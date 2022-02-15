Действия США не направлены против граждан России. Об этом заявил американский президент Джо Байден.
«Наши действия не направлены против граждан России. Мы не намерены дестабилизировать Россию. Обращаюсь к гражданам России: вы не враги нам», — сказал Джо Байден на брифинге, который транслировался на YouTube-канале Белого дома.
Американский лидер отметил, что не верит в то, что россияне «хотят кровавой и разрушительной войны» против Украины. Он подчеркнул, что народы России и Украины объединяет тесная связь, общая история и культура.
Также Байден вспомнил о Второй мировой войне. «77 лет назад наши народы сражались бок о бок, чтобы положить конец самой страшной войне в истории», — напомнил он. Во Второй мировой войне США участвовали по необходимости, но если Россия «вторгнется» на территорию Украины, то американцы будут участвовать в новой войне уже по собственному выбору, резюмировал американский президент.
Действия США не направлены против граждан России. Об этом заявил американский президент Джо Байден. «Наши действия не направлены против граждан России. Мы не намерены дестабилизировать Россию. Обращаюсь к гражданам России: вы не враги нам», — сказал Джо Байден на брифинге, который транслировался на YouTube-канале Белого дома. Американский лидер отметил, что не верит в то, что россияне «хотят кровавой и разрушительной войны» против Украины. Он подчеркнул, что народы России и Украины объединяет тесная связь, общая история и культура. Также Байден вспомнил о Второй мировой войне. «77 лет назад наши народы сражались бок о бок, чтобы положить конец самой страшной войне в истории», — напомнил он. Во Второй мировой войне США участвовали по необходимости, но если Россия «вторгнется» на территорию Украины, то американцы будут участвовать в новой войне уже по собственному выбору, резюмировал американский президент. Ранее сообщалось, что Байден заявил об отсутствии у США планов размещать на Украине ракеты. В Кремле раскритиковали власти США за «показную истерику» на счет Украины. Спецслужбы США сообщили точное время, в которое Россия начнет «атаку» на Украину 16 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не хочет войны, передает RT.