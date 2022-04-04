Уральский завод раскрыл схему обмана федерального масштаба

В длинной цепочке — компании с многомиллиардными оборотами

05 апреля 2022 в 14:53 Размер текста - 17 +

В схеме участвовало около двух десятков фирм Фото: Алексей Гущин © URA.RU В Екатеринбурге во время судебного заседания по банкротному делу в отношении компании «ЕЗ ОЦМ Трейд» вскрылась схема налоговых махинаций федерального масштаба. В длинной цепочке — около двух десятков фирм, имевших многомиллиардные обороты. Руководитель одной из компаний уже получила уголовный срок, остальные, как считают участники заседания, до сих пор успешно уклоняются от наказания. О схеме федерального масштаба рассказал во время процесса 4 апреля представитель «ЕЗ ОЦМ» — материнской компании «ЕЗ ОЦМ Трейда», Денис Репин. Завод вместе с бывшими руководителями «ЕЗ ОЦМ Трейда» сейчас пытаются привлечь к субсидиарный ответственности по долгам «дочки» в размере более миллиарда рублей. Большая часть этих долгов образовалась из-за отказа «ЕЗОЦМ-Трейду» в возмещении НДС при экспорте товара, поскольку кем-то по цепочке продавцов налог был похищен. По версии налоговиков, именно завод и бывшее руководство «ЕЗ ОЦМ Трейда» организовали преступную схему с неуплатой НДС и получили выгоду. Представители завода категорически не согласны с такой позицией, они-то и провели собственное расследование, полностью развенчивающее обвинения налоговой. Новые доказательства «ЕЗ ОЦМ-Трейд» покупал драгметаллы у «Ювелиркомплекта», который предварительно по договору переработки аффинировал (очищал от примесей) ювелирные лома на АО «ЕЗ ОЦМ». Фото: Евгений Кузнецов © URA.RU Согласно материалам суда, «ЕЗ ОЦМ-Трейд», покупал аффинированные драгоценные металлы у ООО «Ювелиркомплект», которое предварительно по договору переработки аффинировало (очищало от примесей) ювелирные лома на АО «ЕЗ ОЦМ». Все участники приобретали сырье с включенным в стоимость НДС, а затем возмещали его из бюджета. Позже оказалось, что источника для возмещения НДС на самом деле не формировалось, поскольку кто-то из поставщиков сырья для «Ювелиркомплекта» похищал сумму налога, не платя ее в бюджет РФ. Как рассказал представитель «ЕЗ ОЦМ» Денис Репин, из самих материалов проверок ООО «ЕЗОЦМ-Трейд» очевидно, кто из юридических лиц в цепочке похищал НДС и какие физические лица эту цепочку контролировали. Группа мошенников установлена также во многих арбитражных банкротных делах: ООО «ТПП Регионювелир», ООО «ЭрДжиТанаиф», ООО «Инголд». Ни ООО «ЕЗОЦМ-Трейд», ни ООО «Ювелиркомплект» в этой группе не фигурируют. Установлена и схема движения денежных средств, и товарные потоки. НДС с большой степенью вероятности похищен контролируемыми ООО «Инголд» компаниями», — рассказал Денис Репин. Также он указал на то, что в рамках банкротства ООО «Инголд» к нему предъявлены лишь символические претензии (около 8 млн. руб.), к уголовной ответственности за хищение НДС пока никто не привлечен. По словам представителя «ЕЗ ОЦМ», важным доказательством невиновности завода является отказ следователей в возбуждении уголовного дела в отношении предприятия и его дочерней структуры. При этом в тех же материалах говорится о наличии признаков преступления в действиях руководства ООО «Инголд» и подконтрольной ему группы фиктивных компаний. «Многие из этих компаний сейчас банкротятся и обстоятельства их преступной деятельности становятся общедоступными. Так, в приговоре Гагаринского районного суда г. Москвы от 16.05.2019, вынесенном одному из организаторов преступной группы — Филатовой Т.Б., указано, что «в целях реализации общего преступного умысла соучастниками было организовано получение контроля над рядом юридических лиц…» Далее идет перечень из двух десятков компаний, среди них ООО «Инголд» и ООО «Золотой рассвет», которые, по версии доследственной проверки свердловских правоохранителей, и причастны к налоговым махинациям, ставшим причиной банкротства ООО «ЕЗОЦМ-Трейд», — пояснил Репин. Источнике сырья в данной схеме — ломбарды, которые находились в Москве, в одном кабинете и на закрытой территории, и контролировались одним человеком Фото: Александр Елизаров © URA.RU Он обращает внимание и на странную информацию об источнике сырья в данной схеме, которая также содержится в актах налоговых проверок ООО «ЕЗОЦМ-Трейд». Оказывается, что все ломбарды в данной схеме находились в Москве, в одном кабинете и на закрытой территории, и контролировались одним человеком. В качестве владельца всех ломбардов в схеме актом проверки упомянут Дмитрий Литвиненко, который является сыном известного ювелира Игоря Пальваля. Этот самый