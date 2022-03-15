Россия восстановит схемы поставок в страну, разрушенные санкциями

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил восстановить нарушенные транспортные связи Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Россия в срочном порядке восстанавливает бесперебойную доставку товаров, которую нарушили западные санкции. Для этого на совещании комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций 15 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил перестроить транспортно-логистические цепочки. Как объясняют URA.RU эксперты, кризисная ситуация в транспортной сфере подстегнет ее к развитию — появятся новые логистические связи с восточными странами.

Во вступительном слове на совещании Мишустин подчеркнул, что правительство готовит все новые решения для укрепления устойчивости российской экономики. «Предложения по экстренным мерам уже стали частью указов президента, законов и актов правительства. Это и отмена проверок, и новая амнистия капиталов, кредитные каникулы и меры по защите финансового рынка», — напомнил премьер-министр РФ.

Михаил Мишустин заявил о необходимости перестройки многих производственных и логистических цепочек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Санкции нарушили транспортно-логистические связи. По словам Мишустина, из-за этого необходима перестройка многих производственных и логистических цепочек. «Предприятиям сейчас важно оперативно найти новых поставщиков и покупателей продукции, а людям — обеспечить доступ к привычным услугам и товарам или к их достойной альтернативе», — сказал глава правительства.

Для перестройки логистических цепочек подготовлен комплекс мер, который должен обеспечить максимальную гибкость экономики, подчеркнул Мишутин. «Дать большую свободу предпринимателям, чтобы они смогли направить свои усилия и ресурсы на перенастройку производственных и логистических связей. Поддержать бесперебойную работу предприятий. И главное — помочь сохранить занятость за счет предотвращения закрытия производств, программ переобучения, расширения соцконтракта, повышения мобильности трудовых ресурсов. Наша задача — поддержать экономику и наших граждан в этот непростой период», — заключил премьер-министр РФ.

Кризисные ситуации открывают новые возможности для развития, считают эксперты Фото: Анна Майорова © URA.RU

Кризисы приносят неудобства и массу потерь, но одновременно открывают новые возможности — смену поставщиков, другие товары, появление стартапов и новых рабочих мест, отмечает директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. «У нас Европа была главным поставщиком оборудования. Теперь нам практически останавливают международную торговлю. И финансовые ресурсы отрезают. Значит нужно искать контрагентов, перестраивать всю логистику и переориентировать ее на совместные действия в азиатском направлении.

Кроме Китая, есть еще Индия, Гонконг, Тайвань. Надо определять новые хабы, заключать новые контракты, выстраивать взаимоотношения с другими людьми», — уточнил эксперт.

В один миг перестроить транспортную логистику невозможно, не исключено, что российские власти пойдут по пути замещения поставок, когда товар будет перепродаваться или покупаться через третьи страны, считает независимый аналитик Дмитрий Адамидов. «По бумагам будут продавать и экспортировать в другие страны, как это делает Иран. Это так называемая замена поставок, то есть вы физически товар не перевозите, но по бумагам, например, китайский партнер продал его в Азии, а товар отправится по тому же маршруту, что и ранее. У нас будет та же самая история. Потому что в миг перестроить всю логистику — невозможно», — пояснил аналитик.

Правительство стремится наладить бесперебойную поставку социально важных продуктов, отмечают эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Нормально функционирующая логистика — важнейшее условие устойчивости экономики в любой стране, подчеркивает политолог, старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин. «Важность повышается, когда санкционное давление нанесло ущерб логистическим цепочкам. Здесь необходима оперативная реакция. Можно предположить, что эта мера направлена на то, чтобы сделать ритмичным и бесперебойным, например, доставку продуктов. Это позволит чисто рыночными способами не допустить приступы ажиотажного спроса на отдельные виды продовольствия», — добавил политолог.

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