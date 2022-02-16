Россияне рано расслабились из-за снижения волны коронавируса

Мишустин указал губернаторам на опасность

16 февраля 2022 в 21:56 Размер текста - 17 +

Российские власти обеспокоены ростом числа госпитализаций пациентов с «Омикроном» Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU статья из сюжета Коронавирус COVID-19 Россияне рано перестали бояться коронавируса, узнав, что «Омикрон» протекает в более легкой форме, чем предыдущий штамм «Дельта». На заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом 16 февраля премьер-министр Михаил Мишустин заявил губернаторам, что необходимо продолжать придерживаться ограничений и мер предосторожности. Эксперты объясняют такую установку резким ростом числа госпитализированных пациентов. Во вступительном слове на заседании Мишустин заметил, что «несмотря на небольшое снижение новых случаев, инфекция продолжает распространяться, и система здравоохранения по-прежнему работает в сложнейших условиях». Премьер-министр подчеркнул, что в этой ситуации по поручению президента Владимира Путина медучреждения страны находятся в высокой степени готовности — развернуто более 220 тысяч коек. «Пока эпидобстановка достаточно сложная, необходимо соблюдать меры предосторожности. И избавить людей — в первую очередь тех, кто особенно уязвим, — от хождения по инстанциям», — сказал Мишустин. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что «система здравоохранения по-прежнему работает в сложнейших условиях» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Председатель правительства передал слово мэру Москвы Сергею Собянину. «Абсолютные параметры заболеваемости по Москве еще достаточно высокие, тем не менее динамика позитивная: за неделю количество заболевших уменьшилось на треть, а число госпитализаций на 15%. Посмотрим, как будет развиваться ситуация, но надеемся, что на следующей неделе все уже будет в приемлемых рамках», — добавил Собянин. Замедление темпов роста числа новых пациентов наблюдается во всей стране, согласился министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Но количество пациентов в стационарах возросло на 11%. «Штамм „Омикрон“ и штамм „Дельта“ по-прежнему циркулируют в России. У пациентов со штаммом „Дельта“ более тяжело протекает заболевание. Но хочу отметить, что и пациенты с „Омикроном“ и хроническими неинфекционными заболеваниями также поступают в реанимацию в тяжелом состоянии. Поэтому вакцинация и ревакцинация являются принципиально важными, чтобы защититься от тяжелого течения болезни», — сказал министр. Число пациентов в стационарах за неделю возросло на 11%, уточнил министр здравоохранения Михаил Мурашко Фото: Анна Майорова © URA.RU Подтвердила эти опасения и руководитель Роспотребнадзора РФ Анна Попова, выступившая после Мурашко. По ее словам, за прошедшую неделю зафиксирован максимальный прирост пациентов старше 60 лет. «Нам не удалось уберечь эту категорию людей от коронавируса. Конечно, это создаст дополнительную нагрузку на коечный фонд», — пояснила Попова. Завершая заседание, Мишустин, призвал глав всех регионов «строго придерживать рекомендаций санитарных врачей — проводить тестирование и соблюдать меры предосторожности». «Понимаю, что заболевших много. Прошу делать все необходимое», — резюмировал премьер. По данным федерального оперштаба, за последние сутки в России от COVID-19 скончались 748 человек. Это максимальный показатель с 11 января, когда умерли 783 человека. Количество госпитализированных пациентов снизилось на 10,3%. Сокращение отмечено в 54 субъектах РФ. В 30 регионах число пациентов, попавших в стационар, возросло. Всего число зараженных в стране составило 179 284 человека. Руководитель Роспотребнадзора РФ Анна Попова отметила рост числа заболевших среди пожилых людей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Разговоры о конце пандемии преждевременны, считает профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. «Волны заболеваемости в Санкт-Петербурге и Москве пошли на спад. Последние дни идет некоторое снижение в некоторых регионах. Но все-таки в стране в целом пик еще не пройден. Ситуация зависит от того, как ведут себя люди — соблюдают ли рекомендации, вакцинируются ли», — уточнил Альтштейн. Отмена ограничений возможна, если уровень коллективного иммунитета достигнет 80-85%, отмечает бывший главный столичный инфекционист, вирусолог Николай Малышев. «На Западе ранее были серьезные локдауны и вакцинировано три четверти населения. И там, да, снимают ограничения. В России некоторые регионы самостоятельно начали отказываться от ограничений, возможно, из-за психологической усталости населения. Еще рано говорить о том, что мы находимся на пути к эндемии. Хоть «Омикрон» и облегченный вариант, но здесь работает закон больших чисел — у большинства симптомы легкие, но с арифметической точки зрения число тяжелых и умерших увеличивается», — заключил эксперт. Статья по теме Мишустин ввел новый механизм борьбы с последствиями коронавируса При наметившемся снижении заболеваемости в некоторых регионах начали отменять ограничения, в том числе QR-коды. Руководители посчитали, что в ситуации, когда большинство заболевших переносят «Омикрон» в легкой форме, не стоит мучить население, объясняет эксперт по региональной политике Виталий Иванов. «Но дополнительные очки и лояльность жителей в данном случае должны быть вторичны», — резюмировал эксперт. 