Мишустин готовится к продовольственной войне с Западом

Правительство России запасает в стране еду

15 марта 2022 в 22:08 Размер текста - 17 +

Россия обеспечит себе продовольственную безопасность Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Правительство РФ готовится к возможному росту цен на еду из-за торговой войны Запада с Россией. Для этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин с 15 марта ввел временный запрет на экспорт сахара и зерновых, а импорт продовольствия распорядился увеличить. Продукты сильно подорожали во время пандемии, а дальнейший рост цен станет тяжелым испытанием для всего мира, поэтому правительство РФ работает на опережение, объясняют эксперты URA.RU. Два постановления Мишустина о временном запрете на вывоз сахара и зерновых культур за пределы России были опубликованы 15 марта. До 31 августа из России запрещается вывозить сахар. Экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) прекращается до 30 июня. Исключения предусмотрены для Донецкой и Луганской народных республик, Белоруссии, Абхазии, Южной Осетии, снабжения армии, оказания гуманитарной помощи, а также в рамках международных транзитных перевозок. За пределы ЕАЭС зерновые можно будет выводить только по разовым лицензиям от правительства. Эти меры вводятся в целях обеспечения продовольственной безопасности, сказано в документах. Михаил Мишустин запретил вывозить из России сахар как минимум до 31 августа Фото: Илья Московец © URA.RU О наращивании импорта продовольствия из тех стран, которые не поддерживают санкции против РФ, 15 марта через пресс-службу правительства сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. «Санкции западных стран не приведут к изоляции агропромышленного рынка России. Мир не ограничивается США и Евросоюзом. Россия открывает новые рынки и заключает соглашения с новыми поставщиками», — заявила она. Новые поставки ожидаются из Турции, Индии, Китая, Белоруссии, Азербайджана, Киргизии, Бразилии, Чили и Казахстана. Речь идет о рыбе, молочной и мясной продукции, кормах и кормовых добавках, яйцах, цыплятах и племенном материале, уточнила Абрамченко. Продукты, а также другие критически важные товары будут проходить таможню максимально быстро, без всяких проволочек. Об этом Мишустин распорядился 15 марта на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций. «Предлагаем партнерам по Евразийскому экономическому сообществу при таможенном оформлении в пунктах пропуска установить приоритет для товаров народного потребления, прежде всего продуктов и медикаментов, а также оборудования, комплектующих и запчастей», — сказал премьер. Россия и Украина вместе — это 30% мирового экспорта пшеницы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Правительство обратилось к россиянам с просьбой не разгонять искусственный спрос на продукты закупками впрок. «Никаких предпосылок для рисков дефицита или снижения ассортимента в условиях внешнего экономического давления нет. Мы переориентируем рынок и наладим выгодную взаимную торговлю, расширим партнерскую сеть с дружественными странами», — сказала Абрамченко. Вице-премьер подчеркнула, что Россия самостоятельно обеспечивает себя основными продуктами, а импортные поставки расширяет для увеличения ассортимента. Механизмы регулирования цен на базовые продукты, в том числе сахар и масло, правительство Мишустина отработало еще в 2020—2021 годах. В начале пандемии коронавируса россияне смели с полок магазинов еду и товары первой необходимости, что привело к резкому росту цен. Это побудило власти применить нерыночные методы регулирования и по соглашению с ритейлерами заморозить цены. Несмотря на опасения экономистов, в России это к дефициту не привело. Цены на продукты из-за санкций США и Евросоюза бьют рекорды по всему миру, но Россия не станет спасать другие страны за свой счет, заявил URA.RU депутат Госдумы РФ Олег Матвейчев. «Политика правительства России все последние годы была направлена на обеспечение собственной продовольственной безопасности. Евросоюз отрезал сам себя от поставок удобрений из России и Белоруссии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU И по основным продуктам удалось добиться показателей свыше 90% самообеспечения. Ниже показатели по фруктам и ягодам, по понятным причинам — многое не растет. В среднем по всем продуктам — 80%, а остальное будет импортироваться», — сказал эксперт. Посевная на Украине в этом году сорвана и на большой урожай там рассчитывать не приходится, отметил Матвейчев. «РФ и Украина вместе — это 30% мирового экспорта пшеницы, обе страны также производят сахарную свеклу. Вместе с Белоруссией Россия обеспечивала 40% поставок удобрений в Европу, сейчас поставки заблокированы, так что подорожают не только хлеб и сахар, но и другая еда. В этих условиях наши производители сильно захотят заработать на экспорте, но правительство разрешит им отгрузку продовольствия за рубеж только после того, как внутренний рынок РФ будет насыщен. Для этого и нужны постановления Мишустина о временном запрете на вывоз сахара и зерновых. Продажи иностранцам за валюту тоже будут, но только по особым разрешениям от властей. Сначала своих людей надо накормить, и только потом — зарабатывать», — добавил он. Статья по теме Путин предсказал последствия экономической войны Запада с Россией Если Россия и Запад не снимут взаимные ограничения, а морская торговля не будет восстановлена, ситуация с продовольствием в мире станет очень тяжелой, предупреждает директор центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда. «В бюллетене ООН по мировой продовольственной безопасности и питанию еще за февраль отмечалось, что мировые цены на пшеницу выросли на 2,1% из-за перебоев с поставками из Черноморского региона, которые потенциально могут осложнить экспорт из Украины и России — двух основных экспортеров. Сейчас цены еще выше, сохранение острой ситуации толкает цены вверх», — сказала она. По ее мнению, сейчас под вопросом возможность посевной в Украине. «Особенно пострадают бедные страны Африки, Юго-Восточной Азии, где в рационе населения большая доля импортного зерна, например, Египет. Кроме того, конфликты отвлекают мировые резервы поддержки, беднейшим странам меньше достается, там это чревато уже голодом», — заключила Шагайда. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Правительство РФ готовится к возможному росту цен на еду из-за торговой войны Запада с Россией. Для этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин с 15 марта ввел временный запрет на экспорт сахара и зерновых, а импорт продовольствия распорядился увеличить. Продукты сильно подорожали во время пандемии, а дальнейший рост цен станет тяжелым испытанием для всего мира, поэтому правительство РФ работает на опережение, объясняют эксперты URA.RU. Два постановления Мишустина о временном запрете на вывоз сахара и зерновых культур за пределы России были опубликованы 15 марта. До 31 августа из России запрещается вывозить сахар. Экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) прекращается до 30 июня. Исключения предусмотрены для Донецкой и Луганской народных республик, Белоруссии, Абхазии, Южной Осетии, снабжения армии, оказания гуманитарной помощи, а также в рамках международных транзитных перевозок. За пределы ЕАЭС зерновые можно будет выводить только по разовым лицензиям от правительства. Эти меры вводятся в целях обеспечения продовольственной безопасности, сказано в документах. О наращивании импорта продовольствия из тех стран, которые не поддерживают санкции против РФ, 15 марта через пресс-службу правительства сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. «Санкции западных стран не приведут к изоляции агропромышленного рынка России. Мир не ограничивается США и Евросоюзом. Россия открывает новые рынки и заключает соглашения с новыми поставщиками», — заявила она. Новые поставки ожидаются из Турции, Индии, Китая, Белоруссии, Азербайджана, Киргизии, Бразилии, Чили и Казахстана. Речь идет о рыбе, молочной и мясной продукции, кормах и кормовых добавках, яйцах, цыплятах и племенном материале, уточнила Абрамченко. Продукты, а также другие критически важные товары будут проходить таможню максимально быстро, без всяких проволочек. Об этом Мишустин распорядился 15 марта на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций. «Предлагаем партнерам по Евразийскому экономическому сообществу при таможенном оформлении в пунктах пропуска установить приоритет для товаров народного потребления, прежде всего продуктов и медикаментов, а также оборудования, комплектующих и запчастей», — сказал премьер. Правительство обратилось к россиянам с просьбой не разгонять искусственный спрос на продукты закупками впрок. «Никаких предпосылок для рисков дефицита или снижения ассортимента в условиях внешнего экономического давления нет. Мы переориентируем рынок и наладим выгодную взаимную торговлю, расширим партнерскую сеть с дружественными странами», — сказала Абрамченко. Вице-премьер подчеркнула, что Россия самостоятельно обеспечивает себя основными продуктами, а импортные поставки расширяет для увеличения ассортимента. Механизмы регулирования цен на базовые продукты, в том числе сахар и масло, правительство Мишустина отработало еще в 2020—2021 годах. В начале пандемии коронавируса россияне смели с полок магазинов еду и товары первой необходимости, что привело к резкому росту цен. Это побудило власти применить нерыночные методы регулирования и по соглашению с ритейлерами заморозить цены. Несмотря на опасения экономистов, в России это к дефициту не привело. Цены на продукты из-за санкций США и Евросоюза бьют рекорды по всему миру, но Россия не станет спасать другие страны за свой счет, заявил URA.RU депутат Госдумы РФ Олег Матвейчев. «Политика правительства России все последние годы была направлена на обеспечение собственной продовольственной безопасности. И по основным продуктам удалось добиться показателей свыше 90% самообеспечения. Ниже показатели по фруктам и ягодам, по понятным причинам — многое не растет. В среднем по всем продуктам — 80%, а остальное будет импортироваться», — сказал эксперт. Посевная на Украине в этом году сорвана и на большой урожай там рассчитывать не приходится, отметил Матвейчев. «РФ и Украина вместе — это 30% мирового экспорта пшеницы, обе страны также производят сахарную свеклу. Вместе с Белоруссией Россия обеспечивала 40% поставок удобрений в Европу, сейчас поставки заблокированы, так что подорожают не только хлеб и сахар, но и другая еда. В этих условиях наши производители сильно захотят заработать на экспорте, но правительство разрешит им отгрузку продовольствия за рубеж только после того, как внутренний рынок РФ будет насыщен. Для этого и нужны постановления Мишустина о временном запрете на вывоз сахара и зерновых. Продажи иностранцам за валюту тоже будут, но только по особым разрешениям от властей. Сначала своих людей надо накормить, и только потом — зарабатывать», — добавил он. Если Россия и Запад не снимут взаимные ограничения, а морская торговля не будет восстановлена, ситуация с продовольствием в мире станет очень тяжелой, предупреждает директор центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда. «В бюллетене ООН по мировой продовольственной безопасности и питанию еще за февраль отмечалось, что мировые цены на пшеницу выросли на 2,1% из-за перебоев с поставками из Черноморского региона, которые потенциально могут осложнить экспорт из Украины и России — двух основных экспортеров. Сейчас цены еще выше, сохранение острой ситуации толкает цены вверх», — сказала она. По ее мнению, сейчас под вопросом возможность посевной в Украине. «Особенно пострадают бедные страны Африки, Юго-Восточной Азии, где в рационе населения большая доля импортного зерна, например, Египет. Кроме того, конфликты отвлекают мировые резервы поддержки, беднейшим странам меньше достается, там это чревато уже голодом», — заключила Шагайда.