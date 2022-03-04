Врачи развенчали главные мифы о магнитных бурях

Откуда берутся головная боль и тревожность после вспышек на Солнце?

04 марта 2022 в 12:01 Размер текста - 17 +

Вспышки на Солнце заставляют людей чувствовать головную боль Фото: fredmantel\depositphotos.com Влияние магнитных бурь на самочувствие человека сильно преувеличено. Головная боль, боль в суставах, слабость, повышение давления — следствие уже имеющихся у человека проблем со здоровьем или самовнушение, а вовсе не реакция на некое «электромагнитное излечение», считают врач-невролог Тимофей Кармацкий и специалист по лечению сложных случаев заболеваний опорно-двигательного аппарата Елена Лисина. Магнитные бури в марте 2022 года Вспышки на Солнце вызывают возмущение геомагнитного поля Фото: Elena Schweitzer\Depositphotos.com Магнитная буря — возмущение в магнитном поле Земли, вызванное вспышками на Солнце. Происходит обычно через 24—36 часов после вспышки. Обычно длится от 24 до 48 часов. По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии солнца ФИАН, в марте ожидаются семь дней с вероятностью магнитных бурь. 5 и 6 марта последуют небольшие возмущения магнитосферы. Аналогичная ситуация будет наблюдаться 11-го и 12-го числа, а также 19, 20 и 21 марта. Пик солнечной активности ожидается не раньше середины 2023 года. Влияние на здоровье человека «Нет никаких исследований, доказывающих вредное воздействие вспышек на Солнце на организм человека. Люди могут среагировать на изменение погоды из-за электромагнитных возмущений, когда меняются атмосферное давление, температура и влажность воздуха. Вопрос о „вреде“ магнитных бурь многократно задавали физикам-ядерщикам, астрофизикам, просто физикам, и все они сказали примерно одно и то же: вспышки на Солнце и следующие за ними магнитные бури никак не влияют на организм человека с физиологической или анатомической точки зрения», — рассказал URA.RU Тимофей Кармацкий. Люди реагируют не на изменение электромагнитного излучения, а на испортившуюся погоду, уверены врачи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU С ним согласна врач Елена Лисина, специалист по лечению сложных случаев заболеваний опорно-двигательного аппарата (сеть клиник «Мастерская здоровья»), член ассоциации тренинга и психотерапии Санкт-Петербурга и Союз ученых Санкт-Петербургского отделения РАН. «Изменения магнитного поля при смене погоды измеряются в нано-теслах — в 100 раз меньше, чем при МРТ, которая не вызывает явного ухудшения состояния», — говорит она. Метеозависимость — не самостоятельное явление, а обострение хронической патологии. Боль была и раньше, просто она стала заметной. «Если, например, в организме нет дефицита железа или витамина D, нет гормонального дисбаланса — мы спокойно переживем погодные колебания. А если есть — возникают утомляемость и сонливость», — говорит Елена Лисина. «Действительно, изменения погоды человек может почувствовать и среагировать на это. А вот слабое электромагнитное излучение не может почувствовать никто. Но есть люди, которые после новостей об очередной магнитной буре реально плохо себя чувствуют. Это люди, которые легко внушаемы, мнительны, с неустойчивым эмоциональным состоянием. Они твердо уверены, что магнитные бури опасны, и новость об этом вызывает у них вполне конкретные физиологические изменения в организме — повышение уровня стрессовых гормонов и давления, увеличение частоты сердечных сокращений и так далее», — объясняет Тимофей Кармацкий. Гипертоникам лучше поберечься Фото: Илья Московец © URA.RU Другую точку зрения высказал врач-гигиенист (специалист, который рассматривает воздействие внешних факторов на организм) Николай Дубинин. Он считает, что магнитная буря несет вполне реальную угрозу людям, если у них есть серьезные проблемы со здоровьем. Вызванные ею изменения погоды могут быть опасны: для людей с артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца;

для имеющих хронические патологии суставов и позвоночника;

для подростков и беременных женщин, у которых нестабильный гормональный фон. «Самая распространенная проблема во время магнитной бури — сильная головная боль, тошнота и головокружение. Возможны повышение артериального давления, аритмия и тахикардия, апатия и упадок сил, бессонница, ломота в суставах и пояснице», — пояснил он URA.RU. Как защититься от магнитных бурь. Рекомендации врачей Тем, кто страдает от резких изменений погоды, врачи приготовили несколько простых советов. Они помогут справиться с проблемами. нужно заранее проверить наличие медикаментов в аптечке;

в проблемные дни — отказаться от чая и кофе (при бессоннице и тревожности);