Литвиненко принимал огромное количество золота (по 10-15 кг в день). Представитель завода заострил внимание на том, что это колоссальные объемы: если один человек сдает в среднем одно изделие весом 3 г (кольцо, к примеру), то это 5 тыс. колец в день. Допустим, ломбард работает 8 часов в день, значит сдача условного кольца происходит каждые 5 секунд. «Это совершенно невероятный ломбард, превосходящий самые смелые фантазии Буратино на поле чудес в стране дураков», — заявил Репин. Вместе с тем, налоговиков почему-то этот странный ломбард не заинтересовал. По его словам, это не ломбард, который освобождается от уплаты НДС, а самый настоящий оптовик, обязанный платить НДС. Между тем, действия «ломбардов» на текущий момент так и не получили какой-либо оценки налоговых и правоохранительных органов, хотя без них не было бы ни товарного наполнения схемы, ни «обнуления» НДС в цепочке. Почему «ЕЗ ОЦМ Трейд» не мог организовать преступную схему? Как пояснил Репин, «ЕЗОЦМ-Трейд» не мог быть организатором или участником преступной схемы. Ведь ООО «ЮвелирКомплект» продавал лома, поступившие от ООО «Инголд» и переработанные им на АО «ЕЗОЦМ», не только в адрес ООО «ЕЗОЦМ-Трейд». Другими покупателями были также реальные промышленные предприятия: ООО «Аквамарин», ООО «Компания Химко», ООО «Химко», ООО «ТЦ Атолл», ООО «М7». ООО «ЕЗОЦМ-Трейд» закупал драгоценные металлы, идущие от ООО «Инголд» не с начала их реализации и далеко не до конца, а лишь во временной интервал менее одного года, тогда как ООО «ЮвелирКомплект» работал с ООО «Инголд» около трех лет. Представитель завода привел и еще один аргумент в опровержение тезиса налоговой и арбитражного управляющего о том, что ООО «ЕЗОЦМ-Трейд» умышленно или по неосторожности вступил в незаконную схему с НДС по закупке металлов, идущих от ООО «Инголд». Так, согласно базе арбитражных судов, с мая 2016 года по март 2017 г. в отношении ООО «Инголд» была проведена налоговая проверка, по результатам которой эта компания была признана реально действующей, а заявленный к вычету НДС 1,2 млрд руб. признан налоговой правомерным. Некоторые участники процесса убеждены, что налоговая пытается взыскать недоимки по НДС именно с «ЕЗ ОЦМ», поскольку точно знает, что завод сможет их полностью компенсировать Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Каким образом руководство ООО „ЕЗОЦМ-Трейд“ могло догадаться, что через одно колено от „Ювелиркомплекта“ стоит мошенник, если сама налоговая в течение почти года в тот же временной интервал, когда шли спорные поставки на ООО „ЕЗОЦМ-Трейд“, проверяла ООО „Инголд“ и признала его нормальной компанией? Задним умом мы все крепки, однако нужно исходить из того факта, что самой ФНС РФ ООО „Инголд“ на дату спорных поставок был признан реально действующей компанией и ему был подтвержден в качестве законно исчисленного оборот НДС в 1,2 млрд. руб. Требовать от налогоплательщика большей осведомленности, чем у налогового органа, который провел налоговую проверку контрагента, абсурдно», — считает Репин. Представители бывших руководителей «ЕЗ ОЦМ Трейд», присутствовавшие на судебном заседании, заявили URA.RU, что сейчас внимательно изучают все доказательства, приведенные «ЕЗ ОЦМ» в судебном процессе. Ранее они комментировали, что также считают несправедливым привлечение завода и бывших руководителей к субсидиарной ответственности. Их поддержал и Георгий Кожевников, который в течение 2018—2019 годов также занимал должность директора «ЕЗ ОЦМ Трейд». «Вина „ЕЗ ОЦМ“ в этом деле только в том, что они могут теоретически заплатить, и поэтому являются объектом пристального внимания налоговых органов. Как указал представитель „ЕЗ ОЦМ“ в ходе судебного заседания, реальные виновники хищения НДС из бюджета не только понятны всем, одно из этих лиц уже даже осуждено… Но налоговый орган очень узко смотрит. Он смотрит на конкретного налогоплательщика с той точки зрения, можно с него деньги получить или нет. Исходя из этого нам представляют дело так, что завод НДС украл, но исходя из тех материалов, которые были в процессе, мы понимаем, что это был совсем не завод», — отметил Кожевников. Он напомнил, что в результате рассмотрения дела о субсидиарной ответственности необходимо не любой ценой найти источник для покрытия требований кредиторов в деле о банкротстве, а установить лиц, виновных в банкротстве должника. По словам Кожевникова, в ходе судебного заседания было убедительно показано, что перечень этих лиц установлен в нескольких арбитражных делах. Конкурсный управляющий «ЕЗ ОЦМ Трейд» Павел Силицкий пообещал, что сможет прокомментировать новые материалы в деле после их тщательного изучения. URA.RU продолжит следить за судебным процессом.

