Политолог: провокация в Буче нужна США для введения ленд-лиза

Западу выгодно затягивать переговоры о мире на Украине

07 апреля 2022 в 23:07 Размер текста - 17 +

США не заинтересованы в урегулировании конфликта на Украине Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запад не заинтересован в урегулировании конфликта на Украине. Именно поэтому страну активно поддерживают США, а также организована провокация в Буче, заявил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин. О том, почему в переговорах между Москвой и Киевом нет прогресса, какую глобальную цель преследует Запад и когда ждать расследования фейка с массовыми убийствами мирных жителей, эксперт рассказал в интервью URA.RU. «Объективное расследование провокации в Буче маловероятно» — Зачем нужна была провокация с убийством мирных жителей в Буче? США использовали провокацию в буче, чтобы принять закон о ленд-лизе Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Чтобы заработали дополнительные санкции, началась высылка российских дипломатов. Американский сенат принял резолюцию о так называемом ленд-лизе. Причем, эта резолюция готовилась до начала спецоперации. Напомню, этот закон существовал с 1941 по 1945 годы и был направлен против гитлеровской Германии. Чтобы принять его, с политико-идеологической точки зрения США нужно было поставить Россию на одну доску с гитлеровской Германией. А как это можно сделать? Только показав ее якобы зверское лицо. Западу нужен был повод, чтобы обострить ситуацию и демонизировать Россию, обесчеловечить ее руководство, сделать его вне закона. — Россия призвала 4 апреля созвать срочное заседание Совбеза ООН после провокации в Буче, но Великобритания несколько раз блокировала этот запрос. При этом на следующий день в штаб-квартире организации состоялось заседание, посвященное Украине, на которой выступил президент Украины Зеленский. Почему ООН демонстрирует такую избирательность? — Американцы взяли под свой контроль многие международные институты. Совет безопасности ООН, когда там председательствует Великобритания, контролируется США. Это стратегия Вашингтона участвовать во всех международных институтах, где это возможно, и брать их под контроль. В данном случае США управляли повесткой дня Совбеза ООН, когда там председательствовала Великобритания. — То есть не стоит рассчитывать на объективное международное расследование событий в Буче? Эксперт: расследование преступлений украинских военных будет возможно только после поражения нацистского режима Фото: Официальный сайт президента Украины — Это возможно будет, когда произойдет поражение нацистского режима на Украине. Только тогда получится собрать все свидетельства, сделать их публичными, устроить своего рода Нюрнберг. До тех пор, пока не будет победы, и объективного расследования не будет. Представьте себе объективный Нюрнберг, например после завершения Сталинградской битвы в 1943 году между Курской битвой и операцией «Багратион». Это маловероятно. «Россия ведет переговоры с Зеленским, преследуя тактические цели» — В Кремле заявили, что переговоры делегаций России и Украины идут «гораздо более вязко», чем можно ожидать. То есть украинская сторона не заинтересована в быстром урегулировании конфликта? Российскую делегацию на переговорах с Украиной возглавляет Владимир Мединский Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Украина не является суверенным государством с независимым правительством. Она управляется из Вашингтона представителями ЦРУ и Госдепартамента. Мотивы поведения Зеленского и его окружения объясняются интересами США, которым нужен длительный конфликт. Вашингтону не нужны эти переговоры, они диктуют условия украинской стороне и проводят свою тактическую линию. Штатам нужно затягивать переговоры, поскольку они не заинтересованы в [положительных] результатах. Им нужен длительный конфликт, чтобы эта «бешеная собака», которую создали из Украины, покусала до смерти «русского медведя». — Прошли уже четыре раунда переговоров. И ни одной положительной договоренности не удалось достигнуть? Пока главное достижение в переговорах — обмен пленными и открытие гуманитарных коридоров Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU — Самое главное, что мы можем получить от этих переговоров — это договоренность об обмене пленными и о гуманитарных коридорах. Украинской стороне нужно затянуть переговоры и сам конфликт. Мы вряд ли сможем [c Украиной] договориться, [наши] реальные цели — это демилитаризация и денацификация, смена политического нацистского режима. Логика такова: если [на Украине] режим нацистский, то его надо менять. Ни с первой, ни со второй целью Зеленский не готов согласиться, точнее те, кто им управляют. — Зачем тогда мы ведем эти переговоры с Украиной? — Можно вести переговоры с кем угодно, если у нас есть тактические цели. Они очень важные: мы наносим удары только по военным объектам Украины и нашим вооруженным силам приходится двигаться очень осторожно. Нам это здорово мешает. Нужно, чтобы при продвижении были гуманитарные коридоры, которые бы помогали выводить гражданское население. «Россия — главное препятствие США для возвращения однополярного мира» Против России сформирована широкая военно-политическая коалиция, в которую входят, как страны НАТО, так и государства-не члены организации Фото: fckncg/depositphotos.com, стандартная лицензия Depositphotos.com © URA.RU — Вы сказали, что США — главный бенефициар затягивания переговоров. А какая глобальная цель Америки в этом конфликте? — Глобальная цель США — в возвращении в однополярный мир и контроле над военно-политической и финансово-экономической ситуацией в мире. Этот контроль должен быть возвращен Вашингтону [по версии США], а главным препятствием является Россия. Против нашей страны существует широкая военно-политическая коалиция. В нее входят 30 государств-членов НАТО и порядка 30 государств-не членов, в том числе нейтральные страны и те, которые расположены в Юго-Восточной Азии. Это очень легко увидеть, когда за какой-то документ голосуют на Генеральной ассамблее ООН. — Мир только пережил пандемию коронавируса. США не поторопились так серьезно раскачивать ситуацию? Статья по теме Депутат Госдумы: РФ вправе устроить суд над Зеленским и нацистами — Западу очень выгодная любая нестабильность в любом регионе мира. Если есть стабильное государство, оно не подчиняется США. Возьмем Ливию, где Муаммар Каддафи прекрасно управлял страной и люди жили зажиточно — США ликвидировали эту стабильность. До этого был Ирак. До этого Афганистан. Нестабильность на Украине позволяет использовать эту страну, как инструмент-таран против России. С помощью него американцы, оставаясь за океаном, создают много проблем. Им это очень удобно, поскольку они находятся в стороне, не участвуют в конфликте, несут минимальные издержки. 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Запад не заинтересован в урегулировании конфликта на Украине. Именно поэтому страну активно поддерживают США, а также организована провокация в Буче, заявил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин. О том, почему в переговорах между Москвой и Киевом нет прогресса, какую глобальную цель преследует Запад и когда ждать расследования фейка с массовыми убийствами мирных жителей, эксперт рассказал в интервью URA.RU. «Объективное расследование провокации в Буче маловероятно» — Зачем нужна была провокация с убийством мирных жителей в Буче? — Чтобы заработали дополнительные санкции, началась высылка российских дипломатов. Американский сенат принял резолюцию о так называемом ленд-лизе. Причем, эта резолюция готовилась до начала спецоперации. Напомню, этот закон существовал с 1941 по 1945 годы и был направлен против гитлеровской Германии. Чтобы принять его, с политико-идеологической точки зрения США нужно было поставить Россию на одну доску с гитлеровской Германией. А как это можно сделать? Только показав ее якобы зверское лицо. Западу нужен был повод, чтобы обострить ситуацию и демонизировать Россию, обесчеловечить ее руководство, сделать его вне закона. — Россия призвала 4 апреля созвать срочное заседание Совбеза ООН после провокации в Буче, но Великобритания несколько раз блокировала этот запрос. При этом на следующий день в штаб-квартире организации состоялось заседание, посвященное Украине, на которой выступил президент Украины Зеленский. Почему ООН демонстрирует