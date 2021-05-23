Новая команда идеологов в мэрии Екатеринбурга выходит на прямую коммуникацию с горожанами, для которых интернет недоступен, а телевидение не интересно. Власти реанимировали муниципальную газету «Вечерний Екатеринбург», переставшую выходить в конце 2020-го. Первые два выпуска, попавшие к URA.RU, показывают отличия в подходах прежних пиарщиков горадминистрации и новых.
Первый выпуск «ВЕ» вышел 23 апреля — после пресс-конференции мэра Алексея Орлова. Потому содержание больше напоминает выжимку социально значимых тем из полуторачасового общения главы с журналистами: общественный транспорт, борьба за открытие парка УрГУПС, строительство школ и детсадов, ремонт дорог, уборка города (одна из главных проблем на старте мэрства Орлова) и обновление автопарка скорой помощи.
То, чего хочет от обновленного «Вечернего Екатеринбурга» новая команда в горадминистрации, больше видно по второму выпуску — от 21 мая. Впервые здесь появились колонки Орлова («Парки — в центре моего внимания») и губернатора Евгения Куйвашева («Без ремонта далеко не уедем»). Простым языком («стоишь, паришься, никакого ходу») глава региона объяснил, зачем перекрыли Блюхеровский мост, а мэр более официально рассказал о реконструкции парков. Также власти от Куйвашева ответили на «три острых вопроса главе региона» (про кредиты, реновацию и Шарташский парк), рассказали, что делается в регионе для сдерживания роста цен, пропиарили голосование за проекты городской среды и нескольких кандидатов в заксобрание.
По замыслу авторов обновленной «Вечерки», она нацелена на несколько возрастных групп (для молодых — например, отсылки к Instagram и QR-коды). Но основной акцент по форме и содержанию делается на аудиторию 55+, с которой тяжело вести диалог через другие средства коммуникации.
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