Предполагается, что в новом формате «Вечерний Екатеринбург» будет выходить раз в месяц Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Новая команда идеологов в мэрии Екатеринбурга выходит на прямую коммуникацию с горожанами, для которых интернет недоступен, а телевидение не интересно. Власти реанимировали муниципальную газету «Вечерний Екатеринбург», переставшую выходить в конце 2020-го. Первые два выпуска, попавшие к URA.RU, показывают отличия в подходах прежних пиарщиков горадминистрации и новых.

Первый выпуск «ВЕ» вышел 23 апреля — после пресс-конференции мэра Алексея Орлова. Потому содержание больше напоминает выжимку социально значимых тем из полуторачасового общения главы с журналистами: общественный транспорт, борьба за открытие парка УрГУПС, строительство школ и детсадов, ремонт дорог, уборка города (одна из главных проблем на старте мэрства Орлова) и обновление автопарка скорой помощи.

То, чего хочет от обновленного «Вечернего Екатеринбурга» новая команда в горадминистрации, больше видно по второму выпуску — от 21 мая. Впервые здесь появились колонки Орлова («Парки — в центре моего внимания») и губернатора Евгения Куйвашева («Без ремонта далеко не уедем»). Простым языком («стоишь, паришься, никакого ходу») глава региона объяснил, зачем перекрыли Блюхеровский мост, а мэр более официально рассказал о реконструкции парков. Также власти от Куйвашева ответили на «три острых вопроса главе региона» (про кредиты, реновацию и Шарташский парк), рассказали, что делается в регионе для сдерживания роста цен, пропиарили голосование за проекты городской среды и нескольких кандидатов в заксобрание.

По замыслу авторов обновленной «Вечерки», она нацелена на несколько возрастных групп (для молодых — например, отсылки к Instagram и QR-коды). Но основной акцент по форме и содержанию делается на аудиторию 55+, с которой тяжело вести диалог через другие средства коммуникации.

Новая «Вечерка» — качественно иной информационный продукт. Отвечая на актуальные запросы, не избегая больных тем, но подавая их в позитивном ключе, авторы не допускают перехода негатива от младшей и средней возрастных групп, которые подпитываются интернетом, к старшей. В этом просматривается претензия городских идеологов: эту аудиторию мэрия не отдаст Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Газета также может считаться учебником политкорректности 21 века: даже в «Областной газете» губернатор не представлен так широко. Ему отведены наиболее острые поводы — реновация, рост цен, перекрытие дорог, вакцинация от коронавируса. За эту часть отвечали идеологи команды главы региона, которые выстраивают вокруг него большую избирательную кампанию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Алексей Орлов еще не выступал с авторскими колонками. Не факт, что эту писал он сам, но редактировал — скорее всего (как, например, некоторые посты в своем официальном Instagram). В конце обращения — QR-код для перехода на его страницу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По QR также можно отследить ремонты теплосетей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Качество верстки газеты также не вызывает вопросов. Бумага немелованная, но не стыдная Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Еще одно изменение — тираж: вместо 600 тысяч, выпускавшихся прежними властями, печатаются более реалистичные 300 тысяч (примерно столько же почтовых ящиков в городе) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU