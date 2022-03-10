В России ограничили вывоз удобрений за границу

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Посевные работы в агрохозяйстве «Каменское». Свердловская область, поселок Лебяжье, удобрение, селитра аммиачная
Россия была вынуждена ограничить поставки удобрений за границу, отметил Денис Мантуров Фото:
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Из-за логистических проблем Россия ограничила поставки удобрений за границу. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на совещании правительства. Трансляция совещания идет на телеканале «Россия 24».

«Ограничили поставки удобрений за границу. Это связано не с тем, что мы хотим создавать кому-то проблемы. А с тем, что нам создали проблемы с логистикой. Корабли не грузят европейским переводчикам нашу продукции», — сказал Мантуров.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о запрете экспорта ряда продукции и сырья. В Минсельхозе отметили, что продовольственная безопасность России обеспечена, пишет RT.

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Из-за логистических проблем Россия ограничила поставки удобрений за границу. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на совещании правительства. Трансляция совещания идет на телеканале «Россия 24». «Ограничили поставки удобрений за границу. Это связано не с тем, что мы хотим создавать кому-то проблемы. А с тем, что нам создали проблемы с логистикой. Корабли не грузят европейским переводчикам нашу продукции», — сказал Мантуров. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о запрете экспорта ряда продукции и сырья. В Минсельхозе отметили, что продовольственная безопасность России обеспечена, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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