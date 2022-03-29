Мариуполь готовится к боям с партизанами

В кварталах города, который 8 лет готовили к боям, ищут переодетых националистов

29 марта 2022 в 17:55 Размер текста - 17 +

Боец армии ДНР уверен, что Донбасс — не Украина Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Зачищенные кварталы окраин Мариуполя по-прежнему небезопасны. Несмотря на относительное затишье, улицы регулярно обстреливает артиллерия ВСУ и национального батальона да и подвоха можно ждать от любого местного жителя. Об этом говорят военные ДНР, удерживающие отбитую часть города. Сейчас им приходится вычислять диверсантов и постоянно ждать «ножа в спину». О том, почему освобожденные кварталы Мариуполя — это опасность, которой не видно — в репортаже URA.RU. «Нацики экипированы лучше ВСУ» Националисты долгое время базировались в школе Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU «Это каски «укропов. Погляди, какое фуфло им выдают. Мы не забираем такое, потому что не спасет даже от осколков. При этом нацики у них гораздо лучше экипированы. Они даже свою регулярную армию нормально одеть не могут, а этим фашистам лучшее распределяют. В этой школе у них позиция была, долго их отсюда выбивали. Потом, когда раздавили их здесь, много интересного нашли», — рассказывает нам солдат народной милиции ДНР Женя. Он на войне с 2014 года. Всю жизнь прожил в пригороде Донецка — Макеевке. Нас он провел через разрушенные и регулярно обстреливаемые дворы Мариуполя в школу, которую ВСУ и нацбатальоны использовали в качестве базы. Несколько дней назад их окончательно отсюда выбили. В разрушенной школе повсюду следы недавнего присутствия украинских военных — боеприпасы, форма, нашивки и много водки. Бутылки из-под крепких напитков здесь повсюду. Некоторые кабинеты и коридор использовались для ночлега. В учебных же классах военные предпочитали не ночевать — огромные окна в условиях боевых действий несут смертельную опасность. О том, что эта школа использовалась и служащими нацбатальонов говорит обнаруженное в подвале школы тело — изуродованный труп девушки с мешком на голове и вырезанной свастикой на животе. Кто она и как здесь оказалась сейчас не знает никто. Ясно, что долгое время ее пытали в этом подвале, пока сюда не пришли солдаты армии ДНР. В школе везде следы ВСУ и националистов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU По всей школе разбросаны боеприпасы, обмундирование и тара из-под водки Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU «А у вас, что до сих пор остались иллюзии по поводу этих мразей? Это же нелюди. Вот этот труп девушки, что здесь в подвале лежит — это ведь не единичный случай. Нам сейчас рассказывают, что в одном только Мариуполе в полиции лежало под две сотни заявлений о пропаже молодых девушек. Их просто похищали, насиловали и убивали, но за это никого наказали. Полиция ничего не делала не потому, что не хотела, а потому, что просто не могла ничего с ними сделать. Что вы можете сделать, когда у вас в городе на легальном положении проживает несколько тысяч вооруженных людей, связанных между собой одной идеологией и готовых убивать? Да ничего не сделаете. Даже если вы полицейский», — рассказывает нам Женя. «Растет новое поколение бандеровцев» Местные жители не рады незваным гостям Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU По словам нашего сопровождающего, за прошедшие восемь лет бойцы «Азова»* (нацбатальон ВСУ, запрещен в России — URA.RU) осели в Мариуполе. Многие женились на местных девушках, завели детей. Другие перевезли сюда свои семьи. «Вот вам история. Сидим, варим поесть. Подходит к нам местная дама и говорит: „Ребята, валите отсюда. Вас тут не ждали — это не ваша земля“. Ну, мы ей, конечно, сказали, что земля наша, и мы за нее до последнего биться будем. А что с нее взять? Они тут за эти восемь лет многие замуж за нациков повыскакивали. Детей наделали. Растет новое поколение бандеровцев, только уже на нашей земле. Они тебе улыбаются, но в тоже время в спину нож могут воткнуть», — говорит наш сопровождающий. К местным жителям солдаты армии ДНР, контролирующие освобожденные кварталы города относятся с осторожностью. При малейшем подозрении, тщательно проверяют документы. По их словам, такая строгость продиктована кровью их товарищей. «Нациков переодетых сейчас очень много шныряет по городу. И вычислить их сложно, поскольку у многих здесь уже прописки. Недавно один тут ходил, снимал на камеру расположение нашей техники, где и сколько людей стоят. Мы подошли, досмотрели его. При себе у него пачка денег. Говорит, только что снял с банкомата. Но как он мог снять, если все банкоматы в городе разгромлены? В общем, передали его дальше ребятам, те его в Донецк увезли для выяснение личности», — рассказывает Женя. Солдаты ДНР отвечают за порядок в освобожденных кварталах Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Некоторые дома в Мариуполе будет невозможно восстановить Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Пока мы перемещаемся по разгромленным дворам мариупольских окраин, вокруг гремит канонада. Шумит где-то далеко, но это ощущение обманчиво. Как говорят наши спутники, прилететь сюда может в любую минуту. Освобожденные кварталы города никак нельзя сейчас назвать безопасными, да и освобождены они тоже пока условно. Во взглядах местных жителей, которые тут и там кучкуются у подъездов вряд ли можно увидеть радость, когда мы проходим мимо. В их глаза либо отчуждение и усталость, либо гнев и злоба. «С местными нужно быть настороже. Их можно понять — они прошли через месяц кромешного ада. Те, кто выжил, сейчас понимают, что потеряли все. А у скольких близкие погибли. Тут в подвалах некоторых домов по тридцать тел под завалами лежит. Кого нашли, хоронят прямо во дворах», — говорит Женя. Могилы и вправду можно встретить почти в каждом дворе, что мы пересекаем на своем пути. Гибнуть люди продолжают и сейчас. На днях корреспонденты URA.RU стали свидетелями похорон пятерых мужчин. Все они стали жертвами снайперов «Азова», которые до сих пор «работают» по улицам. Даже корреспондентам URA.RU некоторые проспекты города пришлось пересекать перебежками. «Несмотря на то, что эти кварталы вроде бы под нами, тут все равно опасно. Регулярно замечаем беспилотники в небе. После них обычно прицельно бьет артиллерия. Кроме того, точно знаем, что наводит кто-то из местных. Мало ли, может нацики держат в заложниках членов семьи и люди вынуждены вести подрывную деятельность», — отмечает наш проводник. Националисты восемь лет готовили Мариуполь к войне Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Как Мариуполь готовили к войне Несмотря на то, что огромная часть Мариуполя уже свободна от военных Украины, бои за некоторые кварталы даже на окраинах еще продолжаются. По словам Жени, камнем преткновения для армии ДНР и военных РФ сейчас стала улицам Мира. Широкая улица, пересекающая город, сейчас фактически разделена — четная сторона контролируется Украиной, а нечетная военными ДНР. «У них на той же улице Мира серьезные укрепления. Местные говорят, что они даже городские кварталы все эти годы укрепляли и заливали бетоном. Они прекрасно ориентируются на местности. Перемещаются по подвалам домов. Наведываются и в свои квартиры. В одной из таких мы недавно нашли беспилотник, магазины для автомата и украинскую форму. Судя по всему, хозяин жилья переоделся в гражданку и сейчас прячется где-то в городе или пытается сбежать. Местные нам уже его описали, но внешность достаточно типичная. Попробуй его отыщи. Не будешь же каждого похожего обыскивать», — рассказывает Женя. Подозрения военных вызывает практически каждый местный житель Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Прогнозы о том, когда Мариуполь будет полностью зачищен и безопасен сейчас никто из военных давать не берется. По словам наших сопровождающих, несмотря на то, что огромное количество служащих нацабатальонов засело на территории «Азовсталь», очень сложно предсказать количество тех, кто скрывается на улицах города, переодевшись в гражданскую одежду. «Даже когда возьмут „Азовсталь“ еще непонятно, сколько их будут вычислять по городу. Все это займет очень много времени. Думаю, что месяцы тотальной зачистки. А сколько их уже прорвалось? Они же как тараканы. Разбежались по углам и прячутся. Но в отличие от тараканов — эти могут больно покусать», — считает Женя. В Мариуполе каждый день появляются новые могилы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Собираемся в Донецк. Один из наших бойцов по имени Саша просит передать жене в Донецке сумку с вещами. Соглашаемся помочь. Вечером уже в Донецке его супруга Катя сообщает нам, что квартал, где мы встречались с