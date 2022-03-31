Курганские инсайды: чиновники лишились отпусков

О шантаже ради цены на проезд, родственнике чиновника и репрессиях. Выпуск №964

01 апреля 2022 в 19:46 Размер текста - 17 +

На этой неделе в России собирались запустить отечественный аналог соцсети для обмена фотографиями, и многие сразу стали шутить по этому поводу Коллаж URA.RU Глава региона Вадим Шумков считает, что сейчас не время для ухода ключевых чиновников в отпуска. Губернатору тем временем искусственно повышают цитируемость. А мэрия пошла на шантаж ради курганцев, чтобы горожане меньше платили за проезд в автобусах. Кроме того, ректор крупнейшего в Кургане вуза Надежда Дубив столкнулась с резкой критикой со стороны курирующего Министерства. Об этом и многом другом — в новом выпуске «Инсайдов». «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Полпред Владимир Якушев узнал про необоснованное повышение проезда в курганских автобусах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Полпред заинтересовался повышением проезда в Кургане В Кургане на встрече властей с перевозчиками по поводу стоимости проезда, по слухам, присутствовал главный федеральный инспектор по региону Артем Пушкин. «Помимо мэра Елены Ситниковой и ее замов на встрече был Пушкин. Видимо и до полпреда [президента России в УрФО Владимира Якушева] дошла информация о проблемах Кургана с повышением стоимости проезда в автобусах», — сообщают сплетники. Ранее в Кургане на нескольких автобусных маршрутах стоимость проезда повысилась до 33 рублей, но позже перевозчик согласился вернуть старую стоимость (30 рублей). Шумков запретил чиновникам брать отпуска Курганский губернатор Вадим Шумков не рекомендовал ключевым чиновникам брать отпуска. «Если Шумков говорит, что не рекомендует, то подчиненные воспринимают это, как запрет. Аргументом звучит, что очень много работы. Губернатор считает, что сейчас не до отпусков», — обсуждают инсайдеры в правительстве. При этом чиновники добавляют, что два-три дня в счет отпуска все же можно взять, но не в ущерб работе. Вадим Шумков ранее озвучивал экономические меры, которые сейчас вводит правительство РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Шумкову искусственно повышают цитируемость Курганцы обратили внимание, что telegram-канал областного правительства все чаще стал публиковать старые цитаты губернатора Вадима Шумкова. Например, пост из его соцсетей от 2020 года. «Даже рубрику отдельную под это отвели. Вот только не понятно зачем? В чем актуальность публикаций? Может быть, так искусственно повышают цитируемость Шумкову? Это один из показателей оценки глав регионов со стороны АП», — рассуждают в кулуарах. Есть и другая версия. Ранее Шумков уже намекал, что может предсказывать будущее. «Может, теперь его подчиненные показывают, что из его предсказаний уже исполнилось?» — рассуждают курганцы. Курганским семьям вдвойне возместят расходы на похороны Семьи погибших солдат, по слухам, деньги на погребение получат в двойном размере. «На организацию похорон идет компенсация от Минобороны, но сейчас средства на это выделяют муниципалитеты по распоряжению губернатора, чтобы семьи не тратили свои деньги до получения компенсации. Так что получится все в двойном размере и деньги муниципалитета, и компенсация», — рассказывают сплетники. Также губернатор Курганской области Вадим Шумков объявил, что семьям погибших во время спецоперации на Украине из резервного фонда региона выплатят по миллиону рублей. Глава депздрава Алексей Сигидаев помогает Кургану кадрами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Родственник нового главы депздрава устроился в Кургане В госучреждении «Управление по обеспечению деятельности правительства Курганской области» появился новый главный инженер, Александр Сигидаев, рассказывают сплетники. По их данным, он является родственником директора департамента здравоохранения региона Алексея Сигидаева, который в конце 2021 года переехал в Курган из Санкт-Петербурга. «Говорят, они родственники, братья. Но отчества разные. Может, двоюродные родственники», — переговариваются в кулуарах. Также сплетники отмечают, что Александр Сигидаев фактически руководит хозяйственным отделом — должность начальника этого подразделения вакантна. Экс-директор «Курганавтодора» уехал к бывшему шефу Экс-директор «Курганавтодора» Дмитрий Гаврилов, покинувший этот пост в марте, все-таки уехал работать к бывшему замгубернатора Курганской области Анатолию Воробьеву, рассказывают инсайдеры. «Воробьев сейчас руководит „Новосибирскавтодором“, Гаврилов, как и ожидалось, уехал туда же. Говорят, ему там предложили зарплату 500 тысяч в месяц. Если это так, было бы глупо отказываться», — утверждают сплетники. Они считают, что сейчас «Новосибирскавтодор» будет активнее участвовать в аукционах по крупным подрядам в Курганской области, так как руководство организации знает всю дорожную отрасль региона изнутри, что, несомненно, будет большим преимуществом. Рустам Камалетдинов создает сообщество аграриев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Экс-глава департамента АПК создает особую организацию Бывший глава департамента АПК Рустам Камалетдинов задумал создать грандиозное сообщество. Он решил объединить российских аграриев в общественную организацию. «Камалетдинов планирует лоббировать интересы аграриев через общественную организацию. Создать что-то типа Торгово-промышленной палаты, которая объединяет промышленников. Имея тесные связи с Минсельхозом, Камалетдинов имеет хорошие перспективы по продвижению идеи и интересов сельхозтоваропроизводителей», — обсуждают инсайдеры. Мэрия пошла на шантаж, чтобы повлиять на перевозчика В мэрии Кургана, по слухам, перевозчику, который повысил стоимость проезда, поставили ультиматум, из-за которого ему пришлось вернуться к прежнему тарифу. «Перевозчику намекнули, что если он не снизит стоимость, то ему лучше уйти с рынка или его компании создадут проблемы в виде проверок и других рычагов давления», — объяснили сплетники. Ранее на некоторых автобусах снизили стоимость проезда с 33 до 30 рублей. Курганским чиновникам готовят репрессии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В протестном районе готовятся к репрессиям Главам сельсоветов в Притобольном районе после повторного срыва муниципальной реформы обещают устроить репрессии, говорят слухачи. По их данным, чиновников, в чьих селах пунктах жители выступили против объединения в округ, уже предупредили о суровых мерах. «Глава района сводит счеты с теми, кто голосовал на сходах против округа. Предлагает уволиться с работы, достойных людей лишили грамот от главы района», — возмущаются местные жители. Глава района резко изменила мнение о муниципальной реформе Жители Притобольного района удивились, как глава муниципалитета Лариса Злыднева за один год резко изменила свое отношение к муниципальной реформе по объединению всех сельсоветов в единый округ. «Год назад Злыднева была главой сельсовета, жители которого выступили против реформы. Она сама также высказывалась против объединения. Поэтому выдвижение Злыдневой на пост главы района многие поддержали. Теперь же она вдруг не только оказалась ярым сторонником этой реформы, но и пригрозила репрессиями тем, кто против», — недоумевают местные жители. Глава района готовит место мэра для родственника Глава Катайского района Глеб Морозов продвигает своего родственника депутата местной гордумы и предпринимателя Андрея Волкова на должность мэра города Катайска. Предыдущего мэра сместили с должности со скандалом, не помогло заступничество почетных граждан и жалоба губернатору Вадиму Шумкову. По официальной же версии экс-мэр Сабиржан Мусалямов ушел по собственному желанию. Курганские медики вспоминают 2000 годы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Медики вспоминают экс-директора «Курганфармации» Курганские медики опасаются проблем с поставками лекарства. Врачи ностальгически вспоминают бывшего директора «Курганфармации» (компания, которая обеспечивает больницы лекарствами) Игоря Глузмана. «В тяжелые времена начала 2000 годов он позволял больницам брать медикаменты в долг. За что ему огромное спасибо. Это в свое время спасало нас, позволяло вовремя оказывать медпомощь. Сейчас все поменялось. Цены не стабильны. Проблемы могут возникнуть, а договориться ни с кем не получится, потому что полностью поменялось законодательство. Нового главврача предостерегли от ошибки предшественников Экс-сотрудники Курганской больницы скорой помощи хотят предостеречь нового и. о. главврача Сергея Воронина от ошибок предшественников. Ему советуют обратить внимание на механизм начисления зарплат в БСМП, из-за которого в прошлом году бунтовали врачи. По словам инсайдера, доплаты начислялись не по закону, а на усмотрение экс-руководителя и бухгалтера. «Доплаты получали только угодные руководству люди, исходя из личной приязни. Из-за этого были и массовые увольнения врачей. По этой же схеме и сейчас могут подлаживать главврачу документы на подпись. Начислять доплаты должен не один человек, а комиссия, исходя из объективных данных», — говорит инсайдер. В курганских судах до сих пор рассматриваются иски к больнице от экс-сотрудников больницы, несогласных с начисленными зарплатами. В Курганской области полиция проверяла главврача Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Главврача ЦРБ заподозрили в развозе наркозакладок Жители курганского города заподозрили главврача ЦРБ в развозе закладок. Иномарку медика стали замечать в определенных малолюдных местах, куда водитель наведывался регулярно минут на пять, при этом «делал вид, что говорит по телефону». В отношении мужчины полицейские провели проверку, но запрещенных веществ не нашли, в возбуждении уголовного дела было отказано. Сплетники рассказывают, что после проверки главврач сменил автомобиль. Ректором курганского вуза недовольны В Кургане случахи обсуждают, что ректором курганского госуниверситета Надеждой Дубив недовольно высшее начальство в Министерстве науки и высшего образования РФ. Строительство бассейна, которое не могут начать уже третий год, Дубив не контролирует. «Аукцион уже отыграли, есть компания, которая его выиграла, но строительство все еще не началось. Деньги федеральные. Стройка серьезная. Тут надо все бросать и все силы направлять на общение с подрядчиком. А этого нет. В ситуацию приходится вмешиваться вышестоящим чиновникам, которые вообще не имеют к этому отношение», — обсуждают слухачи. В КГУ появились новые сотрудники Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В КГУ удивляются фантомным сотрудникам В Курганском госуниверситете появились сотрудники, которых редко видят на кафедрах. «Говорят, что в вуз набрали людей на полставки, четверть ставки, однако работают ли они в действительности непонятно. При этом отмечают, что в числе новичков — много знакомых ректора (Надежды Дубив)», — обсуждают слухачи в вузе. Они также отмечают, что и самого ректора видят редко. Она много внимания уделяет публичным мероприятиям, ездит в командировки. «Вузом, по сути, занимается проректор [Татьяна Змызгова]», — судачат в вузе. Экономический кризис поможет КГУ набрать студентов У Курганского государственного университета в 2022 году, по слухам, есть шанс принять больше студентов, которые хотели поступить в вузы более крупных городов. «Сейчас из-за экономической ситуации у родителей стало меньше возможностей оплатить обучение детей в крупных вузах, поэтому часть этих студентов будет поступать в КГУ. Это облегчит руководству вуза по набору», — рассуждают сплетники. Курганцы плохо голосовали по благоустройству Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганцам не интересно благоустройство города В голосовании за объекты, благоустроенные в 2021 году, в Курганской области за 20 дней проголосовал только 21 человек. «Всего 21 человек оставил свой голос. Похоже курганцам не интересно, что у них строят, а может их остановило то, что для участия в опросе нужно было заходить через „Госуслуги“. Хотя возможно им не хочется голосовать за то, что уже было сделано», — поделились мнением сплетники. Опрос проходил с 9 по 30 марта. 52% проголосовавших выбрали среди благоустроенных территорий прогулочную зону у набережной вдоль реки Тобол Западного района Кургана. Курганские дорожные предприятия остались почти без подрядов Дорожные предприятия, принадлежащие правительству Курганской области, в этом году остались без подрядов. «Практически все крупные контракты получают иногородние компании. Стройку, ремонты, содержание дорог. Это миллиарды рублей. Наши дорожники работают у них на субподряде, теряя при этом часть денег», — обсуждают в регионе. Некоторые считают, что курганские ДРСУ оказались просто неконкурентоспособны против крупных участников рынка. «Возможно, в связи с этим власти и решили объединить все ДРСУ с муниципальным МУП „СДП“, у которого дела идут получше», — делятся мнением курганцы. В Кургане ожидают снижение трафика большегрузов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Новый запрет для грузовиков навредит международным перевозкам Новые ограничения