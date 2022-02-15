Президент США Байден публично обратился к россиянам. «Вы нам не враги!»

16 февраля 2022 в 02:21 Размер текста - 17 +

Действия США не направлены против граждан России. Об этом заявил американский президент Джо Байден. «Наши действия не направлены против граждан России. Мы не намерены дестабилизировать Россию. Обращаюсь к гражданам России: вы не враги нам», — сказал Джо Байден на брифинге, который транслировался на YouTube-канале Белого дома. Американский лидер отметил, что не верит в то, что россияне «хотят кровавой и разрушительной войны» против Украины. Он подчеркнул, что народы России и Украины объединяет тесная связь, общая история и культура. Также Байден вспомнил о Второй мировой войне. «77 лет назад наши народы сражались бок о бок, чтобы положить конец самой страшной войне в истории», — напомнил он. Во Второй мировой войне США участвовали по необходимости, но если Россия «вторгнется» на территорию Украины, то американцы будут участвовать в новой войне уже по собственному выбору, резюмировал американский президент. Ранее сообщалось, что Байден заявил об отсутствии у США планов размещать на Украине ракеты. В Кремле раскритиковали власти США за «показную истерику» на счет Украины. Спецслужбы США сообщили точное время, в которое Россия начнет «атаку» на Украину 16 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не хочет войны, передает RT.