Экс-советник генсека ООН: биооружие Украины убило бы всю Россию

США построила вокруг РФ и Китая опасные лаборатории, объявив их своей собственностью

29 марта 2022 в 19:34 Размер текста - 17 +

В лабораториях Украины уничтожено более 400 емкостей с самыми опасными бактериями и вирусами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Биоматериалы, которые были уничтожены в лабораториях Украины после начала спецоперации, могли полностью уничтожить население России и западной Европы. Об этом в интервью для URA.RU сообщил бывший советник генсека ООН Кофи Аннана, экс-член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин. По его словам, на южной границе России большинство стран имеют похожие исследовательские центры, открытые под контролем Минобороны США. С 2005 года министерство обороны США подписало договор о снижение биологической угрозы с Министерством здравоохранения Украины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU — Игорь Викторович, правильно ли я понимаю, что исследовательские центры США на Украине — «секрет Полишинеля»? — Они работают с 2005 года, когда при [президенте Викторе] Ющенко подписали договор между министерством обороны США и Министерством здравоохранения Украины. Цель — снижение биологической угрозы. Цель, как всегда, была благородная. При этом результат был прямо обратный. По этому договору Украина передала США всю свою коллекцию патогенов. Стоимость этой коллекции превышала на тот момент превышала два миллиарда долларов. В конечном счете вся эта операция проходила за счет Украины. Кроме того, Украина предоставила американцам доступ к государственной тайне в этой области и подписала договор о конфиденциальности, т. е. сведения, которые станут известны украинской стороне не могут быть разглашены. — Что же получила взамен Украина? Смертность от биологических патогенов, которые исследовали в лабораториях Украины, превышает 50% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — Взамен американцы стали модернизировать систему противочумных институтов в Харькове, Одессе, Киеве и Львове. Их из системы минздрава сразу же передали минобороны Украины, что уже говорит о том, назначение этих работ было далеко не мирным. — Почему же эта тема всплыла именно сейчас, уже после начала спецоперации на Украине? — Выяснилось, что накопленные промышленные объемы самых опасных бактерий и вирусов — они велики. Было уничтожено более 400 емкостей. А емкости, в микробиологическом производстве — это порядка ста литров. То есть сто литров концентрата лептоспироза (острая инфекционная болезнь), чумы, туляремии, сибирской язвы и холеры. Это самые опасные патогены в мире. Смертность при их применении превышает 50%. Речь идет о тысячах литрах. Это сопоставимо с запасами США по биологическим веществам на начало 70-х годов. Надо понимать, что Украина и США нарушили три положения конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия: не разрабатывать новые патогены, не накапливать и не хранить. — Насколько эти исследования были опасны для России? — Таким количеством можно убить все население России и западной Европы вместе взятых. Они изучали способы доставки с помощью перелетных птиц, которые гнездятся в России. Изучалась возможность распространения за счет летучих мышей. Начиная с 2014 года, они занимались изучением коронавируса. Я не исключаю, что биолаборатория возле Харькова занималась последними разновидностями штамма коронавируса. Правительственная комиссия Виктора Януковича выявила, что вентиляции из лаборатории вела прямо в детское дошкольное учреждение, где и погибли дети Фото: Макс Новиков © URA.RU — А есть ли примеры применения такого оружия со стороны Украины? — На территории Украины примерно с 2009 года постоянно вспыхивают какие-то эпидемии, зачастую нехарактерные для этой местности. Например, в Тернополе была вспышка геморрагической пневмонии. От нее погибло 450 человек, в том числе дети. В результате американцы закрыли близлежащую лабораторию на время, что косвенно подтверждает их вину. Правительственная комиссия, которая была создана по приказу [президента Украины Виктора] Януковича, выявила, что вентиляции из этой лаборатории вела прямо в детское дошкольное учреждение, где и погибли дети. Правительство Юлии Тимошенко позже у компании, которая занималась оборудованием этой лаборатории, закупила вакцину на 120 млн долларов. Вся эта операция прошла за счет Украины. Ничего личного, только бизнес. — Правильно ли я понимаю, что США заключали подобные договоры «о снижении биологической угрозы» не только с Украиной? Во время беспорядков в начале 2022 года в Казахстане погромщики уничтожали все вокруг, но лабораторию не трогали Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — Это практически все страны СНГ. Они стали реципиентами — предоставили свою территорию для американских биолабораторий. Среди стран — Молдавия, Грузия, Армения, Азербайджан, Киргизия, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан. Практически вся южная граница утыкана этими лабораториями. Условия везде примерно такие же, как и с Украиной: передача своих коллекций патогенов, договор о конфиденциальности и территория считается собственностью США. В итоге местные специалисты не могут попасть на эту территорию. Когда в 2019 году президент [Казахстана Касым-Жомарт] Токаев потребовал от американцев освободить территорию в Алма-Ате, они просто отказались. Они сказали: «У нас договор на 50 лет. Ждите, когда истечет». Даже во время беспорядков в начале 2022 года погромщики уничтожали все вокруг, но лабораторию не трогали. Похоже, им давали четкие указания куда можно заходить, а куда нельзя. — Получается, что мы окружены такими лабораториями? — Не только мы, но еще и Китай. Потому что те же самые лаборатории в Казахстане и Киргизии работают и против Китая. А там еще лаборатории в Пакистане, Вьетнаме, Лаосе, Кампучии (сейчас Камбоджа — URA.RU), Индонезии, Малайзии Филиппинах, Южной Корее и Японии. Китай точно также окружен. — Безрадужную обстановку вы обрисовали… — Согласен. Нужно что-то делать. Конвенция ООН о запрещении биологического оружия практически не работает. Я считаю, что Россия и Китай должны объединить свои усилия. Тем более, что они являются наиболее пострадавшими странами от биологической агрессии со стороны США. Нужно объединить усилия, создать международное агентство, искать доказательства и передавать в совет безопасности ООН. Эксперт отметил, что за последние два года появилось несколько вариантов SARS-CoV-2, что говорит о планомерной работе над созданием новых штаммов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Для этого нужно политическое решение. Китай должен решиться открыто выступить против США по этому вопросу. Не потребовать объяснений, а начать сбор доказательств на профессиональном уровне. — Россия имеет ли какие-то подобные собственные центры на своей территории? — Есть, конечно. Но конвенция не запрещает изучать работы с самыми опасными патогенами и искать способы защиты от них. Но конвенция запрещает разрабатывать новые патогены. То, что за последние два года появилось несколько вариантов SARS-CoV-2, уже говорится о том, что ведется планомерная работа. Это не может быть природным явлением. За тысячи лет они не нападали на человека, а тут стали нападать. — Почему Россия не занималась подобными изучениями? — Российская доктрина в области биологического оружия всегда была оборонительной. Мы никогда не создавали наступательное биологическое оружие. Мы в этом плане всегда шли с большим отставанием. Примерно на 20-30 лет. Так исторически сложилось. Мы являемся пострадавшей стороной в этом вопросе. Никто не может нас обвинить, что мы когда-то применяли биологическое оружие. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Биоматериалы, которые были уничтожены в лабораториях Украины после начала спецоперации, могли полностью уничтожить население России и западной Европы. Об этом в интервью для URA.RU сообщил бывший советник генсека ООН Кофи Аннана, экс-член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин. По его словам, на южной границе России большинство стран имеют похожие исследовательские центры, открытые под контролем Минобороны США. — Игорь Викторович, правильно ли я понимаю, что исследовательские центры США на Украине — «секрет Полишинеля»? — Они работают с 2005 года, когда при [президенте Викторе] Ющенко подписали договор между министерством обороны США и Министерством здравоохранения Украины. Цель — снижение биологической угрозы. Цель, как всегда, была благородная. При этом результат был прямо обратный. По этому договору Украина передала США всю свою коллекцию патогенов. Стоимость этой коллекции превышала на тот момент превышала два миллиарда долларов. В конечном счете вся эта операция проходила за счет Украины. Кроме того, Украина предоставила американцам доступ к государственной тайне в этой области и подписала договор о конфиденциальности, т. е. сведения, которые станут известны украинской стороне не могут быть разглашены. — Что же получила взамен Украина? — Взамен американцы стали модернизировать систему противочумных институтов в Харькове, Одессе, Киеве и Львове. Их из системы минздрава сразу же передали минобороны Украины, что уже говорит о том, назначение этих работ было далеко не мирным. — Почему же эта тема всплыла именно сейчас, уже после начала спецоперации на Украине? — Выяснилось, что накопленные промышленные объемы самых опасных бактерий и вирусов — они велики. Было уничтожено более 