Минобороны РФ доказало факт зверств ВСУ, найденных URA.RU в Мариуполе

29 марта 2022 в 11:35 Размер текста - 17 +

Журналисты вместе с бойцами ДНР обнаружили в одной из школ Мариуполя обезображенный труп девушки Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Тела жертв солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые найдены в подвалах освобожденных зданий в Мариуполе, подверглись зверским пыткам. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Ранее с примерами зверств нацбатальонов столкнулись корреспонденты URA.RU, работающие в Донбассе. 27 марта корреспондент URA.RU Дмитрий Григорьев вместе с бойцами ДНР обнаружили в одной из школ Мариуполя труп девушки. Предположительно, нацисты долгое время пытали ее. Тело было найдено без рук, на животе погибшей была вырезана свастика. Школа находилась под оккупацией радикалов. Вместе с телом погибшей в здании были найдены автоматы Калашникова и личные вещи боевиков ВСУ. Эту же информацию позже подтвердил генерал-полковник Мизинцев. «В подвалах зданий города Мариуполя, освобожденных от националистов, обнаружены тела гражданских лиц со следами зверских пыток и вырезанными неонацистскими символами и свастикой», — рассказал он. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Российский глава заявлял, что целью операции является денацификация и демилитаризация Украины. По сообщению милиции ДНР, в ходе операции в Мариуполе была заблокирована группировка украинских националистов. В Минобороны РФ также отмечали, что приоритетом российской армии является исключение напрасных жертв среди мирного населения. Вооруженные силы РФ нацелены на поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и националистических батальонов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Тела жертв солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые найдены в подвалах освобожденных зданий в Мариуполе, подверглись зверским пыткам. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Ранее с примерами зверств нацбатальонов столкнулись корреспонденты URA.RU, работающие в Донбассе. 27 марта корреспондент URA.RU Дмитрий Григорьев вместе с бойцами ДНР обнаружили в одной из школ Мариуполя труп девушки. Предположительно, нацисты долгое время пытали ее. Тело было найдено без рук, на животе погибшей была вырезана свастика. Школа находилась под оккупацией радикалов. Вместе с телом погибшей в здании были найдены автоматы Калашникова и личные вещи боевиков ВСУ. Эту же информацию позже подтвердил генерал-полковник Мизинцев. «В подвалах зданий города Мариуполя, освобожденных от националистов, обнаружены тела гражданских лиц со следами зверских пыток и вырезанными неонацистскими символами и свастикой», — рассказал он. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Российский глава заявлял, что целью операции является денацификация и демилитаризация Украины. По сообщению милиции ДНР, в ходе операции в Мариуполе была заблокирована группировка украинских националистов. В Минобороны РФ также отмечали, что приоритетом российской армии является исключение напрасных жертв среди мирного населения. Вооруженные силы РФ нацелены на поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и националистических батальонов.