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Россияне рано перестали бояться коронавируса, узнав, что «Омикрон» протекает в более легкой форме, чем предыдущий штамм «Дельта». На заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом 16 февраля премьер-министр Михаил Мишустин заявил губернаторам, что необходимо продолжать придерживаться ограничений и мер предосторожности. Эксперты объясняют такую установку резким ростом числа госпитализированных пациентов. Во вступительном слове на заседании Мишустин заметил, что «несмотря на небольшое снижение новых случаев, инфекция продолжает распространяться, и система здравоохранения по-прежнему работает в сложнейших условиях». Премьер-министр подчеркнул, что в этой ситуации по поручению президента Владимира Путина медучреждения страны находятся в высокой степени готовности — развернуто более 220 тысяч коек. «Пока эпидобстановка достаточно сложная, необходимо соблюдать меры предосторожности. И избавить людей — в первую очередь тех, кто особенно уязвим, — от хождения по инстанциям», — сказал Мишустин. Председатель правительства передал слово мэру Москвы Сергею Собянину. «Абсолютные параметры заболеваемости по Москве еще достаточно высокие, тем не менее динамика позитивная: за неделю количество заболевших уменьшилось на треть, а число госпитализаций на 15%. Посмотрим, как будет развиваться ситуация, но надеемся, что на следующей неделе все уже будет в приемлемых рамках», — добавил Собянин. Замедление темпов роста числа новых пациентов наблюдается во всей стране, согласился министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Но количество пациентов в стационарах возросло на 11%. «Штамм „Омикрон“ и штамм „Дельта“ по-прежнему циркулируют в России. У пациентов со штаммом „Дельта“ более тяжело протекает заболевание. Но хочу отметить, что и пациенты с „Омикроном“ и хроническими неинфекционными заболеваниями также поступают в реанимацию в тяжелом состоянии. Поэтому вакцинация и ревакцинация являются принципиально важными, чтобы защититься от тяжелого течения болезни», — сказал министр. Подтвердила эти опасения и руководитель Роспотребнадзора РФ Анна Попова, выступившая после Мурашко. По ее словам, за прошедшую неделю зафиксирован максимальный прирост пациентов старше 60 лет. «Нам не удалось уберечь эту категорию людей от коронавируса. Конечно, это создаст дополнительную нагрузку на коечный фонд», — пояснила Попова. Завершая заседание, Мишустин, призвал глав всех регионов «строго придерживать рекомендаций санитарных врачей — проводить тестирование и соблюдать меры предосторожности». «Понимаю, что заболевших много. Прошу делать все необходимое», — резюмировал премьер. По данным федерального оперштаба, за последние сутки в России от COVID-19 скончались 748 человек. Это максимальный показатель с 11 января, когда умерли 783 человека. Количество госпитализированных пациентов снизилось на 10,3%. Сокращение отмечено в 54 субъектах РФ. В 30 регионах число пациентов, попавших в стационар, возросло. Всего число зараженных в стране составило 179 284 человека. Разговоры о конце пандемии преждевременны, считает профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. «Волны заболеваемости в Санкт-Петербурге и Москве пошли на спад. Последние дни идет некоторое снижение в некоторых регионах. Но все-таки в стране в целом пик еще не пройден. Ситуация зависит от того, как ведут себя люди — соблюдают ли рекомендации, вакцинируются ли», — уточнил Альтштейн. Отмена ограничений возможна, если уровень коллективного иммунитета достигнет 80-85%, отмечает бывший главный столичный инфекционист, вирусолог Николай Малышев. «На Западе ранее были серьезные локдауны и вакцинировано три четверти населения. И там, да, снимают ограничения. В России некоторые регионы самостоятельно начали отказываться от ограничений, возможно, из-за психологической усталости населения. Еще рано говорить о том, что мы находимся на пути к эндемии. Хоть «Омикрон» и облегченный вариант, но здесь работает закон больших чисел — у большинства симптомы легкие, но с арифметической точки зрения число тяжелых и умерших увеличивается», — заключил эксперт. При наметившемся снижении заболеваемости в некоторых регионах начали отменять ограничения, в том числе QR-коды. Руководители посчитали, что в ситуации, когда большинство заболевших переносят «Омикрон» в легкой форме, не стоит мучить население, объясняет эксперт по региональной политике Виталий Иванов. «Но дополнительные очки и лояльность жителей в данном случае должны быть вторичны», — резюмировал эксперт.