Власти Екатеринбурга реформируют свой медиахолдинг

А яркую соратницу экс-мэра уволят — чиновники в шоке от рейтингов

14 марта 2022 в 13:51 Размер текста - 17 +

По замыслу идеолога реформы — Сергея Плахотина (слева), — изменения позволят чиновникам отвоевать внимание радиослушателей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Руководство Екатеринбурга готовит реформу своего медиахолдинга. По данным URA.RU, МБУ «Радио Екатеринбург» («Город FM») в ближайшее время реорганизуют, а директора — эпатажную соратницу экс-мэра Александра Высокинского Инну Боеву — отправят в отставку. Источник агентства, близкий к пиар-блоку «серого дома», уточнил, что на этот шаг топ-чиновников подтолкнули в том числе последние замеры рейтингов. «Если брать дневную аудиторию, по популярности „Город FM“ из 35 радиостанций Екатеринбурга находится на 32-34 месте. Это 0,2%. Для сравнения — у „Радио Си“ цифры больше в 50 раз, у „Эха Москвы в Екатеринбурге“ на момент замера (сейчас вещание радиостанции на паузе — прим. URA.RU) — в 30 раз больше, у „Комсомольской правды“ — в семь раз. И ежегодно город платит за это около 17 миллионов рублей из бюджета», — объяснил собеседник. «Город FM» будет вещать на той же частоте, но в ином формате Фото: Александр Мамаев © URA.RU По его словам, название «Город FM» и частота (107.6) сохранятся, а формат вещания и объемы финансирования поменяют (детали пока держатся в секрете). «Могу лишь сказать, что для Боевой место в новой конфигурации вряд ли найдется», — оговорился инсайдер. При этом вице-мэр по политике и СМИ Сергей Плахотин пока воздерживается от комментариев по теме. А Инна Боева, сославшись на занятость, высказалась только по одному пункту. По ее мнению, приведенные в цитате сравнения рейтингов не совсем корректны, так как, к примеру, «Радио Си» — музыкальное радио, а «Город FM» — разговорное. В местной политтусовке Инна Боева известна своей прямотой, забавляющей бюрократов Фото: Марина Молдавская © URA.RU В последний раз муниципальное «Город FM» меняло формат (и кадры) в начале 2019 года — как раз с приходом Боевой (до этого она руководила «Комсомольской правдой»). Источники URA.RU утверждают, что назначению журналистки тогда якобы (Боева это отрицает) способствовал хорошо знавший ее Высокинский (покинул пост мэра в декабре 2020-го). В то же время отношения с профильным вице-мэром Екатериной Куземкой у нее, как говорят, были ужасные (они, собственно, этого и не скрывали). Многие, например, помнят кулуарные конфликты между менеджерами, сопровождавшие большую закупку нового радийного оборудования. Плахотин же, сменивший Куземку в начале 2021-го, по словам очевидцев, относится к Боевой, скорее, нейтрально. Для него предстоящая реформа — не первое заметное изменение. В марте 2021-го он назначил нового директора в МАУ «Город» — основного распорядителя городских медиа-бюджетов. Через эту структуру власти, в частности, заключают контракты со СМИ, а также выпускают муниципальное печатное издание и сувениры. Так совпало, что одновременно с кадровыми перестановками в МАУ проходили обыски с участием ФСБ. А к маю 2021-го пиарщики реанимировали газету «Вечерний Екатеринбург» (права на нее достались горадминистрации еще в конце 2019-го), тиражи которой раньше наталкивали на некоторые подозрения даже чиновников. Теперь «Вечерка» — едва ли не главный рупор администрации (наряду со страницами мэра Алексея Орлова в соцсетях). От газеты «Вестник пенсионера», которую производила команда Куземки, решили отказаться. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Руководство Екатеринбурга готовит реформу своего медиахолдинга. По данным URA.RU, МБУ «Радио Екатеринбург» («Город FM») в ближайшее время реорганизуют, а директора — эпатажную соратницу экс-мэра Александра Высокинского Инну Боеву — отправят в отставку. Источник агентства, близкий к пиар-блоку «серого дома», уточнил, что на этот шаг топ-чиновников подтолкнули в том числе последние замеры рейтингов. «Если брать дневную аудиторию, по популярности „Город FM“ из 35 радиостанций Екатеринбурга находится на 32-34 месте. Это 0,2%. Для сравнения — у „Радио Си“ цифры больше в 50 раз, у „Эха Москвы в Екатеринбурге“ на момент замера (сейчас вещание радиостанции на паузе — прим. URA.RU) — в 30 раз больше, у „Комсомольской правды“ — в семь раз. И ежегодно город платит за это около 17 миллионов рублей из бюджета», — объяснил собеседник. По его словам, название «Город FM» и частота (107.6) сохранятся, а формат вещания и объемы финансирования поменяют (детали пока держатся в секрете). «Могу лишь сказать, что для Боевой место в новой конфигурации вряд ли найдется», — оговорился инсайдер. При этом вице-мэр по политике и СМИ Сергей Плахотин пока воздерживается от комментариев по теме. А Инна Боева, сославшись на занятость, высказалась только по одному пункту. По ее мнению, приведенные в цитате сравнения рейтингов не совсем корректны, так как, к примеру, «Радио Си» — музыкальное радио, а «Город FM» — разговорное. В последний раз муниципальное «Город FM» меняло формат (и кадры) в начале 2019 года — как раз с приходом Боевой (до этого она руководила «Комсомольской правдой»). Источники URA.RU утверждают, что назначению журналистки тогда якобы (Боева это отрицает) способствовал хорошо знавший ее Высокинский (покинул пост мэра в декабре 2020-го). В то же время отношения с профильным вице-мэром Екатериной Куземкой у нее, как говорят, были ужасные (они, собственно, этого и не скрывали). Многие, например, помнят кулуарные конфликты между менеджерами, сопровождавшие большую закупку нового радийного оборудования. Плахотин же, сменивший Куземку в начале 2021-го, по словам очевидцев, относится к Боевой, скорее, нейтрально. Для него предстоящая реформа — не первое заметное изменение. В марте 2021-го он назначил нового директора в МАУ «Город» — основного распорядителя городских медиа-бюджетов. Через эту структуру власти, в частности, заключают контракты со СМИ, а также выпускают муниципальное печатное издание и сувениры. Так совпало, что одновременно с кадровыми перестановками в МАУ проходили обыски с участием ФСБ. А к маю 2021-го пиарщики реанимировали газету «Вечерний Екатеринбург» (права на нее достались горадминистрации еще в конце 2019-го), тиражи которой раньше наталкивали на некоторые подозрения даже чиновников. Теперь «Вечерка» — едва ли не главный рупор администрации (наряду со страницами мэра Алексея Орлова в соцсетях). От газеты «Вестник пенсионера», которую производила команда Куземки, решили отказаться.