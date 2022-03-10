Путин предсказал последствия экономической войны Запада с Россией

США и Европа не рассчитали силу санкций

10 марта 2022 в 23:03 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин показал, что ждет Запад от антироссийских санкций Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Запад с большой вероятностью проиграет экономическую войну с Россией, считают эксперты. Европейские страны и США, которые ввели уже два пакета санкций против РФ, сами же оказались не готовы к таким испытаниям, комментирую они итоги совещание президента Владимира Путина с правительством 10 марта. По мнению экономистов, глава России показал, что западные политики все явственней обрекают свои страны и жителей на голод и холод. На совещании президента с членами правительства по минимизации последствий западных санкций для экономики страны и для ее жителей, выступили премьер Михаил Мишустин, вице-премьер Марат Хуснуллин, главы Минфина Антон Силуанов, Минпромторга Денис Мантуров, Минсельхоза Дмитрий Патрушев, Минтруда Антон Котяков. Мишустин заверил, что в правительстве «понимают масштаб трансформации [экономики]». «Главная цель — защита внутреннего рынка, обеспечение бесперебойного функционирования предприятий, сохранение занятости… Важно помочь людям и бизнесу быстрее адаптироваться к сложившимся условиям», — заявил премьер. Российская экономика и жители страны смогут адаптироваться к новым условиям, как это было уже не раз, уверен президент РФ Фото: Николай Бастриков © URA.RU Путин отметил, что все проблемы будут решаться «в спокойном режиме». «Постепенно люди сориентируются, поймут, что никаких проблем, которые бы мы не могли решить, просто нет… У нас приняты достаточно хорошо проработанные программы развития», — сказал глава государства. Это касается, в частности, жилищного строительства, где, по словам куратора отрасли Хуснуллина, создан хороший задел. Вместе с тем, подчеркнул Путин, «важно достроить все начатые объекты». «Нельзя допустить появления новых обманутых дольщиков. Важно сделать все для обеспечения непрерывности ипотеки», — заявил президент. Будет оказана поддержка семьям с детьми. Помимо озвученной ранее дополнительной выплате на детей 8-16 лет, Путин поручил предусмотреть 50-процентную компенсацию за путевки в детские оздоровительные лагеря, как это было сделано в 2021 году. Сложности ожидают российскую промышленность, но власти обещают поддержку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Западные санкции не стали неожиданностью для России, подчеркнул президент. Более того, некоторые ограничения, введенные еще против СССР, до сих пор действуют. «Да, сейчас они имеет комплексный характер, создают для нас определенные трудности. Но мы так же, как и в предыдущие годы, преодолеем их. Экономика адаптируется, и это все приведет к нашей экономической независимости», — заявил Путин. Введением санкций США и Европа сделали хуже своим экономикам, дал понять президент. А энергетический кризис в ЕС будет усугубляться, несмотря на то что Россия выполняет свои обязательства по поставкам нефти и газа в полном объеме. «Недружественные страны уже призывают своих граждан затянуть пояса, одеваться потеплее, указывают на те санкции, которые они вводят в отношении нас, как на причину ухудшения положения у них. Цены там растут, но не по нашей вине, а по их собственным просчетам. То же самое касается нефти и нефтепродуктов в США — просто прикрываются санкциями, чтобы в очередной раз обмануть собственное население», — отметил Путин. Не менее остро вскоре встанет вопрос и продовольственной безопасности в мире, убежден президент. «Россия является одним из крупнейших поставщиков удобрений на мировые рынки. Цены и так запредельные, если нам будут и дальше создавать проблемы, они еще больше вырастут… Если это будет продолжаться дальше, это будет иметь серьезные последствия для продовольственного рынка — рост инфляции неизбежен», — сказал Путин. Продовольственный кризис России не грозит. В отличие от стран Запада, убеждены власти РФ и эксперты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В отличие от Запада, продовольственный кризис России не грозит. По словам Путина, «прогноз на урожай хороший», а «сельхозпроизводители умеют работать». Кроме того, «сохраняется хороший экспортный потенциал». Это подтверждают и эксперты. 40% европейского рынка удобрений приходится на Россию, а по зерну на Россию и Украину приходится 30% мировых поставок, поясняет депутат Госдумы РФ Олег Матвейчев. Если РФ не сможет экспортировать удобрения, по словам эксперта, «урожай в Европе будет в 2-3 раза ниже». А с учетом того, что на Украине посевная в этом году вряд ли пройдет, мировой рынок зерна потеряет порядка 10%-15%. «Цены взлетят», — уверен Матвейчев. Скачок цен ждет и энергетический комплекс Европы, это скажется на стоимости конечного продукта промышленных предприятий, на ценах на продукты, услуги ЖКХ, топливо и приведет к социальному взрыву, убежден политолог. «И это Россия еще не прекратила поставки газа. Тогда там все просто замерзнет, а половина экономики просто умрет. Запад выстрелил себе в ногу. Они не в состоянии вытянуть антироссийские санкции. В этой ситуации самые главные две опасности — холод и голод — нам не грозят. А им грозят. Причем вполне реально», — убежден эксперт. Социальный взрыв в Европе и США неизбежен: людей ждет рост цен на продукты, услуги ЖКХ, топливо и продовольственный кризис, считают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия последние 7-8 лет готовилась к ужесточению санкционного режима, создан «запас прочности в экономике», подтверждает директор Центра политической информации Алексей Мухин. «У России не экономика услуг, как у Запада, а экономика ресурсов. Эмоционально непродуманное поведение в отношении России будет стоить для [западных] компаний и правительств очень дорого. Соответственно — для людей, привыкших к комфорту и не обладающих резистентностью, которую получило российское гражданское общество в результате бесконечных санкционных тренировок», — отметил Мухин. Любой кризис — это новые возможности, добавляет политтехнолог Марат Баширов. По его словам, важно, что у России есть «огромные ресурсы» и что ее стратегическим партнером остается Китай. Однако в любом случае «ситуация требует труда, пересмотра подходов к работе и развития предпринимательской инициативы». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Запад с большой вероятностью проиграет экономическую войну с Россией, считают эксперты. Европейские страны и США, которые ввели уже два пакета санкций против РФ, сами же оказались не готовы к таким испытаниям, комментирую они итоги совещание президента Владимира Путина с правительством 10 марта. По мнению экономистов, глава России показал, что западные политики все явственней обрекают свои страны и жителей на голод и холод. На совещании президента с членами правительства по минимизации последствий западных санкций для экономики страны и для ее жителей, выступили премьер Михаил Мишустин, вице-премьер Марат Хуснуллин, главы Минфина Антон Силуанов, Минпромторга Денис Мантуров, Минсельхоза Дмитрий Патрушев, Минтруда Антон Котяков. Мишустин заверил, что в правительстве «понимают масштаб трансформации [экономики]». «Главная цель — защита внутреннего рынка, обеспечение бесперебойного функционирования предприятий, сохранение занятости… Важно помочь людям и бизнесу быстрее адаптироваться к сложившимся условиям», — заявил премьер. Путин отметил, что все проблемы будут решаться «в спокойном режиме». «Постепенно люди сориентируются, поймут, что никаких проблем, которые бы мы не могли решить, просто нет… У нас приняты достаточно хорошо проработанные программы развития», — сказал глава государства. Это касается, в частности, жилищного строительства, где, по словам куратора отрасли Хуснуллина, создан хороший задел. Вместе с тем, подчеркнул Путин, «важно достроить все начатые объекты». «Нельзя допустить появления новых обманутых дольщиков. Важно сделать все для обеспечения непрерывности ипотеки», — заявил президент. Будет оказана поддержка семьям с детьми. Помимо озвученной ранее дополнительной выплате на детей 8-16 лет, Путин поручил предусмотреть 50-процентную компенсацию за путевки в детские оздоровительные лагеря, как это было сделано в 2021 году. Западные санкции не стали неожиданностью для России, подчеркнул президент. Более того, некоторые ограничения, введенные еще против СССР, до сих пор действуют. «Да, сейчас они имеет комплексный характер, создают для нас определенные трудности. Но мы так же, как и в предыдущие годы, преодолеем их. Экономика адаптируется, и это все приведет к нашей экономической независимости», — заявил Путин. Введением санкций США и Европа сделали хуже своим экономикам, дал понять президент. А энергетический кризис в ЕС будет усугубляться, несмотря на то что Россия выполняет свои обязательства по поставкам нефти и газа в полном объеме. «Недружественные страны уже призывают своих граждан затянуть пояса, одеваться потеплее, указывают на те санкции, которые они вводят в отношении нас, как на причину ухудшения положения у них. Цены там растут, но не по нашей вине, а по их собственным просчетам. То же самое касается нефти и нефтепродуктов в США — просто прикрываются санкциями, чтобы в очередной раз обмануть собственное население», — отметил Путин. Не менее остро вскоре встанет вопрос и продовольственной безопасности в мире, убежден президент. «Россия является одним из крупнейших поставщиков удобрений на мировые рынки. Цены и так запредельные, если нам будут и дальше создавать проблемы, они еще больше вырастут… Если это будет продолжаться дальше, это будет иметь серьезные последствия для продовольственного рынка — рост инфляции неизбежен», — сказал Путин. В отличие от Запада, продовольственный кризис России не грозит. По словам Путина, «прогноз на урожай хороший», а «сельхозпроизводители умеют работать». Кроме того, «сохраняется хороший экспортный потенциал». Это подтверждают и эксперты. 40% европейского рынка удобрений приходится на Россию, а по зерну на Россию и Украину приходится 30% мировых поставок, поясняет депутат Госдумы РФ Олег Матвейчев. Если РФ не сможет экспортировать удобрения, по словам эксперта, «урожай в Европе будет в 2-3 раза ниже». А с учетом того, что на Украине посевная в этом году вряд ли пройдет, мировой рынок зерна потеряет порядка 10%-15%. «Цены взлетят», — уверен Матвейчев. Скачок цен ждет и энергетический комплекс Европы, это скажется на стоимости конечного продукта промышленных предприятий, на ценах на продукты, услуги ЖКХ, топливо и приведет к социальному взрыву, убежден политолог. «И это Россия еще не прекратила поставки газа. Тогда там все просто замерзнет, а половина экономики просто умрет. Запад выстрелил себе в ногу. Они не в состоянии вытянуть антироссийские санкции. В этой ситуации самые главные две опасности — холод и голод — нам не грозят. А им грозят. Причем вполне реально», — убежден эксперт. Россия последние 7-8 лет готовилась к ужесточению санкционного режима, создан «запас прочности в экономике», подтверждает директор Центра политической информации Алексей Мухин. «У России не экономика услуг, как у Запада, а экономика ресурсов. Эмоционально непродуманное поведение в отношении России будет стоить для [западных] компаний и правительств очень дорого. Соответственно — для людей, привыкших к комфорту и не обладающих резистентностью, которую получило российское гражданское общество в результате бесконечных санкционных тренировок», — отметил Мухин. Любой кризис — это новые возможности, добавляет политтехнолог Марат Баширов. По его словам, важно, что у России есть «огромные ресурсы» и что ее стратегическим партнером остается Китай. Однако в любом случае «ситуация требует труда, пересмотра подходов к работе и развития предпринимательской инициативы».