живые существа, хотя жителям промышленных центров стоит опасаться и других отходов деятельности промпредприятий. «Планета у нас одна общая на всех, переехать не сможет никто, даже самые „мажорные“ и богатые люди», — подчеркнул Грибанов. В ближайшем будущем климатическая повестка начнет выступать в роли инструмента сдерживания развития многих стран со стороны держав «Большой семерки», так что у вопроса есть и политическая плоскость, предупреждает гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. «Давление на Россию, Китай, ЮАР и Бразилию как ближайших конкурентов США и других стран Запада будет нарастать. Это попытка под благовидным предлогом отгородиться от более дешевых и конкурентоспособных товаров, дескать, вот наша продукция хорошая и чистая, а их — грязная и плохая. Разделение пойдет не столько по странам, сколько по предприятиям. Одни получат ярлык экологичных, а других будут обвинять в загрязнении планеты и гибели всего живого. Последним будут создавать проблемы с финансированием и сбытом», — заключил эксперт.