на движение грузовых автомобилей по дорогам Кургана удивили местных жителей. Они считают, что это навредит международным перевозкам. «Если выполнять этот запрет, фуры просто не смогут проехать к пунктам пропуска Звериноголовское и Воскресенское через границу с Казахстаном», — утверждают местные жители. Движение грузовиков по шоссе Тюнина запрещено всегда, теперь перекроют шоссе Ботаническое. Других путей на трассу до Звериноголовского и Воскресенского, кроме лесных грунтовых дорог, нет. «Странно в Кургане с запретами. Сначала запретили ночную парковку во всем центре города, несмотря на протесты жителей, теперь все дороги к пунктам пропуска для фур закрывают», — удивляются курганцы. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Глава региона Вадим Шумков считает, что сейчас не время для ухода ключевых чиновников в отпуска. Губернатору тем временем искусственно повышают цитируемость. А мэрия пошла на шантаж ради курганцев, чтобы горожане меньше платили за проезд в автобусах. Кроме того, ректор крупнейшего в Кургане вуза Надежда Дубив столкнулась с резкой критикой со стороны курирующего Министерства. Об этом и многом другом — в новом выпуске «Инсайдов». «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Полпред заинтересовался повышением проезда в Кургане В Кургане на встрече властей с перевозчиками по поводу стоимости проезда, по слухам, присутствовал главный федеральный инспектор по региону Артем Пушкин. «Помимо мэра Елены Ситниковой и ее замов на встрече был Пушкин. Видимо и до полпреда [президента России в УрФО Владимира Якушева] дошла информация о проблемах Кургана с повышением стоимости проезда в автобусах», — сообщают сплетники. Ранее в Кургане на нескольких автобусных маршрутах стоимость проезда повысилась до 33 рублей, но позже перевозчик согласился вернуть старую стоимость (30 рублей). Шумков запретил чиновникам брать отпуска Курганский губернатор Вадим Шумков не рекомендовал ключевым чиновникам брать отпуска. «Если Шумков говорит, что не рекомендует, то подчиненные воспринимают это, как запрет. Аргументом звучит, что очень много работы. Губернатор считает, что сейчас не до отпусков», — обсуждают инсайдеры в правительстве. При этом чиновники добавляют, что два-три дня в счет отпуска все же можно взять, но не в ущерб работе. Шумкову искусственно повышают цитируемость Курганцы обратили внимание, что telegram-канал областного правительства все чаще стал публиковать старые цитаты губернатора Вадима Шумкова. Например, пост из его соцсетей от 2020 года. «Даже рубрику отдельную под это отвели. Вот только не понятно зачем? В чем актуальность публикаций? Может быть, так искусственно повышают цитируемость Шумкову? Это один из показателей оценки глав регионов со стороны АП», — рассуждают в кулуарах. Есть и другая версия. Ранее Шумков уже намекал, что может предсказывать будущее. «Может, теперь его подчиненные показывают, что из его предсказаний уже исполнилось?» — рассуждают курганцы. Курганским семьям вдвойне возместят расходы на похороны Семьи погибших солдат, по слухам, деньги на погребение получат в двойном размере. «На организацию похорон идет компенсация от Минобороны, но сейчас средства на это выделяют муниципалитеты по распоряжению губернатора, чтобы семьи не тратили свои деньги до получения компенсации. Так что получится все в двойном размере и деньги муниципалитета, и компенсация», — рассказывают сплетники. Также губернатор Курганской области Вадим Шумков объявил, что семьям погибших во время спецоперации на Украине из резервного фонда региона выплатят по миллиону рублей. Родственник нового главы депздрава устроился в Кургане В госучреждении «Управление по обеспечению деятельности правительства Курганской области» появился новый главный инженер, Александр Сигидаев, рассказывают сплетники. По их данным, он является родственником директора департамента здравоохранения региона Алексея Сигидаева, который в конце 2021 года переехал в Курган из Санкт-Петербурга. «Говорят, они родственники, братья. Но отчества разные. Может, двоюродные родственники», — переговариваются в кулуарах. Также сплетники отмечают, что Александр Сигидаев фактически руководит хозяйственным отделом — должность начальника этого подразделения вакантна. Экс-директор «Курганавтодора» уехал к бывшему шефу Экс-директор «Курганавтодора» Дмитрий Гаврилов, покинувший этот пост в марте, все-таки уехал