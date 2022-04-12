Власть придумала новый прием против санкций

Мишустин ускорит стройку жилья

12 апреля 2022 в 23:21 Размер текста - 17 +

Мишустин нашел для строителей дополнительные ресурсы Фото: Пресс-служба правительства России © Government.ru статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Правительство намерено удержать высокие темпы ввода жилья в России вопреки санкциям Запада. Для этого куратор отрасли вице-премьер Марат Хуснуллин предложил запустить новый механизм передачи застройщикам денег дольщиков — по мере достройки объектов. Банкиры выступили против, но идею поддержали премьер-министр Михаил Мишустин и помощник президента Максим Орешкин, сообщил источник URA.RU. Власти давят на банкиров, чтобы стройка и вместе с ней вся экономика не сбавляли оборотов, говорят эксперты. От источника URA.RU в стройкомплексе стало известно, что вице-премьер Хуснуллин собрал представителей правительства, банковской системы и девелоперских компаний на закрытое совещание, которое было посвящено обсуждению двух новых мер по поддержке жилищного строительства. В совещании участвовали помощник президента Максим Орешкин, министр строительства Ирек Файзуллин, руководители «Сбербанка» и ВТБ Герман Греф и Андрей Костин, глава правления банка ДОМ.РФ Артем Федорко, а также зампредседателя Центробанка Ольга Полякова. Господдержка позволит снизить риск появления новых долгостроев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Первое предложение правительства — поэтапное перечисление застройщику денег с эскроу-счетов (счет в банке, куда покупатели вносят деньги за квартиры в новостройке) по мере постройки объекта. Эта практика принята за рубежом, но в России девелопер получает право на деньги дольщиков только после сдачи дома в эксплуатацию, а до этого момента вынужден платить банку проценты по всей сумме кредита. Вторая — возможность переноса эскроу-счетов из одного банка в другой. Это повысит конкуренцию между финансовыми организациями и вынудит их предлагать застройщикам более выгодные условия кредитования. По словам источника, банки и представитель ЦБ Полякова выступили против этих нововведений. Инсайдер URA.RU, близкий к правительству, подчеркнул, что решение о поэтапном раскрытии эскроу-счетов окончательно не принято. Другой источник агентства оценил вероятность принятия предложенных Хуснуллиным мер как высокую, сославшись на поддержку со стороны помощника президента Орешкина, а также «очевидный эффект для экономики» — главный показатель для премьера Михаила Мишустина. Эскроу — это счет в банке, куда покупатели вносят деньги за квартиры в новостройке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава правительства на заседании оперштаба по борьбе с санкциями 12 апреля заявил, что для поддержки стройки кабинет министров принял пакет антикризисных мер, в том числе льготные кредиты в 15% (государство оплачивает разницу с рыночной процентной ставкой). Мишустин выделил на эту программу 35 млрд рублей. «Господдержка застройщиков позволит снизить вероятность срыва сроков ввода объектов, а кредитующим их банкам уменьшить риски роста проблемных займов», — объяснил он свое решение. Для поддержки отрасли правительство также сохранило низкие ставки по семейной, дальневосточной и сельской ипотеке, перезапустило льготную ипотеку на новостройки, упростило порядок проведения экспертизы проектной документации и профинансировало новый этап государственной программы расселения из аварийного жилья. «Работа очень важная, и она продолжится по всей стране. Только за I квартал текущего года получили новое жилье еще почти 70 тысяч человек. И по поручению президента сейчас формируем новую программу расселения. На ее реализацию в ближайшие два года предусмотрено 45 млрд рублей», — заявил Мишустин. Кроме того, премьер не исключил падения ипотечных ставок вслед за снижением ключевой ставки ЦБ. Чем больше у застройщиков денег, тем быстрее дольщики получат квартиры Фото: Александр Елизаров © URA.RU Новые правила работы с эскроу-счетами помогут сохранить, а в некоторых случаях даже ускорить темпы строительства жилья, чего и добивается правительство, пояснил URA.RU председатель комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков. «Когда денег на эскроу-счетах лежит больше, чем нужно на достройку объекта, то их можно было бы сразу пустить в дело, но действующие правила этого не позволяют, сначала объект нужно сдать, и только потом откроется доступ к счетам. Если застройщики смогут получать часть денег дольщиков раньше сдачи дома в эксплуатацию, это будет уменьшать их долг банкам и позволит платить меньше процентов, то есть кредиты для них в итоге станут дешевле. В итоге у них больше денег и стройка идет быстрее. Однако в ЦБ опасаются злоупотреблений и повторения проблем с долгостроями и обманутыми дольщиками», — сказал депутат. Оказывая давление на банки, правительство заботится о развитии экономики страны, считает вице-президент общественной организации «Опора России», руководитель направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков. «Поначалу с эскроу-счетами так и задумывалось, чтобы было поэтапное раскрытие, в этом случае банковский кредит обходится застройщику дешевле. А так банки держат деньги у себя, но использовать с толком не умеют. Правительство в этом не заинтересовано, ему нужно, чтобы деньги шли в дело, а экономика не буксовала. Чем больше денег будет в жилищном строительстве, тем интенсивнее пойдет работа, поддержка властей здесь особенно эффективна. Идея правительства о переносе эскроу-счетов добавляет элемент конкуренции между банками, они будут заинтересованы предлагать более комфортные условия по кредитам», — рассказал URA.RU эксперт. Статья по теме Правительство показало, как планирует преодолеть санкции Предлагаемые властями меры облегчат долговую нагрузку на застройщиков, подтвердила президент Международной академии ипотеки Ирина Радченко. «Перенос эскроу-счетов имеет смысл, если другой банк предлагает ставку по кредиту ниже, чем тот, который первоначально выдавал деньги на строительство. Поскольку ставка ЦБ недавно снизилась, такие предложения могут появиться, и здесь правительство отстаивает интересы строителей. В нынешней ситуации они действительно нуждаются в поддержке, как и дольщики, то есть обычные люди», — заключила она. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Правительство намерено удержать высокие темпы ввода жилья в России вопреки санкциям Запада. Для этого куратор отрасли вице-премьер Марат Хуснуллин предложил запустить новый механизм передачи застройщикам денег дольщиков — по мере достройки объектов. Банкиры выступили против, но идею поддержали премьер-министр Михаил Мишустин и помощник президента Максим Орешкин, сообщил источник URA.RU. Власти давят на банкиров, чтобы стройка и вместе с ней вся экономика не сбавляли оборотов, говорят эксперты. От источника URA.RU в стройкомплексе стало известно, что вице-премьер Хуснуллин собрал представителей правительства, банковской системы и девелоперских компаний на закрытое совещание, которое было посвящено обсуждению двух новых мер по поддержке жилищного строительства. В совещании участвовали помощник президента Максим Орешкин, министр строительства Ирек Файзуллин, руководители «Сбербанка» и ВТБ Герман Греф и Андрей Костин, глава правления банка ДОМ.РФ Артем Федорко, а также зампредседателя Центробанка Ольга Полякова. Первое предложение правительства — поэтапное перечисление застройщику денег с эскроу-счетов (счет в банке, куда покупатели вносят деньги за квартиры в новостройке) по мере постройки объекта. Эта практика принята за рубежом, но в России девелопер получает право на деньги дольщиков только после сдачи дома в эксплуатацию, а до этого момента вынужден платить банку проценты по всей сумме кредита. Вторая — возможность переноса эскроу-счетов из одного банка в другой. Это повысит конкуренцию между финансовыми организациями и вынудит их предлагать застройщикам более выгодные условия кредитования. По словам источника, банки и представитель ЦБ Полякова выступили против этих нововведений. Инсайдер URA.RU, близкий к правительству, подчеркнул, что решение о поэтапном раскрытии эскроу-счетов окончательно не принято. Другой источник агентства оценил вероятность принятия предложенных Хуснуллиным мер как высокую, сославшись на поддержку со стороны помощника президента Орешкина, а также «очевидный эффект для экономики» — главный показатель для премьера Михаила Мишустина. Глава правительства на заседании оперштаба по борьбе с санкциями 12 апреля заявил, что для поддержки стройки кабинет министров принял пакет антикризисных мер, в том числе льготные кредиты в 15% (государство оплачивает разницу с рыночной процентной ставкой). Мишустин выделил на эту программу 35 млрд рублей. «Господдержка застройщиков позволит снизить вероятность срыва сроков ввода объектов, а кредитующим их банкам уменьшить риски роста проблемных займов», — объяснил он свое решение. Для поддержки отрасли правительство также сохранило низкие ставки по семейной, дальневосточной и сельской ипотеке, перезапустило льготную ипотеку на новостройки, упростило порядок проведения экспертизы проектной документации и профинансировало новый этап государственной программы расселения из аварийного жилья. «Работа очень важная, и она продолжится по всей стране. Только за I квартал текущего года получили новое жилье еще почти 70 тысяч человек. И по поручению президента сейчас формируем новую программу расселения. На ее реализацию в ближайшие два года предусмотрено 45 млрд рублей», — заявил Мишустин. Кроме того, премьер не исключил падения ипотечных ставок вслед за снижением ключевой ставки ЦБ. Новые правила работы с эскроу-счетами помогут сохранить, а в некоторых случаях даже ускорить темпы строительства жилья, чего и добивается правительство, пояснил URA.RU председатель комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков. «Когда денег на эскроу-счетах лежит больше, чем нужно на достройку объекта, то их можно было бы сразу пустить в дело, но действующие правила этого не позволяют, сначала объект нужно сдать, и только потом откроется доступ к счетам. Если застройщики смогут получать часть денег дольщиков раньше сдачи дома в эксплуатацию, это будет уменьшать их долг банкам и позволит платить меньше процентов, то есть кредиты для них в итоге станут дешевле. В итоге у них больше денег и стройка идет быстрее. Однако в ЦБ опасаются злоупотреблений и повторения проблем с долгостроями и обманутыми дольщиками», — сказал депутат. Оказывая давление на банки, правительство заботится о развитии экономики страны, считает вице-президент общественной организации «Опора России», руководитель направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков. «Поначалу с эскроу-счетами так и задумывалось, чтобы было поэтапное раскрытие, в этом случае банковский кредит обходится застройщику дешевле. А так банки держат деньги у себя, но использовать с толком не умеют. Правительство в этом не заинтересовано, ему нужно, чтобы деньги шли в дело, а экономика не буксовала. Чем больше денег будет в жилищном строительстве, тем интенсивнее пойдет работа, поддержка властей здесь особенно эффективна. Идея правительства о переносе эскроу-счетов добавляет элемент конкуренции между банками, они будут заинтересованы предлагать более комфортные условия по кредитам», — рассказал URA.RU эксперт. Предлагаемые властями меры облегчат долговую нагрузку на застройщиков, подтвердила президент Международной академии ипотеки Ирина Радченко. «Перенос эскроу-счетов имеет смысл, если другой банк предлагает ставку по кредиту ниже, чем тот, который первоначально выдавал деньги на строительство. Поскольку ставка ЦБ недавно снизилась, такие предложения могут появиться, и здесь правительство отстаивает интересы строителей. В нынешней ситуации они действительно нуждаются в поддержке, как и дольщики, то есть обычные люди», — заключила она.