400 емкостей. А емкости, в микробиологическом производстве — это порядка ста литров. То есть сто литров концентрата лептоспироза (острая инфекционная болезнь), чумы, туляремии, сибирской язвы и холеры. Это самые опасные патогены в мире. Смертность при их применении превышает 50%. Речь идет о тысячах литрах. Это сопоставимо с запасами США по биологическим веществам на начало 70-х годов. Надо понимать, что Украина и США нарушили три положения конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия: не разрабатывать новые патогены, не накапливать и не хранить. — Насколько эти исследования были опасны для России? — Таким количеством можно убить все население России и западной Европы вместе взятых. Они изучали способы доставки с помощью перелетных птиц, которые гнездятся в России. Изучалась возможность распространения за счет летучих мышей. Начиная с 2014 года, они занимались изучением коронавируса. Я не исключаю, что биолаборатория возле Харькова занималась последними разновидностями штамма коронавируса. — А есть ли примеры применения такого оружия со стороны Украины? — На территории Украины примерно с 2009 года постоянно вспыхивают какие-то эпидемии, зачастую нехарактерные для этой местности. Например, в Тернополе была вспышка геморрагической пневмонии. От нее погибло 450 человек, в том числе дети. В результате американцы закрыли близлежащую лабораторию на время, что косвенно подтверждает их вину. Правительственная комиссия, которая была создана по приказу [президента Украины Виктора] Януковича, выявила, что вентиляции из этой лаборатории вела прямо в детское дошкольное учреждение, где и погибли дети. Правительство Юлии Тимошенко позже у компании, которая занималась оборудованием этой лаборатории, закупила вакцину на 120 млн долларов. Вся эта операция прошла за счет Украины. Ничего личного, только бизнес. — Правильно ли я понимаю, что США заключали подобные договоры «о снижении биологической угрозы» не только с Украиной? — Это практически все страны СНГ. Они стали реципиентами — предоставили свою территорию для американских биолабораторий. Среди стран — Молдавия, Грузия, Армения, Азербайджан, Киргизия, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан. Практически вся южная граница утыкана этими лабораториями. Условия везде примерно такие же, как и с Украиной: передача своих коллекций патогенов, договор о конфиденциальности и территория считается собственностью США. В итоге местные специалисты не могут попасть на эту территорию. Когда в 2019 году президент [Казахстана Касым-Жомарт] Токаев потребовал от американцев освободить территорию в Алма-Ате, они просто отказались. Они сказали: «У нас договор на 50 лет. Ждите, когда истечет». Даже во время беспорядков в начале 2022 года погромщики уничтожали все вокруг, но лабораторию не трогали. Похоже, им давали четкие указания куда можно заходить, а куда нельзя. — Получается, что мы окружены такими лабораториями? — Не только мы, но еще и Китай. Потому что те же самые лаборатории в Казахстане и Киргизии работают и против Китая. А там еще лаборатории в Пакистане, Вьетнаме, Лаосе, Кампучии (сейчас Камбоджа — URA.RU), Индонезии, Малайзии Филиппинах, Южной Корее и Японии. Китай точно также окружен. — Безрадужную обстановку вы обрисовали… — Согласен. Нужно что-то делать. Конвенция ООН о запрещении биологического оружия практически не работает. Я считаю, что Россия и Китай должны объединить свои усилия. Тем более, что они являются наиболее пострадавшими странами от биологической агрессии со стороны США. Нужно объединить усилия, создать международное агентство, искать доказательства и передавать в совет безопасности ООН. Для этого нужно политическое решение. Китай должен решиться открыто выступить против США по этому вопросу. Не потребовать объяснений, а начать сбор доказательств на профессиональном уровне. — Россия имеет ли какие-то подобные собственные центры на своей территории? — Есть, конечно. Но конвенция не запрещает изучать работы с самыми опасными патогенами и искать способы защиты от них. Но конвенция запрещает разрабатывать новые патогены. То, что за последние два года появилось несколько вариантов SARS-CoV-2, уже говорится о том, что ведется планомерная работа. Это не может быть природным явлением. За тысячи лет они не нападали на человека, а тут стали нападать. — Почему Россия не занималась подобными изучениями? — Российская доктрина в области биологического оружия всегда была оборонительной. Мы никогда не создавали наступательное биологическое оружие. Мы в этом плане всегда шли с большим отставанием. Примерно на 20-30 лет. Так исторически сложилось. Мы являемся пострадавшей стороной в этом вопросе. Никто не может нас обвинить, что мы когда-то применяли биологическое оружие.