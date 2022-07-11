Мишустин нашел скрытый резерв для поддержки строителей

Власть обеспечит их работой на новом направлении

11 июля 2022 в 20:20 Размер текста - 17 +

Больницы и детские сады будут достраивать за счет федерального бюджета Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Правительство задействовало новый резерв поддержки стройотрасли, направив финансирование в замороженные инфраструктурные объекты. Для этого в России создан федеральный реестр долгостроев, в котором собрана необходимая информация для обоснованного подхода к их дальнейшей судьбе, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами 11 июля. Эта мера направлена на поддержку строительной и смежных отраслей в сложных условиях санкций, пояснили URA.RU политологи. Вопрос о скорейшем завершении долгостроев и вводе таких объектов в эксплуатацию правительство отрабатывает в рамках соответствующего поручения президента, которое глава государства дал на заседании президиума Госсовета 21 июня. «Долгострои — это не только занятые земли, но и замороженные в них средства и социальные проблемы, решить которые предполагалось с началом их эксплуатации», — напомнил Мишустин слова Путина на совещании с заместителями. Среди долгостроев много больниц, поликлиник, детских садиков и других объектов социальной инфраструктуры Фото: Владимир Андреев © URA.RU Речь идет не о проблемных жилых многоэтажках, реестр которых существует с 2019 года, а о промышленных и социальных объектах. Их будут достраивать за счет федерального бюджета и денег госкомпаний. «Долгостроев, на которые выделялись бюджетные средства, сегодня в стране тысячи, и каждый из них требует отдельного решения с учетом специфики. К тому же среди них много больниц, поликлиник, детских садиков и других объектов социальной инфраструктуры. Тех, которые ждут люди», — подчеркнул премьер. Распределять финансовые потоки в рамках этой работы будет курирующий стройотрасль вице-премьер Марат Хуснуллин. В своем докладе Мишустину он сообщил, что в реестр внесены объекты с высокой степенью готовности, которые можно достроить в сжатые сроки. «Жители особенно ждут эти объекты в силу их социальной значимости. Поэтому поставлена задача достроить их в приоритетном порядке. Общее количество таких долгостроев по всей стране — порядка 2,5 тысячи. Сумма — около 500 миллиардов рублей», — отметил Хуснуллин. Премьер Михаил Мишустин намерен решать проблемы с долгостроями с учетом специфики каждого объекта Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU Власть вернулась к решению проблем долгостроев не только для того, чтобы решить социальные проблемы, но и с целью поддержать строительную отрасль в непростых экономических условиях, объяснил URA.RU политолог Сергей Поляков. «Поддержать стройотрасль — значит поддержать экономику в целом, потому что эта сфера имеет большое значение, обеспечивая спрос на стройматериалы и загружая заказами другие смежные отрасли. А это зарплаты для людей и налоги для государства. Продажи квартир в последние месяцы сильно замедлились, но стройка не сводится к одному только жилью, тем более что в бюджете сейчас есть деньги и на инфраструктуру. Если же стройка в России встанет — мало не покажется никому, это больно ударит по стране», — сказал эксперт. Строительная отрасль имеет ключевое значение для российской экономики, поэтому правительство уделяет ей много внимания, подтвердил URA.RU профессор Высшей школы экономики, гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. «Мишустин занимается этим вопросом в качестве меры поддержки строительной отрасли. Плюс это способ относительно быстро улучшить состояние социальной инфраструктуры за счет объектов в высокой стадии готовности, которые уже достроены на 85% и более», — пояснил профессор. Вице-премьер Марат Хуснуллин обеспечил стройотрасли сотни миллиардов рублей финансирования Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вице-премьер Хуснуллин в очередной раз продемонстрировал свои лоббистcкие возможности, обеспечив строительной отрасли сотни миллиардов рублей финансирования, заметил в беседе с URA.RU политолог, генеральный директор коммуникационного агентства «Маркелов Групп» Сергей Маркелов. «Хуснуллин курирует стройку и ЖКХ, обладает авторитетом и с успехом лоббирует интересы отрасли, тем более что успех в этой сфере призван продемонстрировать способность российской экономике успешно противостоять санкциям. Власть, занимаясь проблемой долгостроев даже в таких сложных и необычных условиях, подает сигнал, что в стране продолжается нормальная жизнь. Со всеми ее обычными проблемами», — сказал эксперт. Статья по теме Власть придумала новый прием против санкций В Госдуме поддерживают инициативу правительства по созданию федерального реестра долгостроев социальных и промышленных объектов, сообщил URA.RU председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. По его словам, тратить бюджетные деньги на некоторые из них уже не имеет смысла и лучше сосредоточить финансирование на тех зданиях, которые особенно востребованы у населения. «Реестр необходим, чтобы четко определить, что можно достроить, а что, как бы это ни было печально, достроено быть не может по разным соображениям — где-то есть критические ошибки проектирования, где-то надобность в объекте отпала и так далее. Долгострои тоже требуют расходов, например, на охрану или консервацию. Этот реестр со временем будет пополняться, так будет проще принимать решения», — заключил депутат. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! 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Правительство задействовало новый резерв поддержки стройотрасли, направив финансирование в замороженные инфраструктурные объекты. Для этого в России создан федеральный реестр долгостроев, в котором собрана необходимая информация для обоснованного подхода к их дальнейшей судьбе, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами 11 июля. Эта мера направлена на поддержку строительной и смежных отраслей в сложных условиях санкций, пояснили URA.RU политологи. Вопрос о скорейшем завершении долгостроев и вводе таких объектов в эксплуатацию правительство отрабатывает в рамках соответствующего поручения президента, которое глава государства дал на заседании президиума Госсовета 21 июня. «Долгострои — это не только занятые земли, но и замороженные в них средства и социальные проблемы, решить которые предполагалось с началом их эксплуатации», — напомнил Мишустин слова Путина на совещании с заместителями. Речь идет не о проблемных жилых многоэтажках, реестр которых существует с 2019 года, а о промышленных и социальных объектах. Их будут достраивать за счет федерального бюджета и денег госкомпаний. «Долгостроев, на которые выделялись бюджетные средства, сегодня в стране тысячи, и каждый из них требует отдельного решения с учетом специфики. К тому же среди них много больниц, поликлиник, детских садиков и других объектов социальной инфраструктуры. Тех, которые ждут люди», — подчеркнул премьер. Распределять финансовые потоки в рамках этой работы будет курирующий стройотрасль вице-премьер Марат Хуснуллин. В своем докладе Мишустину он сообщил, что в реестр внесены объекты с высокой степенью готовности, которые можно достроить в сжатые сроки. «Жители особенно ждут эти объекты в силу их социальной значимости. Поэтому поставлена задача достроить их в приоритетном порядке. Общее количество таких долгостроев по всей стране — порядка 2,5 тысячи. Сумма — около 500 миллиардов рублей», — отметил Хуснуллин. Власть вернулась к решению проблем долгостроев не только для того, чтобы решить социальные проблемы, но и с целью поддержать строительную отрасль в непростых экономических условиях, объяснил URA.RU политолог Сергей Поляков. «Поддержать стройотрасль — значит поддержать экономику в целом, потому что эта сфера имеет большое значение, обеспечивая спрос на стройматериалы и загружая заказами другие смежные отрасли. А это зарплаты для людей и налоги для государства. Продажи квартир в последние месяцы сильно замедлились, но стройка не сводится к одному только жилью, тем более что в бюджете сейчас есть деньги и на инфраструктуру. Если же стройка в России встанет — мало не покажется никому, это больно ударит по стране», — сказал эксперт. Строительная отрасль имеет ключевое значение для российской экономики, поэтому правительство уделяет ей много внимания, подтвердил URA.RU профессор Высшей школы экономики, гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. «Мишустин занимается этим вопросом в качестве меры поддержки строительной отрасли. Плюс это способ относительно быстро улучшить состояние социальной инфраструктуры за счет объектов в высокой стадии готовности, которые уже достроены на 85% и более», — пояснил профессор. Вице-премьер Хуснуллин в очередной раз продемонстрировал свои лоббистcкие возможности, обеспечив строительной отрасли сотни миллиардов рублей финансирования, заметил в беседе с URA.RU политолог, генеральный директор коммуникационного агентства «Маркелов Групп» Сергей Маркелов. «Хуснуллин курирует стройку и ЖКХ, обладает авторитетом и с успехом лоббирует интересы отрасли, тем более что успех в этой сфере призван продемонстрировать способность российской экономике успешно противостоять санкциям. Власть, занимаясь проблемой долгостроев даже в таких сложных и необычных условиях, подает сигнал, что в стране продолжается нормальная жизнь. Со всеми ее обычными проблемами», — сказал эксперт. В Госдуме поддерживают инициативу правительства по созданию федерального реестра долгостроев социальных и промышленных объектов, сообщил URA.RU председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. По его словам, тратить бюджетные деньги на некоторые из них уже не имеет смысла и лучше сосредоточить финансирование на тех зданиях, которые особенно востребованы у населения. «Реестр необходим, чтобы четко определить, что можно достроить, а что, как бы это ни было печально, достроено быть не может по разным соображениям — где-то есть критические ошибки проектирования, где-то надобность в объекте отпала и так далее. Долгострои тоже требуют расходов, например, на охрану или консервацию. Этот реестр со временем будет пополняться, так будет проще принимать решения», — заключил депутат.