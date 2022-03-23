Правительство показало, как планирует преодолеть санкции

Для этого Мишустин определил ключевую отрасль в экономике России

23 марта 2022 в 21:27 Размер текста - 17 +

Строительство станет локомотивом развития для внутреннего рынка РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Власти определили отрасль, которая станет локомотивом развития для внутреннего рынка России в период санкций. Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании у президента Владимира Путина 23 марта заявил, что правительство подготовило целый набор мер для поддержки застройщиков. Эксперты называют строительство ключевой отраслью экономики страны, безостановочная работа которой обеспечит занятость россиян и позволит стране преодолеть кризисные явления, запущенные враждебными действиями Запада. Выступая на совещании у президента, Мишустин подчеркнул, что строительная индустрия в прошлом году показала рекордные результаты. «Мы готовим новые мероприятия. Они помогут российским строителям не сбавлять высокие темпы ввода в эксплуатацию гражданских и промышленных объектов», — сказал премьер. Для этого правительство будет компенсировать строителям рост стоимости ресурсов при работе по госконтрактам, поощрять замену импортных стройматериалов отечественными аналогами и упростит взаимодействие с банками. Правительство подготовило целый набор мер поддержки строительной сферы в 2022 году Фото: Илья Московец © URA.RU Вице-премьер Марат Хуснуллин добавил, что масштабную программу строительства и ремонта дорог сокращать не будут, а мерам поддержки сферы ЖКХ кабмин посвятит отдельное совещание. «В 2021 году мы выполнили рекордные объемы ремонта дорог — готовы его выполнять и дальше. К 2024 году планируется привести в нормативное состояние более 50% региональных дорог. Кроме того, продолжается строительство участка трассы Москва — Казань. На объекте задействованы 15 тысяч человек и 6 тысяч единиц техники. В ближайшее время туда выведут 30 тысяч техники. Решено направить средства на завершение обхода города Аксая в Ростовской области, который имеет важное значение для юга России», — рассказал вице-премьер. Одной из самых ожидаемых мер поддержки отрасли стал перезапуск программы льготной ипотеки на новостройки. По словам Хуснуллина, с 1 апреля до 1 июля 2022 года выдавать жилищные кредиты по этой программе будут под 12% годовых, а сумма кредита для столичных регионов (Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область) с высокими ценами на жилье увеличится с 3 млн до 12 млн рублей. Для остальных субъектов РФ максимальную сумму кредита ограничат 6 млн рублей. «Будем смотреть, как эта программа заработает, и при необходимости будем ее корректировать», — заявил вице-премьер. Правительство огласило обновленные условия программы льготной ипотеки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Условия программ семейной (до 6% годовых), дальневосточной (2%) и сельской ипотеки (3%) правительство предложило оставить прежними. После введения санкций в целях борьбы с инфляцией Центробанк РФ резко поднял ключевую ставку до 20%. Разницу между ключевой и ипотечной ставкой по всем льготным программам правительство будет компенсировать за счет бюджета. Глава Минфина Антон Силуанов доложил на совещании у президента, что денег на поддержку доступности ипотеки в России хватит. «Считаем, что ипотека — это тот драйвер, который позволит поддержать нашу экономику в первую очередь и строительный сектор. И позволит, главное, нашим людям улучшить свое жилье. Ресурсы в бюджете на эти направления выделены», — сказал министр. Строительная отрасль — ключевая для экономики, поэтому решая вопросы в ней, можно воздействовать на ситуацию и в смежных отраслях, рассказал URA.RU вице-президент общественной организации «Опора России», руководитель направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков. «Одно рабочее место на стройке тянет за собой порядка 40 мест в других сферах. Строительная отрасль — локомотив, за которым тянутся и другие отрасли, начиная с производства стройматериалов и заканчивая выработкой электроэнергии. Аналогичные меры для подъема экономики в различные периоды принимали в Германии, США и Китае. Рецепт не новый, но действенный», — отметил эксперт. Строительная отрасль — ключевая для экономики России, говорят эксперты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Без принятия мер поддержки строительная отрасль могла остановиться, что повлекло бы за собой тяжелые последствия для экономики, отмечает руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников. «Без решения по ипотечным ставкам, по оценкам экспертов, ввод нового жилья мог сократиться примерно наполовину. Без мер поддержки отрасль могла бы войти в пике. Стройка — аккумулятор деловой активности по большому количеству сопряженных отраслей. К ним относятся стройматериалы, химия, транспорт, разработка нерудных месторождений и другие», — уточнил эксперт. Статья по теме Что будет с рынком жилья при дорогой ипотеке Ситуация в экономике близка к критической, поэтому правительство не жалеет денег на стимулирование занятости, полагает кандидат экономических наук Николай Кульбака. «Чтобы хоть как-то удержать экономику на плаву необходимо подстегнуть жилищное строительство. Без льготной ипотеки спроса на квартиры не будет», — заключил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Власти определили отрасль, которая станет локомотивом развития для внутреннего рынка России в период санкций. Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании у президента Владимира Путина 23 марта заявил, что правительство подготовило целый набор мер для поддержки застройщиков. Эксперты называют строительство ключевой отраслью экономики страны, безостановочная работа которой обеспечит занятость россиян и позволит стране преодолеть кризисные явления, запущенные враждебными действиями Запада. Выступая на совещании у президента, Мишустин подчеркнул, что строительная индустрия в прошлом году показала рекордные результаты. «Мы готовим новые мероприятия. Они помогут российским строителям не сбавлять высокие темпы ввода в эксплуатацию гражданских и промышленных объектов», — сказал премьер. Для этого правительство будет компенсировать строителям рост стоимости ресурсов при работе по госконтрактам, поощрять замену импортных стройматериалов отечественными аналогами и упростит взаимодействие с банками. Вице-премьер Марат Хуснуллин добавил, что масштабную программу строительства и ремонта дорог сокращать не будут, а мерам поддержки сферы ЖКХ кабмин посвятит отдельное совещание. «В 2021 году мы выполнили рекордные объемы ремонта дорог — готовы его выполнять и дальше. К 2024 году планируется привести в нормативное состояние более 50% региональных дорог. Кроме того, продолжается строительство участка трассы Москва — Казань. На объекте задействованы 15 тысяч человек и 6 тысяч единиц техники. В ближайшее время туда выведут 30 тысяч техники. Решено направить средства на завершение обхода города Аксая в Ростовской области, который имеет важное значение для юга России», — рассказал вице-премьер. Одной из самых ожидаемых мер поддержки отрасли стал перезапуск программы льготной ипотеки на новостройки. По словам Хуснуллина, с 1 апреля до 1 июля 2022 года выдавать жилищные кредиты по этой программе будут под 12% годовых, а сумма кредита для столичных регионов (Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область) с высокими ценами на жилье увеличится с 3 млн до 12 млн рублей. Для остальных субъектов РФ максимальную сумму кредита ограничат 6 млн рублей. «Будем смотреть, как эта программа заработает, и при необходимости будем ее корректировать», — заявил вице-премьер. Условия программ семейной (до 6% годовых), дальневосточной (2%) и сельской ипотеки (3%) правительство предложило оставить прежними. После введения санкций в целях борьбы с инфляцией Центробанк РФ резко поднял ключевую ставку до 20%. Разницу между ключевой и ипотечной ставкой по всем льготным программам правительство будет компенсировать за счет бюджета. Глава Минфина Антон Силуанов доложил на совещании у президента, что денег на поддержку доступности ипотеки в России хватит. «Считаем, что ипотека — это тот драйвер, который позволит поддержать нашу экономику в первую очередь и строительный сектор. И позволит, главное, нашим людям улучшить свое жилье. Ресурсы в бюджете на эти направления выделены», — сказал министр. Строительная отрасль — ключевая для экономики, поэтому решая вопросы в ней, можно воздействовать на ситуацию и в смежных отраслях, рассказал URA.RU вице-президент общественной организации «Опора России», руководитель направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков. «Одно рабочее место на стройке тянет за собой порядка 40 мест в других сферах. Строительная отрасль — локомотив, за которым тянутся и другие отрасли, начиная с производства стройматериалов и заканчивая выработкой электроэнергии. Аналогичные меры для подъема экономики в различные периоды принимали в Германии, США и Китае. Рецепт не новый, но действенный», — отметил эксперт. Без принятия мер поддержки строительная отрасль могла остановиться, что повлекло бы за собой тяжелые последствия для экономики, отмечает руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников. «Без решения по ипотечным ставкам, по оценкам экспертов, ввод нового жилья мог сократиться примерно наполовину. Без мер поддержки отрасль могла бы войти в пике. Стройка — аккумулятор деловой активности по большому количеству сопряженных отраслей. К ним относятся стройматериалы, химия, транспорт, разработка нерудных месторождений и другие», — уточнил эксперт. Ситуация в экономике близка к критической, поэтому правительство не жалеет денег на стимулирование занятости, полагает кандидат экономических наук Николай Кульбака. «Чтобы хоть как-то удержать экономику на плаву необходимо подстегнуть жилищное строительство. Без льготной ипотеки спроса на квартиры не будет», — заключил эксперт.