В Екатеринбурге во время судебного заседания по банкротному делу в отношении компании «ЕЗ ОЦМ Трейд» вскрылась схема налоговых махинаций федерального масштаба. В длинной цепочке — около двух десятков фирм, имевших многомиллиардные обороты. Руководитель одной из компаний уже получила уголовный срок, остальные, как считают участники заседания, до сих пор успешно уклоняются от наказания. О схеме федерального масштаба рассказал во время процесса 4 апреля представитель «ЕЗ ОЦМ» — материнской компании «ЕЗ ОЦМ Трейда», Денис Репин. Завод вместе с бывшими руководителями «ЕЗ ОЦМ Трейда» сейчас пытаются привлечь к субсидиарный ответственности по долгам «дочки» в размере более миллиарда рублей. Большая часть этих долгов образовалась из-за отказа «ЕЗОЦМ-Трейду» в возмещении НДС при экспорте товара, поскольку кем-то по цепочке продавцов налог был похищен. По версии налоговиков, именно завод и бывшее руководство «ЕЗ ОЦМ Трейда» организовали преступную схему с неуплатой НДС и получили выгоду. Представители завода категорически не согласны с такой позицией, они-то и провели собственное расследование, полностью развенчивающее обвинения налоговой. Новые доказательства Согласно материалам суда, «ЕЗ ОЦМ-Трейд», покупал аффинированные драгоценные металлы у ООО «Ювелиркомплект», которое предварительно по договору переработки аффинировало (очищало от примесей) ювелирные лома на АО «ЕЗ ОЦМ». Все участники приобретали сырье с включенным в стоимость НДС, а затем возмещали его из бюджета. Позже оказалось, что источника для возмещения НДС на самом деле не формировалось, поскольку кто-то из поставщиков сырья для «Ювелиркомплекта» похищал сумму налога, не платя ее в бюджет РФ. Как рассказал представитель «ЕЗ ОЦМ» Денис Репин, из самих материалов проверок ООО «ЕЗОЦМ-Трейд» очевидно, кто из юридических лиц в цепочке похищал НДС и какие физические лица эту цепочку контролировали. Группа мошенников установлена также во многих арбитражных банкротных делах: ООО «ТПП Регионювелир», ООО «ЭрДжиТанаиф», ООО «Инголд». Ни ООО «ЕЗОЦМ-Трейд», ни ООО «Ювелиркомплект» в этой группе не фигурируют. Установлена и схема движения денежных средств, и товарные потоки. НДС с большой степенью вероятности похищен контролируемыми ООО «Инголд» компаниями», — рассказал Денис Репин. Также он указал на то, что в рамках банкротства ООО «Инголд» к нему предъявлены лишь символические претензии (около 8 млн. руб.), к уголовной ответственности за хищение НДС пока никто не привлечен. По словам представителя «ЕЗ ОЦМ», важным доказательством невиновности завода является отказ следователей в возбуждении уголовного дела в отношении предприятия и его дочерней структуры. При этом в тех же материалах говорится о наличии признаков преступления в действиях руководства ООО «Инголд» и подконтрольной ему группы фиктивных компаний. «Многие из этих компаний сейчас банкротятся и обстоятельства их преступной деятельности становятся общедоступными. Так, в приговоре Гагаринского районного суда г. Москвы от 16.05.2019, вынесенном одному из организаторов преступной группы — Филатовой Т.Б., указано, что «в целях реализации общего преступного умысла соучастниками было организовано получение контроля над рядом юридических лиц…» Далее идет перечень из двух десятков компаний, среди них ООО «Инголд» и ООО «Золотой рассвет», которые, по версии доследственной проверки свердловских правоохранителей, и причастны к налоговым махинациям, ставшим причиной банкротства ООО «ЕЗОЦМ-Трейд», — пояснил Репин. Он обращает внимание и на странную информацию об источнике сырья в данной схеме, которая также содержится в актах налоговых проверок ООО «ЕЗОЦМ-Трейд». Оказывается, что все ломбарды в данной схеме находились в Москве, в одном кабинете и на закрытой территории, и контролировались одним человеком. В качестве владельца всех ломбардов в схеме актом проверки упомянут Дмитрий Литвиненко, который является сыном известного ювелира Игоря Пальваля. Этот самый Литвиненко принимал огромное количество золота (по 10-15 кг в день). Представитель завода заострил внимание на том, что это колоссальные объемы: если один человек сдает в среднем одно изделие весом 3 г (кольцо, к примеру), то это 5 тыс. колец в