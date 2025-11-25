Обвиняемые, похитившие 9 млрд у Минобороны РФ, остались без имущества

Фигурнты дела о хищениях в Минобороны с 2019 году похитили у ведомства около 9 млрд рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Суды Москвы наложили арест на все имущество фигурантов уголовного дела о хищении более 9 миллиардов рублей у Минобороны РФ при строительстве по 14 госконтрактам. Среди обвиняемых — бывший первый заместитель министра строительства ДНР Юлия Мерваезова. Об этом сообщают журналисты со ссылкой на правоохранительные органы.

«В обеспечение гражданского иска потерпевшей стороны к фигурантам уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере столичными судами наложены аресты на все активы обвиняемых. Общая сумма арестованного имущества, включая банковские счета фигурантов, их квартиры и другую недвижимость, составляет сотни миллионов рублей», — рассказал собеседник в разговоре с ТАСС.

Потерпевшими по делу признаны четыре организации, подведомственные Минобороны РФ: ФГУП «ГУИР-2 при спецстрое России», ФГУП «Главное военно-строительное управление по специальным объектам», ФГУП «ГУУС» и ППК «ВСК». В период с июля 2019 года по март 2023 года обвиняемые, в том числе Евгений Горбачев, который был бенефициаром АО «ВСК», похитили более 9 миллиардов рублей в рамках исполнения 14 государственных контрактов.

Роль Юлии Мерваезовой, как указано в материалах дела, заключалась в обеспечении получения аванса в рамках заключенных договоров, выводе и обналичивании денежных средств со спецсчетов, а также оформлении подложных первичных бухгалтерских документов. В одно производство с основным уголовным делом объединено пять других уголовных дел.

Среди арестованных, помимо Мерваезовой, — бывший глава Главного военно-строительного управления №8 Вадим Выгулярный. Также среди обвиняемых руководитель ООО «Технострой» Виталий Прудников, учредитель строительной компании «Зодчий» Илья Леонов, а также другие фигуранты.