Глава Новороссийска доложил об обстановке в городе после обстрела ВСУ
В Новороссийске пострадали четыре человека после атаки БПЛА
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В результате ночной атаки дронов по Краснодарскому краю атаке также подвергся Новороссийск. В результате пострадали четыре человека, уточнил глава города Андрей Кондратьев.
«В настоящее время известно о четверых пострадавших, которые получили осколочные ранения средней и легкой степени тяжести. Все госпитализированы в Городскую больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь. В пункте временного размещения сейчас находятся два человека», — подчеркнул мэр в своем telegram-канале.
Также по его словам, были повреждены минимум шесть квартир. В настоящий момент в городе работают экстренные службы для устранения всех последствий падения обломков беспилотников. После начнется поквартирный обход с целью оказания помощи.
Помимо Новороссийска с последствиями нападения дронов столкнулись и другие территории региона. По данным губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, ранения получили шесть жителей, повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах.