работать к бывшему замгубернатора Курганской области Анатолию Воробьеву, рассказывают инсайдеры. «Воробьев сейчас руководит „Новосибирскавтодором“, Гаврилов, как и ожидалось, уехал туда же. Говорят, ему там предложили зарплату 500 тысяч в месяц. Если это так, было бы глупо отказываться», — утверждают сплетники. Они считают, что сейчас «Новосибирскавтодор» будет активнее участвовать в аукционах по крупным подрядам в Курганской области, так как руководство организации знает всю дорожную отрасль региона изнутри, что, несомненно, будет большим преимуществом. Экс-глава департамента АПК создает особую организацию Бывший глава департамента АПК Рустам Камалетдинов задумал создать грандиозное сообщество. Он решил объединить российских аграриев в общественную организацию. «Камалетдинов планирует лоббировать интересы аграриев через общественную организацию. Создать что-то типа Торгово-промышленной палаты, которая объединяет промышленников. Имея тесные связи с Минсельхозом, Камалетдинов имеет хорошие перспективы по продвижению идеи и интересов сельхозтоваропроизводителей», — обсуждают инсайдеры. Мэрия пошла на шантаж, чтобы повлиять на перевозчика В мэрии Кургана, по слухам, перевозчику, который повысил стоимость проезда, поставили ультиматум, из-за которого ему пришлось вернуться к прежнему тарифу. «Перевозчику намекнули, что если он не снизит стоимость, то ему лучше уйти с рынка или его компании создадут проблемы в виде проверок и других рычагов давления», — объяснили сплетники. Ранее на некоторых автобусах снизили стоимость проезда с 33 до 30 рублей. В протестном районе готовятся к репрессиям Главам сельсоветов в Притобольном районе после повторного срыва муниципальной реформы обещают устроить репрессии, говорят слухачи. По их данным, чиновников, в чьих селах пунктах жители выступили против объединения в округ, уже предупредили о суровых мерах. «Глава района сводит счеты с теми, кто голосовал на сходах против округа. Предлагает уволиться с работы, достойных людей лишили грамот от главы района», — возмущаются местные жители. Глава района резко изменила мнение о муниципальной реформе Жители Притобольного района удивились, как глава муниципалитета Лариса Злыднева за один год резко изменила свое отношение к муниципальной реформе по объединению всех сельсоветов в единый округ. «Год назад Злыднева была главой сельсовета, жители которого выступили против реформы. Она сама также высказывалась против объединения. Поэтому выдвижение Злыдневой на пост главы района многие поддержали. Теперь же она вдруг не только оказалась ярым сторонником этой реформы, но и пригрозила репрессиями тем, кто против», — недоумевают местные жители. Глава района готовит место мэра для родственника Глава Катайского района Глеб Морозов продвигает своего родственника депутата местной гордумы и предпринимателя Андрея Волкова на должность мэра города Катайска. Предыдущего мэра сместили с должности со скандалом, не помогло заступничество почетных граждан и жалоба губернатору Вадиму Шумкову. По официальной же версии экс-мэр Сабиржан Мусалямов ушел по собственному желанию. Медики вспоминают экс-директора «Курганфармации» Курганские медики опасаются проблем с поставками лекарства. Врачи ностальгически вспоминают бывшего директора «Курганфармации» (компания, которая обеспечивает больницы лекарствами) Игоря Глузмана. «В тяжелые времена начала 2000 годов он позволял больницам брать медикаменты в долг. За что ему огромное спасибо. Это в свое время спасало нас, позволяло вовремя оказывать медпомощь. Сейчас все поменялось. Цены не стабильны. Проблемы могут возникнуть, а договориться ни с кем не получится, потому что полностью поменялось законодательство. Нового главврача предостерегли от ошибки предшественников Экс-сотрудники Курганской больницы скорой помощи хотят предостеречь нового и. о. главврача Сергея Воронина от ошибок предшественников. Ему советуют обратить внимание на механизм начисления зарплат в БСМП, из-за которого в прошлом году бунтовали врачи. По словам инсайдера, доплаты начислялись не по закону, а на усмотрение экс-руководителя и бухгалтера. «Доплаты получали только угодные руководству люди, исходя из личной приязни. Из-за этого были и массовые увольнения врачей. По этой же схеме и сейчас могут подлаживать главврачу документы на подпись. Начислять доплаты должен не один человек, а комиссия, исходя из объективных