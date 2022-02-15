Путин показал, от чего зависит мир в Европе

Планы России он представил новому канцлеру Германии

15 февраля 2022 в 20:06 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем показал выход из кризиса в Европе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем дал понять, что возможности договориться у России с Западом по-прежнему существуют, они далеко не исчерпаны. Москва готова и хочет продолжать и наращивать эти возможности, трактуют эксперты URA.RU их разговор 15 февраля. При этом Путин недвусмысленно подчеркнул, что Россия не собирается ни на кого нападать, как это пытаются представить США и ее европейские партнеры. Это была первая встреча Путина и Шольца после избрания последнего канцлером Германии. «Очень рад встретиться с вами, познакомиться и принять вас в Москве, — поприветствовал Путин нового канцлера ФРГ. — Германия является одним из наших приоритетных партнеров вообще, и в Европе в частности. Это самый большой, крупный наш торгово-экономический партнер [в Европе]… Россия является надежным поставщиком энергоресурсов уже очень давно, десятилетия». Переговоры президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца проходили на приличном расстоянии из-за ковидных ограничений Фото: Официальный сайт президента РФ Однако текущая обстановка такова, что экономические отношения между двумя странами отошли на второй план. Поэтому значительная часть переговоров была посвящена «ситуации в Европе, связанной с безопасностью и с теми дискуссиями, которые сейчас так остро развернулись по этому вопросу, в том числе и в связи с событиями вокруг Украины», отметил Путин. Олаф Шольц, который перед встречей с президентом Путиным возложил венок к Могиле Неизвестного солдата у стен Кремля, заявил, что для него «история между Германией и Россией — это нечто особенное». «В это время, когда возникла такая сложная ситуация в том, что касается мира и безопасности в Европе, мы должны общаться, и я рад, что сейчас стало возможным, что мы все это обсудим. Очень важно, чтобы взаимоотношения между государствами разрешались всегда путем диалога», — отметил Шольц. Перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным канцлер ФРГ Олаф Шольц возложил венок к Могиле Неизвестного солдата у стен Кремля Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Акцент в своем разговоре оба лидера сделали именно на общеевропейской безопасности и мирном развитии стран Европы. До сих пор Запад фактически не желал слышать позицию России: переговоры с США и НАТО затормозились, продолжается так называемая «челночная дипломатия» — визиты западных политиков в Москву, которые пока не дали позитивного эффекта. Однако и роль их в разрешении ситуации, сложившейся в Европе, несколько иная, нежели Шольца пояснил URA.RU завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В.Плеханова Андрей Кошкин. «Представители «челночной дипломатии» — [президент Франции Эммануэль] Макрон, [глава МИД Великобритании Элизабет] Трасс, [глава Минобороны Великобритании Бен] Уоллис — это те, кто едет предупреждать. А Шольц — из тех политиков, которым не надо нас предупреждать. С ним надо вместе думать, как разрешить все сложные вопросы», — отметил Кошкин. Сергей Лавров еще накануне заявлял, что Россия призывает Запад соблюдать договоренности о гарантиях безопасности Фото: Владимир Андреев © URA.RU Встреча с Шольцем позволила Путину донести до лидера одного из крупнейших государств Европы и страны-участницы «минских соглашений» позицию Россию. Это соблюдение норм международного права, недопустимость доминирования одной страны или группы стран на пространстве ОБСЕ, гарантии безопасности России, в том числе нерасширение НАТО, неразмещение ударных вооружений у границ РФ, возврат военной и военно-технической конфигурации в Европе на позиции 1997 года. Все это закреплено в Основополагающем акте России-НАТО 1997 года, в Римской декларации России-НАТО 2002 года, в Лиссабонской декларации саммита Россия-НАТО 2010 года, оговорено на саммитах ОБСЕ 1999 и 2010 годов — об этом накануне на встрече с президентом напомнил и глава МИД РФ Сергей Лавров. Путин еще раз показал, что Россия не заинтересована ни в каких военных конфликтах и настаивает исключительно на их дипломатическом разрешении, на переговорах, считают эксперты. Путин «выступает в роли миротворца, а не агрессора», объясняет ведущий научный сотрудник Центра германских исследований института Европы РАН Александр Камкин. При демонстрации готовности к переговорам с Россией президент США Джо Байден продолжает давить на европейских лидеров, требуя жестких мер в отношении РФ, считают эксперты Фото: Susan Walsh AP/TASS «Российская дипломатия хочет донести до Запада, что глобальный американский диктат, когда США используют