такую избирательность? — Американцы взяли под свой контроль многие международные институты. Совет безопасности ООН, когда там председательствует Великобритания, контролируется США. Это стратегия Вашингтона участвовать во всех международных институтах, где это возможно, и брать их под контроль. В данном случае США управляли повесткой дня Совбеза ООН, когда там председательствовала Великобритания. — То есть не стоит рассчитывать на объективное международное расследование событий в Буче? — Это возможно будет, когда произойдет поражение нацистского режима на Украине. Только тогда получится собрать все свидетельства, сделать их публичными, устроить своего рода Нюрнберг. До тех пор, пока не будет победы, и объективного расследования не будет. Представьте себе объективный Нюрнберг, например после завершения Сталинградской битвы в 1943 году между Курской битвой и операцией «Багратион». Это маловероятно. «Россия ведет переговоры с Зеленским, преследуя тактические цели» — В Кремле заявили, что переговоры делегаций России и Украины идут «гораздо более вязко», чем можно ожидать. То есть украинская сторона не заинтересована в быстром урегулировании конфликта? — Украина не является суверенным государством с независимым правительством. Она управляется из Вашингтона представителями ЦРУ и Госдепартамента. Мотивы поведения Зеленского и его окружения объясняются интересами США, которым нужен длительный конфликт. Вашингтону не нужны эти переговоры, они диктуют условия украинской стороне и проводят свою тактическую линию. Штатам нужно затягивать переговоры, поскольку они не заинтересованы в [положительных] результатах. Им нужен длительный конфликт, чтобы эта «бешеная собака», которую создали из Украины, покусала до смерти «русского медведя». — Прошли уже четыре раунда переговоров. И ни одной положительной договоренности не удалось достигнуть? — Самое главное, что мы можем получить от этих переговоров — это договоренность об обмене пленными и о гуманитарных коридорах. Украинской стороне нужно затянуть переговоры и сам конфликт. Мы вряд ли сможем [c Украиной] договориться, [наши] реальные цели — это демилитаризация и денацификация, смена политического нацистского режима. Логика такова: если [на Украине] режим нацистский, то его надо менять. Ни с первой, ни со второй целью Зеленский не готов согласиться, точнее те, кто им управляют. — Зачем тогда мы ведем эти переговоры с Украиной? — Можно вести переговоры с кем угодно, если у нас есть тактические цели. Они очень важные: мы наносим удары только по военным объектам Украины и нашим вооруженным силам приходится двигаться очень осторожно. Нам это здорово мешает. Нужно, чтобы при продвижении были гуманитарные коридоры, которые бы помогали выводить гражданское население. «Россия — главное препятствие США для возвращения однополярного мира» — Вы сказали, что США — главный бенефициар затягивания переговоров. А какая глобальная цель Америки в этом конфликте? — Глобальная цель США — в возвращении в однополярный мир и контроле над военно-политической и финансово-экономической ситуацией в мире. Этот контроль должен быть возвращен Вашингтону [по версии США], а главным препятствием является Россия. Против нашей страны существует широкая военно-политическая коалиция. В нее входят 30 государств-членов НАТО и порядка 30 государств-не членов, в том числе нейтральные страны и те, которые расположены в Юго-Восточной Азии. Это очень легко увидеть, когда за какой-то документ голосуют на Генеральной ассамблее ООН. — Мир только пережил пандемию коронавируса. США не поторопились так серьезно раскачивать ситуацию? — Западу очень выгодная любая нестабильность в любом регионе мира. Если есть стабильное государство, оно не подчиняется США. Возьмем Ливию, где Муаммар Каддафи прекрасно управлял страной и люди жили зажиточно — США ликвидировали эту стабильность. До этого был Ирак. До этого Афганистан. Нестабильность на Украине позволяет использовать эту страну, как инструмент-таран против России. С помощью него американцы, оставаясь за океаном, создают много проблем. Им это очень удобно, поскольку они находятся в стороне, не участвуют в конфликте, несут минимальные издержки.