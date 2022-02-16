Путин запустил реформу МЧС

Ведомство станет частью системы глобальной безопасности

16 февраля 2022 в 00:11 Размер текста - 17 +

Сотрудники МЧС будут решать не только внутрироссийские задачи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Президент России Владимир Путин запустил реформу МЧС. Глава государства 16 февраля впервые поучаствовал в ежегодной коллегии ведомства, где поставил пять новых задач. Эксперты считают, что силы МЧС являются одной из компонент глобальной безопасности, с этим связано усилившееся внимание Путина к министерству. Судя по сайту Кремля, Путин впервые участвовал в коллегии МЧС с момента создания ведомства. В начале своего выступления он подчеркнул, что министерство является важным и востребованным звеном в системе обеспечения безопасности России для защиты граждан от чрезвычайных ситуаций. По словам Путина, территориальные подразделения МЧС должны повышать эффективность реагирования на чрезвычайный ситуации. «Надо наращивать оперативный, аналитический, кадровый потенциал, оснащать ведомство самой современной техникой, делать это системно, последовательно, в полном соответствии с намеченными планами», — сказал президент. Путин указал на важность повышения эффективности работы ведомства Фото: Kremlin.ru Путин поставил МЧС пять новых задач. Так, к 2030 году новая спасательная техника должна составлять не менее 81%, а число пожарных автомобилей — не менее 56%. Президент подчеркнул, что в этом году отмечается 100-летие образование горноспасательной службы. «Необходимо ввести в эксплуатацию основные объекты Национального аэромобильного спасательного учебно-тренировочного центра подготовки горноспасателей и шахтеров», — отметил глава государства. Для эффективной работы ведомства следует ликвидировать дублирующие звенья в управленческих и обеспечивающих подразделениях, передав их в оперативные спасательные и пожарные службы, сказал Путин. Он также подчеркнул, что ведомство должно взаимодействовать с добровольными командами и дружинами, передавать им высвобождающуюся исправную технику. Также Путин отметил важность профилактики техногенных пожаров и необходимость продолжение работы по повышению эффективности системы гражданской обороны. МЧС будет использоваться как инструмент мягкой силы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Отдельно президент затронул тему развития аварийно-спасательной инфраструктуры в Арктике. «На решение этой задачи планируется выделить значительные федеральные средства. Например, только на оснащение МЧС современными вертолетами в арктическом исполнении — более 18 миллиардов рублей», — отметил глава государства. Для Путина, как создателя конфигурации новой коллективной безопасности на евразийском пространстве, силы МЧС являются одной из компонент глобальной безопасности, объяснил внимание президента к коллегии ведомства гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. Российские спасатели боролись с коронавирусом в Италии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Ситуация с освоением Арктики и запуском Северного морского пути предопределила, что Путин уделяет внимание министерству по чрезвычайным ситуациям», — добавил политолог. МЧС показало себя как инструмент мягкой силы в ходе ликвидации турецких пожаров в 2021 году, а также в 2020 года, когда спасатели разворачивали госпиталя в Италии, где был кризис со вспышкой коронавируса, напомнил директор Института развития парламентаризма Алексей Чадаев. «Очевидно, что и в дальнейшем МЧС будет использоваться в качестве не только инструмента для внутрироссийских задач, но и как инструмент мягкой силы», — уверен собеседник. У МЧС будет группировка в Арктике Фото: Андрей Гусельников © URA.RU Второй момент, который выделил политолог, — это арктическое направление, о котором президент сказал отдельно. «Продвижение Северного морского пути в качестве одного из транзитных путей для коммерческого судоходства, милитаризация Арктики и появление в этом регионе из-за таяния льдов новой границы между Россией и Западом ставит новые задачи перед МЧС. Важно, чтобы в гигантских малонаселенных пространствах Арктики инфраструктура спасательных служб работала без перебоев», — резюмировал эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент России Владимир Путин запустил реформу МЧС. Глава государства 16 февраля впервые поучаствовал в ежегодной коллегии ведомства, где поставил пять новых задач. Эксперты считают, что силы МЧС являются одной из компонент глобальной безопасности, с этим связано усилившееся внимание Путина к министерству. Судя по сайту Кремля, Путин впервые участвовал в коллегии МЧС с момента создания ведомства. В начале своего выступления он подчеркнул, что министерство является важным и востребованным звеном в системе обеспечения безопасности России для защиты граждан от чрезвычайных ситуаций. По словам Путина, территориальные подразделения МЧС должны повышать эффективность реагирования на чрезвычайный ситуации. «Надо наращивать оперативный, аналитический, кадровый потенциал, оснащать ведомство самой современной техникой, делать это системно, последовательно, в полном соответствии с намеченными планами», — сказал президент. Путин поставил МЧС пять новых задач. Так, к 2030 году новая спасательная техника должна составлять не менее 81%, а число пожарных автомобилей — не менее 56%. Президент подчеркнул, что в этом году отмечается 100-летие образование горноспасательной службы. «Необходимо ввести в эксплуатацию основные объекты Национального аэромобильного спасательного учебно-тренировочного центра подготовки горноспасателей и шахтеров», — отметил глава государства. Для эффективной работы ведомства следует ликвидировать дублирующие звенья в управленческих и обеспечивающих подразделениях, передав их в оперативные спасательные и пожарные службы, сказал Путин. Он также подчеркнул, что ведомство должно взаимодействовать с добровольными командами и дружинами, передавать им высвобождающуюся исправную технику. Также Путин отметил важность профилактики техногенных пожаров и необходимость продолжение работы по повышению эффективности системы гражданской обороны. Отдельно президент затронул тему развития аварийно-спасательной инфраструктуры в Арктике. «На решение этой задачи планируется выделить значительные федеральные средства. Например, только на оснащение МЧС современными вертолетами в арктическом исполнении — более 18 миллиардов рублей», — отметил глава государства. Для Путина, как создателя конфигурации новой коллективной безопасности на евразийском пространстве, силы МЧС являются одной из компонент глобальной безопасности, объяснил внимание президента к коллегии ведомства гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. «Ситуация с освоением Арктики и запуском Северного морского пути предопределила, что Путин уделяет внимание министерству по чрезвычайным ситуациям», — добавил политолог. МЧС показало себя как инструмент мягкой силы в ходе ликвидации турецких пожаров в 2021 году, а также в 2020 года, когда спасатели разворачивали госпиталя в Италии, где был кризис со вспышкой коронавируса, напомнил директор Института развития парламентаризма Алексей Чадаев. «Очевидно, что и в дальнейшем МЧС будет использоваться в качестве не только инструмента для внутрироссийских задач, но и как инструмент мягкой силы», — уверен собеседник. Второй момент, который выделил политолог, — это арктическое направление, о котором президент сказал отдельно. «Продвижение Северного морского пути в качестве одного из транзитных путей для коммерческого судоходства, милитаризация Арктики и появление в этом регионе из-за таяния льдов новой границы между Россией и Западом ставит новые задачи перед МЧС. Важно, чтобы в гигантских малонаселенных пространствах Арктики инфраструктура спасательных служб работала без перебоев», — резюмировал эксперт.