Европу фактически как своего вассала и в произвольном порядке перекраивают европейскую архитектуру безопасности, противоречит основополагающим документам, которые ознаменовали завершение холодной войны», — отметил эксперт. В отношении России, по словам Камкина, выбрана «агрессивная стратегия»: страна окружена кольцом ракетных баз, в ряде стран реализован сценарий «цветных революций», часть бывших союзных республик (Грузия, Украина, страны Прибалтики) настроена против России. В этой ситуации Путину нужно было напомнить Шольцу, что «Россия является полноценным участником европейской архитектуры безопасности», убежден политолог. «Путину важно показать, что без учета мнения российской стороны в одностороннем порядке, в волюнтаристском ключе перекраивать политическую карту Европы и матрицу европейской безопасности, как это делают американские партнеры, используя своих европейских сателлитов, контрпродуктивно», — отметил Камкин. Минобороны РФ как раз в день российско-германских переговоров начало переброску войск в места постоянной дислокации после совместных учений с Вооруженными силами Белоруссии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В текущей геополитической ситуации у России нет иного пути, кроме как вести переговоры, дипломатически разрешать любые конфликты, полагает завкафедрой европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Константин Худолей. «Переговоры ведутся „широким фронтом“. Они могут быть очень сложными. Точки зрения на первом этапе совпадать не будут, иногда могут быть и противоположными. Но искать компромисс необходимо», — убежден эксперт. Символично, что именно в день визита в Москву Олафа Шольца российское Минобороны начало вывод войск с территории Белоруссии, где проходили совместные учения союзников, заметил научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артем Соколов. «Этот сигнал позитивно выделяет Шольца из числа других высокопоставленных западных переговорщиков. В 1990-е годы Германия имела негласный статус «адвоката Москвы», часто разъясняя российскую позицию партнерам из трансатлантического сообщества. Несмотря на то, что с тех пор многое изменилось, российское руководство дает понять, что готово к предметному и конструктивному разговору с Берлином», — считает Соколов. Переговоры президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца дали российской стороне надежду, что отношения между странами останутся такими же добрососедскими, как были при Ангеле Меркель Фото: bundeskanzlerin.de В Москве понимают и стараются использовать в дипломатическом процессе то, что Шольц находится фактически на распутье, считают эксперты. С одной стороны, на него давят США, требующие жесткой позиции в отношении России. С другой — разорвать «переговорную нить», связывающую Германию с РФ, по мнению эксперта Центра стратегических оценок и прогнозов Камрана Гасанова, канцлер не может, так как это опасно для ФРГ, для Европы и приведет к дестабилизации. Шольц имеет «прагматичную заинтересованность в работе с Москвой», подтверждает ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Михаил Нейжмаков. 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Президент РФ Владимир Путин на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем дал понять, что возможности договориться у России с Западом по-прежнему существуют, они далеко не исчерпаны. Москва готова и хочет продолжать и наращивать эти возможности, трактуют эксперты URA.RU их разговор 15 февраля. При этом Путин недвусмысленно подчеркнул, что Россия не собирается ни на кого нападать, как это пытаются представить США и ее европейские партнеры. Это была первая встреча Путина и Шольца после избрания последнего канцлером Германии. «Очень рад встретиться с вами, познакомиться и принять вас в Москве, — поприветствовал Путин нового канцлера ФРГ. — Германия является одним из наших приоритетных партнеров вообще, и в Европе в частности. Это самый большой, крупный наш торгово-экономический партнер [в Европе]… Россия является надежным поставщиком энергоресурсов уже очень давно, десятилетия». Однако текущая обстановка такова, что экономические отношения между двумя странами отошли на второй план. Поэтому значительная часть переговоров была посвящена «ситуации в Европе, связанной с безопасностью и с теми дискуссиями, которые сейчас так остро развернулись по этому вопросу, в том числе и в связи с событиями вокруг Украины», отметил Путин. Олаф Шольц, который перед встречей с президентом Путиным возложил венок к Могиле Неизвестного солдата у стен Кремля, заявил, что для него «история между Германией и Россией — это нечто особенное». «В это время, когда возникла такая сложная ситуация в том, что касается мира и безопасности в Европе, мы должны общаться, и я рад, что сейчас стало возможным, что мы все это обсудим. Очень важно, чтобы взаимоотношения между государствами разрешались всегда путем диалога», — отметил Шольц. Акцент в своем разговоре оба лидера сделали именно на общеевропейской безопасности и мирном развитии стран Европы. До сих пор Запад фактически не желал слышать позицию России: переговоры с США и НАТО затормозились, продолжается так называемая «челночная дипломатия» — визиты западных политиков в Москву, которые пока не дали позитивного эффекта. Однако и роль их в разрешении ситуации, сложившейся в Европе, несколько иная, нежели Шольца пояснил URA.RU завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В.