день. Допустим, ломбард работает 8 часов в день, значит сдача условного кольца происходит каждые 5 секунд. «Это совершенно невероятный ломбард, превосходящий самые смелые фантазии Буратино на поле чудес в стране дураков», — заявил Репин. Вместе с тем, налоговиков почему-то этот странный ломбард не заинтересовал. По его словам, это не ломбард, который освобождается от уплаты НДС, а самый настоящий оптовик, обязанный платить НДС. Между тем, действия «ломбардов» на текущий момент так и не получили какой-либо оценки налоговых и правоохранительных органов, хотя без них не было бы ни товарного наполнения схемы, ни «обнуления» НДС в цепочке. Почему «ЕЗ ОЦМ Трейд» не мог организовать преступную схему? Как пояснил Репин, «ЕЗОЦМ-Трейд» не мог быть организатором или участником преступной схемы. Ведь ООО «ЮвелирКомплект» продавал лома, поступившие от ООО «Инголд» и переработанные им на АО «ЕЗОЦМ», не только в адрес ООО «ЕЗОЦМ-Трейд». Другими покупателями были также реальные промышленные предприятия: ООО «Аквамарин», ООО «Компания Химко», ООО «Химко», ООО «ТЦ Атолл», ООО «М7». ООО «ЕЗОЦМ-Трейд» закупал драгоценные металлы, идущие от ООО «Инголд» не с начала их реализации и далеко не до конца, а лишь во временной интервал менее одного года, тогда как ООО «ЮвелирКомплект» работал с ООО «Инголд» около трех лет. Представитель завода привел и еще один аргумент в опровержение тезиса налоговой и арбитражного управляющего о том, что ООО «ЕЗОЦМ-Трейд» умышленно или по неосторожности вступил в незаконную схему с НДС по закупке металлов, идущих от ООО «Инголд». Так, согласно базе арбитражных судов, с мая 2016 года по март 2017 г. в отношении ООО «Инголд» была проведена налоговая проверка, по результатам которой эта компания была признана реально действующей, а заявленный к вычету НДС 1,2 млрд руб. признан налоговой правомерным. «Каким образом руководство ООО „ЕЗОЦМ-Трейд“ могло догадаться, что через одно колено от „Ювелиркомплекта“ стоит мошенник, если сама налоговая в течение почти года в тот же временной интервал, когда шли спорные поставки на ООО „ЕЗОЦМ-Трейд“, проверяла ООО „Инголд“ и признала его нормальной компанией? Задним умом мы все крепки, однако нужно исходить из того факта, что самой ФНС РФ ООО „Инголд“ на дату спорных поставок был признан реально действующей компанией и ему был подтвержден в качестве законно исчисленного оборот НДС в 1,2 млрд. руб. Требовать от налогоплательщика большей осведомленности, чем у налогового органа, который провел налоговую проверку контрагента, абсурдно», — считает Репин. Представители бывших руководителей «ЕЗ ОЦМ Трейд», присутствовавшие на судебном заседании, заявили URA.RU, что сейчас внимательно изучают все доказательства, приведенные «ЕЗ ОЦМ» в судебном процессе. Ранее они комментировали, что также считают несправедливым привлечение завода и бывших руководителей к субсидиарной ответственности. Их поддержал и Георгий Кожевников, который в течение 2018—2019 годов также занимал должность директора «ЕЗ ОЦМ Трейд». «Вина „ЕЗ ОЦМ“ в этом деле только в том, что они могут теоретически заплатить, и поэтому являются объектом пристального внимания налоговых органов. Как указал представитель „ЕЗ ОЦМ“ в ходе судебного заседания, реальные виновники хищения НДС из бюджета не только понятны всем, одно из этих лиц уже даже осуждено… Но налоговый орган очень узко смотрит. Он смотрит на конкретного налогоплательщика с той точки зрения, можно с него деньги получить или нет. Исходя из этого нам представляют дело так, что завод НДС украл, но исходя из тех материалов, которые были в процессе, мы понимаем, что это был совсем не завод», — отметил Кожевников. Он напомнил, что в результате рассмотрения дела о субсидиарной ответственности необходимо не любой ценой найти источник для покрытия требований кредиторов в деле о банкротстве, а установить лиц, виновных в банкротстве должника. По словам Кожевникова, в ходе судебного заседания было убедительно показано, что перечень этих лиц установлен в нескольких арбитражных делах. Конкурсный управляющий «ЕЗ ОЦМ Трейд» Павел Силицкий пообещал, что сможет прокомментировать новые материалы в деле после их тщательного изучения. URA.RU продолжит следить за судебным процессом.