больше прогуливаться перед сном (при апатии и упадке сил) и вообще бывать на свежем воздухе не менее 2-3 часов в день;

разнообразить рацион овощами и фруктами, а потребление соли, наоборот, снизить;

«космический шторм» лучше переждать дома, в спокойной и уютной атмосфере. Избавиться от тревожности в дни магнитных бурь поможет прогулка на свежем воздухе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Свои рекомендации дает и Тимофей Кармацкий. «Самый лучший совет — это каждый день хорошо высыпаться, полноценно питаться, пить больше воды, гулять на свежем воздухе, жить комфортно и избегать стрессов», — говорит он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Влияние магнитных бурь на самочувствие человека сильно преувеличено. Головная боль, боль в суставах, слабость, повышение давления — следствие уже имеющихся у человека проблем со здоровьем или самовнушение, а вовсе не реакция на некое «электромагнитное излечение», считают врач-невролог Тимофей Кармацкий и специалист по лечению сложных случаев заболеваний опорно-двигательного аппарата Елена Лисина. Магнитные бури в марте 2022 года Магнитная буря — возмущение в магнитном поле Земли, вызванное вспышками на Солнце. Происходит обычно через 24—36 часов после вспышки. Обычно длится от 24 до 48 часов. По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии солнца ФИАН, в марте ожидаются семь дней с вероятностью магнитных бурь. 5 и 6 марта последуют небольшие возмущения магнитосферы. Аналогичная ситуация будет наблюдаться 11-го и 12-го числа, а также 19, 20 и 21 марта. Пик солнечной активности ожидается не раньше середины 2023 года. Влияние на здоровье человека «Нет никаких исследований, доказывающих вредное воздействие вспышек на Солнце на организм человека. Люди могут среагировать на изменение погоды из-за электромагнитных возмущений, когда меняются атмосферное давление, температура и влажность воздуха. Вопрос о „вреде“ магнитных бурь многократно задавали физикам-ядерщикам, астрофизикам, просто физикам, и все они сказали примерно одно и то же: вспышки на Солнце и следующие за ними магнитные бури никак не влияют на организм человека с физиологической или анатомической точки зрения», — рассказал URA.RU Тимофей Кармацкий. С ним согласна врач Елена Лисина, специалист по лечению сложных случаев заболеваний опорно-двигательного аппарата (сеть клиник «Мастерская здоровья»), член ассоциации тренинга и психотерапии Санкт-Петербурга и Союз ученых Санкт-Петербургского отделения РАН. «Изменения магнитного поля при смене погоды измеряются в нано-теслах — в 100 раз меньше, чем при МРТ, которая не вызывает явного ухудшения состояния», — говорит она. Метеозависимость — не самостоятельное явление, а обострение хронической патологии. Боль была и раньше, просто она стала заметной. «Если, например, в организме нет дефицита железа или витамина D, нет гормонального дисбаланса — мы спокойно переживем погодные колебания. А если есть — возникают утомляемость и сонливость», — говорит Елена Лисина. «Действительно, изменения погоды человек может почувствовать и среагировать на это. А вот слабое электромагнитное излучение не может почувствовать никто. Но есть люди, которые после новостей об очередной магнитной буре реально плохо себя чувствуют. Это люди, которые легко внушаемы, мнительны, с неустойчивым эмоциональным состоянием. Они твердо уверены, что магнитные бури опасны, и новость об этом вызывает у них вполне конкретные физиологические изменения в организме — повышение уровня стрессовых гормонов и давления, увеличение частоты сердечных сокращений и так далее», — объясняет Тимофей Кармацкий. Другую точку зрения высказал врач-гигиенист (специалист, который рассматривает воздействие внешних факторов на организм) Николай Дубинин. Он считает, что магнитная буря несет вполне реальную угрозу людям, если у них есть серьезные проблемы со здоровьем. Вызванные ею изменения погоды могут быть опасны: «Самая распространенная проблема во время магнитной бури — сильная головная боль, тошнота и головокружение. Возможны повышение артериального давления, аритмия и тахикардия, апатия и упадок сил, бессонница, ломота в суставах и пояснице», — пояснил он URA.RU. Как защититься от магнитных бурь. Рекомендации врачей Тем, кто страдает от резких изменений погоды, врачи приготовили несколько простых советов. Они помогут справиться с проблемами. Свои рекомендации дает и Тимофей Кармацкий. «Самый лучший совет — это каждый день хорошо высыпаться, полноценно питаться, пить больше воды, гулять на свежем воздухе, жить комфортно и избегать стрессов», — говорит он.