Сашей, обстреляли буквально через час после нашего отъезда. Ранило несколько бойцов, но выжили все. Вещи и боеприпасы возле школы откуда выбили ВСУ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Обрушенная ЛЭП в Мариуполе Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU К разбитому танку кто-то принес цветы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Панорамы городских улиц напоминают сюжет из фильма ужасов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU *Национальный батальон «Азов», формально входящий состав вооруженных сил Украины, запрещен в России. Спецоперация на Украине проводится вынужденно, заявляли ранее российские власти. На праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма президент России Владимир Путин напомнил, что задачей военных является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Зачищенные кварталы окраин Мариуполя по-прежнему небезопасны. Несмотря на относительное затишье, улицы регулярно обстреливает артиллерия ВСУ и национального батальона да и подвоха можно ждать от любого местного жителя. Об этом говорят военные ДНР, удерживающие отбитую часть города. Сейчас им приходится вычислять диверсантов и постоянно ждать «ножа в спину». О том, почему освобожденные кварталы Мариуполя — это опасность, которой не видно — в репортаже URA.RU. «Нацики экипированы лучше ВСУ» «Это каски «укропов. Погляди, какое фуфло им выдают. Мы не забираем такое, потому что не спасет даже от осколков. При этом нацики у них гораздо лучше экипированы. Они даже свою регулярную армию нормально одеть не могут, а этим фашистам лучшее распределяют. В этой школе у них позиция была, долго их отсюда выбивали. Потом, когда раздавили их здесь, много интересного нашли», — рассказывает нам солдат народной милиции ДНР Женя. Он на войне с 2014 года. Всю жизнь прожил в пригороде Донецка — Макеевке. Нас он провел через разрушенные и регулярно обстреливаемые дворы Мариуполя в школу, которую ВСУ и нацбатальоны использовали в качестве базы. Несколько дней назад их окончательно отсюда выбили. В разрушенной школе повсюду следы недавнего присутствия украинских военных — боеприпасы, форма, нашивки и много водки. Бутылки из-под крепких напитков здесь повсюду. Некоторые кабинеты и коридор использовались для ночлега. В учебных же классах военные предпочитали не ночевать — огромные окна в условиях боевых действий несут смертельную опасность. О том, что эта школа использовалась и служащими нацбатальонов говорит обнаруженное в подвале школы тело — изуродованный труп девушки с мешком на голове и вырезанной свастикой на животе. Кто она и как здесь оказалась сейчас не знает никто. Ясно, что долгое время ее пытали в этом подвале, пока сюда не пришли солдаты армии ДНР. «А у вас, что до сих пор остались иллюзии по поводу этих мразей? Это же нелюди. Вот этот труп девушки, что здесь в подвале лежит — это ведь не единичный случай. Нам сейчас рассказывают, что в одном только Мариуполе в полиции лежало под две сотни заявлений о пропаже молодых девушек. Их просто похищали, насиловали и убивали, но за это никого наказали. Полиция ничего не делала не потому, что не хотела, а потому, что просто не могла ничего с ними сделать. Что вы можете сделать, когда у вас в городе на легальном положении проживает несколько тысяч вооруженных людей, связанных между собой одной идеологией и готовых убивать? Да ничего не сделаете. Даже если вы полицейский», — рассказывает нам Женя. «Растет новое поколение бандеровцев» По словам нашего сопровождающего, за прошедшие восемь лет бойцы «Азова»* (нацбатальон ВСУ, запрещен в России — URA.RU) осели в Мариуполе. Многие женились на местных девушках, завели детей. Другие перевезли сюда свои семьи. «Вот вам история. Сидим, варим поесть. Подходит к нам местная дама и говорит: „Ребята, валите отсюда. Вас тут не ждали — это не ваша земля“. Ну, мы ей, конечно, сказали, что земля наша, и мы за нее до последнего биться будем. А что с нее взять? Они тут за эти восемь лет многие замуж за нациков повыскакивали. Детей наделали. Растет новое поколение бандеровцев, только уже на нашей земле. Они тебе улыбаются, но в тоже время в спину нож могут воткнуть», — говорит наш сопровождающий. К местным жителям солдаты армии ДНР, контролирующие освобожденные кварталы города относятся с осторожностью. При малейшем подозрении, тщательно проверяют документы. По их словам, такая