Запад угрожает России госпереворотом

Для спасения нужны решительные действия и борьба с олигархами

20 февраля 2022 в 11:57 Размер текста - 17 +

США исчерпали возможности для введения санкций против России, считает Леонид Крутаков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Страны Запада, пользуясь кризисом вокруг Украины, пытаются устроить в России государственный переворот, фактически объявив незаконными действующие власти. Об этом говорит недавнее прямое обращение президента США Джо Байдена к россиянам. Подобные технологии уже приводили к смене режимов, которые Запад счел недемократическими, например в ходе «цветных революций» и «арабской весны». Чтобы защитить свою независимость, Россия должна немедленно ответить экономическими контрсанкциями, считают российские политики, экономисты и политологи. Новость по теме Президент США Байден публично обратился к россиянам. «Вы нам не враги!» Байден на неделе обратился к россиянам и заявил, что жесткий ответ Вашингтона на якобы готовящееся Москвой вторжение на Украину не будет направлен против них. Примечательно, что свое обращение он сделал в обход принятых дипломатических каналов. По мнению депутата Госдумы Михаила Делягина, это говорит о непризнании Байденом властей РФ как демократических и раскрывает планы устроить в России переворот. «Значит, с точки зрения установления демократии российские власти должны быть уничтожены. Как они должны быть уничтожены, товарищ Байден очень четко дал понять, обращаясь к народу России, через головы властей Российской Федерации. Такое в дипломатии делается, когда нужно активизировать народ на снос неугодных властей, пусть даже тысячу раз законных», — заявил он в эфире программы «60 минут» на «России-1». Директор Института Ближнего Востока Евгений Сатановский указывает, что борьбу за смену режима в России Запад начал еще в 2014 году, когда впервые ввел санкции из-за присоединения Крыма, и продолжил персональными мерами против окружения президента РФ Владимира Путина. «В ту секунду, как были впервые озвучены персональные санкции против окружения Путина, была поставлена задача по смене режима», — заявил политолог в беседе с сайтом argumenti.ru. Россия должна противостоять этим нападкам Запада собственными контрсанкциями, считает политолог, политик, член Центрального совета партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Михеев. По его словам, все эти годы, что идет санкционная война, Россия не пользовалась всеми инструментами, которые есть у нее. «Давным-давно без всякого военного давления уже, например, лет восемь можно было бы ввести достаточно жесткий пакет санкций против Украины», — говорит Михеев в интервью «Комсомольской правде». Более жесткими, по его словам, должны быть и санкции против американских и европейских компаний. Причиной политолог называет российских олигархов — так называемых «офшорных» бизнес-групп, имеющих активы за рубежом и возможность лоббировать свои интересы даже на геополитическом уровне. О том же говорит и Михаил Делягин: «Это целые управленческие кланы, живущие ради награбленных в России и вывезенных в фешенебельные страны Запада активов. Они до ужаса боятся даже тени санкций и ради сохранения своей недвижимости они готовы безо всякого НАТО, своими руками задушить Россию и превратить ее в руины». Однако США уже ввели в отношении России все возможные санкции, пишет доцент финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков в своей колонке для «Эксперта». По его мнению, угрозы новых ограничений носят фантомный характер. Россия плотно вписана в глобальную цепочку поставок. Так, например, в 2021 году ее доля в нефтяном экспорте составила 20% от мирового рынка. Поставки российского газа — это 25% от потребления Азии и Европы. Также Москва входит в десятку крупнейших экспортеров металлов и урана и занимает первое место на рынке удобрений. «Нарушение этих связей грозит кризисом всей мировой экономике. Нетрудно представить, что будет происходить на мировых рынках и с мировой экономикой, если за ее рамки вывести Россию. Будут не „санкции из ада“ которыми нас пугают, будет реальный ад. Рухнет не просто мировая экономика, рухнет политическая конструкция мира, его каркас», — считает Крутаков. При этом возможности санкционного давления России недооценивают, считает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. «Россия, как часть мировой экономики имеет вполне конкретные рычаги влияния на ситуацию на Западе: поставки энергоносителей, зерна, металлов… В конце концов, российский киберпотенциал никто не отменял, можно ввести ограничения на „утечку мозгов“», — говорит политолог. Статья по теме Путин показал, от чего зависит мир в Европе Тем временем Россия пытается наладить диалог с Западом по дипломатическим каналам и делает это с конца прошлого года, когда президент РФ Владимир Путин предложил США и НАТО подписать договор о гарантиях безопасности. Стороны неоднократно проводили переговоры как по линии МИД, так и на уровне лидеров стран, однако ключевые требования о нерасширении альянса на восток Западом игнорируются. Напротив, Запад нагнетает истерию вокруг якобы готовящегося вторжения России на Украину. В то же время Киев все активнее ведет масштабные обстрелы территорий самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Политолог Алексей Мухин считает, что Россия должна незамедлительно ответить на эти провокации и перейти «в экономическое наступление». «Думаю, что в нынешних условиях России пора переходить от предупреждений и озабоченностей к активным действиям: ответные масштабные санкции, ограничения для инициаторов санкций против нас, остановка поставок топлива и ГСМ (горюче-смазочных материалов — прим. URA.RU) Украине и другие вещи, которые приведут в чувство тех, кто пытается управлять процессами, изображая надменных дембожков», — отмечает он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Страны Запада, пользуясь кризисом вокруг Украины, пытаются устроить в России государственный переворот, фактически объявив незаконными действующие власти. Об этом говорит недавнее прямое обращение президента США Джо Байдена к россиянам. Подобные технологии уже приводили к смене режимов, которые Запад счел недемократическими, например в ходе «цветных революций» и «арабской весны». Чтобы защитить свою независимость, Россия должна немедленно ответить экономическими контрсанкциями, считают российские политики, экономисты и политологи. Байден на неделе обратился к россиянам и заявил, что жесткий ответ Вашингтона на якобы готовящееся Москвой вторжение на Украину не будет направлен против них. Примечательно, что свое обращение он сделал в обход принятых дипломатических каналов. По мнению депутата Госдумы Михаила Делягина, это говорит о непризнании Байденом властей РФ как демократических и раскрывает планы устроить в России переворот. «Значит, с точки зрения установления демократии российские власти должны быть уничтожены. Как они должны быть уничтожены, товарищ Байден очень четко дал понять, обращаясь к народу России, через головы властей Российской Федерации. Такое в дипломатии делается, когда нужно активизировать народ на снос неугодных властей, пусть даже тысячу раз законных», — заявил он в эфире программы «60 минут» на «России-1». Директор Института Ближнего Востока Евгений Сатановский указывает, что борьбу за смену режима в России Запад начал еще в 2014 году, когда впервые ввел санкции из-за присоединения Крыма, и продолжил персональными мерами против окружения президента РФ Владимира Путина. «В ту секунду, как были впервые озвучены персональные санкции против окружения Путина, была поставлена задача по смене режима», — заявил политолог в беседе с сайтом argumenti.ru. Россия должна противостоять этим нападкам Запада собственными контрсанкциями, считает политолог, политик, член Центрального совета партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Михеев. По его словам, все эти годы, что идет санкционная война, Россия не пользовалась всеми инструментами, которые есть у нее. «Давным-давно без всякого военного давления уже, например, лет восемь можно было бы ввести достаточно жесткий пакет санкций против Украины», — говорит Михеев в интервью «Комсомольской правде». Более жесткими, по его словам, должны быть и санкции против американских и европейских компаний. Причиной политолог называет российских олигархов — так называемых «офшорных» бизнес-групп, имеющих активы за рубежом и возможность лоббировать свои интересы даже на геополитическом уровне. О том же говорит и Михаил Делягин: «Это целые управленческие кланы, живущие ради награбленных в России и вывезенных в фешенебельные страны Запада активов. Они до ужаса боятся даже тени санкций и ради сохранения своей недвижимости они готовы безо всякого НАТО, своими руками задушить Россию и превратить ее в руины». Однако США уже ввели в отношении России все возможные санкции, пишет доцент финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков в своей колонке для «Эксперта». По его мнению, угрозы новых ограничений носят фантомный характер. Россия плотно вписана в глобальную цепочку поставок. Так, например, в 2021 году ее доля в нефтяном экспорте составила 20% от мирового рынка. Поставки российского газа — это 25% от потребления Азии и Европы. Также Москва входит в десятку крупнейших экспортеров металлов и урана и занимает первое место на рынке удобрений. «Нарушение этих связей грозит кризисом всей мировой экономике. Нетрудно представить, что будет происходить на мировых рынках и с мировой экономикой, если за ее рамки вывести Россию. Будут не „санкции из ада“ которыми нас пугают, будет реальный ад. Рухнет не просто мировая экономика, рухнет политическая конструкция мира, его каркас», — считает Крутаков. При этом возможности санкционного давления России недооценивают, считает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. «Россия, как часть мировой экономики имеет вполне конкретные рычаги влияния на ситуацию на Западе: поставки энергоносителей, зерна, металлов… В конце концов, российский киберпотенциал никто не отменял, можно ввести ограничения на „утечку мозгов“», — говорит политолог. Тем временем Россия пытается наладить диалог с Западом по дипломатическим каналам и делает это с конца прошлого года, когда президент РФ Владимир Путин предложил США и НАТО подписать договор о гарантиях безопасности. Стороны неоднократно проводили переговоры как по линии МИД, так и на уровне лидеров стран, однако ключевые требования о нерасширении альянса на восток Западом игнорируются. Напротив, Запад нагнетает истерию вокруг якобы готовящегося вторжения России на Украину. В то же время Киев все активнее ведет масштабные обстрелы территорий самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Политолог Алексей Мухин считает, что Россия должна незамедлительно ответить на эти провокации и перейти «в экономическое наступление». «Думаю, что в нынешних условиях России пора переходить от предупреждений и озабоченностей к активным действиям: ответные масштабные санкции, ограничения для инициаторов санкций против нас, остановка поставок топлива и ГСМ (горюче-смазочных материалов — прим. URA.RU) Украине и другие вещи, которые приведут в чувство тех, кто пытается управлять процессами, изображая надменных дембожков», — отмечает он.