данных», — говорит инсайдер. В курганских судах до сих пор рассматриваются иски к больнице от экс-сотрудников больницы, несогласных с начисленными зарплатами. Главврача ЦРБ заподозрили в развозе наркозакладок Жители курганского города заподозрили главврача ЦРБ в развозе закладок. Иномарку медика стали замечать в определенных малолюдных местах, куда водитель наведывался регулярно минут на пять, при этом «делал вид, что говорит по телефону». В отношении мужчины полицейские провели проверку, но запрещенных веществ не нашли, в возбуждении уголовного дела было отказано. Сплетники рассказывают, что после проверки главврач сменил автомобиль. Ректором курганского вуза недовольны В Кургане случахи обсуждают, что ректором курганского госуниверситета Надеждой Дубив недовольно высшее начальство в Министерстве науки и высшего образования РФ. Строительство бассейна, которое не могут начать уже третий год, Дубив не контролирует. «Аукцион уже отыграли, есть компания, которая его выиграла, но строительство все еще не началось. Деньги федеральные. Стройка серьезная. Тут надо все бросать и все силы направлять на общение с подрядчиком. А этого нет. В ситуацию приходится вмешиваться вышестоящим чиновникам, которые вообще не имеют к этому отношение», — обсуждают слухачи. В КГУ удивляются фантомным сотрудникам В Курганском госуниверситете появились сотрудники, которых редко видят на кафедрах. «Говорят, что в вуз набрали людей на полставки, четверть ставки, однако работают ли они в действительности непонятно. При этом отмечают, что в числе новичков — много знакомых ректора (Надежды Дубив)», — обсуждают слухачи в вузе. Они также отмечают, что и самого ректора видят редко. Она много внимания уделяет публичным мероприятиям, ездит в командировки. «Вузом, по сути, занимается проректор [Татьяна Змызгова]», — судачат в вузе. Экономический кризис поможет КГУ набрать студентов У Курганского государственного университета в 2022 году, по слухам, есть шанс принять больше студентов, которые хотели поступить в вузы более крупных городов. «Сейчас из-за экономической ситуации у родителей стало меньше возможностей оплатить обучение детей в крупных вузах, поэтому часть этих студентов будет поступать в КГУ. Это облегчит руководству вуза по набору», — рассуждают сплетники. Курганцам не интересно благоустройство города В голосовании за объекты, благоустроенные в 2021 году, в Курганской области за 20 дней проголосовал только 21 человек. «Всего 21 человек оставил свой голос. Похоже курганцам не интересно, что у них строят, а может их остановило то, что для участия в опросе нужно было заходить через „Госуслуги“. Хотя возможно им не хочется голосовать за то, что уже было сделано», — поделились мнением сплетники. Опрос проходил с 9 по 30 марта. 52% проголосовавших выбрали среди благоустроенных территорий прогулочную зону у набережной вдоль реки Тобол Западного района Кургана. Курганские дорожные предприятия остались почти без подрядов Дорожные предприятия, принадлежащие правительству Курганской области, в этом году остались без подрядов. «Практически все крупные контракты получают иногородние компании. Стройку, ремонты, содержание дорог. Это миллиарды рублей. Наши дорожники работают у них на субподряде, теряя при этом часть денег», — обсуждают в регионе. Некоторые считают, что курганские ДРСУ оказались просто неконкурентоспособны против крупных участников рынка. «Возможно, в связи с этим власти и решили объединить все ДРСУ с муниципальным МУП „СДП“, у которого дела идут получше», — делятся мнением курганцы. Новый запрет для грузовиков навредит международным перевозкам Новые ограничения на движение грузовых автомобилей по дорогам Кургана удивили местных жителей. Они считают, что это навредит международным перевозкам. «Если выполнять этот запрет, фуры просто не смогут проехать к пунктам пропуска Звериноголовское и Воскресенское через границу с Казахстаном», — утверждают местные жители. Движение грузовиков по шоссе Тюнина запрещено всегда, теперь перекроют шоссе Ботаническое. Других путей на трассу до Звериноголовского и Воскресенского, кроме лесных грунтовых дорог, нет. «Странно в Кургане с запретами. Сначала запретили ночную парковку во всем центре города, несмотря на протесты жителей, теперь все дороги к пунктам пропуска для фур закрывают», — удивляются курганцы. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.