строгость продиктована кровью их товарищей. «Нациков переодетых сейчас очень много шныряет по городу. И вычислить их сложно, поскольку у многих здесь уже прописки. Недавно один тут ходил, снимал на камеру расположение нашей техники, где и сколько людей стоят. Мы подошли, досмотрели его. При себе у него пачка денег. Говорит, только что снял с банкомата. Но как он мог снять, если все банкоматы в городе разгромлены? В общем, передали его дальше ребятам, те его в Донецк увезли для выяснение личности», — рассказывает Женя. Пока мы перемещаемся по разгромленным дворам мариупольских окраин, вокруг гремит канонада. Шумит где-то далеко, но это ощущение обманчиво. Как говорят наши спутники, прилететь сюда может в любую минуту. Освобожденные кварталы города никак нельзя сейчас назвать безопасными, да и освобождены они тоже пока условно. Во взглядах местных жителей, которые тут и там кучкуются у подъездов вряд ли можно увидеть радость, когда мы проходим мимо. В их глаза либо отчуждение и усталость, либо гнев и злоба. «С местными нужно быть настороже. Их можно понять — они прошли через месяц кромешного ада. Те, кто выжил, сейчас понимают, что потеряли все. А у скольких близкие погибли. Тут в подвалах некоторых домов по тридцать тел под завалами лежит. Кого нашли, хоронят прямо во дворах», — говорит Женя. Могилы и вправду можно встретить почти в каждом дворе, что мы пересекаем на своем пути. Гибнуть люди продолжают и сейчас. На днях корреспонденты URA.RU стали свидетелями похорон пятерых мужчин. Все они стали жертвами снайперов «Азова», которые до сих пор «работают» по улицам. Даже корреспондентам URA.RU некоторые проспекты города пришлось пересекать перебежками. «Несмотря на то, что эти кварталы вроде бы под нами, тут все равно опасно. Регулярно замечаем беспилотники в небе. После них обычно прицельно бьет артиллерия. Кроме того, точно знаем, что наводит кто-то из местных. Мало ли, может нацики держат в заложниках членов семьи и люди вынуждены вести подрывную деятельность», — отмечает наш проводник. Как Мариуполь готовили к войне Несмотря на то, что огромная часть Мариуполя уже свободна от военных Украины, бои за некоторые кварталы даже на окраинах еще продолжаются. По словам Жени, камнем преткновения для армии ДНР и военных РФ сейчас стала улицам Мира. Широкая улица, пересекающая город, сейчас фактически разделена — четная сторона контролируется Украиной, а нечетная военными ДНР. «У них на той же улице Мира серьезные укрепления. Местные говорят, что они даже городские кварталы все эти годы укрепляли и заливали бетоном. Они прекрасно ориентируются на местности. Перемещаются по подвалам домов. Наведываются и в свои квартиры. В одной из таких мы недавно нашли беспилотник, магазины для автомата и украинскую форму. Судя по всему, хозяин жилья переоделся в гражданку и сейчас прячется где-то в городе или пытается сбежать. Местные нам уже его описали, но внешность достаточно типичная. Попробуй его отыщи. Не будешь же каждого похожего обыскивать», — рассказывает Женя. Прогнозы о том, когда Мариуполь будет полностью зачищен и безопасен сейчас никто из военных давать не берется. По словам наших сопровождающих, несмотря на то, что огромное количество служащих нацабатальонов засело на территории «Азовсталь», очень сложно предсказать количество тех, кто скрывается на улицах города, переодевшись в гражданскую одежду. «Даже когда возьмут „Азовсталь“ еще непонятно, сколько их будут вычислять по городу. Все это займет очень много времени. Думаю, что месяцы тотальной зачистки. А сколько их уже прорвалось? Они же как тараканы. Разбежались по углам и прячутся. Но в отличие от тараканов — эти могут больно покусать», — считает Женя. Собираемся в Донецк. Один из наших бойцов по имени Саша просит передать жене в Донецке сумку с вещами. Соглашаемся помочь. Вечером уже в Донецке его супруга Катя сообщает нам, что квартал, где мы встречались с Сашей, обстреляли буквально через час после нашего отъезда. Ранило несколько бойцов, но выжили все. *Национальный батальон «Азов», формально входящий состав вооруженных сил Украины, запрещен в России. Спецоперация на Украине проводится вынужденно, заявляли ранее российские власти. На праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма президент России Владимир Путин напомнил, что задачей военных является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида».