В России ограничили вывоз удобрений за границу 10 марта 2022 в 20:03 Размер текста - 17 + Россия была вынуждена ограничить поставки удобрений за границу, отметил Денис Мантуров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Из-за логистических проблем Россия ограничила поставки удобрений за границу. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на совещании правительства. Трансляция совещания идет на телеканале «Россия 24». «Ограничили поставки удобрений за границу. Это связано не с тем, что мы хотим создавать кому-то проблемы. А с тем, что нам создали проблемы с логистикой. Корабли не грузят европейским переводчикам нашу продукции», — сказал Мантуров. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о запрете экспорта ряда продукции и сырья. В Минсельхозе отметили, что продовольственная безопасность России обеспечена, пишет RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Из-за логистических проблем Россия ограничила поставки удобрений за границу. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на совещании правительства. Трансляция совещания идет на телеканале «Россия 24». «Ограничили поставки удобрений за границу. Это связано не с тем, что мы хотим создавать кому-то проблемы. А с тем, что нам создали проблемы с логистикой. Корабли не грузят европейским переводчикам нашу продукции», — сказал Мантуров. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о запрете экспорта ряда продукции и сырья. В Минсельхозе отметили, что продовольственная безопасность России обеспечена, пишет RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям