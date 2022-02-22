Власти изменили способ борьбы с коронавирусом

Запретов станет меньше, но при одном условии

22 февраля 2022 в 19:26 Размер текста - 17 +

Премьер-министр Михаил Мишустин одобрил отмену противоэпидемических мер в регионах Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Коронавирус COVID-19 Российские власти изменили тактику борьбы с «Омикроном». Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом 22 февраля поддержал отмену части ограничений, однако при этом подчеркнул важность сохранения темпов вакцинации. Эксперты объясняют это снижением заболеваемости COVID-19 и переходом вируса в разряд сезонных. Во вступительном слове Мишустин напомнил, что Россия и мир живут в условиях пандемии более двух лет. Все это время вирус менялся — сейчас в стране циркулирует штамм «Омикрон». «Эксперты предупреждают, что могут появляться и новые мутации. И необходимо продолжать изучение коронавируса. Не стоит думать, что он окончательно побежден. Последствия болезни могут быть самыми серьезными. Поэтому уже сейчас надо принимать меры. Лучший способ — это пройти вакцинацию, а если пришло время, то сделать и повторную прививку», — сказал премьер-министр. Ослабление ограничений, введенных в начале пандемии коронавируса, возможно при условии продолжения вакцинации, считает Мишустин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Затем председатель правительства передал слово министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко, который сообщил, что в 14 регионах сохраняется прирост числа заболевших. «Преимущественно это [волна заболеваемости] сместилось за Урал. И Сибирский федеральный округ сегодня наиболее вовлечен в этот процесс. В стационарах снижение [числа пациентов] за неделю значительно меньше, чем по амбулаторному пулу пациентов, — составило всего 1,2%. В больницах лечатся 9% заболевших — это почти 188 тысяч человек, причем среди них доля пациентов старше 60 лет составляет 65%. Абсолютное большинство из них — не вакцинированные», — отчитался Мурашко. О ситуации в регионах Мишустин попросил рассказать руководителя Роспотребнадзора РФ Анну Попову. «Учитывая особенности течения инфекции, мы предполагаем смягчить ряд требований и рекомендаций, которые были приняты в начале пандемии. Мы готовим материалы касательно музеев, театров, фитнес-центров и общепита. Но это подходит только для той ситуации, которая складывается сегодня и связана с „Омикроном“. Можно пересмотреть и наши требования относительно школ на период снижения заболеваемости и стабильно низких цифр, когда каждый класс находится только в одном кабинете. И другие позиции. При вашей поддержке и согласии в течение 10-14 дней мы готовы эту задачу завершить. Масочный режим при проведении массовых мероприятий в помещениях, мы считаем, необходимо сохранить», — подчеркнула Попова. Власти будут отменять ограничения с учетом эпидобстановки в регионе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мишустин, отвечая на предложение Поповой, отметил важность проработки деталей отмены противоэпидемических мер. «Главное — здоровье наших людей. Конечно, возможность тех или иных послаблений для бизнеса и организаций для детей и молодежи можно и нужно рассматривать с учетом текущей эпидемиологической ситуации в регионе. Поэтому, конечно, я это поддерживаю», — заключил премьер-министр. Мишустин, поддержав отмену части ограничений, сделал акцент на продолжении вакцинации и ревакцинации, потому что россияне рано расслабились и перестали соблюдать меры предосторожности, считает бывший главный столичный инфекционист, вирусолог Николай Малышев. «На фоне разговоров об отмене ограничений на Западе, снижения числа заболевших, наши люди самостийно не соблюдают защитные меры. Но за границей достигли необходимых цифр вакцинации, у нас работа в этом направлении пока продолжается», — сказал собеседник. Статья по теме Россияне рано расслабились из-за снижения волны коронавируса Коронавирус изменился и превратился в сезонное заболевание, поэтому к нему можно относиться, как к другим ежегодно циркулирующим вирусам, уверен доктор медицинских наук, профессор, вирусолог Дмитрий Львов. «Коронавирус практически превратился в тот вирус ОРВИ, который у нас циркулирует ежегодно. Кроме него у нас есть еще 10 таких вирусов. Пришло время и к COVID-19 теперь надо относиться как ко всем другим вирусам. Но, конечно, надо проводить вакцинацию и увеличивать популяционный иммунитет», — уточнил вирусолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские власти изменили тактику борьбы с «Омикроном». Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом 22 февраля поддержал отмену части ограничений, однако при этом подчеркнул важность сохранения темпов вакцинации. Эксперты объясняют это снижением заболеваемости COVID-19 и переходом вируса в разряд сезонных. Во вступительном слове Мишустин напомнил, что Россия и мир живут в условиях пандемии более двух лет. Все это время вирус менялся — сейчас в стране циркулирует штамм «Омикрон». «Эксперты предупреждают, что могут появляться и новые мутации. И необходимо продолжать изучение коронавируса. Не стоит думать, что он окончательно побежден. Последствия болезни могут быть самыми серьезными. Поэтому уже сейчас надо принимать меры. Лучший способ — это пройти вакцинацию, а если пришло время, то сделать и повторную прививку», — сказал премьер-министр. Затем председатель правительства передал слово министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко, который сообщил, что в 14 регионах сохраняется прирост числа заболевших. «Преимущественно это [волна заболеваемости] сместилось за Урал. И Сибирский федеральный округ сегодня наиболее вовлечен в этот процесс. В стационарах снижение [числа пациентов] за неделю значительно меньше, чем по амбулаторному пулу пациентов, — составило всего 1,2%. В больницах лечатся 9% заболевших — это почти 188 тысяч человек, причем среди них доля пациентов старше 60 лет составляет 65%. Абсолютное большинство из них — не вакцинированные», — отчитался Мурашко. О ситуации в регионах Мишустин попросил рассказать руководителя Роспотребнадзора РФ Анну Попову. «Учитывая особенности течения инфекции, мы предполагаем смягчить ряд требований и рекомендаций, которые были приняты в начале пандемии. Мы готовим материалы касательно музеев, театров, фитнес-центров и общепита. Но это подходит только для той ситуации, которая складывается сегодня и связана с „Омикроном“. Можно пересмотреть и наши требования относительно школ на период снижения заболеваемости и стабильно низких цифр, когда каждый класс находится только в одном кабинете. И другие позиции. При вашей поддержке и согласии в течение 10-14 дней мы готовы эту задачу завершить. Масочный режим при проведении массовых мероприятий в помещениях, мы считаем, необходимо сохранить», — подчеркнула Попова. Мишустин, отвечая на предложение Поповой, отметил важность проработки деталей отмены противоэпидемических мер. «Главное — здоровье наших людей. Конечно, возможность тех или иных послаблений для бизнеса и организаций для детей и молодежи можно и нужно рассматривать с учетом текущей эпидемиологической ситуации в регионе. Поэтому, конечно, я это поддерживаю», — заключил премьер-министр. Мишустин, поддержав отмену части ограничений, сделал акцент на продолжении вакцинации и ревакцинации, потому что россияне рано расслабились и перестали соблюдать меры предосторожности, считает бывший главный столичный инфекционист, вирусолог Николай Малышев. «На фоне разговоров об отмене ограничений на Западе, снижения числа заболевших, наши люди самостийно не соблюдают защитные меры. Но за границей достигли необходимых цифр вакцинации, у нас работа в этом направлении пока продолжается», — сказал собеседник. Коронавирус изменился и превратился в сезонное заболевание, поэтому к нему можно относиться, как к другим ежегодно циркулирующим вирусам, уверен доктор медицинских наук, профессор, вирусолог Дмитрий Львов. «Коронавирус практически превратился в тот вирус ОРВИ, который у нас циркулирует ежегодно. Кроме него у нас есть еще 10 таких вирусов. Пришло время и к COVID-19 теперь надо относиться как ко всем другим вирусам. Но, конечно, надо проводить вакцинацию и увеличивать популяционный иммунитет», — уточнил вирусолог.