Плеханова Андрей Кошкин. «Представители «челночной дипломатии» — [президент Франции Эммануэль] Макрон, [глава МИД Великобритании Элизабет] Трасс, [глава Минобороны Великобритании Бен] Уоллис — это те, кто едет предупреждать. А Шольц — из тех политиков, которым не надо нас предупреждать. С ним надо вместе думать, как разрешить все сложные вопросы», — отметил Кошкин. Встреча с Шольцем позволила Путину донести до лидера одного из крупнейших государств Европы и страны-участницы «минских соглашений» позицию Россию. Это соблюдение норм международного права, недопустимость доминирования одной страны или группы стран на пространстве ОБСЕ, гарантии безопасности России, в том числе нерасширение НАТО, неразмещение ударных вооружений у границ РФ, возврат военной и военно-технической конфигурации в Европе на позиции 1997 года. Все это закреплено в Основополагающем акте России-НАТО 1997 года, в Римской декларации России-НАТО 2002 года, в Лиссабонской декларации саммита Россия-НАТО 2010 года, оговорено на саммитах ОБСЕ 1999 и 2010 годов — об этом накануне на встрече с президентом напомнил и глава МИД РФ Сергей Лавров. Путин еще раз показал, что Россия не заинтересована ни в каких военных конфликтах и настаивает исключительно на их дипломатическом разрешении, на переговорах, считают эксперты. Путин «выступает в роли миротворца, а не агрессора», объясняет ведущий научный сотрудник Центра германских исследований института Европы РАН Александр Камкин. «Российская дипломатия хочет донести до Запада, что глобальный американский диктат, когда США используют Европу фактически как своего вассала и в произвольном порядке перекраивают европейскую архитектуру безопасности, противоречит основополагающим документам, которые ознаменовали завершение холодной войны», — отметил эксперт. В отношении России, по словам Камкина, выбрана «агрессивная стратегия»: страна окружена кольцом ракетных баз, в ряде стран реализован сценарий «цветных революций», часть бывших союзных республик (Грузия, Украина, страны Прибалтики) настроена против России. В этой ситуации Путину нужно было напомнить Шольцу, что «Россия является полноценным участником европейской архитектуры безопасности», убежден политолог. «Путину важно показать, что без учета мнения российской стороны в одностороннем порядке, в волюнтаристском ключе перекраивать политическую карту Европы и матрицу европейской безопасности, как это делают американские партнеры, используя своих европейских сателлитов, контрпродуктивно», — отметил Камкин. В текущей геополитической ситуации у России нет иного пути, кроме как вести переговоры, дипломатически разрешать любые конфликты, полагает завкафедрой европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Константин Худолей. «Переговоры ведутся „широким фронтом“. Они могут быть очень сложными. Точки зрения на первом этапе совпадать не будут, иногда могут быть и противоположными. Но искать компромисс необходимо», — убежден эксперт. Символично, что именно в день визита в Москву Олафа Шольца российское Минобороны начало вывод войск с территории Белоруссии, где проходили совместные учения союзников, заметил научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артем Соколов. «Этот сигнал позитивно выделяет Шольца из числа других высокопоставленных западных переговорщиков. В 1990-е годы Германия имела негласный статус «адвоката Москвы», часто разъясняя российскую позицию партнерам из трансатлантического сообщества. Несмотря на то, что с тех пор многое изменилось, российское руководство дает понять, что готово к предметному и конструктивному разговору с Берлином», — считает Соколов. В Москве понимают и стараются использовать в дипломатическом процессе то, что Шольц находится фактически на распутье, считают эксперты. С одной стороны, на него давят США, требующие жесткой позиции в отношении России. С другой — разорвать «переговорную нить», связывающую Германию с РФ, по мнению эксперта Центра стратегических оценок и прогнозов Камрана Гасанова, канцлер не может, так как это опасно для ФРГ, для Европы и приведет к дестабилизации. Шольц имеет «прагматичную заинтересованность в работе с Москвой», подтверждает ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Михаил Нейжмаков.